Погрануправление ФСБ РФ: Никакой фактической передачи озера Казахстану не было

Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу.

Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее.