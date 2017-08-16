14:24 16 августа

Индия планирует приобрести у РФ 108 истребителей FGFA

Индия сделала очередной шаг в вопросе закупки истребителей 5-го поколения FGFA – внутренняя комиссия Минобороны Индии дала рекомендацию по приобретению партии самолетов Т-50/FGFA путем совместного их производства с Россией, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс psk.blog.24heures.ch.

Индия планирует приобрести у РФ 108 истребителей FGFA


В комиссии, возглавляемой маршалом авиации в отставке Симхакутти Вартахманом, провели анализ ТТХ самолета и дали положительное заключение относительно его закупки. Правительство Индии планирует выделить $ 5 млрд. на совместную разработку истребителя.


По данным ресурса, ссылающегося на военный источник, Индия «готовится разместить твердый заказ на 108 самолетов Т-50».

Впрочем, российская и индийская стороны пока не договорились о разделении работ по проекту и передачи технологий. Источник отметил, что индийские военные в настоящее время активно работают по этому вопросу с представителями РФ.

Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com/aermech.in
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Комментарии 57

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  1. новичок Сегодня, 12:26
    мал по малу двигаемся к финишу. строительство и продажа младшего брата серъёзно облегчит дальнейшее производство пак фа , имею в виду колличество для вкс.
    новичок
    1. Дуплет Сегодня, 12:34
      108 самолетов - это хорошо, это не Китай, который по 2-4 закупает.
      Дуплет
      1. новичок Сегодня, 12:38
        да, колличество внушающее, лишь бы опять индусы не начали змеиные танцы.
        новичок
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:30
          Цитата: новичок
          да, колличество внушающее, лишь бы опять индусы не начали змеиные танцы.

          Впрочем, российская и индийская стороны пока не договорились о разделении работ по проекту и передачи технологий.

          Вот вам и ответ на ваш тезис...мы не хотим передавать секретные технологии,а индусы шибко на этом настаивают. hi
          НЕКСУС
          1. новичок Сегодня, 13:54
            не страшно. этот отставной маршал влиятельный тип. раз уж рекомендовали, так тому и быть. насчёт технологий, ну а что ж? что то нужно подарить, что то скрыть, этот процесс для специалистов.
            новичок
            1. НЕКСУС Сегодня, 14:17
              Цитата: новичок
              насчёт технологий, ну а что ж?

              Технологие секретные отдавать нельзя...а вот второстепенные и отработанные ,почему нет?
              НЕКСУС
      2. Berkut24 Сегодня, 12:50
        108 самолетов - это хорошо, это не Китай, который по 2-4 закупает.

        Ну не 2-4, а 24. По 2-4 это мы отгружаем согласно графика.
        Berkut24
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:36
      Привет , Гарик ! hi Предчувствую , что индусы по старой традиции опять начнут кормой вилять , так что там винегрет ещё тот будет !
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 12:44
        приветствую тебя, Паш! у них в голове сам чёрт ногу сломит, каша ещё та. но надеюсь, успехи китайско_пакистанской дружбы хорошего пинка дали индусам в направлении нашей пятёрки, экпортной конечно.
        новичок
        1. cniza Сегодня, 12:45
          Хоть с ними и тяжело , но деньги у них есть.
          cniza
          1. новичок Сегодня, 12:48
            их деньги вытащили на свет божий много наших проектов. но, блин, действительно, тяжёлый нарол.
            новичок
        2. bouncyhunter Сегодня, 12:49
          Да в Индии и матрасные интересы со счетов сбрасывать не стоит . Тамошний рынок вооружений - лакомый кусок для любого . Да и не только в деньгах дело , геополитические интересы даже важнее . А матрасы , как ты знаешь , в способах достижения своих целей крайне не избирательны . yes
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 12:55
            Да рынок очень интересный , а работать с ними ой как тяжело , но будем тягаться с США.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:58
              Понятное дело - будем ! Такая дойная (хоть и капризная) корова самим нужна ! lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 13:03
                Вот - вот стадо то не очень большое , а дояров хоть отбавляй.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:06
                  И все активно локтями работают в стремлении к вымени . lol
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 13:11
                    Не только локтями , но и подножки пытаются ставить.
                    cniza
              2. DMB_95 Сегодня, 13:55
                Цитата: bouncyhunter
                Такая дойная (хоть и капризная) корова самим нужна ! lol

