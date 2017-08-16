СБУ выявила "агента ФСБ" в своих структурах
Пресс-служба СБУ сегодня сообщает о «выявленном агенте Федеральной службы безопасности России» в структурах Службы безопасности Украины. Управление внутренней безопасности СБУ в городе Херсон, как заявлено в пресс-секретариате, выявили деятельность сотрудницы, которая передавала секретные сведения и информацию с ограниченным доступом в Россию – для ФСБ РФ. Заявлено, что женщина для передачи данных использовала контакты с человеком, который и занимался непосредственной пересылкой сведений в РФ.
В отношении женщины-«агента» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 «Государственная измера». Для задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
УНИАН приводит заявление главы СБУ Василия Грицака, высказавшегося по этому поводу:
Складывается впечатление, что российские и украинские спецслужбы соревнуются в том, кто больше своего оппонента задержит агентов. Заявление о задержании агента ФСБ в структурах СБУ в Херсоне было сделано после того, как ФСБ РФ заявило о задержании агента украинских спецслужб и диверсанта в Республике Крым. Примечательно, что такие сообщения обычно появляются в «парном» варианте – в виде своеобразного «ответа» то России Украине, то Украины России.
В отношении женщины-«агента» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 «Государственная измера». Для задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
УНИАН приводит заявление главы СБУ Василия Грицака, высказавшегося по этому поводу:
Сотрудник СБУ, который согласился работать на врага, не избежит справедливого наказания.
Складывается впечатление, что российские и украинские спецслужбы соревнуются в том, кто больше своего оппонента задержит агентов. Заявление о задержании агента ФСБ в структурах СБУ в Херсоне было сделано после того, как ФСБ РФ заявило о задержании агента украинских спецслужб и диверсанта в Республике Крым. Примечательно, что такие сообщения обычно появляются в «парном» варианте – в виде своеобразного «ответа» то России Украине, то Украины России.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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