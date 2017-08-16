14:24 16 августа

Азербайджанские Ми-17 получили израильские ПТРК LAHAT

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Как сообщает военный блог Дианы Михайловой, военно-транспортные (многоцелевые) Ми-17 вооруженных сил Азербайджана получили на вооружение израильские противотанковые ракеты IAI LAHAT (SkyBow) с лазерной полуактивной системой наведения. Вертолеты несут по две четырезарядные пусковые установки ПТРК LAHAT и электронно-оптическую станцию обнаружения и наведения MOSP-3000D.

Азербайджанские Ми-17 получили израильские ПТРК LAHAT



Азербайджан стал первым известным иностранным заказчиком комплекса LAHAT в вертолетном варианте (SkyBow). Напомним, что в октябре 2013 года израильская корпорация Israel Aerospace Industries (IAI) сообщила о получении крупного заказа на вертолетный вариант LAHAT он неназываемого заказчика. В начале 2014 года IAI сообщила об успешных огневых демонстрационных испытаниях вертолетного варианта LAHAT со специально модернизированного вертолета серии Ми-8, в ходе которых было выполнено 8 успешных запусков на дальности до 10 км и высотах полета от 92 до 1830 метров, как с перемещающегося так и с находящегося на висении вертолета, при подсветке ракеты как с вертолета, так и от внешнего лазерного целеуказателя.


ПТРК LAHAT (Laser Homing Attack or Laser Homing Anti-Tank) с лазерной полуактивной системой наведения был разработан IAI в 1990-е годы изначально в качестве танковой управляемой ракеты для стрельбы из 105-мм и 120-мм танковых пушек, однако в дальнейшем стал предлагаться в качестве ПТУР для запуска с легких пусковых установок наземного, корабельного и воздушного (вертолеты и БЛА) базирования. Вертолетный вариант ракеты (SkyBow) был представлен на рынке в 2004 году. Длительное время главным потенциальным заказчиком SkyBow считалась Индия, однако неоднократные испытания и демонстрации этого комплекса на индийском вертолете HAL Dhruv не привели к серийным контрактам.

Использованы фотографии: https://www.strategypage.com/
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Комментарии 40
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  1. одинокий Сегодня, 11:18 Новый
    Старая информация.Об этом даже заявлено официально приблизительно год тому назад.
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    одинокий
    1. xetai9977 Сегодня, 11:36 Новый
      этой "новости" 100 лет в обед!
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      xetai9977
  2. Комментарий был удален.
    2. xetai9977 Сегодня, 11:36 Новый
      следи за языком, редиска!
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      xetai9977
    3. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 11:38 Новый
      Выбирайте выражения , сдесь вам не сборный пункт хамов и глупых людей
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      Спайков Джавелин Тоувич
  3. Маз Сегодня, 11:32 Новый
    Грузия - электронные прицелы на танки, израильские инструктора, готовившие грузин убивать наших миротворцев, Украина - тавор даже на параде отметился, спецы влезли в аэропорт Донецка, правда там и остались, Аазейбарджан- модернизация танков с теми же прицелами что и у грузин, беспилотники, сейчас ПТУР на вертолёт, Ннадеюсь израильтяне понимают ,что это отнюдь не дружественные действия в отношении России у Ее границ. Хоть как их не прикрывай коммерцией, выгодой и свободой торговли.
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    Маз
    1. xetai9977 Сегодня, 11:38 Новый
      "Ннадеюсь израильтяне понимают ,что это отнюдь не дружественные действия в отношении России "
      И чем модернизация азербайджанских ВВС - это "недружественность" по отношении России?
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      xetai9977
    2. kapitan92 Сегодня, 11:41 Новый
      Цитата: Маз
      Ннадеюсь израильтяне понимают ,что это отнюдь не дружественные действия в отношении России у Ее границ.

      Бизнес есть бизнес!!! Порой непонятны возмущения наших израильских коллег с форума на поставки российских вооружений в Иран и Ближний Восток. hi
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      kapitan92
      1. Громобой Сегодня, 13:17 Новый
        Цитата: Маз
        Ннадеюсь израильтяне понимают ,что это отнюдь не дружественные действия в отношении России у Ее границ. Хоть как их не прикрывай коммерцией, выгодой и свободой торговли.

