14:25 16 августа

Улюкаев назвал Сечина и сотрудников ФСБ провокаторами

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил в суде, что сотрудники ФСБ и лично глава «Роснефти» Игорь Сечин организовали в отношении него провокацию с передачей денег, передает РИА Новости.



ФСБ несколько недель готовилась, ждала, пока я приеду, но я не приезжал… Не дождавшись, пока я приеду, чтобы получить деньги, Сечин лично позвонил мне и уговорил приехать,
рассказал Улюкаев.


По его словам, «ФСБ устроила провокацию взятки на основании ложных показаний Сечина и бывшего руководителя службы безопасности компании Олега Феоктистова».

Напомним, экс-министр был задержан после того, как ему были переданы в качестве взятки $ 2 млн.

В «Роснефти» не стали комментировать заявление Улюкаева, отметив, что «суд разберется во всех деталях дела».

Весной «Новая газета» сообщила со ссылкой на источники, что «до прихода в "Роснефть" Феоктистов служил заместителем руководителя управления собственной безопасности ФСБ, которое занималось многими громкими делами, в том числе в отношении бывших губернаторов Никиты Белых, Александра Хорошавина и экс-руководителя антикоррупционного главка МВД генерала Дениса Сугробова». Газета также назвала Феоктистова «организатором ареста Улюкаева».

По версии следствия, деньги были переданы Улюкаеву за выдачу министерством заключения, которое позволило «Роснефти» приобрести госпакет компании «Башнефть».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 12:03
    Там вообще все темно..А самого Феоктистова за что уволили?За то что затронул "незатрагиваемое"?
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 13:16
      Цитата: 210окв
      .А самого Феоктистова за что уволили?

      О вообще то "под знамена" вернулся.
      svp67
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:05
    лично позвонил мне и уговорил приехать

    Так все же жадность пересилила здравомыслие? Уж лучше бы промолчал.
    rotmistr60
    1. Stas157 Сегодня, 12:32
      Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил в суде, что сотрудники ФСБ и лично глава «Роснефти» Игорь Сечин организовали в отношении него провокацию с передачей денег, передает РИА Новости.
      А чего согласился? На самом деле все они там провокаторы.
      А вот мне интересно! Если бы Улюкаев не повелся бы, а заявил бы на Сечина в органы? Мол, взятку предлагают! Как вы думаете посадили бы Сечина? ...Думаю, что нет!))
      Stas157
      1. павлентий Сегодня, 12:50
        Вы что? Сечин - он настолько неприкасаемый...
        павлентий
    2. svp67 Сегодня, 13:17
      Цитата: rotmistr60
      Так все же жадность пересилила здравомыслие? Уж лучше бы промолчал.

      svp67
    3. Альф Сегодня, 13:38
      Цитата: rotmistr60
      лично позвонил мне и уговорил приехать

      Так все же жадность пересилила здравомыслие? Уж лучше бы промолчал.

      Сама отдалась ? Сама и виновата.
      Альф
    4. Офицер запаса Сегодня, 14:05
      Да уж... Организовали провокацию и долго били ногами. Пока взятку не принял. Просто пострадавший, оказывается.
      Офицер запаса
  3. Комментарий был удален.
  4. SarS Сегодня, 12:07
    Всех их надо собрать в одном месте. И пусть пишут друг на друга оперу.
    SarS
  5. voyaka uh Сегодня, 12:09
    Это было понятно и без его заявления. Только
    совершенный приду...к поедет получать взятку в оффис
    фирмы, с которой у него открытый конфликт, где везде напиханы
    скрытые видеокамеры.
    voyaka uh
  6. Multicast Сегодня, 12:10
    При Сталине его бы просто распотрошили бы, но за ним стоят большие силы - я думаю уши СГА торчат и они своего друга в беде не бросят - либералы чертовы.
    Multicast
    1. Альф Сегодня, 13:41
      Цитата: Multicast
      При Сталине его бы просто распотрошили бы, но за ним стоят большие силы - я думаю уши СГА торчат и они своего друга в беде не бросят - либералы чертовы.

      А кто у нас Главный Либерал ? Вангую, что улюк соскочит. У него же язва, больные старые родители и сам он на второй неделе беременности. wink
      Вообще, грустно смотреть на этот фарс, именуемый "российское правосудие". Никто из ближайших еще не сел или хотя бы попал под конфискацию.
      Альф
  7. Дирижер Сегодня, 12:17
    А как собственно разница между Сечиным и Улюкаевыым, в фамилиях да должностях , а так рвачи и все
    Дирижер
  8. Лесник Сегодня, 12:25
    А чего же сам в ФСБ не позвонил? Если мне не изменяет память то по УК РФ, если взяткодателя сдаешь, то ты весь белы и пушистый идешь не все 4 стороны?
    Лесник
  9. den-protector Сегодня, 12:26
    А как взятку без "провокации" выявить и задокументировать, тем более, если взятка "с поличным" и с наличными? "Провокатором", как правило и выступает "заявитель".
    den-protector
  10. XXXIII Сегодня, 12:27
    Провокация хм! А говорить то говорил наверно всякое не нужное, всё записали,показали главному, было принято решение! Решение скорей было такого характера, пусть рыбка на крючке выматывается и в сачок. В итоге вымотался и сам приехал! Теперь вялится на солнышке. laughing
    XXXIII
  11. Комментарий был удален.
  12. japs Сегодня, 12:51
    Все, как обычно, "не виноватая я, он сам пришел!" (с).
    Ничего страшного, пожурят и выпустят на все четыре стороны. Сердюков ухмыляется в углу.
    Такое впечатление, что у них многие повязаны уже давно. Ворон ворону глаз не выклюет.
    Капитализм, однако.
    И, вообще, что такое для этих "людей" каких-то 2 лимона "зелени"?
    japs
  13. Комментарий был удален.
  14. vol46an Сегодня, 13:02
    Алексей Улюкаев потребовал взятку в размере $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина на саммите стран БРИКС в Индии, сказал прокурор на заседании суда.
    Даже намекать на взятку ближайшему человеку Путина - верх безумия, или жадности!!!
    vol46an
  15. трофим Сегодня, 13:20
    А как же крылатое: "На провокации не поддаваться!". Не хотел бы брать, не взял. А метод провокации один из самых эффективных в борьбе с подобными слабовольными гражданами которые нам совсем не товарищи. А вот за что, зачем и кому это было нужно это другой вопрос.
    трофим
  16. Ретвизан 8 Сегодня, 14:09
    У-у ребята в тех кругах еще те волчары обитают! Там совсем другие правила игры. Причем это не только в России. Там быстро вагончики отцыпляют, если что не так , а могут и под откос пустить.
    Ретвизан 8
  17. мичман Сегодня, 14:21
    С этим типом мне пришлось встречаться вместе с Вольским А.И. (Руководитель РСПП). Надо было решить один вопрос о финансировании крупного предприятия в Москве. Тип отвратительный, несмотря на содействие Ю.М. Лужкова мы вопрос так и не решили. Пришлось решать за счет бюджета Москвы.
    А ведь не посадят. Дадут условно, да еще и компенсацию выплатят. Хотя требуется расстрел. Честь имею.
    мичман
  18. Oznob Сегодня, 14:22
    Работа любой контрразведки основана на провокациях. По-другому выявить предателя сильно сложней.
    Oznob
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