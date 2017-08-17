Сколько рук нагрето на космодроме?
Накануне главным ньюсмейкером по поводу положения дел в отечественной космонавтике и сферах, так или иначе с нею связанных, выступил заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Тот самый Дмитрий Рогозин, который не так давно анонсировал, что американские астронавты будут отправляться на Международную космическую станцию с помощью батутов. Шутка изначально выглядела многообещающей – хотя бы в плане возможного ответа на целую серию американских санкций.
Однако со временем выяснилось, что Россия - больший партнёр США, нежели США - партнёр России, и американские астронавты по-прежнему продолжают осуществлять полёты на МКС на российских космических кораблях, а NASA – использовать российские двигатели для своих ракет, несмотря на ужесточение антироссийских санкций США.
Можно предположить, что если бы ситуация с зависимостью полётов в космос была обратной (России приходилось бы использовать американские корабли и двигатели), то для наших космонавтов космос оказался бы закрыт одновременно с введением самого первого пакета санкций. Но мы же самый-самый надёжный партнёр, а потому – милости просим, даже если Вашингтон напрямую будет поливать помоями наши головы...
Итак, какие новости от вице-премьера?
Федеральный чиновник прокомментировал продолжение строительства космодрома Восточный и города Циолковский. Как известно, в ходе строительства к властям многократно обращались рабочие, которые при выделении из федерального бюджета миллиардов компаниям-подрядчикам не получали положенных им заработных плат по несколько месяцев. В итоге были выявлены многочисленные нарушения, вот только с ответственными до сих пор не всё прозрачно.
По словам Дмитрия Рогозина, до четверти всех выделенных на строительство космодрома Восточный средств ушло так называемым фирмам-прокладкам. Заявление зампреда правительства РФ приводит ТАСС:
Вся закавыка в том, кто эти люди, которые будут отвечать перед следователями, и возможно ли при нынешнем, весьма, надо сказать, либеральном, законодательстве вернуть в бюджет те самые «от 8 до 25 процентов» средств, оказавшихся доходом «прокладок» и однодневок? Ведь речь идёт об астрономических суммах. С 2011 по 2016 годы на строительство было выделено более 160 млрд рублей.
Четверть от этой суммы – 40 млрд рублей. Получается, что в правительстве фактически признают, что на строительстве стратегически важного объекта страна потеряла до 40 млрд рублей. Причём это речь только о потерях через не раз упомянутые фирмы-«прокладки». А сколько могло осесть в карманах всевозможных решальщиков и распределяльщиков помимо того – можно только догадываться.
В общем, вывод такой: государству, пытающемуся делать упор на либеральное законодательство, приходится финансировать стратегические проекты уже либо с изначальной графой «на финансовые потери», либо (без наличия графы) затем дофинансировать работы на новые средства от налогоплательщиков. Что в итоге? В итоге потери не только бюджетных миллиардов, но и имиджевые потери, потери темпов строительства, смещение сроков по реализации тех же космических пусков – со всеми вытекающими для гипотетических инвестиций и прихода как всегда ожидаемых иностранных «партнёров».
Кстати, об инвестициях и партнёрах. Дмитрий Рогозин заявил, что не исключает привлечения на Восточный иностранных подрядчиков. Из заявления вице-премьера в эфире телеканала «Россия24»:
Интересно... Получается, что спустя шесть лет после начала реализации проекта строительства космодрома и города Циолковский правительство вдруг решает подумать над привлечением иностранных подрядчиков. Мало того, после сообщения самого Дмитрия Рогозина о том, что до 25% всех выделенных средств уплыли через фирмы-«прокладки».
Важный вопрос: если не смогли проконтролировать освоение средств компаниями с российской юрисдикцией, то какова вероятность качественного контроля освоения средств иностранными компаниями? Здесь ещё нужно учитывать неваловажный фактор: пока никто и ничто не мешает сделать российскую компанию «иностранной» – зарегистрировать вчерашнюю российскую компанию «А» в оффшорной юрисдикцией под наименованием «B», затем нанять иностранных рабочих и вернуться на российский рынок уже в качестве иностранного подрядчика, а то и целого инвестора. Можно было бы говорить, что всё это бред и домыслы, если бы по такому же принципу не действовали отдельные персоны при реализации десятков других проектов на территории России. В итоге выходило так, что псевдоиностранные компании ещё и никаких налогов от своей деятельности в российский бюджет не платили. Зато чиновничий аппарат отчитывался, что, дескать, привлёк иностранных партнёров, что «доказывает межнациональную и межгосударственную дружбу» и целую серию векторов по иностранному сотрудничеству. А после - банковские счета денежных мешков с двойным гражданством и полным отсутствием интереса в развитии российской экономики и российского потенциала в том же оффшоре снова распухали на средствах российского налогоплательщика. Печально, досадно, обидно... Но это факт. Списки российского «Форбс» не дадут соврать...
Ну, а далее вице-премьер в очередной раз доложил о том, что «уже совсем скоро» сверхтяжёлая ракета-носитель долетит до Луны. Анонсировал Дмитрий Рогозин, что произойдёт это в 2028 году с ракетой, оснащённой модернизированным двигателем РД-171МВ.
Федеральный чиновник:
Главное, чтобы выделенные средства не совершили облёт вокруг самой программы по освоению космоса.
А по большому счёту дожили мы до того, что космические полёты снова перешли чуть ли не в разряд научной фантастики. Это при учёте огромного научно-технического потенциала, который достался в наследство от СССР. Страшно представить, что было бы, если бы потенциал начинали ковать только сегодня, причём ковали бы его «эффективные менеджеры»...
Однако со временем выяснилось, что Россия - больший партнёр США, нежели США - партнёр России, и американские астронавты по-прежнему продолжают осуществлять полёты на МКС на российских космических кораблях, а NASA – использовать российские двигатели для своих ракет, несмотря на ужесточение антироссийских санкций США.
Можно предположить, что если бы ситуация с зависимостью полётов в космос была обратной (России приходилось бы использовать американские корабли и двигатели), то для наших космонавтов космос оказался бы закрыт одновременно с введением самого первого пакета санкций. Но мы же самый-самый надёжный партнёр, а потому – милости просим, даже если Вашингтон напрямую будет поливать помоями наши головы...
Итак, какие новости от вице-премьера?
Федеральный чиновник прокомментировал продолжение строительства космодрома Восточный и города Циолковский. Как известно, в ходе строительства к властям многократно обращались рабочие, которые при выделении из федерального бюджета миллиардов компаниям-подрядчикам не получали положенных им заработных плат по несколько месяцев. В итоге были выявлены многочисленные нарушения, вот только с ответственными до сих пор не всё прозрачно.
По словам Дмитрия Рогозина, до четверти всех выделенных на строительство космодрома Восточный средств ушло так называемым фирмам-прокладкам. Заявление зампреда правительства РФ приводит ТАСС:
Проблема ведь Спецстроя была в том, что там были некие такие "прокладки". Когда на каждой "прокладке" оставалось от 8% до 25% сметы стоимости объекта - это, я считаю, преступление. Поэтому эти люди, конечно, сейчас будут отвечать перед следователями. И если иметь дело напрямую с теми, кто имеет строительные мощности и профессиональных подготовленных специалистов, то вопросов быть не должно.
Вся закавыка в том, кто эти люди, которые будут отвечать перед следователями, и возможно ли при нынешнем, весьма, надо сказать, либеральном, законодательстве вернуть в бюджет те самые «от 8 до 25 процентов» средств, оказавшихся доходом «прокладок» и однодневок? Ведь речь идёт об астрономических суммах. С 2011 по 2016 годы на строительство было выделено более 160 млрд рублей.
