16:19 17 августа

Сколько рук нагрето на космодроме?

Накануне главным ньюсмейкером по поводу положения дел в отечественной космонавтике и сферах, так или иначе с нею связанных, выступил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Тот самый Дмитрий Рогозин, который не так давно анонсировал, что американские астронавты будут отправляться на Международную космическую станцию с помощью батутов. Шутка изначально выглядела многообещающей – хотя бы в плане возможного ответа на целую серию американских санкций.

Однако со временем выяснилось, что Россия - больший партнёр США, нежели США - партнёр России, и американские астронавты по-прежнему продолжают осуществлять полёты на МКС на российских космических кораблях, а NASA – использовать российские двигатели для своих ракет, несмотря на ужесточение антироссийских санкций США.

Можно предположить, что если бы ситуация с зависимостью полётов в космос была обратной (России приходилось бы использовать американские корабли и двигатели), то для наших космонавтов космос оказался бы закрыт одновременно с введением самого первого пакета санкций. Но мы же самый-самый надёжный партнёр, а потому – милости просим, даже если Вашингтон напрямую будет поливать помоями наши головы...


Итак, какие новости от вице-премьера?

Федеральный чиновник прокомментировал продолжение строительства космодрома Восточный и города Циолковский. Как известно, в ходе строительства к властям многократно обращались рабочие, которые при выделении из федерального бюджета миллиардов компаниям-подрядчикам не получали положенных им заработных плат по несколько месяцев. В итоге были выявлены многочисленные нарушения, вот только с ответственными до сих пор не всё прозрачно.

По словам Дмитрия Рогозина, до четверти всех выделенных на строительство космодрома Восточный средств ушло так называемым фирмам-прокладкам. Заявление зампреда правительства РФ приводит ТАСС:
Проблема ведь Спецстроя была в том, что там были некие такие "прокладки". Когда на каждой "прокладке" оставалось от 8% до 25% сметы стоимости объекта - это, я считаю, преступление. Поэтому эти люди, конечно, сейчас будут отвечать перед следователями. И если иметь дело напрямую с теми, кто имеет строительные мощности и профессиональных подготовленных специалистов, то вопросов быть не должно.


Вся закавыка в том, кто эти люди, которые будут отвечать перед следователями, и возможно ли при нынешнем, весьма, надо сказать, либеральном, законодательстве вернуть в бюджет те самые «от 8 до 25 процентов» средств, оказавшихся доходом «прокладок» и однодневок? Ведь речь идёт об астрономических суммах. С 2011 по 2016 годы на строительство было выделено более 160 млрд рублей.
Четверть от этой суммы – 40 млрд рублей. Получается, что в правительстве фактически признают, что на строительстве стратегически важного объекта страна потеряла до 40 млрд рублей. Причём это речь только о потерях через не раз упомянутые фирмы-«прокладки». А сколько могло осесть в карманах всевозможных решальщиков и распределяльщиков помимо того – можно только догадываться.

В общем, вывод такой: государству, пытающемуся делать упор на либеральное законодательство, приходится финансировать стратегические проекты уже либо с изначальной графой «на финансовые потери», либо (без наличия графы) затем дофинансировать работы на новые средства от налогоплательщиков. Что в итоге? В итоге потери не только бюджетных миллиардов, но и имиджевые потери, потери темпов строительства, смещение сроков по реализации тех же космических пусков – со всеми вытекающими для гипотетических инвестиций и прихода как всегда ожидаемых иностранных «партнёров».

Кстати, об инвестициях и партнёрах. Дмитрий Рогозин заявил, что не исключает привлечения на Восточный иностранных подрядчиков. Из заявления вице-премьера в эфире телеканала «Россия24»:
На объектах Минобороны, понятно, никаких иностранцев быть не должно. Что такое объект Минобороны? Тут стартовый стол, где вся технология, вот ей делиться никак нельзя, здесь, конечно, будут и меры предосторожности, ограничения. Но есть и другие объекты, гражданские: гражданские дома, жилье и прочее, там, в принципе, можно использовать и возможности иностранных подрядчиков. Теоретически я пока говорю, мы это все не исключаем. Это надо всё продумать, проанализировать, получить необходимые лицензии соответствующих инстанций.


Сколько рук нагрето на космодроме?


Интересно... Получается, что спустя шесть лет после начала реализации проекта строительства космодрома и города Циолковский правительство вдруг решает подумать над привлечением иностранных подрядчиков. Мало того, после сообщения самого Дмитрия Рогозина о том, что до 25% всех выделенных средств уплыли через фирмы-«прокладки».

Важный вопрос: если не смогли проконтролировать освоение средств компаниями с российской юрисдикцией, то какова вероятность качественного контроля освоения средств иностранными компаниями? Здесь ещё нужно учитывать неваловажный фактор: пока никто и ничто не мешает сделать российскую компанию «иностранной» – зарегистрировать вчерашнюю российскую компанию «А» в оффшорной юрисдикцией под наименованием «B», затем нанять иностранных рабочих и вернуться на российский рынок уже в качестве иностранного подрядчика, а то и целого инвестора. Можно было бы говорить, что всё это бред и домыслы, если бы по такому же принципу не действовали отдельные персоны при реализации десятков других проектов на территории России. В итоге выходило так, что псевдоиностранные компании ещё и никаких налогов от своей деятельности в российский бюджет не платили. Зато чиновничий аппарат отчитывался, что, дескать, привлёк иностранных партнёров, что «доказывает межнациональную и межгосударственную дружбу» и целую серию векторов по иностранному сотрудничеству. А после - банковские счета денежных мешков с двойным гражданством и полным отсутствием интереса в развитии российской экономики и российского потенциала в том же оффшоре снова распухали на средствах российского налогоплательщика. Печально, досадно, обидно... Но это факт. Списки российского «Форбс» не дадут соврать...

Ну, а далее вице-премьер в очередной раз доложил о том, что «уже совсем скоро» сверхтяжёлая ракета-носитель долетит до Луны. Анонсировал Дмитрий Рогозин, что произойдёт это в 2028 году с ракетой, оснащённой модернизированным двигателем РД-171МВ.

Федеральный чиновник:
Разрабатываемая ракета даст возможность совершить облёт вокруг Луны.


Главное, чтобы выделенные средства не совершили облёт вокруг самой программы по освоению космоса.

А по большому счёту дожили мы до того, что космические полёты снова перешли чуть ли не в разряд научной фантастики. Это при учёте огромного научно-технического потенциала, который достался в наследство от СССР. Страшно представить, что было бы, если бы потенциал начинали ковать только сегодня, причём ковали бы его «эффективные менеджеры»...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Роскосмос
10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mik13 Сегодня, 15:41
    Интересно, раз уж зашла речь про Рогозина, почему бы не вспомнить веселенький скандал с пропихиванием его племянницы на должность директора Сочинского национального парка ? Тоже случай нифигасебе. Не хуже батута...

    http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59803ade9a79470a686
    00db0
    Mik13
  2. SarS Сегодня, 15:56
    Рогозина кинули? Ай-я-яй! Своих не принято обманывать!
    С окончательной стоимостью Крымского моста и олимпиады в Сочи определились?
    SarS
  3. Клаус Сегодня, 15:56
    1. Не все так просто в сотрудничестве России и США на МКС. Достаточно вспомнить, за чей счет строили модуль "Заря".
    2. Американцы летают на наших "Союзах" не бесплатно. И тут еще вопрос: кто больше заинтересован в таком положении вещей. Все наверно уже в курсе, что из-за отсутствия отечественного научного модуля, загруженность "пассажиропотока" в Союзах - под вопросом, ибо делать 3 членам экипажа на нашем сегменте МКС в данное время, откровенно нечего. Поэтому наша заинтересованность в американцах - прямая.
    3. Уже основательно достало наклеивание "либеральных" ярлыков к месту и не к месту. Либерализм - это прежде всего прозрачность гос.закупок и подрядов, и как следствие - конкуренция. С другой стороны - командно-административный метод - это дисциплина, строжайший контроль и личная ответственность каждого начальника. Так вот: ни того, ни другого у нас не наблюдается, потому можно сделать вывод, что налицо элементарный бардак и некомпетентность.
    4. Простите за наивность... а разве Восточный - объект Минобороны??? Еще один? Такое чувство, что поигрались с космодромом, теперь не знают что делать. А когда не знаешь что делать, выход один - скинуть военным. Как будто в МО нет других насущных задач, кроме как принимать на баланс недостроенный космодром с туманной перспективой использования. Хм, таким макаром, новый авианосец не будет построен никогда.
    5. Да будет известно "федеральному чиновнику", что облет луны возможен и с помощью современных средств, на лунной версии "Союза". Только практическое значение такого облета - стремится к нулю. Легче запустить на Протоне с разгонным блоком специализированный спутник с хорошей оптикой и связью, и будет он болтаться на лунной орбите и принесет гораздо больше пользы.
    Клаус
    1. Walanin Сегодня, 16:09
      Цитата: Клаус
      что облет луны возможен и с помощью современных средств, на лунной версии "Союза"

      только запускать его нечем.
      Walanin
  4. Стирбьорн Сегодня, 15:57
    Совершенно непонятно, как Рогозин собирается бороться с дальнейшим воровством, кроме как взыванием к "Смерш" в твитере...ну а вернуть украденное, это подвиг равносильный геракловскому
    Стирбьорн
  5. Сергей956 Сегодня, 16:00
    Не верю, что господин Рогозин сможет что-либо вернуть из сворованного в бюджет страны! Компании-посредники уже давно развалились, их бывшие хозяева уже не воры, а добропорядочные бизнесмены, которые открыли уже другие компании и про бывшие компании даже слышать не захотят. Они делали честный бизнес. Им позволяли присваивать долю в бизнесе - они присваивали и предполагаю, что своевременно делились с нужными людьми. Всё законно, все довольны.
    Сергей956
Картина дня