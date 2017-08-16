14:24 16 августа

В Каспийской флотилии началась проверка боеготовности

Сегодня по тревоге были подняты около 1,5 тыс. военнослужащих и 20 кораблей Каспийской флотилии, сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу Южного округа.

В Каспийской флотилии началась проверка боеготовности


«Управление флотилии, корабельные соединения и воинские части Каспийской флотилии выполняют мероприятия по проверке боеготовности. К выполнению учебно-боевых задач привлечены части флотилии в Астраханской области и Дагестане», – говорится в релизе.


По данным пресс-службы, «к тренировке привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих, более 20 боевых кораблей и судов обеспечений, а также порядка 200 единиц боевой и специальной техники».

Сообщается, что «личный состав воинских частей подготовил технику к выходу из парка и совершению марша. Экипажи кораблей, в свою очередь, отработали экстренный выход в море и применение оружия».

Также «были проведены учения по ПВО и маскировке пунктов базирования, отрабатывается взаимодействие между пунктами управления и группами», добавили в округе.

Использованы фотографии: Пресс-служба Южного военного округа
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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:41
    В Каспийской флотилии началась проверка боеготовности
    В радиусе 2500 км от Каспия вся гадость замерла в тревожном ожидании bully
    Наблюдатель2014
    1. Офицер запаса Сегодня, 13:55
      В последнее время сообщения о боеготовности кораблей Каспийской флотилии супостатами воспринимаются весьма серьезно. Делом доказали.
      Офицер запаса
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