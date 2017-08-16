14:23 16 августа

Израиль начал разработку нового беспилотника

Израиль в очередной раз подтверждает, что является мировым лидером по экспорту военных дронов и не собирается сдавать свои позиции. Как сообщает портал flightglobal.com, израильская компания Meteor Aerospace официально объявила о разработке новой модели беспилотника, получившей название Impact 1300. Перевод материала представлен порталом "Warspot"

Дрон Impact 1300 будет типичным представители класса MALE (medium-altitude, long-endurance) – средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Цифра 1300 в названии указывает на максимальную взлетную массу в килограммах – именно такая система наименований используется компанией Meteor Aerospace.

Израиль начал разработку нового беспилотника



Системы авионики, управления полетом и наземного контроля новый дрон позаимствует у модели Impact 700, которая уже находится в серийном производстве. Impact 1300 будет оснащаться серийным авиационным двигателем (модель пока неизвестна), при этом в качестве альтернативы клиенты смогут заказывать этот беспилотник с дизельным мотором.

Модель Impact 1300 будет иметь два отсека для разведывательных модулей и другого оборудования. Новый беспилотник будет оснащаться системой автоматического взлета и посадки, а также убирающимся шасси. В зависимости от типа двигателя и полезной нагрузки время полета дрона составит до 30 часов.

Компания Meteor Aerospace была основана в 2013 году Ицхаком Нисаном, ранее занимавшим руководящие посты в концерне Israel Aerospace Industries – одной из крупнейших израильских оборонных компаний. Несмотря на свою «молодость», компания уже производит различные модели воздушных и наземных дронов, а также разрабатывает беспилотные лодки.

Использованы фотографии: https://www.flightglobal.com/
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Комментарии 12

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  1. xetai9977 Сегодня, 12:14
    Израильские дроны отлично показали себя в боях! респект и уважение!
    xetai9977
    1. Маз Сегодня, 12:25
      Они нам его потом подарят как вертолёт Медведеву laughing
      Маз
      1. профессор Сегодня, 12:49
        Цитата: Маз
        Они нам его потом подарят как вертолёт Медведеву laughing

        "Они нам" это кто и кому? Ты сегодня у нас под израильтянина или под россиянина косишь?
        профессор
    2. Арон Заави Сегодня, 12:25
      Цитата: xetai9977
      Израильские дроны отлично показали себя в боях! респект и уважение!

      Это частная компания. Ориентирована на страны Африки и Юго-Восточной Азии которые предпочитают закупать не большие партии БПЛА.
      Арон Заави
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 12:14
    Да, иудеи в числе первых по разработкам БПЛА.
    Вождь краснокожих
  3. профессор Сегодня, 12:25
    Компания Meteor Aerospace была основана в 2013 году Ицхаком Нисаном, ранее занимавшим руководящие посты в концерне Israel Aerospace Industries – одной из крупнейших израильских оборонных компаний. Несмотря на свою «молодость», компания уже производит различные модели воздушных и наземных дронов, а также разрабатывает беспилотные лодки.

    Дроны сегодня делают все кому не лень, но решиться основать компанию и потеснить матерых производителей очень не просто. Но вот прошло всего 4 года и уже продали дронов на $100 миллионов с опционом на еще 150. good
    профессор
  4. XXXIII Сегодня, 12:40
    Крутой наверно беспилотный аппарат feel Тут наверно главное рабочие места, расширение компании. what
    XXXIII
  5. voyaka uh Сегодня, 12:44
    Пора бы уж Израилю начать делать и реактивные дроны...
    Будущий рынок их огромен.
    voyaka uh
    1. Арон Заави Сегодня, 13:56
      Цитата: voyaka uh
      Пора бы уж Израилю начать делать и реактивные дроны...
      Будущий рынок их огромен.

      Что то серьезное появится не раньше чем лет через 10. Пока только НИОКР.
      Арон Заави
  6. Siberia 9444 Сегодня, 13:19
    Он будет самым лучшим в мире и в ближайшим космосе , и лучше ни кто и не создаст , все точка laughing hi
    Siberia 9444
  7. anjey Сегодня, 13:31
    на каждого человека в мире по боевому
    бла,даешь тотальный контроль и террор...
    anjey
  8. Александр War Сегодня, 13:37
    Я за такие БПЛА) как на видео
    Александр War
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