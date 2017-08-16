17:15 16 августа

Погрануправление ФСБ РФ: Никакой фактической передачи озера Казахстану не было

По поводу вчерашней шумихи в средствах массовой информации, связанной с якобы передачей озера Казахстану с комментариями пришлось выступать представителями Погрануправления ФСБ РФ. Напомним, что накануне глава администрации Купинского района Новосибирской области заявил, что передача озера Сладкое Республике Казахстан состоялась, т.к. «озеро не имеет никакой ценности, и вообще это даже не озеро, а болото».

После уточнения Пограуправления ФСБ РФ по Новосибирской области выясняется, что никакой передачи озера как такового никому не происходило. Дело в том, что озеро мелело и высыхало с северной стороны и в течение ряда лет оказалось фактически полностью на казахстанской территории.

РИА Новости приводит сводку:
Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу.





Отмечено, что местным жителям было разъяснено: при охоте и рыболовстве нужно учитывать, что озеро (невысохшая его часть) остаётся исключительно на территории РК.

Из комментария:
Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее.



15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Холуай Сегодня, 15:11
    Вообще-то Референдум нужно проводить,а некакому-то Погрануправлению землями разбрасываться! Не порядок!
    Холуай
    1. Комментарий был удален.
      1. Холуай Сегодня, 15:20
        Что я не прав? Я и не всю Конституцию знаю, но земли даже 1см непозволительно раздавать! Если в Конституции этого нет,то надо её переделывать!
        Холуай
    2. Logall Сегодня, 15:22
      Да! Я вчера статьи конституции РФ выкладывал. Могу ещё раз:
      Logall
      1. Холуай Сегодня, 15:25
        Лень читать, но если Конституция позволяет отдельным Личностям землёй разбрасываться,то такую Конституцию надо переписывать и срочно!
        Холуай
        1. с-т Petrov Сегодня, 15:28
          а если конституция позволила присоединить за один день 300 озер Крыма?
          с-т Petrov
          1. Холуай Сегодня, 15:30
            Конституция должна соответствовать только интересам Государства.Всё остальное по фигу!
            Холуай
        2. 210окв Сегодня, 16:04
          Зато не лень писать всяким журналюгам всякую чушь...Пусть даже и проплаченную.
          Цитата: Холуай
          Лень читать, но если Конституция позволяет отдельным Личностям землёй разбрасываться,то такую Конституцию надо переписывать и срочно!
          210окв
    3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:43
      Так объяснили, что не было никакой передачи, просто граница по озеру проходит по линии соединяющей точки границы по суши, болото подсохло, наш участок высох, граница никуда не делась, но чтобы местные уже не лазили по привычке на болото которое уже на территории Казахстана местные власти провели разъяснительную работу... Вот только почему так исказилась информация, непонятно...
      Ratmir_Ryazan
    4. Alexey RA Сегодня, 16:09
      Цитата: Холуай
      Вообще-то Референдум нужно проводить,а некакому-то Погрануправлению землями разбрасываться! Не порядок!

      Внимательно читаем статью:
      Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу.

      Так что граница осталась на месте. Это озеро уползло. smile
      Можно посмотреть снимки озера за разные годы - оно мелело, причём поскольку более глубокая часть была со стороны Казахстана, то озеро фактически отступало на сопредельную территорию.
      Alexey RA
  2. vch Сегодня, 15:11
    Я так и думал, что много шума из ничего...... lol
    vch
    1. Алексей7777777 Сегодня, 15:13
      Чёт вроде того... laughing laughing laughing
      Алексей7777777
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:14
    Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее.


    Утешили what а то я с работы еду по радио слышу такое am ...опять в КРЕМЛЕ решили поиграть в дружбу народов с НАЗАРБАЕВЫМ за счет территории моей РОДИНЫ.
    Надо бы таких горе-руководителей за слишком болтливый язык наказать...мозгов не хватает сообразить что это чревато неприятностями.
    Тот же ЛЕХА
    1. Смог Сегодня, 15:27
      Да. Целый Глава, Целого Района ляпнул хрен те что. И вся Россия на ушах. Эффективный сити менеджер, кажись так их нынче кличут., нечего сказать. Мда, что не говори, а не может кухарка управлять, даже районом, если на плечах вместо головы ........
      Смог
  4. Владимир16 Сегодня, 15:15
    накануне глава администрации Купинского района Новосибирской области заявил, что передача озера Сладкое Республике Казахстан состоялась, т.к. «озеро не имеет никакой ценности, и вообще это даже не озеро, а болото».

    Имя, сестра!!!! -
    Шубников Владимир Николаевич - так его зовут?
    Почему жителей считают идиотами???? Всю жизнь они рыбачили на своем озере, а теперь им говорят, что его нет. Высохло. А то, что вы видите не ваше, а казахское.
    Может это вообще не озеро, а мираж?
    А деды и прадеды в курсе были, что есть такая страна Казахстан и это озеро им принадлежит? А нахрена вообще они (деды) там селились если озеро чужое? Так ведь и не было у этих мест иного хозяина кроме русского. Вплоть до коммунистического пришествия не было. Ибо по лекалам коммунистическим эту местность раздербанили.
    Владимир16
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:18
      Почему жителей считают идиотами???? Всю жизнь они рыбачили на своем озере, а теперь им говорят, что его нет. Высохло. А то, что вы видите не ваше, а казахское.


      Хотелось бы услышать что говорят местные жители...для полноты картины...и достоверности источника. what
      Тот же ЛЕХА
  5. irazum Сегодня, 15:17
    Спор из-за куска болота. А рыбаки и охотники с местными властями уж как-нибудь договорятся.
    irazum
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:20
      А рыбаки и охотники с местными властями уж как-нибудь договорятся.



      Ага вход рупь...выход два и еще налог двойной на пойманную рыбу с лягушками.
      Тот же ЛЕХА
      1. Владимир16 Сегодня, 15:24
        Цитата: irazum
        Спор из-за куска болота.

        Это ты так территорию нашей Родины "величаешь"?
        С какого перепугу нужно договариваться с "местными властями"? Есть закон. А "местные власти" регулярно меняются.
        Владимир16
    2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:39
      Болото не болото, это прежде всего российская территория и воздушное пространство над ним!!! Попробуйте получить от какого-нибудь государства кусок болота или пустыни, потом расскажите как получилось... Вон финнам в 1939 году предлагали за болота около Ленинграда в 10 раз больше территории в Карелии, послали нас куда подальше... А вы бесплатно решили раздавать болота? Так там везде одни болота, у нас большая часть страны - болота, а 2/3 вообще вечная мерзлота может тоже отдадите?
      Ratmir_Ryazan
  6. Laksamana Besar Сегодня, 15:29
    Там граница по озеру 30/70 (70 принадлежит Казахстану), озеро обмелело и с российской стороны осталась суша, а СМИ панику как всегда наводят.
    Laksamana Besar
  7. 16112014nk Сегодня, 15:46
    Трудно поверить в правдивый ответ, после стольких лет вранья и обмана! yes
    16112014nk
  8. zemnoyd Сегодня, 15:55
    Это что ж получается Крыму можно уйти, а озеру нет?
    zemnoyd
  9. aikon1974 Сегодня, 15:55
    Из за естественых условий, в русле Амура скоро много земли ускоглазым отойдет. Они берега укрепляют, а у нас денег нема.
    aikon1974
Картина дня