11:14 16 августа

Американские морпехи активно готовятся к войне с «зелеными человечками»

Американцы продолжают оттачивать навыки ведения боев в восточноевропейских городках на границе с Россией. Для этого морпехи создали базу Кэмп-Леджен, где, как на съемочной площадке, постоянно меняются сценарии, декорации, костюмы и актеры, а также искусственно создаются запахи пороха и навоза. Об этом рассказывает издание The Daily Beast.

Американские морпехи активно готовятся к войне с «зелеными человечками»


«Не наступать на бомбу и не давать свой номер проститутке – учат на тренировочной базе морской пехоты Кэмп-Леджен тех, кому предстоит отправиться к границам России. В сорокоградусную жару потные молодые морпехи пробираются через опасную часть города. Они проходят по грязным дорогам восточноевропейских селений. В воздухе витает запах навоза и пороха. Из узкого прохода доносится русская речь – это гражданские просят о помощи», – приводит статью ИноТВ.


С недавних пор симуляции боев с русскоговорящими повстанцами и «зелеными человечками», которые разворачиваются в неназванной восточноевропейской стране, на базе проводят регулярно. Один из организаторов подготовки назвал подобный конфликт «Третьей мировой войной».

«Пусть на тренировочной базе Кэмп-Леджен бомбы и взрывы не настоящие, зато эмоции солдат не поддельны. По окончании тренировки, во время разбора полетов, одни злились на себя, другие чуть ли не плакали из-за совершенных ошибок. Все понимали, чем подобные ошибки могут обернуться в реальном бою», – говорится в репортаже.

Я глубоко убеждён, что здесь мы спасаем людские жизни. Нет ни одной ситуации, которую мы не смогли бы смоделировать. Я впечатлен, тем, что делают морпехи, которых мы тренируем изо дня в день,
сказал ветеран морской пехоты Грег Джексон.

Они должны быть готовы ко всему. Ситуация такова: если взводы морской пехоты развернуты на Украине, значит, в самом разгаре Третья мировая война,
считает Джексон.

Всё, что происходит на площадке, записывают 167 камер. Запахи пороха и помета ненастоящие – их распыляет генератор запахов, специально «чтобы создать ощущение пребывания в охваченном войной городке близь российской границы».

Секрет эффективности подготовки – привлечение к работе людей с актерскими навыками.

Без актеров (база) была бы просто навороченной базой с запахами. Именно люди делают базу эффективной. Причём актеры прекрасно говорят по-русски – у большинства из них восточноевропейские или русские корни. Они мигранты в первом или во втором поколении,
рассказал ответственный за организацию зоны учений Чип Олмстид.

Актеры изображают местных жителей, которые «пытаются выудить у американцев ценную информацию, узнать их личные данные». Их привлекают, чтобы отточить у военнослужащих навыки обеспечения информационной безопасности.

«Так, однажды при разыгрывании одного из сценариев "проститутка" попросила у морского пехотинца номер телефона. И тот дал ей свой номер, после чего по этому номеру нашли его личные данные, а также сведения о его коллегах. По окончании симуляции Джексон объявил подопечным, что за счет такой "медовой ловушки" вычислил домашние адреса почти всего взвода», – пишет автор репортажа.

Использованы фотографии: russian.rt.com / Reuters
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Комментарии 23

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  1. Подрезчик Сегодня, 10:44
    Вот это театр...с запахом навоза! fool
    Подрезчик
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:50
      Привет , Саня ! hi Чтобы избежать всех ужасов , испытанных "доблестными морпехами США" нужно всего-то ничего : не лезть туда , куда не звали и не совать руку в пасть русскому медведю . soldier
      bouncyhunter
      1. Подрезчик Сегодня, 10:55
        Привет, Паш! hi hi hi Я только одного не могу понять, как общение типа с проституткой и запах навоза (они нас с россиянами совсем за дикарей считают?) научит морпехов в борьбе с зелеными человечками? Лучше бы тренировались на своих ранчо! В тему:
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        Подрезчик
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:06
          А ты не знал ? Мы же для них всегда были дикарями и неандертальцами , потому и щемим дровосеков , которых цивилизованные толерасты очень уважают . fool Ничему их это не научит , конечно . Но пусть к запаху привыкают : если в плен к нам попадут - уже знакомые запахи их встретят в выгребных ямах , куда мы их обязательно посадим перед тем как слопать без кетчупа (как дикарям и полагается) . lol
          bouncyhunter
        2. cniza Сегодня, 11:08
          Там нужен не запах навоза , а запах собственных испражнений ...
          cniza
        3. dorz Сегодня, 11:10
          Актеры изображают местных жителей, которые «пытаются выудить у американцев ценную информацию, узнать их личные данные

