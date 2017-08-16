Индия планирует приобрести у РФ 108 истребителей FGFA
Индия сделала очередной шаг в вопросе закупки истребителей 5-го поколения FGFA – внутренняя комиссия Минобороны Индии дала рекомендацию по приобретению партии самолетов Т-50/FGFA путем совместного их производства с Россией, сообщает bmpd со ссылкой на ресурс psk.blog.24heures.ch.
В комиссии, возглавляемой маршалом авиации в отставке Симхакутти Вартахманом, провели анализ ТТХ самолета и дали положительное заключение относительно его закупки. Правительство Индии планирует выделить $ 5 млрд. на совместную разработку истребителя.
По данным ресурса, ссылающегося на военный источник, Индия «готовится разместить твердый заказ на 108 самолетов Т-50».
Впрочем, российская и индийская стороны пока не договорились о разделении работ по проекту и передачи технологий. Источник отметил, что индийские военные в настоящее время активно работают по этому вопросу с представителями РФ.
В комиссии, возглавляемой маршалом авиации в отставке Симхакутти Вартахманом, провели анализ ТТХ самолета и дали положительное заключение относительно его закупки. Правительство Индии планирует выделить $ 5 млрд. на совместную разработку истребителя.
По данным ресурса, ссылающегося на военный источник, Индия «готовится разместить твердый заказ на 108 самолетов Т-50».
Впрочем, российская и индийская стороны пока не договорились о разделении работ по проекту и передачи технологий. Источник отметил, что индийские военные в настоящее время активно работают по этому вопросу с представителями РФ.
Использованы фотографии: bmpd.livejournal.com/aermech.in
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти