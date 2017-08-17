США: война с памятниками ведёт к гражданской войне
Оказывается, война с памятниками может начаться и в США. И может стать прелюдией к гражданской войне, как считают некоторые американские эксперты. Едва ли кучка неонацистов и куклуксклановцев сумеет разжечь такую войну, однако события в Шарлоттсвилле показали: торопливое ковыряние в истории, как в ноздре, с благим намерением оную почистить приводит к крови.
Это не Польша, где власти в последние годы полюбили воевать с советскими памятниками. Это не Россия, где перестройка привела к пересмотру советской истории и переименованию улиц и городов. Это США — государство, которое в определённой степени отличается консерватизмом и живёт по старинной конституции, обросшей, как ракушками, 27 поправками за два с лишним века. Столь прочное государство не меняется от смены настроения элит. Тем не менее, как показали последние события в Шарлоттсвилле, социальный взрыв по поводу исторической конфронтации может случиться и здесь. Разумеется, взрыв локальный.
Натуральный бой, по мнению властей, имевший признаки «терроризма», в городке Шарлотсвилле (меньше 47 тысяч жителей) начался из-за планов убрать памятник генералу-конфедерату Ли, культ в отношении которого жив по сей день. В американских СМИ, особенно «альтернативных», чего только не писали — даже о идущей в США гражданской войне. В иных российских изданиях «гражданская война» в США, а также предвестье «цветной революции», которую якобы начали «демократы» против Трампа, тоже упоминались.
Такого рода подача материала позволяет дать тексту эффектный заголовок, однако весьма далека от истины. Сотни или тысячи людей, за которыми нет реальной силы, которые и сами не представляют монолитного образования, не сумеют начать «боевых действий» и уж тем паче расколоть несколько десятков штатов на два противоборствующих лагеря.
Другое дело, что столкновение из-за памятника наглядно (и кроваво) показало: история может спать спокойно, безмятежно и долго, однако горе тому, кто её разбудит.
Идея о сносе памятника принадлежит властям города, которые явно не понимают культурных традиций США и особенно традиций южан. Решение убрать памятник было озвучено ими ещё в апреле 2017 г. Ранее, в 2015 году, власти переименовали «Парк Ли» с монументом генералу в «Парк эмансипации». Протесты, которые уже проводили в текущем году ультраправые в Шарлоттсвилле (при участии деятелей из Ку-клукс-клана), должны были вразумить местных правителей, однако урок на ум им не пошёл. Впрочем, те акции протеста были относительно спокойными. Чего не скажешь о нынешней акции протеста, перешедшей в побоище с жертвами и судебными исками.
На защиту памятника выступила разношерстная публика ультраправого оттенка: «белые супремасисты», неонацисты, куклуксклановцы и прочие боевики-расисты, подтянувшиеся на мероприятие с битами, бутылками с мочой, баллончиками с перцовым газом, а кое-кто и с огнестрельным оружием, в том числе с автоматическим.
Итог противостояния: 34 пострадавших, один погибший. Беспорядки в городке называют «массовыми», хотя это скорее привычный журналистам термин, употребляемый в погоне за сенсацией. По официальным оценкам, в акции протеста участвовало две тысячи человек. По иным данным — шесть тысяч. Проверить эти числа не представляется возможным.
Также сообщается, что близ Шарлоттсвилля потерпел катастрофу полицейский вертолёт, участвовавший в операции по наведению порядка (погибло два человека).
По оценкам некоторых присутствовавших, участников (инициаторов) акции протеста в городке было не более 500 человек. По словам жителя Шарлоттсвилля Элайджи Фолка, который не участвовал непосредственно в акциях, нацистов было с полтысячи. «Мои друзья вчера вышли протестовать против нацистов, — цитирует его РИА «Новости – Украина». — Некоторые знакомые пострадали, они до сих пор в больнице… Их [ультраправых] нельзя было пускать в центр города: они не обычные протестующие, многие из них имели оружие и угрожали всем подряд. Это были не местные и даже не жители этого штата. Их было около 500 человек — в основном нацисты, а те, кто был против них, просто хотели защитить Шарлоттсвилль».
Известно, что кульминацией драк стал «таран»: молодой белый американец по фамилии Филдс на автомобиле протаранил колонну антифашистов, выступавших против ультраправых. От удара машины погибла Хезер Хейер (32 года). Водитель машины ранил ещё девятнадцать человек. Сходство его действий с печально известной тактикой исламистов-радикалов позволило губернатору Т. Маколиффу заявить об акте «терроризма» в городе. Сейчас в Вирджинии действует чрезвычайное положение.