          Для правдоподобности не хватает воплей американцев, умирающих от радиации ядерного взрыва.
          dorz
      2. Алексей7777777 Сегодня, 11:02
        С запахом навоза ты будешь,когда,не дай Бог,встретишься с ними...
        Алексей7777777
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:08
          Не суди по себе о других , умник .
          bouncyhunter
        2. просто экспл Сегодня, 11:10
          инструкция как убежать от русского медведя - берете дерьмо и мажете медведю морду , после этого он испуганный вонью убегает. вопрос - а если дерьма не будет ? ответ - если вы столкнетесь с русским медведем дерьма будет много .
          просто экспл
    2. Владыка Ситх Сегодня, 10:57
      А по телику видел этот сюжет. Показывали огромный ангар, а в нем улочки и дома и массовка, говорящая на русском.
      Владыка Ситх
    3. Зяблицев Сегодня, 11:04
      Театр абсурда...,но я бы все таки более серьезней относился к подобного рода спектаклям! В головы морпехов на уровне подсознания вбивается, что любой русскоговорящий человек - враг...Об этом он расскажет родственникам, друзьям, детям...Он уже смоделирован на агрессию против нас и готовит сознание других!
      Зяблицев
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 10:44
    Если без эмоций, то создание такой тренировочной базы - мечта! На наших полигонах все давно пристрелено и все знают будущий сценарий, как роль в постановке драмкружка.
    Вождь краснокожих
    1. avt Сегодня, 10:59
      Цитата: Вождь краснокожих
      Если без эмоций, то создание такой тренировочной базы - мечта!

      С картонными ослами и хижинами покрытыми соломой ? fool Руина конечно уже не УССР , но явно не до такой степени.
      Цитата: Вождь краснокожих
      На наших полигонах все давно пристрелено

      На ,,ваших" это где ? В Германии?
      avt
  3. А1845 Сегодня, 10:45
    Не наступать на бомбу
    в смысле - не вляпаться в навозную кучу?
    не.. это амерам не под силу laughing
    влыпываются везде по полной..
    А1845
  4. Logall Сегодня, 10:46
    Главное, что бы они сухопутные войска не посылали! Меня их министр жуть как пугает..
    Logall
  5. Комментарий был удален.
    1. Logall Сегодня, 10:50
      Поддерживаю!!!
      Я бы даже сказал– ''удодцы''!!!
      Logall
      1. AleksPol Сегодня, 11:10
        Кто бы удивлялся , удалили комент . Сайт за США , ура .О Русских можно непотребности писать , об сша , незя .
        AleksPol
  6. Копчёный Сегодня, 10:48
    Всегда было интересно, как это, отмывать моднявую снарягу в койоте от нашего чернозёма?
    Копчёный
  7. Alexey-74 Сегодня, 11:01
    Цирк приехал!!!!!
    Alexey-74
    1. Masya Masya Сегодня, 11:13
      Картинка не полная...партизан не учли, они придут и разгонят этот цирк нафиг...
      Masya Masya
  8. XXXIII Сегодня, 11:02
    Зелёных человечков не существует,даже дети в это не верят laughing а вот _Вежливые люди_ существуют tongue
    XXXIII
    1. Злодей Сегодня, 11:12
      Цитата: XXXIII
      Зелёных человечков не существует,даже дети в это не верят laughing а вот _Вежливые люди_ существуют tongue

      Есть и те и другие, только Вежливые Люди приходят когда нужно отвести беду,
      А зелёные человечки - когда организм уже не в силах справиться с выпитым алкоголем... Вот и пусть с зелёными человечками воюют, а то от Вежливых Людей ведь и огрести можно...
      Злодей
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