Азербайджанские Ми-17 получили израильские ПТРК LAHAT
Как сообщает военный блог Дианы Михайловой, военно-транспортные (многоцелевые) Ми-17 вооруженных сил Азербайджана получили на вооружение израильские противотанковые ракеты IAI LAHAT (SkyBow) с лазерной полуактивной системой наведения. Вертолеты несут по две четырезарядные пусковые установки ПТРК LAHAT и электронно-оптическую станцию обнаружения и наведения MOSP-3000D.
Азербайджан стал первым известным иностранным заказчиком комплекса LAHAT в вертолетном варианте (SkyBow). Напомним, что в октябре 2013 года израильская корпорация Israel Aerospace Industries (IAI) сообщила о получении крупного заказа на вертолетный вариант LAHAT он неназываемого заказчика. В начале 2014 года IAI сообщила об успешных огневых демонстрационных испытаниях вертолетного варианта LAHAT со специально модернизированного вертолета серии Ми-8, в ходе которых было выполнено 8 успешных запусков на дальности до 10 км и высотах полета от 92 до 1830 метров, как с перемещающегося так и с находящегося на висении вертолета, при подсветке ракеты как с вертолета, так и от внешнего лазерного целеуказателя.
ПТРК LAHAT (Laser Homing Attack or Laser Homing Anti-Tank) с лазерной полуактивной системой наведения был разработан IAI в 1990-е годы изначально в качестве танковой управляемой ракеты для стрельбы из 105-мм и 120-мм танковых пушек, однако в дальнейшем стал предлагаться в качестве ПТУР для запуска с легких пусковых установок наземного, корабельного и воздушного (вертолеты и БЛА) базирования. Вертолетный вариант ракеты (SkyBow) был представлен на рынке в 2004 году. Длительное время главным потенциальным заказчиком SkyBow считалась Индия, однако неоднократные испытания и демонстрации этого комплекса на индийском вертолете HAL Dhruv не привели к серийным контрактам.
Азербайджан стал первым известным иностранным заказчиком комплекса LAHAT в вертолетном варианте (SkyBow). Напомним, что в октябре 2013 года израильская корпорация Israel Aerospace Industries (IAI) сообщила о получении крупного заказа на вертолетный вариант LAHAT он неназываемого заказчика. В начале 2014 года IAI сообщила об успешных огневых демонстрационных испытаниях вертолетного варианта LAHAT со специально модернизированного вертолета серии Ми-8, в ходе которых было выполнено 8 успешных запусков на дальности до 10 км и высотах полета от 92 до 1830 метров, как с перемещающегося так и с находящегося на висении вертолета, при подсветке ракеты как с вертолета, так и от внешнего лазерного целеуказателя.
ПТРК LAHAT (Laser Homing Attack or Laser Homing Anti-Tank) с лазерной полуактивной системой наведения был разработан IAI в 1990-е годы изначально в качестве танковой управляемой ракеты для стрельбы из 105-мм и 120-мм танковых пушек, однако в дальнейшем стал предлагаться в качестве ПТУР для запуска с легких пусковых установок наземного, корабельного и воздушного (вертолеты и БЛА) базирования. Вертолетный вариант ракеты (SkyBow) был представлен на рынке в 2004 году. Длительное время главным потенциальным заказчиком SkyBow считалась Индия, однако неоднократные испытания и демонстрации этого комплекса на индийском вертолете HAL Dhruv не привели к серийным контрактам.
Использованы фотографии: https://www.strategypage.com/