14:24 16 августа

На базу ВМС США в Японии прибыл французский разведывательный корабль

На военно-морской базе Йокосука, где находится штаб-квартира 7-го флота ВМС США, замечен французский разведывательный корабль "Дюпюи-де-Лом", пресса связала его появление с кризисом на Корейском полуострове. Об этом сообщает Flot.com.



«Присутствие французского корабля в Йокосуке не связано с событиями на Корейском полуострове. ВМС Франции регулярно отправляют свои корабли в различные районы Мирового океана, особенно – в Индийском и Тихом океанах. Сейчас "Дюпюи-де-Лом" делится с нами навигационными данными в рамках сотрудничества Вооруженных сил наших стран», – ответило командование 7-го флота на запрос издания Navy Recognition.


Между тем, издание отметило, что «в прошлый раз "Дюпюи-де-Лом" приходил в Йокосуку в 2012 году – во время испытаний баллистических ракет КНДР». Этот же корабль в 2014 году находился в Черном море – в то время в Крыму разворачивались события, завершившиеся в итоге присоединением полуострова к России.

Кроме того, иностранные СМИ сообщили, что на этой неделе «в Сеуле замечены оснащенные РЛС самолеты C-130H "Геркулес", принадлежащие подразделению GAM 56, которое обеспечивает данными Главное управление внешней безопасности Минобороны Франции».

Справка ресурса: «"Дюпюи-де-Лом" введен в строй летом 2006 года. Разведывательный 100-метровый корабль оснащен двумя навигационными РЛС DRBN-38A, станциями спутниковых систем связи "Сиракьюз" и "Инмарсат", станцией предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации РЛС ARBR-21, комплексами радио- и радиотехнической разведки. Французские специалисты утверждают, что оборудование корабля позволяет перехватывать и анализировать любые типы сигналов, включая сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам».

Использованы фотографии: Марек МИХАЛЯК/EAST NEWS
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Комментарии 15

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  1. Навигатор 1 Сегодня, 12:45
    Подтягиваются! Шакалья стая все из одного помета!
    Навигатор 1
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:47
      Как бы этот "Дюпюи-де-Лом", на дно ломом не пошёл....... laughing lol
      Соломон Кейн
      1. The Lancet Сегодня, 12:59
        ВМС Франции регулярно отправляют свои корабли в различные районы Мирового океана, особенно – в Индийском и Тихом океанах.

        Как и другие корабли этот без поломок дошел.Кому то нужно поучиться...
        The Lancet
        1. Алексей7777777 Сегодня, 13:15
          Чё уж ты намёками,говори прямо-нам и нужно поучиться..
          Алексей7777777
          1. Соломон Кейн Сегодня, 13:34
            Леха, привет! Им бы Горбатого с ЕБН-ом лет на 5 в Президенты....посмотрели бы на их флот.... wassat lol wassat
            Соломон Кейн
            1. Алексей7777777 Сегодня, 13:42
              Приветствую,Константин Батькович!!! hi drinks drinks drinks
              посмотрели бы на их флот....
              Да,уж... laughing laughing laughing
              Алексей7777777
        2. Соломон Кейн Сегодня, 13:19
          Ой. Да? А это случаем не «Фитцджеральд», эсминец ВМС США в Японском море в этом году?
          Соломон Кейн
        3. Б.Т.В. Сегодня, 13:28
          Цитата: The Lancet
          Как и другие корабли этот без поломок дошел.Кому то нужно поучиться...


          Сначала пишите завуалированные гадости, а потом обижаетесь на " грубость русских". Может, самому прежде человеком быть?!
          Б.Т.В.
          1. Соломон Кейн Сегодня, 13:43
            Ещё один интересный факт:
            Инцидент с натовским кораблем в Черном море, по данным американских и британских изданий, произошел еще 22 июня. Морская администрация США обратила внимание, что один из кораблей группы ВМС в Черном море, находившейся вблизи российских морских границ, вдруг "оказался" в аэропорту российского города Геленджик. Координаты судна по GPS показали отклонение на 32 километра от его фактического местоположения.

            Штаб ВМС вышел на связь с капитаном "заброшенного" судна, который отчитался о полной исправности навигационного оборудования. Но когда он связался с 20 ближайшими американскими судами, выяснилось, что все они также "находятся" в Геленджике....По версии Voice of America и специалистов, инцидент является первым задокументированным случаем сбоя системы GPS. Некоторые полагают, что ошибка в ее работе была спровоцирована новейшим кибероружием России – утверждается, что рядом с "потерянным" кораблем находилась группа ВМФ РФ.

            Автор New Scientist Дэвид Хэмблинг заявил о примененной против кораблей США системе "спуфинга" (фальсификации местонахождения). По его словам, подобная разработка может применяться также против беспилотников, ракет и управляемых бомб. Журналист провел аналогию между инцидентом в Черном море и защитой московского Кремля, координаты GPS вокруг которого якобы "телепортируют" человека или автомобиль в район аэропорта Внуково.
            Соломон Кейн
    2. Маз Сегодня, 13:58
      НАТО качает группировку войск против китая и КНДР. Хотят вторую Югославию с Ливией сотворить. Ох не обломится американцам в этом краю Азии. Ещё и морды поправят и сами друг друга потопят и покалечат а суете
      Маз
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:48
    Присутствие французского корабля в Йокосуке не связано с событиями на Корейском полуострове

    Можно подумать? А чего тогда Макрон выражал желание выступить вместе с Сша для "усмирения" КНДР? Просто французам воевать по настоящему не хочется (свои проблемы имеются), а разведывательный корабль чего не послать.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:05
      Макарон Вермишелевич торопится примоститься первым из Гейропы под США в разрешении кризиса на Корейском п-ове : авось и ему что-нить с хозяйского стола перепадёть .
      bouncyhunter
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:37
        Паш! Французский прогиб засчитан не будет: маловат " тазик", пусть даже и разведывательный...
        Соломон Кейн
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
          А Макарон думает иначе , да и бабушка Муркель ему так сказала . lol
          bouncyhunter
  3. irazum Сегодня, 12:51
    Толстомордому уже мало региона, весь мир забалдокрутить решил. Ждём корабль-шпион из Аргентины!
    irazum
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