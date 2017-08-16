Американские морпехи активно готовятся к войне с «зелеными человечками»

Я глубоко убеждён, что здесь мы спасаем людские жизни. Нет ни одной ситуации, которую мы не смогли бы смоделировать. Я впечатлен, тем, что делают морпехи, которых мы тренируем изо дня в день,

Они должны быть готовы ко всему. Ситуация такова: если взводы морской пехоты развернуты на Украине, значит, в самом разгаре Третья мировая война,

Без актеров (база) была бы просто навороченной базой с запахами. Именно люди делают базу эффективной. Причём актеры прекрасно говорят по-русски – у большинства из них восточноевропейские или русские корни. Они мигранты в первом или во втором поколении,