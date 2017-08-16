14:24 16 августа

Киев: КНДР украинские ракетные двигатели передала Россия

История с северокорейскими ракетными двигателями получила долгожданное (ну кто бы здесь сомневался) продолжение. В этот раз Украина обвинила в поставке украинских двигателей Россию. Руководство Государственного космического агентства Украины говорит, что те самые произведенные заводом "Южмаш" РД-250 были в свое время переданы России, сообщает Укринформ.

Киев: КНДР украинские ракетные двигатели передала Россия


По словам и.о. председателя Государственного космического агентства Юрий Радченко, в Российской Федерации находится от 7 до 20 ракет "Циклон-2" и "Циклон-3" с украинскими двигателями РД-250, которые были якобы поставлены в Северную Корею Украиной.


По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели (РД-250) есть. Документация есть
- сказал он.

По его словам, данные двигатели ранее были изготовлены в Украине и поставлены в РФ в составе ракет в соответствии с российской космической программой.

В то же время руководитель Государственного космического агентства отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели.

Радченко не исключил, что эти двигатели в КНДР могли попасть именно из России.

Из числа готовых изделий они (россияне - ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи
- подчеркнул он.

Как заявил по этому поводу директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, Украина, в частности МИД, должна инициировать расследование относительно того, каким образом и на самом ли деле украинские двигатели могли попасть в Северную Корею.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 58

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  1. cniza Сегодня, 11:59
    Киев: КНДР украинские ракетные двигатели передала Россия


    Слава Богу , я уж думал они заболели..., аж легче стало. lol
    cniza
    1. Дуплет Сегодня, 12:07
      Даже если это и так.. это нормально, еще и Иран нужно вооружить и вышвырнуть полосатых в пределы своей границы
      Дуплет
      1. Владимир16 Сегодня, 12:32
        украинские ракетные двигатели

        Украинских ракетных двигателей нет в природе. Есть двигатели которые создали в СССР. Как впрочем и всю промышленность украины.
        КНДР с такой же уверенностью может говорить о собственных движках как и украина. Не удивлюсь ежели спецы в КНДР на голову выше тех, кто остался на украине. Украина уверенно разлагается, а корейцы уверенно созидают. А как мы знаем - кто ищет, тот найдет.
        Владимир16
        1. bulvas Сегодня, 12:39
          Цитата: cniza
          Киев: КНДР украинские ракетные двигатели передала Россия


          Слава Богу , я уж думал они заболели..., аж легче стало. lol


          Самое интересное, как посмотрят на это те, кто западнее Украины

          Подхватят идею и прикинуться идиотами (все таки, это заразно, "с кем поведешься ..."),
          или ...

          Допускаю, что американцы решили зайти с другого боку (заду?), чтобы еще раз наехать на нас
          bulvas
          1. фигвам Сегодня, 12:47
            украинское Государственное космическое агентство!!!
            фигвам
    2. stalkerwalker Сегодня, 12:20
      Цитата: cniza
      Слава Богу , я уж думал они заболели.

      Вы имели ввиду "образумились,"? Да ни в жисть!!! laughing
      stalkerwalker
      1. Офицер запаса Сегодня, 13:32
        Как маленький шкодливый пацаненок в детском саду - сделать какую-то гадость и спрятаться за чужую спину, свалить на другого, причем побежать на это ябедничать воспитательнице.
        Офицер запаса
    3. Соломон Кейн Сегодня, 12:21
      Шо ж , ты, Пэтя, сдал назад?
      Не по масти тебе Ын
      Ты смотри людЯм в глаза
      И не ври нам, сукин сын(щенок)!
      Соломон Кейн
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:41
        Из числа готовых изделий они (россияне - ред.) могут эти двигатели поставлять кому угодно. Это не исключено, учитывая партнерские отношения России и Северной Кореи

