В Совбезе РФ обсудят защиту транспорта от террористов в Центральной России
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев проведет в среду в Рязани выездное совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности на территории Центрального федерального округа, передает РИА Новости.
Согласно сообщению пресс-службы СБ, Патрушев «совместно с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Александром Бегловым обсудит с главами регионов, входящих в состав Центрального федерального округа, и представителями федеральных министерств и ведомств меры по обеспечению транспортной безопасности, включая антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».
Кроме того, будут рассмотрены вопросы информационной безопасности.
Агентство напоминает, что в понедельник ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье нескольких членов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), «которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве». Взрывы предполагалось осуществлять с помощью террористов-смертников.
Как отмечалось в сообщении, группа состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии. Также в «рамках этой спецоперации была выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств».
Ранее, в мае, ФСБ также сообщала о задержании четырех боевиков (граждан РФ и государств Средней Азии), намеревавшихся устроить взрывы на транспортных объектах России.
Согласно сообщению пресс-службы СБ, Патрушев «совместно с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Александром Бегловым обсудит с главами регионов, входящих в состав Центрального федерального округа, и представителями федеральных министерств и ведомств меры по обеспечению транспортной безопасности, включая антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».
Кроме того, будут рассмотрены вопросы информационной безопасности.
Агентство напоминает, что в понедельник ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье нескольких членов террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), «которые планировали теракты на объектах транспорта и крупных торговых площадках в Москве». Взрывы предполагалось осуществлять с помощью террористов-смертников.
Как отмечалось в сообщении, группа состояла из россиянина и трех граждан стран Центральной Азии. Также в «рамках этой спецоперации была выявлена и обезврежена лаборатория по производству взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств».
Ранее, в мае, ФСБ также сообщала о задержании четырех боевиков (граждан РФ и государств Средней Азии), намеревавшихся устроить взрывы на транспортных объектах России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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