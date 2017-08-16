Испытания комплекса связи для Су-57 завершатся до конца года
Госиспытания комплекса средств связи С-111 для истребителя 5-го поколения Су-57 (ПАК ФА) завершатся до конца текущего года, передает ТАСС сообщение представителя холдинга «Росэлектроника».
Он отметил, что в комплексе используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате.
По его словам, «С-111 способен в реальном времени передавать по радиоканалам диапазона сантиметровых волн внутри группы самолетов большие объемы информации».
Собеседник сообщил также, что «принцип модульности комплекса позволяет наращивать количество каналов и объем выполняемых функций и применять его на любых летательных аппаратах, в том числе на вертолетах Ка-52 "Аллигатор", Ми-28НМ, Ка-50, Ка-62, ПСВ, самолетах военно-транспортной авиации (Ил-76, Ил-112, Ан-124, ПАК ВТА), истребительной и фронтовой авиации (ПАК ФА, МиГ-31, Су-34), дальней авиации (Ту-22М3М, Ту-160М, ПАК ДА) и беспилотниках различных классов».
Ранее сообщалось, что ОКР по самолету ПАК ФА должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается первая поставка истребителей в войска. Установочная партия, по словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, будет состоять из 12 машин. В августе главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) получил серийное название (индекс) Су-57.
С-111 обеспечивает телефонную радиосвязь и закрытый обмен данными между летательными аппаратами различного назначения, а также пунктами управления (наземными, воздушными, надводными). Комплекс связи реализует новый уровень оперативности передачи данных на дальности до 1500 километров,сказал собеседник.
Он отметил, что в комплексе используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате.
Надежность комплекса обеспечивается многократным резервированием основных функций, использованием передовых схемотехнических решений, а также широкой номенклатурой используемых радиоканалов,пояснил представитель компании.
По его словам, «С-111 способен в реальном времени передавать по радиоканалам диапазона сантиметровых волн внутри группы самолетов большие объемы информации».
Собеседник сообщил также, что «принцип модульности комплекса позволяет наращивать количество каналов и объем выполняемых функций и применять его на любых летательных аппаратах, в том числе на вертолетах Ка-52 "Аллигатор", Ми-28НМ, Ка-50, Ка-62, ПСВ, самолетах военно-транспортной авиации (Ил-76, Ил-112, Ан-124, ПАК ВТА), истребительной и фронтовой авиации (ПАК ФА, МиГ-31, Су-34), дальней авиации (Ту-22М3М, Ту-160М, ПАК ДА) и беспилотниках различных классов».
Ранее сообщалось, что ОКР по самолету ПАК ФА должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается первая поставка истребителей в войска. Установочная партия, по словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, будет состоять из 12 машин. В августе главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) получил серийное название (индекс) Су-57.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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