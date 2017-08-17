США: война с памятниками ведёт к гражданской войне

«Возможно, политики и политические технологи США полагают, что, поставив знак равенства — с помощью интенсивной медиаобработки — между конфедератами и современными неонацистами, им удастся вызвать отторжение к собственной истории у большинства населения южных штатов и разрушить сложившуюся региональную матрицу, где память о Гражданской войне является значимой составляющей».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru