Россия аннексирует Беларусь во время учений в сентябре?
Наши читатели из Беларуси прислали несколько статей, которые привлекли их внимание одной темой: возможной агрессией России и оккупацией Беларуси… под видом очередных учений, которые пройдут в Беларуси в сентябре 2017 года.
Понимая озабоченность и озадаченность белорусов, добросовестно прочитал, разобрал эти материалы. Хотя некоторое удивление присутствовало, ибо все это творчество в первую очередь могло заинтересовать либо МГБ, либо психоневрологическое медицинское учреждение.
Я не знаю, как там живут и работают эти СМИ, «Чиновники», «Наш дом», «Завтра твоей страны», «Belarus in Focus», но то, что они выдают «на-гора», то есть в тираж, не во всякой-то каменоломне сыщется. И не на всяком полигоне ТБО вызрело.
Между тем, работа проделывается впечатляющая. Привлекаются «эксперты», приводятся цифры и так далее. Но все подчинено одному: заставить поверить читателя в то, что если не в этом году, так в следующем, Россия обязательно нападет. Весь вопрос исключительно во времени.
Работают, кстати, красиво, но подленько. Тот же «Наш дом» пишет:
«Поэтому с большой долей уверенности можно говорить, что военная аннексия Беларуси российскими войсками во время учений «Запад-2017» практически маловероятна».
Но перед этим на нескольких листах обсасывает саму возможность аннексии. С доводами и доказательствами.
Да, кстати, что там с доказательствами? Порядок.
Главный помощник России при аннексии, оказывается, Минобороны Беларуси.
Министр Андрей Алексеевич Равков. Закончил с отличием Московское высшее общевойсковое командное училище, а потом еще (также с отличием) военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Из 4-х его заместителей двое — граждане России по рождению. Из всё тех же 4-х заместителей — все четверо учились в России военному делу, в том числе один закончил с отличием всё ту же Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Идем дальше, уровнем ниже.
Из 12-ти командующих различными силами и войсками:
11 — учились военному делу в Российской Федерации, в том числе:
4 учились в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ;
1 — в Военно-воздушной академии имени Ю. А Гагарина Министерства обороны Российской Федерации;
1 — в Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации.
Кстати, среди них три россиянина по рождению.
Ну что, надо на уши ставить МГБ? Взывать к духу Лаврентия Павловича? Ибо, если так посмотреть, в Минобороны сплошь агенты России?
Но если вдуматься, а где еще офицеру можно получить действительно стоящее образование, как не в России? Так думают и в Беларуси, и в Казахстане, и в куче других стран. Вест-Пойнт, знаете ли, и дороговато, и язык учить надо… А тут вроде все под боком.
Оказывается, что качественная подготовка высшего офицерского состава — это повод задуматься над «рукой Кремля».
Люстрации, что ли, хотят? Ну-ну…
Но самое веселое — это доводы от «Нашего дома». Это вообще шедевр. «Эксперты» такого наэкспертировали, что просто диву даешься. Да просто несколько цитат.
«Любая форма российской экспансии в отношении Беларуси будет крайне негативно воспринята руководством Китая. Причина в том, что официальный Пекин имеет собственные планы в отношении Беларуси, которая является ключевой страной в китайском проекте «Нового Великого Шёлкового пути».
«Любая форма российской экспансии в отношении Беларуси будет крайне негативно воспринята российскими гражданами. Отношение рядовых россиян к белорусам в корне отличается от их же отношения к украинцам — к белорусам русские относятся намного лучше. Владимиру Путину будет очень трудно объяснить собственному народу причины вторжения в «братскую» Беларусь, несмотря на всю мощь пропаганды».
«Российская власть считает Беларусь настолько мелкой и совершенно своей, что идея вторжения в Беларусь сродни идее вторжения в Смоленскую область. Да, эксперименты над Смоленской областью возможны, к примеру, для устрашения местной власти и населения могут быть применены сценарии «опускания в каменный век» с помощью быстронанимаемых «гиркиных», но именно в этой ситуации как раз меньше всего нужно проводить учения. Ведь на учениях как раз и учатся противостоять такому сценарию».
«Россия сейчас не в той экономической и геополитической ситуации, чтобы позволить себе огромное количество политических проблем и финансовых расходов, связанных с аннексией Беларуси. Даже скрытой аннексией — формально замаскированной под помощь в борьбе с «оранжевой революцией». Вспомним, что формально российских войск нет и на востоке Украины (в ДНР и ЛНР), но Россия всё равно имеет массу проблем даже из-за до конца не доказанного своего участия. Не говоря про финансовую нагрузку, которую ей приходится нести на Донбассе».
Ну какое тут МГБ, тут очевидно, что нужно вмешательство иных учреждений.
Интересно, что надо принимать, чтобы додуматься до такого? Хотя случаются и проблески разума, да.
«У России достаточно сил, средств и рычагов влияния, чтобы воздействовать на политику руководства Беларуси, направляя её в нужное России русло. Военное вмешательство для этого попросту не требуется».
Потому, считают «эксперты» табуретные (на диван с такими выкладками явно не заработаешь), опасаться того, что под видом совместных учений Россия захватит Беларусь, не стоит.
Что многих жителей Беларуси, как я понимаю из личного общения, весьма печалит.
Тем не менее, стоит задуматься уже белорусским товарищам, откуда растут ноги из подобных рассуждений. Кто заказал и как мотивировал господ из вышеперечисленных СМИ на подобные «изыскания». Можно много интересного накопать, уверен.
Бред, он и в Беларуси бред, но если хорошо подать… А подают хорошо. «Нет, дорогие сограждане, Россия нас не аннексирует под видом учений. В сентябре точно нет. А потом — будем смотреть. Потому что у России для этого есть все, и Путин, и Вооруженные силы, и куча потенциальных предателей в Министерстве обороны».
Вот как-то так.
Что еще можно добавить? Ну только рекомендацию дать Равкову и остальным, в предатели записанным. Вызвать редакторов и горе-экспертов, разложить, да одолжить у солдатиков из охраны ремешок с бляхой. На полчасика. Для первого раза должно хватить, чтобы второй не понадобился.
Вообще, говорить о таких вещах, как может ли Россия вместо маневров устроить аннексию Беларуси, — это не что иное, как глупейшая глупость. Которую в голову нормальному человеку можно втащить только с помощью полновесной пачки казначейских билетов иностранного образца.
Жаль, что госпожа Глаголева и остальные этого не понимают.
Зато прекрасно понимают думающие люди что в Беларуси, что в России. Но осадочек все равно остаётся, когда читаешь столь прекрасно сфабрикованную и оформленную подлость.
Понимая озабоченность и озадаченность белорусов, добросовестно прочитал, разобрал эти материалы. Хотя некоторое удивление присутствовало, ибо все это творчество в первую очередь могло заинтересовать либо МГБ, либо психоневрологическое медицинское учреждение.
Я не знаю, как там живут и работают эти СМИ, «Чиновники», «Наш дом», «Завтра твоей страны», «Belarus in Focus», но то, что они выдают «на-гора», то есть в тираж, не во всякой-то каменоломне сыщется. И не на всяком полигоне ТБО вызрело.
Между тем, работа проделывается впечатляющая. Привлекаются «эксперты», приводятся цифры и так далее. Но все подчинено одному: заставить поверить читателя в то, что если не в этом году, так в следующем, Россия обязательно нападет. Весь вопрос исключительно во времени.
Работают, кстати, красиво, но подленько. Тот же «Наш дом» пишет:
«Поэтому с большой долей уверенности можно говорить, что военная аннексия Беларуси российскими войсками во время учений «Запад-2017» практически маловероятна».
Но перед этим на нескольких листах обсасывает саму возможность аннексии. С доводами и доказательствами.
Да, кстати, что там с доказательствами? Порядок.
Главный помощник России при аннексии, оказывается, Минобороны Беларуси.
Министр Андрей Алексеевич Равков. Закончил с отличием Московское высшее общевойсковое командное училище, а потом еще (также с отличием) военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Из 4-х его заместителей двое — граждане России по рождению. Из всё тех же 4-х заместителей — все четверо учились в России военному делу, в том числе один закончил с отличием всё ту же Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Идем дальше, уровнем ниже.
Из 12-ти командующих различными силами и войсками:
11 — учились военному делу в Российской Федерации, в том числе:
4 учились в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ;
1 — в Военно-воздушной академии имени Ю. А Гагарина Министерства обороны Российской Федерации;
1 — в Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации.
Кстати, среди них три россиянина по рождению.
Ну что, надо на уши ставить МГБ? Взывать к духу Лаврентия Павловича? Ибо, если так посмотреть, в Минобороны сплошь агенты России?
Но если вдуматься, а где еще офицеру можно получить действительно стоящее образование, как не в России? Так думают и в Беларуси, и в Казахстане, и в куче других стран. Вест-Пойнт, знаете ли, и дороговато, и язык учить надо… А тут вроде все под боком.
Оказывается, что качественная подготовка высшего офицерского состава — это повод задуматься над «рукой Кремля».
Люстрации, что ли, хотят? Ну-ну…
Но самое веселое — это доводы от «Нашего дома». Это вообще шедевр. «Эксперты» такого наэкспертировали, что просто диву даешься. Да просто несколько цитат.
«Любая форма российской экспансии в отношении Беларуси будет крайне негативно воспринята руководством Китая. Причина в том, что официальный Пекин имеет собственные планы в отношении Беларуси, которая является ключевой страной в китайском проекте «Нового Великого Шёлкового пути».
«Любая форма российской экспансии в отношении Беларуси будет крайне негативно воспринята российскими гражданами. Отношение рядовых россиян к белорусам в корне отличается от их же отношения к украинцам — к белорусам русские относятся намного лучше. Владимиру Путину будет очень трудно объяснить собственному народу причины вторжения в «братскую» Беларусь, несмотря на всю мощь пропаганды».
«Российская власть считает Беларусь настолько мелкой и совершенно своей, что идея вторжения в Беларусь сродни идее вторжения в Смоленскую область. Да, эксперименты над Смоленской областью возможны, к примеру, для устрашения местной власти и населения могут быть применены сценарии «опускания в каменный век» с помощью быстронанимаемых «гиркиных», но именно в этой ситуации как раз меньше всего нужно проводить учения. Ведь на учениях как раз и учатся противостоять такому сценарию».
«Россия сейчас не в той экономической и геополитической ситуации, чтобы позволить себе огромное количество политических проблем и финансовых расходов, связанных с аннексией Беларуси. Даже скрытой аннексией — формально замаскированной под помощь в борьбе с «оранжевой революцией». Вспомним, что формально российских войск нет и на востоке Украины (в ДНР и ЛНР), но Россия всё равно имеет массу проблем даже из-за до конца не доказанного своего участия. Не говоря про финансовую нагрузку, которую ей приходится нести на Донбассе».
Ну какое тут МГБ, тут очевидно, что нужно вмешательство иных учреждений.
Интересно, что надо принимать, чтобы додуматься до такого? Хотя случаются и проблески разума, да.
«У России достаточно сил, средств и рычагов влияния, чтобы воздействовать на политику руководства Беларуси, направляя её в нужное России русло. Военное вмешательство для этого попросту не требуется».
Потому, считают «эксперты» табуретные (на диван с такими выкладками явно не заработаешь), опасаться того, что под видом совместных учений Россия захватит Беларусь, не стоит.
Что многих жителей Беларуси, как я понимаю из личного общения, весьма печалит.
Тем не менее, стоит задуматься уже белорусским товарищам, откуда растут ноги из подобных рассуждений. Кто заказал и как мотивировал господ из вышеперечисленных СМИ на подобные «изыскания». Можно много интересного накопать, уверен.
Бред, он и в Беларуси бред, но если хорошо подать… А подают хорошо. «Нет, дорогие сограждане, Россия нас не аннексирует под видом учений. В сентябре точно нет. А потом — будем смотреть. Потому что у России для этого есть все, и Путин, и Вооруженные силы, и куча потенциальных предателей в Министерстве обороны».
Вот как-то так.
Что еще можно добавить? Ну только рекомендацию дать Равкову и остальным, в предатели записанным. Вызвать редакторов и горе-экспертов, разложить, да одолжить у солдатиков из охраны ремешок с бляхой. На полчасика. Для первого раза должно хватить, чтобы второй не понадобился.
Вообще, говорить о таких вещах, как может ли Россия вместо маневров устроить аннексию Беларуси, — это не что иное, как глупейшая глупость. Которую в голову нормальному человеку можно втащить только с помощью полновесной пачки казначейских билетов иностранного образца.
Жаль, что госпожа Глаголева и остальные этого не понимают.
Зато прекрасно понимают думающие люди что в Беларуси, что в России. Но осадочек все равно остаётся, когда читаешь столь прекрасно сфабрикованную и оформленную подлость.
Автор: Роман Скоморохов
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