        Ну вот теперь всё "чинно и благородно" в русофобском семействе - Россия опять виновата (факты , как я писал ранее , нафиг не нужны - "слово сказано" .) ! good wassat
        bouncyhunter
    4. pvv113 Сегодня, 12:21
      Вот и мне по началу как-то не по себе было. Чего-то не хватало. Теперь все на своих местах
      pvv113
      1. cniza Сегодня, 12:23
        Приучили нас , теперь заснуть не можем ... lol
        cniza
        1. pvv113 Сегодня, 12:24
          Ага,как сказка на ночь
          pvv113
          1. cniza Сегодня, 12:27
            Ну да , очень монотонно у них получается...
            cniza
            1. pvv113 Сегодня, 12:29
              Как вдолбленная под гипнозом программа
              pvv113
    5. Лелёк Сегодня, 12:28
      Цитата: cniza
      cniza


      Привет, Виктор.
      Крутятся, изворачиваются, как черви на горячем, ну и как всегда - виновен кто-то другой. Переняли стиль боссов (англо-саксов). Тут намедни блогер "solomon" ( морпех США) высказался по этому поводу:
      Лелёк
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:30
        Лев! Ты не прав - я не морпех. Я ПВО-шник. laughing laughing
        Приветствую! hi
        Соломон Кейн
        1. Лелёк Сегодня, 12:36
          Цитата: Соломон Кейн
          я не морпех. Я ПВО-шник.


          Привет. Ну, извини. recourse Я процитировал заметку. request
          Лелёк
        2. cniza Сегодня, 12:36
          Цитата: Лелёк
          Цитата: cniza
          cniza


          Привет, Виктор.
          Крутятся, изворачиваются, как черви на горячем, ну и как всегда - виновен кто-то другой. Переняли стиль боссов (англо-саксов). Тут намедни блогер "solomon" ( морпех США) высказался по этому поводу:
          ]


          Приветствую hi , веселые они ребята и нам скучать не дают.
          cniza
    6. Подрезчик Сегодня, 12:39
      Цитата: cniza
      Киев: КНДР украинские ракетные двигатели передала Россия


      Слава Богу , я уж думал они заболели..., аж легче стало. lol

      Виктор, Паша сегодня как в воду глядел! Только малость ошибся-думал Россию к этому вопросу будут притягивать американские "аналитеги" и "исперды"! laughing hi
      Подрезчик
      1. cniza Сегодня, 12:41
        А там все равно их уши торчат , скоро проявятся в открытую.
        cniza
      2. Соломон Кейн Сегодня, 12:44
        Александер, привет! hi hi hi В данном контексте,ложка-другая дёгтя в бочку Российского мёда - роли не играет!
        Соломон Кейн
        1. Подрезчик Сегодня, 12:51
          Костя, мое почтение! hi Да этого дегтя уже наверное больше меда, да и ладно, и мы (Беларусь) с вами хлебаем потиху, вы ж от нас прямо с учений Эвропу Восточную захватывать поедете! laughing Откините по братски кусочек? wink
          Подрезчик
    7. XXXIII Сегодня, 13:19
      Какие ваши доказательства - это всё они wassat
      XXXIII
    8. Stranger03 Сегодня, 14:19
      Ух, а я все ждал, когда же в этих поставках найдут след России. Теперь дело за Госдепом США. Ждем, не дождемся.
      Stranger03
  2. 210окв Сегодня, 12:01
    С больной головы на здоровую...А впрочем они спалились..Признали что были поставлены украинские двигатели..
    210окв
    1. Копчёный Сегодня, 12:03
      Они целый Боинг спалили и ничего, их хозяин стрелки перевел и при желании можно и по этой теме так сделать.
      Копчёный
      1. Zibelew Сегодня, 12:05
        Как предсказуемо ведут себя... А то я уже переживать начал, что мы тут не при чём.
        Zibelew
      2. Комментарий был удален.
      3. Тульский пряник Сегодня, 12:43
        Хозяин сейчас другой, ему до Боинга дела нет и очень на укров обозлен, за то как они его чмурили во время выборов президента и поддерживали Клинтониху.
        Я тогда еще говорил, когда Трамп выиграл- он украинским властям всё припомнит.
        Кстати Голландия с этим Боингом вляпалась по самое не хочу.
        Не знают теперь что делать.
        Читал что они очень хотят сбагрить расследование кому-нибудь другому, ну например Малайзии.
        Тульский пряник
    2. Лелёк Сегодня, 12:33
      Цитата: 210окв
      Признали что были поставлены украинские двигатели..


