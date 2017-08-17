Сколько рук нагрето на космодроме?

Проблема ведь Спецстроя была в том, что там были некие такие "прокладки". Когда на каждой "прокладке" оставалось от 8% до 25% сметы стоимости объекта - это, я считаю, преступление. Поэтому эти люди, конечно, сейчас будут отвечать перед следователями. И если иметь дело напрямую с теми, кто имеет строительные мощности и профессиональных подготовленных специалистов, то вопросов быть не должно.

На объектах Минобороны, понятно, никаких иностранцев быть не должно. Что такое объект Минобороны? Тут стартовый стол, где вся технология, вот ей делиться никак нельзя, здесь, конечно, будут и меры предосторожности, ограничения. Но есть и другие объекты, гражданские: гражданские дома, жилье и прочее, там, в принципе, можно использовать и возможности иностранных подрядчиков. Теоретически я пока говорю, мы это все не исключаем. Это надо всё продумать, проанализировать, получить необходимые лицензии соответствующих инстанций.

Разрабатываемая ракета даст возможность совершить облёт вокруг Луны.