Организатором акции протеста (по другим данным, одним из организаторов) в Шарлоттсвилле был скандально известный ульпраправый активист Джейсон Кесслер. Акция сопровождалась несением транспарантов с фото Дональда Трампа. Президент Трамп, надо полагать, отнюдь не неприятен протестующим, несмотря на то, что публично выступил позднее против нацизма и радикализма. Впрочем, многие наблюдатели признали его выступление индифферентным. Он даже не провёл разницы между нацистами и их противниками, осудив всех подряд, кто участвовал в беспорядках.
Против Кесслера в числе прочих подали иск на три миллиона долларов две пострадавшие женщины: сёстры Тадринт и Майка Вашингтон. Пострадавшие, отмечает ТАСС, описали ряд устроителей марша протеста: националиста, бывшего главу Ку-клукс-клана Дэвида Дьюка, ультраправого активиста Джейсона Кесслера, а также ряд организаций соответствующего толка: «Лига Юга», «Националистский фронт» и т. д. По мнению потерпевших, это сплошь «жестокие и озлобленные лица, которые сговорились и посеяли насилие в Шарлотсвилле».
Адвокатом сестёр выступает Т. Лиценберг, чья юридическая компания представляет интересы американцев, пострадавших во время атак 9/11 и подавших недавно в суд на Саудовскую Аравию. «Для нас обычным делом является представлять людей в рамках дел о доморощенном терроризме, потому что этот случай как раз им и является. Мы решительно настроены привести организаторов марша в зал суда, где будут находиться присяжные из числа простых жителей Шарлотсвилля», — сказал юрист прессе.
Ранее, как писали в американских газетах, власти пытались предпринять что-то против упомянутого мистера Кесслера. Самым простым способом был бы отказ его группировке в проведении акции на территории переименованного Парка эмансипации. Однако суд в лучших традициях американской демократии встал не на сторону властей, а на сторону того, кому запретили провести акцию. И люди Кесслера вполне официально вышли на улицы. Против них вышли другие, в том числе чернокожие члены движения «Жизни чёрных тоже что-то значат». Последовавшая схватка проходила почти при полной пассивности полиции. Как пишут пресса, полисмены попросту наблюдали за тем, как «правые» и «левые» избивали друг дружку.
Один молодой человек, антифашист Бен, которому удалось отскочить от грузовика нациста-террориста, говорит: «Я ожидал, что ультраправые будут применять слезоточивый газ, что-то подобное, но не это… Полиция должна была быть тут, и не знаю, почему их не было. Полицейские появились только спустя несколько минут».
Любопытно, что политики не сделали надлежащих выводов, а стали упорствовать в своём стремлении повлиять на историю. После кровавых протестов в Шарлоттсвилле было решено ускорить перенос двух памятников конфедератам в Лексингтоне (штат Кентукки). Трудно сказать заранее, к чему это приведёт. Однако ясно другое: выкорчёвывание истории поставлено в США на широкую ногу.
Произошедшее в Вирджинии, считает Ирина Алкснис, интересно тем, что политическая система США подводит мину замедленного действия под себя саму. «При описании событий в Шарлоттсвилле обычно говорят, что на защиту памятника генералу Ли встали ультраправые, — пишет Алкснис в газете «Взгляд». — Но на самом деле всё обстоит куда сложнее…»
Огромную долю участников составляли люди, которые просто протестовали против уничтожения исторической памяти, поскольку в южных штатах США память о конфедератах являются частью региональной идентичности. «В последние годы наметился процесс целенаправленного выкорчёвывания этой составляющей, причём в виде марания этой части американской истории чёрной краской, — отмечает Ирина Алкснис. — Используется приём, когда события полуторавековой давности оцениваются с точки зрения современных идеологических установок».
Два года тому назад в США началась борьба с флагом конфедерации, а теперь процесс перекинулся на памятники, стоявшие десятилетиями, напоминает автор.
Обсуждение погрома в Шарлоттсвилле вызвало бурю комментариев в сети и целый набор разношерстных конспирологических гипотез. Дошло даже до «русского следа».
Адам Тейлор в «Вашингтон Пост» выступил с материалом, в котором призвал власти не переваливать вину за кризис в Шарлоттсвилле на «иностранное государство».
Иные обозреватели, пишет он, усмотрели в Шарлотсвилле «иностранное влияние». К примеру, Молли Маккью (Molly McKew), писательница и консультантка по внешней политике, начирикала в «Твиттере», что протест крайне правых должен привести к обсуждению «русского влияния» в США.
Вице-президент отдела общественных исследований и инициатив Центра международных отношений и общественной политики Пелла мистер Джим Ладс (Jim Ludes) пошёл ещё, сообщив, что «между ультраправыми группировками в Шарлотсвилле и Россией существует несомненная связь». С доказательствами он затруднился.
По мнению Адама Тейлора, влияние Москвы «чрезвычайно преувеличивается». Надо хотя бы понимать, насколько идеологически расходятся американские националисты и правительство Путина. Последнее, напротив, амбиции крайне правых в России практически сокрушило.
* * *
Движутся ли США к новой гражданской войне? Как ни странно, даже в США, где гордятся своей нерушимой конституцией, есть ответ: да.
Бывший офицер спецназа, дипломат Кит Майнс, повидавший гражданские войны в нескольких странах, в т. ч. Афганистане и Колумбии, видит предпосылки такой войны в США. По словам Майнса, вероятность гражданской войны в США в ближайшие 10-15 лет — 60%. Гражданская война определяется этим экспертом как крупномасштабное насилие, бунт против традиционной власти и вмешательство Национальной гвардии. Среди предпосылок мистер Майнс выделяет «поляризацию народа», «освещение событий в СМИ, всё больше разобщающее население», «ослабление институтов, в первую очередь конгресса и судебной ветви», «снятие с себя ответственности политическим руководством», «легитимность насилия как «модного» способа вести дискурс или разрешить споры». Кроме того, как и в 1859 году, «все злые» и «все вооружены».
Историк Дэвид Блайт из Йельского университета прогнозирует даже распад ведущих американских партий: «Проводить параллели и строить аналогии — занятие рискованное, однако институты у нас [в США] и вправду ослаблены, а партии не только поляризованы, но находятся под угрозой распада: именно это и случилось в 1850-х гг.». Насчёт новой гражданской войны мистер Блайт сказал: «Не исключено, что такое может случиться и сегодня».
Журналистка Робин Райт очень кстати напоминает в «The New Yorker»: «альтернативные правые» в США запланировали ещё 9 митингов.
Американские ультраправые жаждут крови? И мистер Трамп — их президент?
Это не Польша, где власти в последние годы полюбили воевать с советскими памятниками. Это не Россия, где перестройка привела к пересмотру советской истории и переименованию улиц и городов. Это США — государство, которое в определённой степени отличается консерватизмом и живёт по старинной конституции, обросшей, как ракушками, 27 поправками за два с лишним века. Столь прочное государство не меняется от смены настроения элит. Тем не менее, как показали последние события в Шарлоттсвилле, социальный взрыв по поводу исторической конфронтации может случиться и здесь. Разумеется, взрыв локальный.
Натуральный бой, по мнению властей, имевший признаки «терроризма», в городке Шарлотсвилле (меньше 47 тысяч жителей) начался из-за планов убрать памятник генералу-конфедерату Ли, культ в отношении которого жив по сей день. В американских СМИ, особенно «альтернативных», чего только не писали — даже о идущей в США гражданской войне. В иных российских изданиях «гражданская война» в США, а также предвестье «цветной революции», которую якобы начали «демократы» против Трампа, тоже упоминались.
Такого рода подача материала позволяет дать тексту эффектный заголовок, однако весьма далека от истины. Сотни или тысячи людей, за которыми нет реальной силы, которые и сами не представляют монолитного образования, не сумеют начать «боевых действий» и уж тем паче расколоть несколько десятков штатов на два противоборствующих лагеря.
Другое дело, что столкновение из-за памятника наглядно (и кроваво) показало: история может спать спокойно, безмятежно и долго, однако горе тому, кто её разбудит.
Идея о сносе памятника принадлежит властям города, которые явно не понимают культурных традиций США и особенно традиций южан. Решение убрать памятник было озвучено ими ещё в апреле 2017 г. Ранее, в 2015 году, власти переименовали «Парк Ли» с монументом генералу в «Парк эмансипации». Протесты, которые уже проводили в текущем году ультраправые в Шарлоттсвилле (при участии деятелей из Ку-клукс-клана), должны были вразумить местных правителей, однако урок на ум им не пошёл. Впрочем, те акции протеста были относительно спокойными. Чего не скажешь о нынешней акции протеста, перешедшей в побоище с жертвами и судебными исками.
