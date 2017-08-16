Улюкаев назвал Сечина и сотрудников ФСБ провокаторами

ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать,

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил в суде, что сотрудники ФСБ и лично глава «Роснефти» Игорь Сечин организовали в отношении него провокацию с передачей денег, передает РИА Новости рассказал Улюкаев.По его словам, «ФСБ устроила провокацию взятки на основании ложных показаний Сечина и бывшего руководителя службы безопасности компании Олега Феоктистова».Напомним, экс-министр был задержан после того, как ему были переданы в качестве взятки $ 2 млн.В «Роснефти» не стали комментировать заявление Улюкаева, отметив, что «суд разберется во всех деталях дела».Весной «Новая газета» сообщила со ссылкой на источники, что «до прихода в "Роснефть" Феоктистов служил заместителем руководителя управления собственной безопасности ФСБ, которое занималось многими громкими делами, в том числе в отношении бывших губернаторов Никиты Белых, Александра Хорошавина и экс-руководителя антикоррупционного главка МВД генерала Дениса Сугробова». Газета также назвала Феоктистова «организатором ареста Улюкаева».По версии следствия, деньги были переданы Улюкаеву за выдачу министерством заключения, которое позволило «Роснефти» приобрести госпакет компании «Башнефть».