        Если Израиль прикрутит на азербайджанские танки новейшие прицелы,то вы тоже возмущаться будете...?Танки то мы им поставили...)))
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        Громобой
  4. Комментарий был удален.
  5. ватник Сегодня, 11:41 Новый
    Видимо Азербайджан готовится при помощи Израиля нанести удар по нашему союзнику Армении где кстати находится наша военная база которая возможно так же попадёт под удар как в Грузии в 2008 году попали под удар наши миротворцы в Южной Осетии.
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    ватник
    1. одинокий Сегодня, 11:47 Новый
      Цитата: ватник
      Видимо Азербайджан готовится при помощи Израиля нанести удар по нашему союзнику Армении где кстати находится наша военная база которая возможно так же попадёт под удар как в Грузии в 2008 году попали под удар наши миротворцы в Южной Осетии.


      Ваша база находится в предполагаемом районе боевых действих?
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      одинокий
      1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 11:53 Новый
        Нет просто на ватничка слово Израиль действует как красная тряпка для быка , вот и появляется на форумах там где упоминается ето государство а в других его почти нет
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        Спайков Джавелин Тоувич
        1. ватник Сегодня, 12:06 Новый
          Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
          Нет просто на ватничка

          А почему ты азербайджанский еврей мой ник коверкаешь?
          Что богоизбранным себя почувствовал? laughing
          Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
          вот и появляется на форумах там где упоминается ето государство а в других его почти нет

          Занимаешься слежкой за мной? lol Так это ты зря сейчас сезон арбузов и абрикосов а ты тут время со мной тратишь вместо того чтобы торговать smile ведь твои налоги очень важны для Азербайджана в целях закупки нового оружия.
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          ватник
          1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 12:16 Новый
            Да прекрасный сезон для плодоовощей и торговли ими чтобы накормить людей и бюджет моими налогами. Но Ватничка здесь кормить не буду
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            Спайков Джавелин Тоувич
            1. ватник Сегодня, 13:13 Новый
              Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
              Но Ватничка здесь кормить не буду

              Опять мой ник коверкаешь? да вы "тролли" неистребимы lol .

              Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
              Да прекрасный сезон для плодоовощей и торговли ими чтобы накормить людей и бюджет моими налогами

              Вот и займись делом а то сидишь сдесь на форуме а у тебя там на рынке клиенты уходят.
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              ватник
              1. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 13:27 Новый
                Вот и займись делом а то сидишь сдесь на форуме а у тебя там на рынке клиенты уходят.

                Не куда мои клиенты не уйдут
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                Спайков Джавелин Тоувич
      2. ватник Сегодня, 11:54 Новый
        Цитата: одинокий
        Ваша база находится в предполагаемом районе боевых действих?

        Так вы скорее всего будите наносить удары по ВСЕМ целям на территории Армению по городам по военным базам электростанциям и заводам применяя тактику "выжженной земли" как это делали ранее грузины или израильские евреи и которую они позаимствовали у своих "учителей" США Англии и Германии времён Гитлера.
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        ватник
        1. одинокий Сегодня, 11:59 Новый
          Успокойся,если будет война ,Армению ,а тем более вашу базу никто тронет.Можеш спать спокойно.А насчет "выжженной земли" не приувеличивай.Достаточно я тоже могу вспомнить массу эпизодов ,где тоже самое применялась ВС РФ.А у вас кто учитель?США или Германия тех времен?
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          одинокий
          1. ватник Сегодня, 12:29 Новый
            Цитата: одинокий
            Успокойся,если будет война ,Армению ,а тем более вашу базу никто тронет.Можеш спать спокойно.

            А я вот беспокоюсь что то вы слишком агрессивны стали угрожаете бедным армянам скоро и нам "указывать" начнёте.
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            ватник
          2. ватник Сегодня, 12:30 Новый
            Цитата: одинокий
            Достаточно я тоже могу вспомнить массу эпизодов ,где тоже самое применялась ВС РФ.