                Священное животное не может быть капризным ! Оно .. своеобразное .
                DMB_95
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:12
                  От изменения слова хрен слаще васаби не становится . wink
                  bouncyhunter
          2. новичок Сегодня, 12:58
            одна новость поошла практически незамеченной. янки сомневаются в целесообразности передачи критических технологий под “мейд ин индиа“ самолётов ф16, точнее предлагаемых индусам модифмкаций блок 60 (кажется, если не ошибаюсь). этохвкупе с пладами дружбы Китая и Пакистана, вилимо помогло “камиссии“ выдать сей вердикт.
            новичок
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:01
              Любую ошибку матрасов нужно использовать себе во благо , дабы вытеснить их с индийского рынка и этого региона .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 13:04
                США это не нравится , они нервничают , но ничего изменить не могут ...
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:08
                  Выслать им сухогруз с медикаментами , обладающими ярко выраженным и стойким седативным эффектом (фенобарбитал , например) - пусть успокоятся . wassat
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 13:11
                    Ещё их и лечить , нет уж пусть сами озаботятся...
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 13:13
                      Вить , ну тут уже зависит от урожая в Афгане . lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 13:17
                        Так они же там "агрономы" , все в их руках.
                        cniza
              2. новичок Сегодня, 13:05
                Паша, ты прав. но главное не стелиться, а энергично бить в точку, а то вель, любит наш Иван, время тянуть (мягко говоря).
                новичок
                1. bouncyhunter Сегодня, 13:10
                  Тут зевать некогда - помимо матрасов и гейропейцы со скандинавами не прочь к такой кормушке припасть .
                  bouncyhunter
                  1. новичок Сегодня, 13:16
                    да уж, тем более, что отхкоммерческого успеха фгфа во многом зависит будущее нашего пак фа, индусы это знают.
                    новичок
                2. cniza Сегодня, 13:13
                  "Лень двигатель прогресса" , но шевелиться надо иначе обойдут на повороте.
                  cniza
                  1. новичок Сегодня, 13:20
                    надо быстро делать дело и считать доход. а то ведь индусы те ещё “эксперты“:“в провале на биатлоне виноват т90“, пора цетироватьклассику от Лаврова.
                    новичок
                    1. cniza Сегодня, 13:22
                      Это их коронка , валить на технику или брак.
                      cniza
                      1. новичок Сегодня, 14:00
                        изюминка в том, что т90 биатлонисты из серии “майд ин индиа“.
                        новичок
      2. avt Сегодня, 13:27
        Цитата: bouncyhunter
        Предчувствую , что индусы по старой традиции опять начнут кормой вилять ,

        wassat bully А к гугелю хотя бы сходить ?? Индиянцы да-а-авным давно вложились в тему ПАК ФА , равно как и в Ил-214 , давны-ы-ы-ым давно. А то что фыркать и нос воротить будут и отжимать по максимому в свою локализвцию производства ключевые технологии , ну так никто и не спорит.
        avt
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:44
          Ну и где в моём коменте Вы нашли хоть слово , противоречащее Вашим словам ? Любите буквоедствовать и людей "цеплять" ? wink
          bouncyhunter
  2. pvv113 Сегодня, 12:26
    внутренняя комиссия Минобороны Индии дала рекомендацию по приобретению партии самолетов Т-50/FGFA

    Неплохая реклама для нашей техники
    pvv113
  3. Ziksura Сегодня, 12:27
    Неплохо. Одно напрягает: лишь бы Индия не обошла нас по количеству 5-рок. Хотя если честно я в этом вопросе оптимист. Так получилось...
    Ziksura
    1. Дуплет Сегодня, 12:36
      Это вы точно подметили, как то не правильно будет, если у Индии в несколько раз больше 5-рок будет.
      Дуплет
      1. Дамир Сегодня, 13:09
        ну в Индии Т-90 больше чем у нас в войсках и ничего... нам с ними не воевать....
        Дамир
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 12:36
      Индия от нас далеко и против нас воевать не станет (по крайней мере в ближайшее время вероятность этого близка к нулю), даже если у них будет таких самолетов больше чем у нас ничего страшного в этом нет... А вот закупка нашего нового вооружения Китаем куда более опасна...
      Ratmir_Ryazan
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:39
    «готовится разместить твердый заказ на 108 самолетов Т-50»

