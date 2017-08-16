Погрануправление ФСБ РФ: Никакой фактической передачи озера Казахстану не было
По поводу вчерашней шумихи в средствах массовой информации, связанной с якобы передачей озера Казахстану с комментариями пришлось выступать представителями Погрануправления ФСБ РФ. Напомним, что накануне глава администрации Купинского района Новосибирской области заявил, что передача озера Сладкое Республике Казахстан состоялась, т.к. «озеро не имеет никакой ценности, и вообще это даже не озеро, а болото».
После уточнения Пограуправления ФСБ РФ по Новосибирской области выясняется, что никакой передачи озера как такового никому не происходило. Дело в том, что озеро мелело и высыхало с северной стороны и в течение ряда лет оказалось фактически полностью на казахстанской территории.
РИА Новости приводит сводку:
Отмечено, что местным жителям было разъяснено: при охоте и рыболовстве нужно учитывать, что озеро (невысохшая его часть) остаётся исключительно на территории РК.
Из комментария:
После уточнения Пограуправления ФСБ РФ по Новосибирской области выясняется, что никакой передачи озера как такового никому не происходило. Дело в том, что озеро мелело и высыхало с северной стороны и в течение ряда лет оказалось фактически полностью на казахстанской территории.
РИА Новости приводит сводку:
Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу.
Отмечено, что местным жителям было разъяснено: при охоте и рыболовстве нужно учитывать, что озеро (невысохшая его часть) остаётся исключительно на территории РК.
Из комментария:
Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее.
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