            Вспомни
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            ватник
            1. одинокий Сегодня, 13:09 Новый
              Тебе напомнить руины Грозного? Которую утюжили из бомбардировщиков и артиллерией так,что ни одного целого здания не осталась?Может тебе напомнить горные аулы афганистана ,где за один выстрел все сравнивали с землей,невзирая не на что?Ватник ,давай не будем из себя строить невинность.На войне все средства хороши.Главное достичь цель.Ты просто привык замечать пыль в чужом глазу,несмотря на то что,в соственном торчит бревно.
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              одинокий
              1. ватник Сегодня, 14:06 Новый
                Цитата: одинокий
                Тебе напомнить руины Грозного?

                Цитата: одинокий
                Может тебе напомнить горные аулы афганистана ,где за один выстрел все сравнивали с землей,невзирая не на что?

                Ну давай напоминая я жду.
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                ватник
    2. Muvka Сегодня, 11:51 Новый
      Ну значит Азербайджан тоже лишится части территорий. В чем проблема то?
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      Muvka
    3. апро Сегодня, 11:52 Новый
      Цитата: ватник
      нашему союзнику Армении

      Очень спорный союзник,с такими союзниками и врагов не надо.
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      апро
      1. ватник Сегодня, 12:32 Новый
        Цитата: апро
        Очень спорный союзник,с такими союзниками и врагов не надо.

        Ну тут либо Азербайджан либо Армения но армяне как в частности христиане нам ближе да и вообще менталитет у них несколько иной ближе к нам.
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        ватник
        1. апро Сегодня, 13:12 Новый
          И те и другие выбрали свой путь развития и россия для них как кормушка.у армян лучше получаеться у айзеров чуть по хуже но цели у этих стран расходяться с интересамии россии.такова воля богов.
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          апро
          1. ватник Сегодня, 14:08 Новый
            Цитата: апро
            И те и другие выбрали свой путь развития и россия для них как кормушка.у армян лучше получаеться у айзеров чуть по хуже

            В любом случаи иметь союзников в регионе нам нужно и мы выбрали Армению а плоха она или хороша это уже дело другое.
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            ватник
    4. Yeraz Сегодня, 11:55 Новый
      Цитата: ватник
      Видимо Азербайджан готовится при помощи Израиля нанести удар по нашему союзнику Армении

      хммм..Вообще-то РФ 80% наступательного оружия ВС Азербайджана,значит РФ больше желает нанести удар по армении)))
      Цитата: ватник
      где кстати находится наша военная база которая возможно так же попадёт под удар как в Грузии в 2008 году попали под удар наши миротворцы в Южной Осетии.

      Очки сними,потом их вытри и посмотри на карту,где Карабах и где ГЮМРИ.Это почти в 130 км в сторону ТУРЦИИ.Т.е. не в другой части Карабаха,а вообще самой армении.
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      Yeraz
      1. одинокий Сегодня, 12:01 Новый
        А зачем ему нужна карта?достаточно ляпнут очередную глупость и его друзья по сайту начнут паниковать " спасите,убивают,наши в опасности!"
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        одинокий
      2. ватник Сегодня, 12:36 Новый
        Цитата: Yeraz
        Вообще-то РФ 80% наступательного оружия ВС Азербайджана,значит РФ больше желает нанести удар по армении)))

        Так всё правильно в случаи начало войны вас азербайджанцев с армянами мы (Россия) "перекроем" вам поставки запчастей и боеприпасов к технике которую ранее вам поставили и вы азербайджанцы войну проиграете так как не сможете использовать вооружения ранее закупленные у нас lol
        Так что то что мы вас (Азербайджан) посадили на "иглу" с нашем оружием вполне логично.
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        ватник
      3. ватник Сегодня, 13:25 Новый
        Цитата: Yeraz
        и посмотри на карту,где Карабах и где ГЮМРИ.Это почти в 130 км в сторону ТУРЦИИ.Т.е. не в другой части Карабаха,а вообще самой армении.

        И что? У вас есть штурмовики и истребители-бомбардировщики (СУ-25 и МИГ-29) способные достигнуть нашей базы если мы (Россия) встанем на сторону Армении в её справедливой войне за НКР так что бомбардировки наших военнослужащих со стороны азербайджана вполне возможны..
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        ватник
  6. Бродяга1812 Сегодня, 11:51 Новый
    Цитата: Маз
    Грузия - электронные прицелы на танки, израильские инструктора, готовившие грузин убивать наших миротворцев, Украина - тавор даже на параде отметился, спецы влезли в аэропорт Донецка, правда там и остались, Аазейбарджан- модернизация танков с теми же прицелами что и у грузин, беспилотники, сейчас ПТУР на вертолёт, Ннадеюсь израильтяне понимают ,что это отнюдь не дружественные действия в отношении России у Ее границ. Хоть как их не прикрывай коммерцией, выгодой и свободой торговли.

    Последние поставки российского оружия в Баку, или Ещё раз о балансе сил между сторонами нагорно-карабахского конфликта

    Последние поставки оружия Россией Азербайджану почти на 1 млрд долларов США вызвали неоднозначную реакцию в армянской прессе, среди экспертов и в политической среде.

    Напомним, что согласно публикациям в перечень поставок входят наступательные вооружения, среди которых: 94 танка Т-90С, около 100 боевых машин пехоты БМП- 3, 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С», 18 пусковых установок реактивных систем залпового огня «Смерч», 18 САУ «Вена», шесть тяжелых огнеметных систем ТОС — 1А «Солнцепек», различные машины для обслуживания, запасные части и пр.
    Как прикажешь ,тебя понимать,Саид(Маз)
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    Бродяга1812
    1. Арон Заави Сегодня, 12:12 Новый
      Цитата: Бродяга1812

      Как прикажешь ,тебя понимать,Саид(Маз)

      Его не надо понимать. Его задача вылить грязь на Израиль , даже не задумываясь что он пишет обычные юдофобские клише.Лицензию на Тавор закупила Украина при Януковиче. Поставки оружия из Израиля в Грузию стояли на 6 месте после Украины, Болгарии,Сербии,Чехословакии и Турции. А кто вооружает Азербайджан ты уже написал.
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      Арон Заави
      1. одинокий Сегодня, 12:19 Новый
        Арон,привет!

        Ты прав.его не надо понимать.Чтоб думать ,надо кое-что иметь.А у него там вата)))
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        одинокий
        1. Арон Заави Сегодня, 12:23 Новый
          Цитата: одинокий
          Арон,привет!

          Ты прав.его не надо понимать.Чтоб думать ,надо кое-что иметь.А у него там вата)))

          Привет. Вы я смотрю флотом очень серьезно занялись. Молодцы что не заболели гигантоманией. Сначала люди,потом корабли. Все у вас будет. wink
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          Арон Заави
        2. ватник Сегодня, 13:29 Новый
          Цитата: одинокий
          А у него там вата)))

          О-о-о второй "тролль" объявился который коверкает мой ник а ведь это всё от того что возразить тебе нечего вот твоё "гнилое нутро" и вылезает в попытке хоть как то оскорбить меня
          Хотя я этой совместной "атаке" азербайджанцев и израильских евреев не удивлён вы просто пытаетесь "закрыть мне рот" чтобы люди не слышали правду о вас.
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          ватник
  7. профессор Сегодня, 12:31 Новый
    А вот и стрельба ЛАХАТ с Ми-8.
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    профессор
    1. Александр War Сегодня, 13:23 Новый
      Плюс не видно с какого расстояния ракета попадет ))может с 2 км а может с 800 метров
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      Александр War
  8. павлентий Сегодня, 13:25 Новый
    Я конечно слабоват в авиации)) Расскажите мне пожалуйста, как эту мудню можно было навесить на машины без согласования с КБ и т. д.?)
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    павлентий
  9. babali Сегодня, 14:12 Новый
    в случаи начало войны вас азербайджанцев с армянами мы (Россия) "перекроем" вам поставки запчастей и боеприпасов к технике которую ранее вам поставили
    А вот интересно, может стоит МИД Азербайджана спросить Москву так ли это, тут вроде как персонаж за Россию оттдувается, а если данное заявление неправдиво, так может управление саита должно озвучить, что данный мол персонаж, брешет по собственной инициативе.
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    babali
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