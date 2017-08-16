Американские морпехи активно готовятся к войне с «зелеными человечками»
Американцы продолжают оттачивать навыки ведения боев в восточноевропейских городках на границе с Россией. Для этого морпехи создали базу Кэмп-Леджен, где, как на съемочной площадке, постоянно меняются сценарии, декорации, костюмы и актеры, а также искусственно создаются запахи пороха и навоза. Об этом рассказывает издание The Daily Beast.
«Не наступать на бомбу и не давать свой номер проститутке – учат на тренировочной базе морской пехоты Кэмп-Леджен тех, кому предстоит отправиться к границам России. В сорокоградусную жару потные молодые морпехи пробираются через опасную часть города. Они проходят по грязным дорогам восточноевропейских селений. В воздухе витает запах навоза и пороха. Из узкого прохода доносится русская речь – это гражданские просят о помощи», – приводит статью ИноТВ.
С недавних пор симуляции боев с русскоговорящими повстанцами и «зелеными человечками», которые разворачиваются в неназванной восточноевропейской стране, на базе проводят регулярно. Один из организаторов подготовки назвал подобный конфликт «Третьей мировой войной».
«Пусть на тренировочной базе Кэмп-Леджен бомбы и взрывы не настоящие, зато эмоции солдат не поддельны. По окончании тренировки, во время разбора полетов, одни злились на себя, другие чуть ли не плакали из-за совершенных ошибок. Все понимали, чем подобные ошибки могут обернуться в реальном бою», – говорится в репортаже.
Всё, что происходит на площадке, записывают 167 камер. Запахи пороха и помета ненастоящие – их распыляет генератор запахов, специально «чтобы создать ощущение пребывания в охваченном войной городке близь российской границы».
Секрет эффективности подготовки – привлечение к работе людей с актерскими навыками.
Актеры изображают местных жителей, которые «пытаются выудить у американцев ценную информацию, узнать их личные данные». Их привлекают, чтобы отточить у военнослужащих навыки обеспечения информационной безопасности.
«Так, однажды при разыгрывании одного из сценариев "проститутка" попросила у морского пехотинца номер телефона. И тот дал ей свой номер, после чего по этому номеру нашли его личные данные, а также сведения о его коллегах. По окончании симуляции Джексон объявил подопечным, что за счет такой "медовой ловушки" вычислил домашние адреса почти всего взвода», – пишет автор репортажа.
«Не наступать на бомбу и не давать свой номер проститутке – учат на тренировочной базе морской пехоты Кэмп-Леджен тех, кому предстоит отправиться к границам России. В сорокоградусную жару потные молодые морпехи пробираются через опасную часть города. Они проходят по грязным дорогам восточноевропейских селений. В воздухе витает запах навоза и пороха. Из узкого прохода доносится русская речь – это гражданские просят о помощи», – приводит статью ИноТВ.
С недавних пор симуляции боев с русскоговорящими повстанцами и «зелеными человечками», которые разворачиваются в неназванной восточноевропейской стране, на базе проводят регулярно. Один из организаторов подготовки назвал подобный конфликт «Третьей мировой войной».
«Пусть на тренировочной базе Кэмп-Леджен бомбы и взрывы не настоящие, зато эмоции солдат не поддельны. По окончании тренировки, во время разбора полетов, одни злились на себя, другие чуть ли не плакали из-за совершенных ошибок. Все понимали, чем подобные ошибки могут обернуться в реальном бою», – говорится в репортаже.
Я глубоко убеждён, что здесь мы спасаем людские жизни. Нет ни одной ситуации, которую мы не смогли бы смоделировать. Я впечатлен, тем, что делают морпехи, которых мы тренируем изо дня в день,сказал ветеран морской пехоты Грег Джексон.
Они должны быть готовы ко всему. Ситуация такова: если взводы морской пехоты развернуты на Украине, значит, в самом разгаре Третья мировая война,считает Джексон.
Всё, что происходит на площадке, записывают 167 камер. Запахи пороха и помета ненастоящие – их распыляет генератор запахов, специально «чтобы создать ощущение пребывания в охваченном войной городке близь российской границы».
Секрет эффективности подготовки – привлечение к работе людей с актерскими навыками.
Без актеров (база) была бы просто навороченной базой с запахами. Именно люди делают базу эффективной. Причём актеры прекрасно говорят по-русски – у большинства из них восточноевропейские или русские корни. Они мигранты в первом или во втором поколении,рассказал ответственный за организацию зоны учений Чип Олмстид.
Актеры изображают местных жителей, которые «пытаются выудить у американцев ценную информацию, узнать их личные данные». Их привлекают, чтобы отточить у военнослужащих навыки обеспечения информационной безопасности.
«Так, однажды при разыгрывании одного из сценариев "проститутка" попросила у морского пехотинца номер телефона. И тот дал ей свой номер, после чего по этому номеру нашли его личные данные, а также сведения о его коллегах. По окончании симуляции Джексон объявил подопечным, что за счет такой "медовой ловушки" вычислил домашние адреса почти всего взвода», – пишет автор репортажа.
Использованы фотографии: russian.rt.com / Reuters
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