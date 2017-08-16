На базу ВМС США в Японии прибыл французский разведывательный корабль
На военно-морской базе Йокосука, где находится штаб-квартира 7-го флота ВМС США, замечен французский разведывательный корабль "Дюпюи-де-Лом", пресса связала его появление с кризисом на Корейском полуострове. Об этом сообщает Flot.com.
«Присутствие французского корабля в Йокосуке не связано с событиями на Корейском полуострове. ВМС Франции регулярно отправляют свои корабли в различные районы Мирового океана, особенно – в Индийском и Тихом океанах. Сейчас "Дюпюи-де-Лом" делится с нами навигационными данными в рамках сотрудничества Вооруженных сил наших стран», – ответило командование 7-го флота на запрос издания Navy Recognition.
Между тем, издание отметило, что «в прошлый раз "Дюпюи-де-Лом" приходил в Йокосуку в 2012 году – во время испытаний баллистических ракет КНДР». Этот же корабль в 2014 году находился в Черном море – в то время в Крыму разворачивались события, завершившиеся в итоге присоединением полуострова к России.
Кроме того, иностранные СМИ сообщили, что на этой неделе «в Сеуле замечены оснащенные РЛС самолеты C-130H "Геркулес", принадлежащие подразделению GAM 56, которое обеспечивает данными Главное управление внешней безопасности Минобороны Франции».
Справка ресурса: «"Дюпюи-де-Лом" введен в строй летом 2006 года. Разведывательный 100-метровый корабль оснащен двумя навигационными РЛС DRBN-38A, станциями спутниковых систем связи "Сиракьюз" и "Инмарсат", станцией предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации РЛС ARBR-21, комплексами радио- и радиотехнической разведки. Французские специалисты утверждают, что оборудование корабля позволяет перехватывать и анализировать любые типы сигналов, включая сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам».
«Присутствие французского корабля в Йокосуке не связано с событиями на Корейском полуострове. ВМС Франции регулярно отправляют свои корабли в различные районы Мирового океана, особенно – в Индийском и Тихом океанах. Сейчас "Дюпюи-де-Лом" делится с нами навигационными данными в рамках сотрудничества Вооруженных сил наших стран», – ответило командование 7-го флота на запрос издания Navy Recognition.
Между тем, издание отметило, что «в прошлый раз "Дюпюи-де-Лом" приходил в Йокосуку в 2012 году – во время испытаний баллистических ракет КНДР». Этот же корабль в 2014 году находился в Черном море – в то время в Крыму разворачивались события, завершившиеся в итоге присоединением полуострова к России.
Кроме того, иностранные СМИ сообщили, что на этой неделе «в Сеуле замечены оснащенные РЛС самолеты C-130H "Геркулес", принадлежащие подразделению GAM 56, которое обеспечивает данными Главное управление внешней безопасности Минобороны Франции».
Справка ресурса: «"Дюпюи-де-Лом" введен в строй летом 2006 года. Разведывательный 100-метровый корабль оснащен двумя навигационными РЛС DRBN-38A, станциями спутниковых систем связи "Сиракьюз" и "Инмарсат", станцией предупреждения о радиолокационном облучении и идентификации РЛС ARBR-21, комплексами радио- и радиотехнической разведки. Французские специалисты утверждают, что оборудование корабля позволяет перехватывать и анализировать любые типы сигналов, включая сообщения электронной почты и разговоры по мобильным телефонам».
Использованы фотографии: Марек МИХАЛЯК/EAST NEWS
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