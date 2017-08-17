«Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен».

Богатый Приамурский край издавна привлекал русских переселенцев. Первое русское поселение на Амуре, Албазин, появилось в середине XVII века.В 1684 году здесь было образовано Албазинское воеводство, восточная граница которого проходила по реке Зея. Несмотря на то, что колонизации этих территорий препятствовали китайцы, осаждавшие русские крепости Албазин и Нерчин, и навязавшие Русскому царству в 1689 году договор, по которому освоенные территории Приамурья отходили Китаю, движение русских к Тихому океану остановить было невозможно.В конце XVII-начале XVIII веков поселенцы стали появляться на берегах Охотского моря, ими были основаны города Охотск, Петропавловск-Камчатский, началось активное освоение Дальнего Востока. Но Амур, единственная водная артерия, соединяющая Дальний Восток с Сибирью, не использовалась.Не было известно, как вливается река в Тихий океан, и могут ли заходить суда из тихоокеанских портов. Освоению бассейна Амура препятствовали китайцы, а русское правительство, не желавшее конфликтных ситуаций с соседом, не снаряжало полноценной исследовательской экспедиции.В 1845 году в экспедицию был отправлен лишь один бриг «Константин», но экипажу не удалось определить устье Амура, более того, неправильные выводы командира Петра Гаврилова, чуть не обернулись против нас. Император Николай I велел исследования Амура прекратить, как бесполезные. И лишь энтузиазм отдельных лиц, которые решили продолжить исследования, позволил открыть устье этой дальневосточной реки.Среди этих лиц капитан 1-го ранга Геннадий Невельской, заручившись поддержкой губернатора Восточной Сибири Николая Муравьева, в июне 1849 года из Петропавловского порта Камчатки на корабле «Байкал» он отправился в путь.Высочайшего разрешения на проведение исследования получено не было, поэтому все риски Геннадий Иванович взял на себя. Он изучил всю доступную литературу и был уверен, что вход в Амур со стороны моря осуществим. И не ошибся в своем предположении. С помощью местных жителей он обнаружил вход в Амурский лиман, и прошел несколько десятков километров вверх по реке на весельных лодках.Двухвековое заблуждение было рассеяно, Невельской доказал, что Сахалин является островом, а вход в Амур возможен.1 (13) августа 1850 года в устье Амура, на мысе Куегда, он основал военно-административное поселение Николаевский пост, названное в честь здравствующего императора, и водрузил на посту российский флаг.«От имени российского правительства сим объявляется всем иностранным судам, плавающим в Татарском проливе, что т.к. прибережье этого залива и весь Приамурский край до корейской границы с островом Сахалин составляют российские владения…»Под начальством топографа Петра Попова были оставлены 6 матросов, впоследствии Николаевский пост вырос в Николаевск-на-Амуре.Основание поста не противоречило Нерчинскому договору, т.к. один из его пунктов гласил: «…рекам, текущим с северной стороны Амура и по всем направлениям севернее Хинганских гор даже до моря протяженным быти под державой царского величества Российского государства…»Лишь географическая неосведомленность не позволяла русским здесь оказаться ранее. Не знали об этом и в Петербурге. «Самоуправство» капитана Невельского могло грозить ему очень большими неприятностями, т.к. его действия шли вразрез с дальневосточной политикой Министерства иностранных дел. Глава ведомства Карл Нессельроде предлагал отказаться от амурского бассейна и навсегда передать его Китаю.Планы Китая по колонизации этих земель оказались похороненными, а ведь совсем недавно после ухода казаков из Албазина Китай делал громкие заявления:«Земли, на несколько тысяч ли лежащие на обращенных к Срединному государству [склонах] Хингана, начиная с крайнего севера, и пустынные, целиком станут принадлежать Срединному государству».Но поступок Невельского, утвержденный российским самодержцем, и последовавшие вскоре переговоры о территориях, завершившиеся подписанием Тяньцзиньского и Пекинского договоров, поставили точку в этом вопросе.