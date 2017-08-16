В Каспийской флотилии началась проверка боеготовности
Сегодня по тревоге были подняты около 1,5 тыс. военнослужащих и 20 кораблей Каспийской флотилии, сообщают Известия со ссылкой на пресс-службу Южного округа.
«Управление флотилии, корабельные соединения и воинские части Каспийской флотилии выполняют мероприятия по проверке боеготовности. К выполнению учебно-боевых задач привлечены части флотилии в Астраханской области и Дагестане», – говорится в релизе.
По данным пресс-службы, «к тренировке привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих, более 20 боевых кораблей и судов обеспечений, а также порядка 200 единиц боевой и специальной техники».
Сообщается, что «личный состав воинских частей подготовил технику к выходу из парка и совершению марша. Экипажи кораблей, в свою очередь, отработали экстренный выход в море и применение оружия».
Также «были проведены учения по ПВО и маскировке пунктов базирования, отрабатывается взаимодействие между пунктами управления и группами», добавили в округе.
«Управление флотилии, корабельные соединения и воинские части Каспийской флотилии выполняют мероприятия по проверке боеготовности. К выполнению учебно-боевых задач привлечены части флотилии в Астраханской области и Дагестане», – говорится в релизе.
По данным пресс-службы, «к тренировке привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих, более 20 боевых кораблей и судов обеспечений, а также порядка 200 единиц боевой и специальной техники».
Сообщается, что «личный состав воинских частей подготовил технику к выходу из парка и совершению марша. Экипажи кораблей, в свою очередь, отработали экстренный выход в море и применение оружия».
Также «были проведены учения по ПВО и маскировке пунктов базирования, отрабатывается взаимодействие между пунктами управления и группами», добавили в округе.
Использованы фотографии: Пресс-служба Южного военного округа
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти