19:48 16 августа

На Гавайях потерпел крушение вертолет береговой охраны США

Вертолет береговой охраны ВМС США Black Hawk потерпел крушение на Гавайских островах, сообщила в пресс-релизе береговая охрана США.

Отмечается, что во вторник вечером по местному времени была потеряна связь с вертолетом UH-60 Black Hawk, который участвовал в учениях.




Пять членов экипажа считаются пропавшими без вести.



В ходе спасательной операции, в которой участвуют самолеты и корабли США, в 2 милях от острова Оаху в океане были найдены обломки вертолета.

Это не первая авария американских вертолетов на Гавайях. В январе 2016 года во время ночных учений аварию потерпели сразу два американских транспортных вертолета. На борту каждого было по 6 человек, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://twitter.com/RenovaMidia
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Комментарии 32

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:46
    Ну упал и упал, туда ему дорога..
    ОТДЕЛ
    1. The Lancet Сегодня, 17:59
      Таких комментаторов как вы надо жестко банить.Может мозга тогда прибавится.
      Но вряд ли...
      The Lancet
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 18:08
        Очень сомневаюсь, что они за нас будут переживать в подобной ситуации... Их политики только и кричат о том, что нужно утопить Россию в крови, Россия умоется кровью, убивать как можно больше русских... Что-то я не слышал бы тех, кто бы им возразил...
        Не знаю как у кого, но у меня нет к ним сочувствия, никакого...
        Ratmir_Ryazan
        1. Владимирец Сегодня, 18:19
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          Очень сомневаюсь, что они за нас будут переживать в подобной ситуации...

          Ни при одной ЧС в России Запад не предложил свою помощь. Мы то пожары тушим, то после наводнений спасаем, то после землетрясений, запад нам нигде ничего не предлагает. Здесь два варианта: они на нас с прибором или великой стране помощь не нужна. what
          Владимирец
        2. The Lancet Сегодня, 18:19
          Цитата: Ratmir_Ryazan
          Очень сомневаюсь, что они за нас будут переживать в подобной ситуации... Их политики только и кричат о том, что нужно утопить Россию в крови, Россия умоется кровью, убивать как можно больше русских... Что-то я не слышал бы тех, кто бы им возразил...
          Не знаю как у кого, но у меня нет к ним сочувствия, никакого...

          Мы сейчас говорим о комментариях обычных людей.ОТДЕЛ я думаю политиком не является.Когда у вас случаются похожие катастрофы то у нас на форумах таких комментариев как у ОТДЕЛ нельзя увидеть.А тут вижу радость для всех
          Ни при одной ЧС в России Запад не предложил свою помощь. Мы то пожары тушим, то после наводнений спасаем, то после землетрясений, запад нам нигде ничего не предлагает. Здесь два варианта: они на нас с прибором или великой стране помощь не нужна. what

          По этому поводу ничего сказать не могу.К сожалению
          The Lancet
          1. 79807420129 Сегодня, 18:52
            Цитата: The Lancet
            Когда у вас случаются похожие катастрофы то у нас на форумах таких комментариев как у ОТДЕЛ нельзя увидеть

            Да да,только такие комментарии по поводу наших катастроф у вас в СМИ пишутся,а не на форумах,чья бы корова мычала,а полосатая лучше бы помолчала. yes
            79807420129
      2. Добрый зусул Сегодня, 18:09
        За что банить? Вы из америки-сидите ровно на попе и не лезьте куда вас не просят,уважаемый гастарбайтер
        Добрый зусул
        1. фигвам Сегодня, 18:15
          Каждую неделю что-нибудь матрасное падает.
          фигвам
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 18:50
        Цитата: The Lancet
        Таких комментаторов как вы надо жестко банить.Может мозга тогда прибавится.
        Но вряд ли...

        Я бы по русски тебе объяснил политический момент, но ведь жаловаться побежишь? Я нормально прокомментировал, вы там в США привыкли , что вам за каждого погибшего чуть ли не на коленях должны подползать к вашим посольствам с соболезнованиями..и цветами рыдая! Кончилось ваше время и не нужно меня поучать , что мне писать (у нас сотни гибнут под вашими бомбами и ваших вассалов..) Помолчи чувак и послушай джаз! negative
        ОТДЕЛ
        1. Paranoid50 Сегодня, 18:57
          Цитата: ОТДЕЛ
          Помолчи чувак и послушай джаз!

          laughing laughing laughing good good good Тем более,что Родину он уже продал, так сказать, авансом. yes
          Paranoid50
          1. The Lancet Сегодня, 19:09
            Цитата: Paranoid50
            Цитата: ОТДЕЛ
            Помолчи чувак и послушай джаз!

            laughing laughing laughing good good good Тем более,что Родину он уже продал, так сказать, авансом. yes

            Продал потому что пишу на русском сайте?У нас не запрещено это если вы не знали.Или это другой смысл слова?
            Короче распишите что именно имеется ввиду
            The Lancet
    2. Зяблицев Сегодня, 18:34
      Пока не соболезную, хоть и враги, и надеюсь, что экипажу удастся выкрутиться...Такова служба!
      Зяблицев
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:17
        Цитата: Зяблицев
        Пока не соболезную, хоть и враги, и надеюсь, что экипажу удастся выкрутиться...Такова служба!

        Тут дело не в экипаже..(хотя вроде погибли..) Эти вертушки они потом списывают(когда срок приходит) и продаю всяким вассалам ,для убийства мирных и т.д. (думаю скоро хохлам партию поставят или в Африку..) Так что минус один еще, это гуд! Разбившийся вертолет США ,это уже сотни жизней спасенных по всему миру.. Ведь так ?
        ОТДЕЛ
        1. Зяблицев Сегодня, 19:20
          Это другая сторона медали! А я более о человеческом милосердии...Впрочем, пусть и библейское, но здесь, как Вашим словам, верное:
          "2:5. Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу,
          ты сам себе собираешь гнев на день гнева и
          откровения праведного суда от Бога,
          2:6. Который воздаст каждому по делам его"           hi
          Зяблицев
    3. babali Сегодня, 19:02
      В Зауралье руководитель полиции погиб, когда пытался добить прикладом ружья раздавленного енота
      Цитата: ОТДЕЛ
      Ну упал и упал, туда ему дорога..
      babali
  2. Vision Сегодня, 17:51
    Очень печально,надеюсь экипаж все таки выжил.
    Vision
    1. babali Сегодня, 19:04
      Легкомоторный самолет упал в Байкал после полета над священной скалой
      Цитата: ОТДЕЛ
      Ну упал и упал, туда ему дорога..
      babali
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 17:52
    Чёт они валиться стали часто.Как и мы в 90-х.Хреновато у них там с обслуживанием.
    ВЕРЕСК
  4. Симон Сегодня, 18:00
    Ну вот, долетались "партнеры". Видимо переучились! request laughing
    Симон
  5. irazum Сегодня, 18:00
    Дай Бог всем выжить!
    irazum
  6. irazum Сегодня, 18:01
    Цитата: ОТДЕЛ
    Ну упал и упал, туда ему дорога..

    А Ты с дивана не падаешь?
    irazum
    1. Добрый зусул Сегодня, 18:10
      а вы ?Видно крепко держитесь за мериканский....
      Добрый зусул
  7. irazum Сегодня, 18:02
    Дай Бог все живы!
    irazum
  8. Симон Сегодня, 18:03
    Цитата: Vision
    Очень печально,надеюсь экипаж все таки выжил.

    Вряд ли! Умеют, оказывается плавать только обломки вертолета. recourse
    Симон
    1. Добрый зусул Сегодня, 18:11
      Слава тебе американскоий боженька-не выжили *родимые*
      Добрый зусул
  9. v1tz Сегодня, 18:11
    бывает... у нас тоже падает такая техника, и это прискорбно.
    v1tz
  10. irazum Сегодня, 18:16
    Цитата: Добрый зусул
    а вы ?Видно крепко держитесь за мериканский....

    Я просто, как любой НОРМАЛЬНЫЙ человек, к таким вещам отношусь с сопереживанием. Очень жаль, что Вам этого не понять...
    irazum
  11. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:26
    Дайте подумаю -опять Россия виновна -шапками закидали, не иначе? ???? what
    Изгоняющий либероидов
  12. alekc75 Сегодня, 19:02
    мелочь! а приятно- не фиг летать!
    alekc75
    1. babali Сегодня, 19:18
      В РФ во время учений погиб десантник
      Цитата: alekc75
      мелочь! а приятно- не фиг летать!
      babali
  13. irazum Сегодня, 19:18
    Цитата: alekc75
    мелочь! а приятно- не фиг летать!


    Они, вообще-то" у себя летали...
    irazum
  14. Алексей Антонов_2 Сегодня, 19:33
    Как-то совершенно непонятна щенячья радость некоторых организмов по поводу гибели совершенно посторонних и незнакомых им людей. Хочется спросить: а вы, если бы оказались на месте падения, наверное, никого спасать не стали бы? Радуясь, помогли бы выжившим утонуть? Ну, и кто вы тогда после этого? Чем вы все отличаетесь от "ов" и "хохлов", которых вы все здесь так ненавидите?
    Да ничем. Вы - такое же говно. Позор России.
    Алексей Антонов_2
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