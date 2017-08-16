На Гавайях потерпел крушение вертолет береговой охраны США
Вертолет береговой охраны ВМС США Black Hawk потерпел крушение на Гавайских островах, сообщила в пресс-релизе береговая охрана США.
Отмечается, что во вторник вечером по местному времени была потеряна связь с вертолетом UH-60 Black Hawk, который участвовал в учениях.
Пять членов экипажа считаются пропавшими без вести.
В ходе спасательной операции, в которой участвуют самолеты и корабли США, в 2 милях от острова Оаху в океане были найдены обломки вертолета.
Это не первая авария американских вертолетов на Гавайях. В январе 2016 года во время ночных учений аварию потерпели сразу два американских транспортных вертолета. На борту каждого было по 6 человек, передает РИА Новости
Отмечается, что во вторник вечером по местному времени была потеряна связь с вертолетом UH-60 Black Hawk, который участвовал в учениях.
Пять членов экипажа считаются пропавшими без вести.
В ходе спасательной операции, в которой участвуют самолеты и корабли США, в 2 милях от острова Оаху в океане были найдены обломки вертолета.
Это не первая авария американских вертолетов на Гавайях. В январе 2016 года во время ночных учений аварию потерпели сразу два американских транспортных вертолета. На борту каждого было по 6 человек, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://twitter.com/RenovaMidia
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