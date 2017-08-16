17:15 16 августа

Новый британский авианосец завершил первый этап испытаний

Новейший авианосец британских ВМС HMS Queen Elizabeth завершил прохождение первой серии испытаний и прибыл в будущий порт приписки и пришвартовался в гавани Портсмута.

Новый британский авианосец завершил первый этап испытаний


26 июня крупнейший корабль ВМС Великобритании покинул доки шотландской верфи Росайт и вышел в открытое море. Строительство авианосца-гиганта заняло девять лет, при этом его полная боеготовность будет обеспечена только к 2020 году. В ходе испытаний экипаж корабля принял участие в военных учениях Saxon Warrior 2017 совместно с американской авианосной группой во главе с атомным авианосцем USS George HW Bush. Маневры проходили в период с 1 по 10 августа в северной части Атлантического океана – экипаж HMS Queen Elizabeth смог попрактиковаться на американском авианосце, а пилоты совершали перелеты между кораблями.


HMS Queen Elizabeth – головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «королевы» будет состоять из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолетов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжелые военно-транспортные вертолеты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B, экипаж – менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек ,сообщает "Warspot".


Использованы фотографии: https://www.youtube.com/user/RoyalNavyOfficial
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Комментарии 20

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  1. Холуай Сегодня, 15:17
    Отличный корабль. ВМС Великобритании при нём теперь очень устойчивы в мировом океане!
    Холуай
    1. Алексей7777777 Сегодня, 15:22
      Семь Футов под Килем"!!!И твоя ирония не уместна сейчас.
      Алексей7777777
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:23
      Цитата: Холуай
      Отличный корабль. ВМС Великобритании при нём теперь очень устойчивы в мировом океане!

      Не рассматривайте ВМС Великобритании отдельно от ВМС США...по сути,это одни ВМС.
      НЕКСУС
      1. Холуай Сегодня, 15:27
        Так то да.Но ВМС Великобритании теперь реально и отдельно может действовать, ресурс у них есть, я не вижу им соперника кроме Франции,Японии...

        Да и отмечу более профессиональную вообще подготовку в Великобритании чем в США...
        Холуай
        1. Христочекист Сегодня, 15:29
          Только вот ни Франция, ни Япония не являются их соперниками.
          Христочекист
          1. Холуай Сегодня, 15:31
            Ну я образно...
            Холуай
    3. новичок Сегодня, 15:26
      восхисщаемся чужими авианосцами, а как встаёт вопрос о своём, тр сразу в штыки_ зачем?, не сможем!, не потянем!, и тд, и тп.
      новичок
      1. НасРать Сегодня, 15:30
        может уже было на ВО, однако повторю:
        Британский телеканал BBC сообщил о том, как обычный английский фотограф устроил переполох в ВМС Британии, обнародовав видео, которое разрушило миф о защищенности и надежности национального флота.
        Как стало известно, шотландский фотограф решил снять видео об авианосце «Королева Елизавета». Для подготовки материала англичанин использовал летающего дрона. Во время съемки поднялся сильный ветер и фотограф решил посадить свой летательный аппарат на палубу боевого судна. Некоторое время дрон находился на палубе, а военные его не замечали. Фотограф отметил, что невнимательность экипажа корабля и присутствующих лиц говорит о военной халатности, а также подрывает доверия граждан к мощи британского флота. Позднее летательный аппарат был снова поднят в воздух и вернулся к хозяину.
        Осознав свое правонарушение, англичанин обратился в полицию, где сознался, что снимал авианосец и сажал дрона на палубу. Сознательный фотограф отметил в беседе с правоохранительными органами, что вместо дрона на палубу авианосца запросто могла быть доставлена взрывчатка, а корабль вполне мог быть подорван и потоплен. Исходя из своих соображений, шотландец обнародовал видео, где продемонстрировал халатность военных ВМС Британии.

        В Минобороны Великобритании произошел переполох, а ведомство отреагировало на сообщение и заверило, что по этому факту уже начато расследование. Но после огласки мужчина снова проделал тот же трюк, и снова дрон улетел незамеченным....
        НасРать
        1. новичок Сегодня, 15:34
          благодарю, коллега, наслышан об этом курьёзе.
          новичок
      2. Logall Сегодня, 15:34
        Цитата: новичок
        восхисщаемся чужими авианосцами, а как встаёт вопрос о своём, тр сразу в штыки_ зачем?, не сможем!, не потянем!, и тд, и тп.