Четверть от этой суммы – 40 млрд рублей. Получается, что в правительстве фактически признают, что на строительстве стратегически важного объекта страна потеряла до 40 млрд рублей. Причём это речь только о потерях через не раз упомянутые фирмы-«прокладки». А сколько могло осесть в карманах всевозможных решальщиков и распределяльщиков помимо того – можно только догадываться.
В общем, вывод такой: государству, пытающемуся делать упор на либеральное законодательство, приходится финансировать стратегические проекты уже либо с изначальной графой «на финансовые потери», либо (без наличия графы) затем дофинансировать работы на новые средства от налогоплательщиков. Что в итоге? В итоге потери не только бюджетных миллиардов, но и имиджевые потери, потери темпов строительства, смещение сроков по реализации тех же космических пусков – со всеми вытекающими для гипотетических инвестиций и прихода как всегда ожидаемых иностранных «партнёров».
Кстати, об инвестициях и партнёрах. Дмитрий Рогозин заявил, что не исключает привлечения на Восточный иностранных подрядчиков. Из заявления вице-премьера в эфире телеканала «Россия24»:
На объектах Минобороны, понятно, никаких иностранцев быть не должно. Что такое объект Минобороны? Тут стартовый стол, где вся технология, вот ей делиться никак нельзя, здесь, конечно, будут и меры предосторожности, ограничения. Но есть и другие объекты, гражданские: гражданские дома, жилье и прочее, там, в принципе, можно использовать и возможности иностранных подрядчиков. Теоретически я пока говорю, мы это все не исключаем. Это надо всё продумать, проанализировать, получить необходимые лицензии соответствующих инстанций.
Интересно... Получается, что спустя шесть лет после начала реализации проекта строительства космодрома и города Циолковский правительство вдруг решает подумать над привлечением иностранных подрядчиков. Мало того, после сообщения самого Дмитрия Рогозина о том, что до 25% всех выделенных средств уплыли через фирмы-«прокладки».
Важный вопрос: если не смогли проконтролировать освоение средств компаниями с российской юрисдикцией, то какова вероятность качественного контроля освоения средств иностранными компаниями? Здесь ещё нужно учитывать неваловажный фактор: пока никто и ничто не мешает сделать российскую компанию «иностранной» – зарегистрировать вчерашнюю российскую компанию «А» в оффшорной юрисдикцией под наименованием «B», затем нанять иностранных рабочих и вернуться на российский рынок уже в качестве иностранного подрядчика, а то и целого инвестора. Можно было бы говорить, что всё это бред и домыслы, если бы по такому же принципу не действовали отдельные персоны при реализации десятков других проектов на территории России. В итоге выходило так, что псевдоиностранные компании ещё и никаких налогов от своей деятельности в российский бюджет не платили. Зато чиновничий аппарат отчитывался, что, дескать, привлёк иностранных партнёров, что «доказывает межнациональную и межгосударственную дружбу» и целую серию векторов по иностранному сотрудничеству. А после - банковские счета денежных мешков с двойным гражданством и полным отсутствием интереса в развитии российской экономики и российского потенциала в том же оффшоре снова распухали на средствах российского налогоплательщика. Печально, досадно, обидно... Но это факт. Списки российского «Форбс» не дадут соврать...
Ну, а далее вице-премьер в очередной раз доложил о том, что «уже совсем скоро» сверхтяжёлая ракета-носитель долетит до Луны. Анонсировал Дмитрий Рогозин, что произойдёт это в 2028 году с ракетой, оснащённой модернизированным двигателем РД-171МВ.
Федеральный чиновник:
Разрабатываемая ракета даст возможность совершить облёт вокруг Луны.
Главное, чтобы выделенные средства не совершили облёт вокруг самой программы по освоению космоса.
А по большому счёту дожили мы до того, что космические полёты снова перешли чуть ли не в разряд научной фантастики. Это при учёте огромного научно-технического потенциала, который достался в наследство от СССР. Страшно представить, что было бы, если бы потенциал начинали ковать только сегодня, причём ковали бы его «эффективные менеджеры»...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: Роскосмос
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