    Это конечно хорошо. Но, что-то мне подсказывает - опять начнется торг по цене и в ход пойдет опробованный Индией не раз подленький ход с "некачественной техникой".
    rotmistr60
  5. irazum Сегодня, 12:39
    Технологии будут клянчить, сто пудов! С Французскими "Рафалями" не прокатило, остаёмся только мы.
    irazum
  6. voyaka uh Сегодня, 12:41
    Как можно разместить заказ на несуществующий самолет?
    voyaka uh
    1. НасРать Сегодня, 12:50
      ни кто другой им не продаст, ни чего подобного, вот и размещают...
      НасРать
    2. павлентий Сегодня, 12:52
      А что его нет? Я видел)
      павлентий
      1. Muvka Сегодня, 12:56
        Я тоже видел. В небе. Наверно померещилось. Вояка врать не будет.
        Muvka
    3. Дуплет Сегодня, 12:54
      Цитата: voyaka uh
      Как можно разместить заказ на несуществующий самолет?

      а как весь демократический мир вкладывает деньги в американские самолеты, которые до сих пор не доведены до ума?
      Дуплет
    4. Tusv Сегодня, 13:22
      Цитата: voyaka uh
      Как можно разместить заказ на несуществующий самолет?

      А что Пингвина создавали по другой схеме?
      Tusv
      1. voyaka uh Сегодня, 13:37
        Когда появились летающие прототипы Ф-35,
        тогда пошли и заказы. А до этого были "намерения" приобрести.
        Если считать прототипы Т-50 прототипами и FGFA тоже...
        тогда есть о чем говорить.
        Вопрос, на сколько будет отличаться планер.
        Я двумя руками за совместный российско-индийский проект good .
        Иначе и Т-50 застрянет в "музейных" количествах от недофинансирования.
        voyaka uh
        1. Tusv Сегодня, 14:00
          Цитата: voyaka uh
          Когда появились летающие прототипы Ф-35,
          тогда пошли и заказы. А до этого были "намерения" приобрести.

          Ни чего подобного. Изначально проект Ф-35 стартовал по той же схеме, что FGFA. США разрабатывают - заказчики платят, затем локализация. Только количество участников больше
          Tusv
  7. Гардамир Сегодня, 12:47
    Индия «готовится
    Наверно всё лучше бы звучало, если бы Индия разместилА заказ. А так о чём разговор?
    Гардамир
  8. Altona Сегодня, 12:52
    Цитата: новичок
    да, колличество внушающее, лишь бы опять индусы не начали змеиные танцы.

    ---------------------------------
    Ну классическое "Джимми, Джимми, ача-ача" у индусов не отнять. Тут когда подоспеет время подписания "твердого заказа на 100 штук" индусы вдруг объявят тендер и условно говоря включат в него американский F-35. Американцы включатся в процесс и собьют сделку, хотя потенциально якобы что-то и продадут.
    Altona
    1. irazum Сегодня, 12:58
      Кстати, вполне возможно! Вот только думается мне, что американцы никаких технологий им передавать не станут. А индусов интересуют именно они!
      irazum
    2. Vlad.by Сегодня, 13:26
      Не подсказывайте.
      Хотя, наши уже научились не наступать на одни и те же грабли дважды.
      Vlad.by
  9. Сумрачный стрелок Сегодня, 12:57
    Т-50 изначально был создан как противник штатовских птичек, но походу мы увидим еще и противостояние с китайскими машинами. Будет интересно wink
    Сумрачный стрелок
  10. bratchanin3 Сегодня, 13:04
    Ерунда это - совместное проектирование и производство новейшей техники тем более, что Индия мечется от США к России, амбиций как у поляков (или больше), а сами нищие. А раз так, то США перекупят индийских магараджей в нужный момент. Нельзя с голодранцами связываться - продадут.
    bratchanin3
  11. Siberia 9444 Сегодня, 13:16
    Эти истребители продавать нельзя ! Как и т14 с 400 и другие образцы современного оружие . Это безопасность страны и паритет на противниками , и нет ни какой горантии что Индия останица другой и союзником. А как мы все знает у нас их нет!
    Siberia 9444
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