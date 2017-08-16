17:15 16 августа

Испытания комплекса связи для Су-57 завершатся до конца года

Госиспытания комплекса средств связи С-111 для истребителя 5-го поколения Су-57 (ПАК ФА) завершатся до конца текущего года, передает ТАСС сообщение представителя холдинга «Росэлектроника».



С-111 обеспечивает телефонную радиосвязь и закрытый обмен данными между летательными аппаратами различного назначения, а также пунктами управления (наземными, воздушными, надводными). Комплекс связи реализует новый уровень оперативности передачи данных на дальности до 1500 километров,
сказал собеседник.


Он отметил, что в комплексе используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате.

Надежность комплекса обеспечивается многократным резервированием основных функций, использованием передовых схемотехнических решений, а также широкой номенклатурой используемых радиоканалов,
пояснил представитель компании.

По его словам, «С-111 способен в реальном времени передавать по радиоканалам диапазона сантиметровых волн внутри группы самолетов большие объемы информации».

Собеседник сообщил также, что «принцип модульности комплекса позволяет наращивать количество каналов и объем выполняемых функций и применять его на любых летательных аппаратах, в том числе на вертолетах Ка-52 "Аллигатор", Ми-28НМ, Ка-50, Ка-62, ПСВ, самолетах военно-транспортной авиации (Ил-76, Ил-112, Ан-124, ПАК ВТА), истребительной и фронтовой авиации (ПАК ФА, МиГ-31, Су-34), дальней авиации (Ту-22М3М, Ту-160М, ПАК ДА) и беспилотниках различных классов».

Ранее сообщалось, что ОКР по самолету ПАК ФА должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается первая поставка истребителей в войска. Установочная партия, по словам главы Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, будет состоять из 12 машин. В августе главком ВКС Виктор Бондарев заявил, что истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) получил серийное название (индекс) Су-57.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 7

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:34
    Связь это хорошо,а связь защищенная тем более...но главный вопрос пока открыт-работы по изделию 30. Это основной вопрос .
    Ну и не менее важный,это готовность нового арсенала для СУ-57.
    НЕКСУС
    1. Alex_Rarog Сегодня, 17:03
      Всему свое время. По двигателям тоже все нормально движется.
      Alex_Rarog
    2. bouncyhunter Сегодня, 17:08
      Андрей , привет ! hi Волнуешься и переживаешь ? wink Не ты один , следим за воспоследующими новостями и сообщениями ...
      bouncyhunter
  2. tchoni Сегодня, 16:41
    А ну как испытания неудачей завершаться? чего тогда? сроки переносить.... Мне кажется, подход к новости должен быть такой: или "завершились" или "должны завершиться"...
    tchoni
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:44
    Скоро нам дадут информацию что самолет получил допуск к полетам, а раньше он летал без оного fool Утомили выдовать в час по чайной капле! Не верю я что их больше 12 будет построено для нашей армии! !!Нужно было тему разробатывать МиГу, и строить легкий истребитель с одним двигателем.
    Изгоняющий либероидов
    1. павлентий Сегодня, 16:48
      Почему именно легкий и с одним двигателем? Это откуда такая концепция?
      павлентий
      1. Вояджер Сегодня, 17:11
        Потому что Миг наибольший опыт имеет с легкими МФИ, он им и занимается кстати, просто не трубят об этом. Один двигатель - для экономии вестимо.
        Вояджер
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