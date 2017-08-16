Испытания комплекса связи для Су-57 завершатся до конца года

С-111 обеспечивает телефонную радиосвязь и закрытый обмен данными между летательными аппаратами различного назначения, а также пунктами управления (наземными, воздушными, надводными). Комплекс связи реализует новый уровень оперативности передачи данных на дальности до 1500 километров,

Надежность комплекса обеспечивается многократным резервированием основных функций, использованием передовых схемотехнических решений, а также широкой номенклатурой используемых радиоканалов,