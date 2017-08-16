17:15 16 августа

СБУ выявила "агента ФСБ" в своих структурах

Пресс-служба СБУ сегодня сообщает о «выявленном агенте Федеральной службы безопасности России» в структурах Службы безопасности Украины. Управление внутренней безопасности СБУ в городе Херсон, как заявлено в пресс-секретариате, выявили деятельность сотрудницы, которая передавала секретные сведения и информацию с ограниченным доступом в Россию – для ФСБ РФ. Заявлено, что женщина для передачи данных использовала контакты с человеком, который и занимался непосредственной пересылкой сведений в РФ.

СБУ выявила "агента ФСБ" в своих структурах


В отношении женщины-«агента» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.111 «Государственная измера». Для задержанной избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.


УНИАН приводит заявление главы СБУ Василия Грицака, высказавшегося по этому поводу:
Сотрудник СБУ, который согласился работать на врага, не избежит справедливого наказания.


Складывается впечатление, что российские и украинские спецслужбы соревнуются в том, кто больше своего оппонента задержит агентов. Заявление о задержании агента ФСБ в структурах СБУ в Херсоне было сделано после того, как ФСБ РФ заявило о задержании агента украинских спецслужб и диверсанта в Республике Крым. Примечательно, что такие сообщения обычно появляются в «парном» варианте – в виде своеобразного «ответа» то России Украине, то Украины России.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. samoletil18 Сегодня, 15:57
    Хорошо бы, если "утка" в ответ на щадержание их диверсанта в Крыму
    samoletil18
    1. cniza Сегодня, 16:04
      Они должны оправдывать свое существование , даже если нет агента его надо придумать.
      cniza
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:10
        как эти вилы надоели уже. герб олицетворение страны

        к каждой теме посвященной чудо стране - надо прикреплять чудо гимн . еще не вмерла украина



        с-т Petrov
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:43
          Цитата: с-т Petrov
          надо прикреплять чудо гимн . еще не вмерла украина

          Тут уж вернее : "Щеня вмэрло" ...
          bouncyhunter
    2. Зяблицев Сегодня, 16:38
      Это как игра в пинг-понг! Сегодня мы задерживаем агента СБУ, а завтра СБУ задерживает агента ФСБ...Благо, что у нас хватает украинцев, а у них хватает русских! "Был бы человек, а дело найдется..." laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:47
        Женя , приветовский ! hi drinks drinks drinks
        Цитата: Зяблицев
        Это как игра в пинг-понг

        Вспомнилось вот (перефразирую в соответствии с современными реалиями) :
        "Из расшифровки секретного канала связи :
        Вашингтон - Москве : Е2 !
        Москва - Вашингтону : Мимо , В4 !
        Вашингтон - Москве : Ранил ..."
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 16:53
          В точку Паша! drinks hi
          Зяблицев
  2. Горный стрелок Сегодня, 15:57
    А что, при наличии интернета нужно какое то специальной промежуточное звено, для того чтобы информацию передавать. По вайберу, например. Детский сад какой то.
    Горный стрелок
    1. Подрезчик Сегодня, 16:12
      Цитата: Горный стрелок
      А что, при наличии интернета нужно какое то специальной промежуточное звено, для того чтобы информацию передавать. По вайберу, например. Детский сад какой то.

      Ну что Вы, Уважаемый Горный Стрелок! hi Им так неинтересно! Помню в 14-м или 15-м задержали сотрудника ФСБ-- показывали по телеку, так у него два ножа в ножнах на поясе на спине было, во!-картинка, а самой шпионихе пользоваться вайбером-несерьезно! laughing А про детский сад-не в бровь, а в глаз!!! good
      Подрезчик
    2. Плюшка Сегодня, 16:59
      таки для чего хакеры тогда...
      Плюшка
  3. 210окв Сегодня, 15:58
    Вот клоуны..Пародия на действия спецслужбы.."Вы поймали нашего шпиона,теперь мы поймаем вашего.."
    210окв
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 15:59
    Мнда...Была-ли девочка? Рак мозга в 404 неизлечим.
    ВЕРЕСК
  5. vch Сегодня, 15:59
    Ооо! Началось! Начали самих себя мочить у себя в сортире! Сколько сейчас Ягод и Ежевых повыявляют!!! belay
    vch
  6. Борис Томаров_2 Сегодня, 16:32
    Самое странное, что на Украине никогда не называют и не показывают фото задержанных, или на самом деле их нет.
    Борис Томаров_2
  7. Captain Nemo Сегодня, 16:37
    Не очень понятно на чьей стороне автор заметки. Или "не нашим, не вашим"?
    Captain Nemo
  8. NKT Сегодня, 16:37
    Чего Украинцы курят, разве ФСБ занимается разведкой? Только СВР, которую "вытащили" из КГБ и ГРУ.
    NKT
    1. alexxxz Сегодня, 16:48
      Вот эта маленькая нестыковочка как раз и указывает на фейковость этой новости. ))))
      alexxxz
  9. Мста Сегодня, 17:09
    Блин ну теперь всех хохлушек начнут ловить,захотевших найти себе в РФ мужика....А если серьезно,то че Яценюка не ловили,когда он миллиард долларов США из бюджета Мазепии в США вывез и присвоил?! А че Ющенко не ловят,ведь он ворюга?! А Кравчука че не ловят,тот еще вор?! А Кучму?! И вообще какую тайну можно украсть в Мазепии?! Сколько еще БТР-60ПБ осталось на ходу в ВСУ?! Это что ли тайна ?! Не смешите мои тапки .
    Мста
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