        Бюджет уже и так, как контрацептив. Тянем, тянем! Лопнет скоро!!!
        Экономику поднять нужно, а потом Кузе смену...
        Logall
        1. новичок Сегодня, 15:43
          придётся, коллега. не построим в обозримом будущем, значимости уже не будет. ибо клепают их уж кому не лень, наше место в мировом океане займут и зажмут быстро. а насчёт экономики, а _ вы подумайте какой рывок будет при строительстве авианосца в экономике, б_ посчитайте смежные предприятия , сколько их оживёт внезапно. да и ждать, пока экономику поднимем, коллега нас уже обвила преслевутая анаконда. пока не добъёмся постоянного и уверенного паритета (не путать с гонкой вооружений), то никакая экономика не поднимется. просто не допустят партнёры.
          новичок
          1. Logall Сегодня, 15:53
            Так тот рывок будет за счёт МО. Т.е. за счёт бюджета. А он ''контрацептив'' штопоный. Помните?
            Logall
            1. новичок Сегодня, 16:00
              помню. вы знаете про термин “ кругооборот денежной массы в государстве“? так вот посчитайте сколь предприятий и контор будет работать напрямую над Штормом. далее посчитайте колличество смежных предприятий и фирм и необязательно от МО, чисто гражданских. сколь рук будет занято посчитали? а как вы думаете, куда пойдут налоги с зарплат и сами зарплаты?
              новичок
              1. Logall Сегодня, 16:42
                Учу основам экономики:
                ( Все цифры относительны )
                Стоимость материалов-20
                Стоимость работ-10
                Стоимость оборудования 20
                Стоимость технологии 30
                Итого-80
                Налоги с реальной прибыли предприятий:
                Материалы-0.5
                Работы-0.25
                Технология-0.75
                Оборудование-0.5
                Итого-2
                И это без учёта всех затрат.
                Если строить на продажу, то да. А перекладывая деньги из кармана в карман, приэтом попутно отдавать– не заработаешь!!!
                Logall
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:24
    Й-эх.Зависть чёрная.Когда и мы-то смогём? crying
    ВЕРЕСК
    1. Logall Сегодня, 15:28
      Цитата: ВЕРЕСК
      Й-эх.Зависть чёрная.Когда и мы-то смогём? crying

      Дружище! Здорово! hi
      А мы на Кузе! А хочется Авиаматку!!! recourse
      Logall
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:30
        Здарово Друже! Хочеться-но колеться.Денюшка не велит.Иначе-состряпали-БЫ уже.Есть где строить.А Кузю гонять в хвост и гриву-уже не вариант.Он уже "дедушка". hi
        ВЕРЕСК
  3. irazum Сегодня, 15:33
    Молодцы Бритты! Деньги нашли и построили довольно быстро, без всякого трёпа (ну вроде батутов(понимаете о ком)). Остаётся только завидовать и семь футов под килем!
    irazum
    1. Alexey RA Сегодня, 16:51
      Цитата: irazum
      Молодцы Бритты! Деньги нашли и построили довольно быстро, без всякого трёпа (ну вроде батутов(понимаете о ком)). Остаётся только завидовать и семь футов под килем!

      10 лет разработок и проектирования + 5 лет строительства. Действительно, быстро.
      Что же до "нашли денег"... знаете, лучше бы они построили что-нибудь иное, чем это чудо. Потому как в результате систематического урезания бюджета их авианосец последовательно лишился АЭУ, катапульт, самолётов ДРЛО. И вместо "Китти Хока" или "Нимица" лайми при сравнимом водоизмещении получили носитель КВВП с базированием аж 36 самолётов. При том, что сравнимые американские АВ сейчас штатно несут 48 ударников, а во времена Хjлодной войны - 60-70.
      Alexey RA
  4. Alexey RA Сегодня, 16:38
    Маневры проходили в период с 1 по 10 августа в северной части Атлантического океана – экипаж HMS Queen Elizabeth смог попрактиковаться на американском авианосце, а пилоты совершали перелеты между кораблями.

    Я так понимаю, что с американской стороны летали вертолёты? Потому как катапульт на "королеве" нет...
    Alexey RA
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