      Привет. Точно так и что поставляла (продавала) именно Украина.
      Лелёк
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:03
    Уже даже не смешно. Шутка повторенная дважды уже не смешна, а если это продолжается много лет, то и вредна для "шутника". Могут и морду набит.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:45
      Гена , приветствую ! hi Не набьют - по хозяйской "вказивке" тявкают , сто пудов .
      bouncyhunter
  4. Смог Сегодня, 12:03
    Всю ночь наверное думали!!!!! Как остатки спинного мозга от напряженной работы не вскипели? Прям не знаю... Гениально, просто гениально.
    Смог
    1. cniza Сегодня, 12:06
      Долго прыгали и разродились...
      cniza
      1. Смог Сегодня, 12:07
        От прыжков, особенно в интересном положении, обычно выкидыши бывают.
        Смог
        1. cniza Сегодня, 12:08
          Вот и случилось , другого никто и не ждал.
          cniza
          1. Смог Сегодня, 13:17
            Вчера вечерком немного полазил по п о р но, ой, по укро. сайтам. Подиспугались они судя по заявлениям. Но вишь, у утру, все хорошо, прекрасная маркиза, я не я и лошадь не моя.
            Смог
  5. Горный стрелок Сегодня, 12:04
    Ну наконец то. А я уж было засомневался.Свидомая мысль, она такая предсказуемая! Беню трясите... нечего сочинять.
    Да и точность маловата. Сколько ракет было поставлено в Россию? 7 или 20? А если ракеты предъявят и движки на них есть? Что еще придумают?
    Горный стрелок
    1. Сибирь55 Сегодня, 12:09
      Как что?Скажут,что скопировали и передали с предъявляемых движков.
      Сибирь55
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 12:08
    Как удобно устроились, во всех бедах Россия виновата.
    Ретвизан 8
  7. ё-моё Сегодня, 12:08
    Ну что сказать !!! Каклы брешут чаще чем дышат !!!
    ё-моё
  8. Фракийский воин Сегодня, 12:09
    Киев: КНДР украинские ракетные двигатели передала Россия

    У Радченко есть документ перевозки и вниз стоит име и подпись далнобойщика- некоторьi ВВП.
    Фракийский воин
    1. Фракийский воин Сегодня, 12:38
      ВОТ и доказательство!!!

      Фракийский воин
  9. leonid-zherebtcov Сегодня, 12:10
    "Хохловские бакланы" окончательно за...делись...
    leonid-zherebtcov
  10. Ferdinant Сегодня, 12:14
    Специально и передали,что б корейцы ракету запустили,а у америкосов лишний повод был для претензий к ним
    Ferdinant
  11. Лесник Сегодня, 12:17
    По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели (РД-250) есть. Документация есть(с)
    Не ну а правда!!! Так 7??? или 20???
    Лесник
  12. Лесник Сегодня, 12:21
    Во! в Википедии нашел:
    "Циклон-2
    Первый запуск РН состоялся в 1969 году, а в 1975 году ракета была принята на вооружение. Конструкция носителя позволяет выводить космические аппараты на энергетически оптимальные круговые и эллиптические траектории.

