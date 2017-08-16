Новый британский авианосец завершил первый этап испытаний
Новейший авианосец британских ВМС HMS Queen Elizabeth завершил прохождение первой серии испытаний и прибыл в будущий порт приписки и пришвартовался в гавани Портсмута.
26 июня крупнейший корабль ВМС Великобритании покинул доки шотландской верфи Росайт и вышел в открытое море. Строительство авианосца-гиганта заняло девять лет, при этом его полная боеготовность будет обеспечена только к 2020 году. В ходе испытаний экипаж корабля принял участие в военных учениях Saxon Warrior 2017 совместно с американской авианосной группой во главе с атомным авианосцем USS George HW Bush. Маневры проходили в период с 1 по 10 августа в северной части Атлантического океана – экипаж HMS Queen Elizabeth смог попрактиковаться на американском авианосце, а пилоты совершали перелеты между кораблями.
HMS Queen Elizabeth – головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «королевы» будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолетов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжелые военно-транспортные вертолеты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B, экипаж – менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек ,сообщает "Warspot".
26 июня крупнейший корабль ВМС Великобритании покинул доки шотландской верфи Росайт и вышел в открытое море. Строительство авианосца-гиганта заняло девять лет, при этом его полная боеготовность будет обеспечена только к 2020 году. В ходе испытаний экипаж корабля принял участие в военных учениях Saxon Warrior 2017 совместно с американской авианосной группой во главе с атомным авианосцем USS George HW Bush. Маневры проходили в период с 1 по 10 августа в северной части Атлантического океана – экипаж HMS Queen Elizabeth смог попрактиковаться на американском авианосце, а пилоты совершали перелеты между кораблями.
HMS Queen Elizabeth – головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «королевы» будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолетов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжелые военно-транспортные вертолеты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B, экипаж – менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек ,сообщает "Warspot".
Использованы фотографии: https://www.youtube.com/user/RoyalNavyOfficial
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