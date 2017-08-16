Киев: КНДР украинские ракетные двигатели передала Россия
История с северокорейскими ракетными двигателями получила долгожданное (ну кто бы здесь сомневался) продолжение. В этот раз Украина обвинила в поставке украинских двигателей Россию. Руководство Государственного космического агентства Украины говорит, что те самые произведенные заводом "Южмаш" РД-250 были в свое время переданы России, сообщает Укринформ.
По словам и.о. председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко, в Российской Федерации находится от 7 до 20 ракет "Циклон-2" и "Циклон-3" с украинскими двигателями РД-250, которые были якобы поставлены в Северную Корею Украиной.
По его словам, данные двигатели ранее были изготовлены в Украине и поставлены в РФ в составе ракет в соответствии с российской космической программой.
В то же время руководитель Государственного космического агентства отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.
Радченко не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.
Как заявил по этому поводу директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, Украина, в частности МИД, должна инициировать расследование относительно того, каким образом и на самом ли деле украинские двигатели могли попасть в Северную Корею.
По словам и.о. председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко, в Российской Федерации находится от 7 до 20 ракет "Циклон-2" и "Циклон-3" с украинскими двигателями РД-250, которые были якобы поставлены в Северную Корею Украиной.
По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели (РД-250) есть. Документация есть- сказал он.
По его словам, данные двигатели ранее были изготовлены в Украине и поставлены в РФ в составе ракет в соответствии с российской космической программой.
В то же время руководитель Государственного космического агентства отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.
Радченко не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.
Из числа готовых изделий они (россияне - ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи- подчеркнул он.
Как заявил по этому поводу директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, Украина, в частности МИД, должна инициировать расследование относительно того, каким образом и на самом ли деле украинские двигатели могли попасть в Северную Корею.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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