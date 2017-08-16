Китай начал испытания новой тяжелой БМП
Как сообщает портал defence-blog.com, корпорация China North Industries Group (Norinco) начала испытания новой тяжелой боевой машины пехоты, пока не получившей названия.
Новая китайская БМП построена на базе легкого танка VT5 и оснащена необитаемой башней с 30-мм автоматической пушкой. Как и танк VT5, машина оснащается модульной системой бронирования, позволяющей устанавливать навесные блоки, что дает возможность изменять уровень защиты в зависимости от боевой задачи.
Разработчики пока не раскрывают детальных характеристик новой БМП, но указывают, что ее мобильность и защита будут соответствовать возможностям танка VT5. Масса VT5 составляет 33–36 т (в зависимости от установленного бронирования), мощность его дизельного двигателя составляет 1000 л. с., танк может развивать скорость до 70 км/ч и преодолевать до 450 км без дозаправки.
Благодаря тому, что новую китайскую БМП оснастили необитаемой башней, большая часть ее внутреннего пространства будет отведена под десантное отделение. Оператор боевого модуля сможет находить и идентифицировать цели благодаря панорамному прицелу и управлять огнем с помощью дистанционного блока управления, пишет "Warspot".
Новая китайская БМП построена на базе легкого танка VT5 и оснащена необитаемой башней с 30-мм автоматической пушкой. Как и танк VT5, машина оснащается модульной системой бронирования, позволяющей устанавливать навесные блоки, что дает возможность изменять уровень защиты в зависимости от боевой задачи.
Новая китайская БМП
Танк VT-5
Разработчики пока не раскрывают детальных характеристик новой БМП, но указывают, что ее мобильность и защита будут соответствовать возможностям танка VT5. Масса VT5 составляет 33–36 т (в зависимости от установленного бронирования), мощность его дизельного двигателя составляет 1000 л. с., танк может развивать скорость до 70 км/ч и преодолевать до 450 км без дозаправки.
Благодаря тому, что новую китайскую БМП оснастили необитаемой башней, большая часть ее внутреннего пространства будет отведена под десантное отделение. Оператор боевого модуля сможет находить и идентифицировать цели благодаря панорамному прицелу и управлять огнем с помощью дистанционного блока управления, пишет "Warspot".
Использованы фотографии: http://defence-blog.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти