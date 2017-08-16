СМИ: Иран строит ракетный завод в Сирии
Вечером во вторник, 15 августа, Второй канал израильского телевидения сообщил, что на северо-западе Сирии иранцы строят завод по производству ракет дальнего радиуса действия. В подтверждение этой информации были показаны спутниковые фотографии, сообщает IsraelMedia.
Согласно указанному источнику, этот завод строится в районе приморского города Баниас, в нескольких десятках километров к северу от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и немного южнее авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400. Таким образом, строящийся завод потенциально защищен от израильских авиаударов российскими средствами противовоздушной обороны.
Вывод о том, что речь идет именно о строительстве ракетного завода по иранским стандартам и технологиям, был сделан на основе экспертной оценки снимков из Сирии и Ирана.
В Тегеране и Дамаске эту информацию не комментируют. В российских СМИ сведения о строящемся заводе были опубликованы со ссылкой на агентство Reuters и израильское телевидение.
Напомним, что в марте этого года кувейтская газета "Аль-Джарида" опубликовала информацию о том, что иранцы построили в Ливане несколько заводов по производству вооружений и передали их под контроль "Хизбаллы". В публикации говорилось, что эти заводы производят ракеты и пусковые установки к ним.
Согласно указанному источнику, этот завод строится в районе приморского города Баниас, в нескольких десятках километров к северу от порта Тартус, где расположена российская военно-морская база, и немного южнее авиабазы Хмеймим, где дислоцируются российские военные самолеты, для обеспечения безопасности которых задействованы системы ПВО С-300 и С-400. Таким образом, строящийся завод потенциально защищен от израильских авиаударов российскими средствами противовоздушной обороны.
Вывод о том, что речь идет именно о строительстве ракетного завода по иранским стандартам и технологиям, был сделан на основе экспертной оценки снимков из Сирии и Ирана.
В Тегеране и Дамаске эту информацию не комментируют. В российских СМИ сведения о строящемся заводе были опубликованы со ссылкой на агентство Reuters и израильское телевидение.
Напомним, что в марте этого года кувейтская газета "Аль-Джарида" опубликовала информацию о том, что иранцы построили в Ливане несколько заводов по производству вооружений и передали их под контроль "Хизбаллы". В публикации говорилось, что эти заводы производят ракеты и пусковые установки к ним.
Использованы фотографии: http://newsru.co.il/
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