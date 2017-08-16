14:23 16 августа

СМИ: Иран строит ракетный завод в Сирии

Вечером во вторник, 15 августа, Второй канал израильского телевидения сообщил, что на северо-западе Сирии иранцы строят завод по производству ракет дальнего радиуса действия. В подтверждение этой информации были показаны спутниковые фотографии, сообщает IsraelMedia.

Согласно указанному источнику, этот завод строится в районе приморского города Баниас, в нескольких десятках километров к северу от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и немного южнее авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400. Таким образом, строящийся завод потенциально защищен от израильских авиаударов российскими средствами противовоздушной обороны.

СМИ: Иран строит ракетный завод в Сирии




Вывод о том, что речь идет именно о строительстве ракетного завода по иранским стандартам и технологиям, был сделан на основе экспертной оценки снимков из Сирии и Ирана.



В Тегеране и Дамаске эту информацию не комментируют. В российских СМИ сведения о строящемся заводе были опубликованы со ссылкой на агентство Reuters и израильское телевидение.

Напомним, что в марте этого года кувейтская газета "Аль-Джарида" опубликовала информацию о том, что иранцы построили в Ливане несколько заводов по производству вооружений и передали их под контроль "Хизбаллы". В публикации говорилось, что эти заводы производят ракеты и пусковые установки к ним.

Использованы фотографии: http://newsru.co.il/
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Комментарии 22

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  1. Копчёный Сегодня, 13:44
    День ото дня новости всё чуднее и чуднее. До этого было, что Иран через Сирию возит вооружения на ремонт в Россию. Теперь вот цельный завод ракетостроительный строит!
    Копчёный
    1. Маз Сегодня, 13:47
      Ну эти будут хаять окружение лишь бы оправдать очередной рейд. Но теперь и хочется и колется. Зато , мы ведь можем и разрешить Израилю раздолбить этот завод ежели асад посмеет хвостом вилять в сторону запада. Или если сия фабрика будет налево работать. wink таким образом мы цепляем Асада на ещё один длинный поводок. Ишь как всё переплетено. И Израиль может нам в долгой дороге пригодиться. Пусть евреи на Россию работают. Они ж гениальные, чож такую возможность припахать евреев упускать-то. Та ещё и бесплатно,"Бэ хинам" как подарок России , от которого Израилю сложно , да и невозможно отказаться . laughing в чем самый интересный прикол данной ситуёвины. Особенные угодили в собственные силки из-за и пашут на нас. Ай да Путин! Ай да генштаб! Гениально.
      Маз
      1. Logall Сегодня, 13:52
        Какие же мы молодцы! Придется ещё раз это фото выложить:
        Logall
      2. Арон Заави Сегодня, 13:53
        Цитата: Маз
        Ну эти будут хаять окружение лишь оправдать очередной рейд. Но теперь и хочется и колется. Зато , мы ведь можем и разрешить Израилю раздолбить этот завод ежели асад посмеет хвостом вилять в сторону запада. Или если сия фабрика будет налево работать. wink

        Маз, я тебе правду скажу только ты не обижайся. laughing К тебе , как израильскому гражданину,приехавшему в Израиль с Украины вообще в этом вопросе никто прислушиваться не будет. wink
        Арон Заави
  2. zivXP Сегодня, 13:44
    Имеют право. И на защиту тоже.
    zivXP
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:44
    Вечером во вторник, 15 августа, Второй канал израильского телевидения сообщил, что на северо-западе Сирии иранцы строят завод по производству ракет дальнего радиуса действия.
    Дальнего радиуса по мнению израильских товарищей это куда долетит если что? laughing bully
    Наблюдатель2014
  4. Офицер запаса Сегодня, 13:45
    Израильское телевидение сообщило... и конечно - ракеты, и конечно - для обстрела Израиля. Вот уж, действительно - кто о чем, а вшивый только о бане.
    Чем-то напоминает знаменитое - "армянское радио сообщило".
    Офицер запаса
    1. KVashentcev Сегодня, 13:51
      Что там на самом деле мы все равно точно не знаем. У Израиля пунктик на безопасности, и я их прекрасно понимаю. Израиль в случае крупной войны продержится месяца полтора, поэтому для обеспечения своей безопасности и безопасности населения они всегда серьезно относятся к подобным новостям. А вот реакция ли это или вброс для чего-то, вот главный вопрос.
      KVashentcev
    2. HAM Сегодня, 13:52
      Не обижайте "армянское радио".оно работает чётко и с юмором,а все эти выверты скорее напоминают "британских учёных"-никакой конкретики одни выдумки,хотя и со спутниками..
      HAM
  5. Сергей Медведев Сегодня, 13:48
    Ну и ладно, пусть строят. Больше будет оружия против ИГИЛ.
    Сергей Медведев
  6. sabakina Сегодня, 13:50
    Всё может быть. Ракета дальнего радиуса действия, значит, облетит земной шарик и как шарахнет по Израилю!
    sabakina
    1. Арон Заави Сегодня, 13:54
      Цитата: sabakina
      Всё может быть. Ракета дальнего радиуса действия, значит, облетит земной шарик и как шарахнет по Израилю!

      Я думаю у нас не исключают и такой вариант.
      Арон Заави
      1. sabakina Сегодня, 13:58
        Арон, Вы в самом деле считаете, что там могут построить ракету, которая будет бить по Израилю на втором витке вокруг Земли?
        sabakina
        1. Арон Заави Сегодня, 14:22
          Цитата: sabakina
          Арон, Вы в самом деле считаете, что там могут построить ракету, которая будет бить по Израилю на втором витке вокруг Земли?

          Вы считаете если там начнут производить просто что то балистическое, нам спокойнее будет?
          Арон Заави
      2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:11
        Исключать конечно ничего не стоит, но думаю Израиль просто ищет повод, чтобы нанести удар по сирийской армии и помочь этим подопечным США - ИГИЛ, ан-Нусре и прочим террористам...
        Зачем спросите? Отвечаю сразу - Израилю выгодна победа ИГИЛ в Сирии, после свержение законной власти Израиль безнаказанно начнет захват территории Сирии якобы для защиты от терроризма...
        Сейчас меня интересует только одно сами придумали такой план или США надоумили?
        Ratmir_Ryazan
  7. askme Сегодня, 13:51
    А завод для производства Матери Кузьмы они там тоже строят? В принципе это понятно, с такими милыми соседями...
    askme
    1. ватник Сегодня, 13:59
      По всей видимости Израиль нагнетает обстановку готовясь в открытую поддержать так называемую "оппозицию" в Сирии с которой в частности воюют сирийские войска наши ВКС иранские иракские добровольцы и естественно Хезболла это народно-патриотическое движение неприменимо относящееся к террористам ИГИЛ Аль-Нусры и другим бандитам.
      Недавно израильские евреи "вещали" вот такой "ужастик"
      Иран ставит управляемые боеголовки на ракеты «Хизбаллы»
      Об этом заявил полковник ВВС Авиарм Хасон на конференции и по противовоздушной и противоракетной обороне в Герцлии, организованной аналитическим сайтом по вопросам безопасности iHLS и Ассоциацией противоракетной обороны Израиля.
      По словам Хасона, Иран усовершенствовал свои неуправляемые ракеты «Зильзаль», использовав систему наведения от ракет М-600, с 500-килограммовой боеголовкой, наводящихся на цель при помощи GPS.
      Хасон, отвечающий за разработку систем верхнего эшелона противоракетной обороны, назвал Иран «паровозом, который не останавливается ни на минуту».
      «Он производит новые и передовые баллистические и крылатые ракеты. Он превращает неуправляемые ракеты, с точностью в несколько километров в оружие, с точностью попадания до нескольких метров», — сказал он.
      Он также отметил, что «Хизбалла» получает большое количество такого высокоточного оружия из Ирана.
      http://www.israelonline.ru/mainpage/%D0%B8%D1%80%
      D0%B0%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82-
      %D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%
      D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE%
      D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD-2.html

      Но скорее всего это просто очередные фантазии призванные оправлять агрессию против Ливана и поддержку бандитов в Сирии.
      ватник
  8. Навигатор 1 Сегодня, 13:55
    Да не ерунда кому-то выгодно пуха накинуть
    Навигатор 1
  9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:08
    А зачем Ирану ракетный завод в Сирии? Они что как его достроят им подарят, чтобы сирийцы смогли по Израилю стрелять? А смысл в чем? Даже если у Сирии не было бы своих внутренних проблем, то что бы им дало обстрел территории Израиля ракетами? Какую выгоду? У Израиля неплохая система ПВО, такие ракеты скорее всего будут сбиты и не нанесет никакого вреда Израилю, а в ответ Израиль нанесет удары уже сам и по заводам и по любым другим объектам на территории Сирии, причем и ракетами и беспилотниками и артиллерией...
    Такое ощущение, что Израиль просто врет и ищет еще один повод чтобы нанести удар по позициям сирийской армии, чтобы помочь террористам ИГИЛ и прочих организаций которые спонсируют их друзья США... Израилю выгодна война в Сирии, если бы в Сирии победили террористы, то потом Израиль бы начал захват территории Сирии уже под предлогом борьбы с терроризмом...
    Ratmir_Ryazan
  10. ФК Ростов Сегодня, 14:14
    Правильное дело
    ФК Ростов
  11. irazum Сегодня, 14:17
    Конечно надо ставить современную РЛС в Крыму! Что в голове у этих бармалеев... Хотя, если это действительно так, то Израиль поступит с этим заводом так же как в своё время с Иракским реактором.
    irazum
  12. XXXIII Сегодня, 14:20
    Уже есть первые экземпляры ракет. wassat
    XXXIII
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