    Последний запуск ракеты-носителя «Циклон-2» состоялся 25 июня 2006 года. За время эксплуатации было осуществлено 106 пусков данного варианта ракеты, все успешные.[3] Единственная ракета-носитель в мире с подобным результатом при более чем ста пусках.[4][5]

    Циклон-3

    Первый запуск трёхступенчатой РН (11К68) осуществлён в июне 1977 года.[6] Последний, 122-й был выполнен с космодрома «Плесецк» 30 января 2009 года.[6] 7 пусков РН «Циклон-3» были неудачными.[7]
    Стартовая масса: 187 т.
    Масса выводимой полезной нагрузки: Нкр = 200 км — 3,6 т.; Нкр = 1000 км — 2,5 т."
    Т.е. я так понимаю-те то ли 7, то ли 20 ракет мы до 30.01.2009 использовали? А тады откуда эти взяли и продали?
    Лесник
  13. Анд123 Сегодня, 12:22
    Не кажеться ли Вам, что эта заварушка с Сев. Кореей лишь предлог, чтобы подтянуть войска к Курилам?
    Анд123
  14. КобалТ Сегодня, 12:25
    По оперативной информации, Россия сегодня имеет ракеты "Циклон-2" и "Циклон-3" в количестве от 7 до 20 ракет, в них эти двигатели (РД-250) есть. Документация есть
    - сказал он.

    Документаций тоже 7-20 где-то, а может и 30. По оперативной информации он точно заявляет!!!!
    рукамиводитель Государственного космического агентства отметил, что сейчас в Украине нет никакой возможности производить и поставлять соответствующие двигатели. - вот это интересная новость.
    "Сколько будет 2х2?
    - 8!
    - Да, правильно! Где то так 7 или 8. Но не ка не 25!
    КобалТ
  15. Flinky Сегодня, 12:28
    laughing кто б сомневался.
    Flinky
  16. japs Сегодня, 12:43
    Я уже несколько дней ждал этой "информации" от руководства страны 404. Даже на душе легче стало.
    Такое дело, а мы не при делах.
    Скудеет фантазия у свядомых.
    japs
  17. irazum Сегодня, 12:46
    Вполне предсказуемая реакция скакунов. Ничего удивительного. Не удивлюсь, если вдруг выяснится, что и Чёрное море выкопали не они, а мы, для того, чтобы разместить там ЧФ, угрожающий всему региону.
    irazum
  18. Навигатор 1 Сегодня, 12:47
    Я бы удивился если бы хохлы что нибудь другое заявили.
    Навигатор 1
  19. polev66 Сегодня, 12:51
    как свидомые любят всех под свою придурковатость ровнять... не такие и как они в кремле сидят
    polev66
  20. Berkut24 Сегодня, 12:57
    Осталось выяснить один нюанс. Современный ракетный двигатель - это совокупность уникальных материалов и сплавов. Просто скопировать двигатель не получится - Китай до сих пор бьется над нашими авиационными движками, а ракетные двигатели работают на гораздо более высоких температурах и нагрузках. К движку документация нужна и раскрытие технологий. Просто передать движок и сделать клон не получится. Да и не в интересах России соседу по границе такие технологии передавать.
    Свинорылые уже повторяться начали, не оригинально. Хотя именно такая их версия приходит на ум.
    Berkut24
  21. Комментарий был удален.
  22. Alekseir162 Сегодня, 13:18
    Фу, пронесло, я даже волноваться начал, такой момент, обгадить Россию, свидомые громадяне Украины не могли пропустить.
    Alekseir162
  23. shura7782 Сегодня, 13:43
    Не однозначно получается.Ситуация бездокозательная. Версий сколь угодно. Какая больше понравилась, ту и выберай. В общем кто первый громко крикнул, тот и прав.
    Я выбираю ту, кому это очень выгодно. Это очень выгодно нам.
    Вот такие пироги.
    shura7782
    1. Oznob Сегодня, 14:15
      Нам выгодно?! Дать эксклюзив кому то ещё? ! Будь возможность, лишили бы такого инструмента и Китай и США. А тут типа вот вам на, ключ от всех дверей. Шура, вы куда то не туда думаете. ТщательнЕй надо.
      Oznob
  24. zivXP Сегодня, 13:52
    Но движки то свои украйна признала lol
    zivXP
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