На защиту памятника выступила разношерстная публика ультраправого оттенка: «белые супремасисты», неонацисты, куклуксклановцы и прочие боевики-расисты, подтянувшиеся на мероприятие с битами, бутылками с мочой, баллончиками с перцовым газом, а кое-кто и с огнестрельным оружием, в том числе с автоматическим.
Итог противостояния: 34 пострадавших, один погибший. Беспорядки в городке называют «массовыми», хотя это скорее привычный журналистам термин, употребляемый в погоне за сенсацией. По официальным оценкам, в акции протеста участвовало две тысячи человек. По иным данным — шесть тысяч. Проверить эти числа не представляется возможным.
Также сообщается, что близ Шарлоттсвилля потерпел катастрофу полицейский вертолёт, участвовавший в операции по наведению порядка (погибло два человека).
По оценкам некоторых присутствовавших, участников (инициаторов) акции протеста в городке было не более 500 человек. По словам жителя Шарлоттсвилля Элайджи Фолка, который не участвовал непосредственно в акциях, нацистов было с полтысячи. «Мои друзья вчера вышли протестовать против нацистов, — цитирует его РИА «Новости – Украина». — Некоторые знакомые пострадали, они до сих пор в больнице… Их [ультраправых] нельзя было пускать в центр города: они не обычные протестующие, многие из них имели оружие и угрожали всем подряд. Это были не местные и даже не жители этого штата. Их было около 500 человек — в основном нацисты, а те, кто был против них, просто хотели защитить Шарлоттсвилль».
Известно, что кульминацией драк стал «таран»: молодой белый американец по фамилии Филдс на автомобиле протаранил колонну антифашистов, выступавших против ультраправых. От удара машины погибла Хезер Хейер (32 года). Водитель машины ранил ещё девятнадцать человек. Сходство его действий с печально известной тактикой исламистов-радикалов позволило губернатору Т. Маколиффу заявить об акте «терроризма» в городе. Сейчас в Вирджинии действует чрезвычайное положение.
Организатором акции протеста (по другим данным, одним из организаторов) в Шарлоттсвилле был скандально известный ульпраправый активист Джейсон Кесслер. Акция сопровождалась несением транспарантов с фото Дональда Трампа. Президент Трамп, надо полагать, отнюдь не неприятен протестующим, несмотря на то, что публично выступил позднее против нацизма и радикализма. Впрочем, многие наблюдатели признали его выступление индифферентным. Он даже не провёл разницы между нацистами и их противниками, осудив всех подряд, кто участвовал в беспорядках.
Против Кесслера в числе прочих подали иск на три миллиона долларов две пострадавшие женщины: сёстры Тадринт и Майка Вашингтон. Пострадавшие, отмечает ТАСС, описали ряд устроителей марша протеста: националиста, бывшего главу Ку-клукс-клана Дэвида Дьюка, ультраправого активиста Джейсона Кесслера, а также ряд организаций соответствующего толка: «Лига Юга», «Националистский фронт» и т. д. По мнению потерпевших, это сплошь «жестокие и озлобленные лица, которые сговорились и посеяли насилие в Шарлотсвилле».
Адвокатом сестёр выступает Т. Лиценберг, чья юридическая компания представляет интересы американцев, пострадавших во время атак 9/11 и подавших недавно в суд на Саудовскую Аравию. «Для нас обычным делом является представлять людей в рамках дел о доморощенном терроризме, потому что этот случай как раз им и является. Мы решительно настроены привести организаторов марша в зал суда, где будут находиться присяжные из числа простых жителей Шарлотсвилля», — сказал юрист прессе.
Ранее, как писали в американских газетах, власти пытались предпринять что-то против упомянутого мистера Кесслера. Самым простым способом был бы отказ его группировке в проведении акции на территории переименованного Парка эмансипации. Однако суд в лучших традициях американской демократии встал не на сторону властей, а на сторону того, кому запретили провести акцию. И люди Кесслера вполне официально вышли на улицы. Против них вышли другие, в том числе чернокожие члены движения «Жизни чёрных тоже что-то значат». Последовавшая схватка проходила почти при полной пассивности полиции. Как пишут пресса, полисмены попросту наблюдали за тем, как «правые» и «левые» избивали друг дружку.
Один молодой человек, антифашист Бен, которому удалось отскочить от грузовика нациста-террориста, говорит: «Я ожидал, что ультраправые будут применять слезоточивый газ, что-то подобное, но не это… Полиция должна была быть тут, и не знаю, почему их не было. Полицейские появились только спустя несколько минут».
