19:48 16 августа

Китай начал испытания новой тяжелой БМП

Как сообщает портал defence-blog.com, корпорация China North Industries Group (Norinco) начала испытания новой тяжелой боевой машины пехоты, пока не получившей названия.

Новая китайская БМП построена на базе легкого танка VT5 и оснащена необитаемой башней с 30-мм автоматической пушкой. Как и танк VT5, машина оснащается модульной системой бронирования, позволяющей устанавливать навесные блоки, что дает возможность изменять уровень защиты в зависимости от боевой задачи.

Китай начал испытания новой тяжелой БМП

Новая китайская БМП



Танк VT-5


Разработчики пока не раскрывают детальных характеристик новой БМП, но указывают, что ее мобильность и защита будут соответствовать возможностям танка VT5. Масса VT5 составляет 33–36 т (в зависимости от установленного бронирования), мощность его дизельного двигателя составляет 1000 л. с., танк может развивать скорость до 70 км/ч и преодолевать до 450 км без дозаправки.

Благодаря тому, что новую китайскую БМП оснастили необитаемой башней, большая часть ее внутреннего пространства будет отведена под десантное отделение. Оператор боевого модуля сможет находить и идентифицировать цели благодаря панорамному прицелу и управлять огнем с помощью дистанционного блока управления, пишет "Warspot".

Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
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Комментарии 27

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 17:32
    Пока мы, и ближайшие соседи раздумываем над правильностью концепции данного типа и перебираем фото былых образцов, за великой стеной просто берут и строят...
    Вождь краснокожих
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:45
      сравнивать страну с населением в 1 млрд и в 146 млн - вот классно

      за стеной их миллиард и они то ли 1 то ли 2 экономика мира - как раньше Союз.

      раздумываем над правильностью концепции


      считаю так и надо.

      с-т Petrov
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 18:21
        На территории России помещается примерно 50 Японий, столько же Германий, около 30 Франций (это так... по памяти). Так что "классно" сравнивать будем? ВВП? Интеллектуальную собственность? Или то, что у нас РУКАМИ делается - не в счет?
        Вождь краснокожих
    2. Zaurbek Сегодня, 17:51
      Китай не дожидаясь конца обсуждения концепции сразу строит все в металле. Будут скоро по Африке разъезжать и туземцев отстреливать.
      Zaurbek
      1. Смехотворец Сегодня, 17:56
        туземцев отстреливать

        Они и это копировать будут ? belay
        Смехотворец
        1. Zaurbek Сегодня, 18:00
          в Африке единственное безопасное и подходящее для Китая климатически территория. И туземцы есть.
          Zaurbek
    3. ava09 Сегодня, 18:17
      Цитата: Вождь краснокожих
      Пока мы, и ближайшие соседи раздумываем

      "Пока ты... ближайший "сосед"????
      ava09
  2. Ferdinant Сегодня, 17:32
    А зачем китайцам танки,при такой численности населения и управлении рождаемостью
    Ferdinant
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 17:58
      В пулеметной ленте 100-250 патронов, а лент таких может быть не мерено как и пулеметов, даже китайская рождаемость перед этим бессильна... Без танков никуда ни в обороне не в нападении... Кто там ноет, что танки прошлый век - ну представьте атаку пехоты без танков, это просто будет самоубийство атакующих...
      Ratmir_Ryazan
      1. ava09 Сегодня, 18:22
        Красава... А счёт с чего начинается, особенно - если собираешься ИДТИ. "Не меряно" -это сколько Ты "унесшь,,,,"
        ava09
    2. Tusv Сегодня, 18:24
      Цитата: Ferdinant
      А зачем китайцам танки,при такой численности населения и управлении рождаемостью

      Э брат. Суммарная площадь оспариваемых территорий исчисляется тысячами квадратных километров. Только с Индусами оспаривают сухопутную площадь равноценную Московской области
      Tusv
  3. Смехотворец Сегодня, 17:36
    А так же БМП имеет модуль приёма эфирного ТV сигнала уже в базовой комплектации. И конечно ждём недостатков Т-15 от китайских экспердов.
    Смехотворец
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:39
    Китайцы очень быстро сделали выводы, что за платформами типа "Армата " будущее, и решили форсированными темпами дать как минимум для начала своей армии подобную технику. Потом, глядишь и на внешний рынок с этими платформами выйдут.
    Изгоняющий либероидов
    1. Джедай Сегодня, 18:48
      За китайцами невозможно не признавать то, что они отслеживают тенденции развития и делают свои выводы. Испытания новой ТБМП могут говорить о том, что китайцы фактически признали российский путь развития бронетехники на будущее. Это моё субъективное мнение - я не специалист по бронетехнике, так что если не прав в своих мыслях - извините и поясните те, кто в этом более подкован.
      Джедай
  5. APASUS Сегодня, 17:42
    У китайских танков есть еще детские болезни,а вот строительство БМПТ это скорее дань моде,чем реальный шаг в производстве нового вида вооружений .Хотя конечно китайцы очень быстро учатся.
    APASUS
    1. mvg Сегодня, 18:00
      Про "болезни" вам доктор сказал? Или биатлон подтвердил? Вроде новейшие индийские Т-90 Бхишма сломались, а не устаревшие уже Тип-96В. И скорость и стрельба, и заряжание. И все делается без лицензии, как у индусов, а "свое". Из бронетанковой техники они у нас уже давно ничего не покупают.
      P.S.: Пора из "розового мира" уже и голову высовывать.
      mvg
      1. Alexey RA Сегодня, 18:18
        Цитата: mvg
        Про "болезни" вам доктор сказал? Или биатлон подтвердил? Вроде новейшие индийские Т-90 Бхишма сломались, а не устаревшие уже Тип-96В.

        На прошлом биатлоне сломались как раз китайцы.
        Alexey RA
        1. mvg Сегодня, 18:26
          А еще одни пушку в землю зарыли, а другие помпаж движку устроили на водной преграде, а третьи не свои мишени постреляли, при этом со 100% точностью... и ЧТО? Есть ошибки, есть пути их решения.. китайцы прогнулись, решили, на след год индусы приедут с другими движками..
          P.S.: Это жизнь, все ломается. В ВОВ до 70% Тигров потеряно по небоевым причинам, но никто не говорит, что это был плохой танк. И наши Т-34 до 44 года были ничем не лучше.
          mvg
      2. APASUS Сегодня, 18:22
        Цитата: mvg
        P.S.: Пора из "розового мира" уже и голову высовывать

        Сами не хотите интересоваться смотрите чужие передачи,читайте журналы ,чтоб не делать поспешных заявлений.
        Журнал «Kanwa Asian Defense» в статье «Chinese Tanks’ Quality Problems» продолжает публиковать интересные факты из жизни китайских бронетанковых войск.
        APASUS
        1. Христочекист Сегодня, 18:33
          Не ошибается тот, кто ничего не делает.
          Христочекист
        2. mvg Сегодня, 18:41
          Так про любую технику можно сказать. Не бывает 100% надежности. Но я точно знаю, что за кем останется поле боя, тот и в плюсе останется, при любом раскладе в бою. А, учитывая количество танков у Китая, если конфликт не перейдет в ядрёную войну, то поле боя за ним. Даже если там 50% танком в БМП само сломается. Оттащат, починят, и чужие тоже.
          P.S.: И в Азии и Африке одни дураки, которые при прочих равных условиях покупают китайскую технику.
          Как давно Россия продавала свои БТТ в третьи страны? Ирак и Вьетнам - это политика, а не тендер. А за Индию и так понятно.
          mvg
    2. Zaurbek Сегодня, 18:01
      Лет через 10 болезни закончатся. КБ Антонов Китай перевез к себе. Что мешает перевезти металлургов и специалистов ХТЗ?
      Zaurbek
  6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:04
    Я так понимаю индийцы против этих танков свои "Манго" делают... С 2000 км 500 мм пробития в среднем у этого БОПСа... В лоб наверное даже китайце не возьмет, только в борт...
    Ratmir_Ryazan
    1. алекс-сп Сегодня, 18:52
      С 2000 км 500 мм
      То-то нас амерцы обвиняют в производстве РСМД winked
      алекс-сп
    2. Zaurbek Сегодня, 19:37
      Против Китайских, и Пакистанских . У индусов плохо обстояли дела с БПС. И не было своего их производства.
      Zaurbek
  7. tchoni Сегодня, 19:21
    пока "армата" с "курганцем" четырьмя ногами раз-два-три-четыре, китайцы двумя ногами раз-два, раз-два....)))))
    Жесткий троль отечественного ВПК и правительства)))))
    tchoni
  8. Zaurbek Сегодня, 19:38
    Следом лет через 10 нужно предложить новое 125мм орудие под длинные БПС.
    Zaurbek
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