Любопытно, что политики не сделали надлежащих выводов, а стали упорствовать в своём стремлении повлиять на историю. После кровавых протестов в Шарлоттсвилле было решено ускорить перенос двух памятников конфедератам в Лексингтоне (штат Кентукки). Трудно сказать заранее, к чему это приведёт. Однако ясно другое: выкорчёвывание истории поставлено в США на широкую ногу.
Произошедшее в Вирджинии, считает Ирина Алкснис, интересно тем, что политическая система США подводит мину замедленного действия под себя саму. «При описании событий в Шарлоттсвилле обычно говорят, что на защиту памятника генералу Ли встали ультраправые, — пишет Алкснис в газете «Взгляд». — Но на самом деле всё обстоит куда сложнее…»
Огромную долю участников составляли люди, которые просто протестовали против уничтожения исторической памяти, поскольку в южных штатах США память о конфедератах являются частью региональной идентичности. «В последние годы наметился процесс целенаправленного выкорчёвывания этой составляющей, причём в виде марания этой части американской истории чёрной краской, — отмечает Ирина Алкснис. — Используется приём, когда события полуторавековой давности оцениваются с точки зрения современных идеологических установок».
Два года тому назад в США началась борьба с флагом конфедерации, а теперь процесс перекинулся на памятники, стоявшие десятилетиями, напоминает автор.
«Возможно, политики и политические технологи США полагают, что, поставив знак равенства — с помощью интенсивной медиаобработки — между конфедератами и современными неонацистами, им удастся вызвать отторжение к собственной истории у большинства населения южных штатов и разрушить сложившуюся региональную матрицу, где память о Гражданской войне является значимой составляющей».
Обсуждение погрома в Шарлоттсвилле вызвало бурю комментариев в сети и целый набор разношерстных конспирологических гипотез. Дошло даже до «русского следа».
Адам Тейлор в «Вашингтон Пост» выступил с материалом, в котором призвал власти не переваливать вину за кризис в Шарлоттсвилле на «иностранное государство».
Иные обозреватели, пишет он, усмотрели в Шарлотсвилле «иностранное влияние». К примеру, Молли Маккью (Molly McKew), писательница и консультантка по внешней политике, начирикала в «Твиттере», что протест крайне правых должен привести к обсуждению «русского влияния» в США.
Вице-президент отдела общественных исследований и инициатив Центра международных отношений и общественной политики Пелла мистер Джим Ладс (Jim Ludes) пошёл ещё, сообщив, что «между ультраправыми группировками в Шарлотсвилле и Россией существует несомненная связь». С доказательствами он затруднился.
По мнению Адама Тейлора, влияние Москвы «чрезвычайно преувеличивается». Надо хотя бы понимать, насколько идеологически расходятся американские националисты и правительство Путина. Последнее, напротив, амбиции крайне правых в России практически сокрушило.
* * *
Движутся ли США к новой гражданской войне? Как ни странно, даже в США, где гордятся своей нерушимой конституцией, есть ответ: да.
Бывший офицер спецназа, дипломат Кит Майнс, повидавший гражданские войны в нескольких странах, в т. ч. Афганистане и Колумбии, видит предпосылки такой войны в США. По словам Майнса, вероятность гражданской войны в США в ближайшие 10-15 лет — 60%. Гражданская война определяется этим экспертом как крупномасштабное насилие, бунт против традиционной власти и вмешательство Национальной гвардии. Среди предпосылок мистер Майнс выделяет «поляризацию народа», «освещение событий в СМИ, всё больше разобщающее население», «ослабление институтов, в первую очередь конгресса и судебной ветви», «снятие с себя ответственности политическим руководством», «легитимность насилия как «модного» способа вести дискурс или разрешить споры». Кроме того, как и в 1859 году, «все злые» и «все вооружены».
Историк Дэвид Блайт из Йельского университета прогнозирует даже распад ведущих американских партий: «Проводить параллели и строить аналогии — занятие рискованное, однако институты у нас [в США] и вправду ослаблены, а партии не только поляризованы, но находятся под угрозой распада: именно это и случилось в 1850-х гг.». Насчёт новой гражданской войны мистер Блайт сказал: «Не исключено, что такое может случиться и сегодня».
Журналистка Робин Райт очень кстати напоминает в «The New Yorker»: «альтернативные правые» в США запланировали ещё 9 митингов.
Американские ультраправые жаждут крови? И мистер Трамп — их президент?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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