Самоходная артиллерийская установка Infanterikanonvagn 72 (Швеция)



САУ Infanterikanonvagn 72 на полигоне. Фото Ointres.se



Схема броневого корпуса, указана толщина деталей. Рисунок Tanks.mod16.org



Одна из серийных Ikv 72. Фото Ftr.wot-news.com



Самоходка готовится к ведению огня с максимальным углом снижения. Фото Ointres.se



Серийная самоходка Ikv 72, перестроенная по новому проекту Ikv 102. Фото Ointres.se

По материалам сайтов:

http://ointres.se/

http://ftr.wot-news.com/

https://tanks.mod16.org/

http://strangernn.livejournal.com/

В начале пятидесятых годов шведские специалисты испытали опытный образец самоходной артиллерийской установки Tankett fm/49 и пару машин на ее базе. Было установлено, что новое шасси не подходит для использования в качестве носителя гаубицы или миномета, однако способно решать иные задачи. В то же время, в существующем виде оно не могло получить одобрения военных и потому нуждалось в дальнейшем совершенствовании. Итогом последующих работ стало появление серийной САУ Infanterikanonvagn 72.Напомним, в самом начале 1949 года командование шведской армии сформировало требования к перспективной бронемашине, необходимой для выполнения огневой поддержки войск. Армия желала получить самоходку с противопульным бронированием и пулеметным либо пушечным вооружением. Следовало обеспечить возможность передвижения и боевой работы на переднем крае вместе с другой бронетехникой сухопутных войск. Боевая масса определялась на уровне 8 т, что приводило к определенным ограничениям того или иного рода.Уже весной того же года компания Landsverk AB, являвшаяся ведущим шведским производителем бронетехники, предложила свой проект самоходки, построенной по рубочной схеме. Такую машину, получившую обозначение Tankett fm/49, в зависимости от пожеланий заказчика, можно было оснастить несколькими пулеметами или пушкой калибром не менее 75 мм. Также не исключалась возможность использования перспективного шасси в качестве основы для бронемашин иных типов. Через несколько месяцев на испытания подали опытный образец, вооруженный тремя пулеметами. Позже его переоборудовали, установив 75-мм пушку.По результатам испытаний машины fm/49 военные потребовали усилить имеющееся бронирование, изменить конструкцию корпуса, а также доработать комплекс вооружения. Подобные переработки имеющегося проекта могли привести к необходимости модернизации силовой установки. Результатом всех подобных доработок должна была стать САУ, полностью соответствующая требованиям военных. При подтверждении расчетных характеристик такая боевая машина имела все шансы поступить на вооружение и пойти в серию.Военные не требовали разрабатывать новую бронемашину, а предлагали провести модернизацию существующего проекта, что в значительной мере упростило дальнейшие работы. Представить новый проект удалось уже в 1951 году – всего через несколько месяцев после завершения испытаний первых прототипов предыдущей модели. Чуть позже самоходка, подтвердившая свои возможности, была принята на вооружение под обозначением Infanterikanonvagn 72 или сокращенно Ikv 72. Как следует из такого названия, эту технику отнесли к новому для шведской армии классу «пехотная артиллерийская машина».Новая САУ Ikv 72 фактически представляла собой вариант глубокой модернизации уже существующей опытной машины. Это привело к сохранению основных черт технического облика, однако ряд узлов и агрегатов был заметным образом переработан. Незначительным, но заметным изменениям подверглись корпус и рубка. Для получения более высоких характеристик была модернизирована силовая установка и трансмиссия. Вооружение, в целом, оставалось прежним, хотя и совершенствовалось теми или иными методами.Опытная самоходка fm/49 имела лобовое бронирование толщиной 18,5 мм при 7-мм бортах и 5-мм корме. При разработке нового проекта увеличение толщины брони посчитали невозможным из-за соответствующего увеличения веса конструкции. В связи с этим повышать уровень защиты решили при помощи изменения угла наклона броневых листов и некоторой переработки конструкции корпуса. Все это привело к необходимости некоторого изменения размещения внутренних устройств боевого отделения. По результатам такой модернизации Ikv 72 должна была получить новый корпус, имеющий явные отличия от базовой конструкции.Компоновка корпуса осталась прежней. Его передняя часть отдавалась под размещение увеличенного боевого отделения, вмещавшего все рабочие места экипажа и оружие. Позади обитаемого отсека находилось моторно-трансмиссионное отделение. Как и в предыдущем проекте fm/49, было решено устанавливать двигатель и трансмиссию в общем объеме.САУ Ikv 72 получила крупный лобовой лист большой высоты толщиной 18,5 мм, устанавливавшийся со значительным наклоном и прикрывавшим как корпус, так и рубку. В этом листе имелось несколько проемов, в том числе крупная амбразура орудия. Снизу к нему прикреплялась изогнутая передняя часть днища. По бокам к лобовому листу крепилась пара скуловых толщиной 12 мм, имевших несимметричную четырехугольную форму. За ними помещались заваленные внутрь трапециевидные борта, образовывавшие крупные надгусеничные ниши. Обитаемый отсек изначально не имел крыши. Корма рубки, частично прикрывавшая моторный отсек, имела сходящиеся наклонные борта и трапециевидную крышу. Сзади этот агрегат корпуса прикрывался решеткой. Корма основного корпуса получила горизонтальную крышу и изогнутый задний лист. Между обитаемым отсеком и моторным отделением располагалась 4-мм перегородка.Для компенсации ожидаемого роста боевой массы и дополнительного повышения основных характеристик в проекте Ikv 72 было предложено использовать новый двигатель. В кормовой части корпуса монтировался бензиновый двигатель американского производства марки Ford, развивавший мощность 145 л.с. Рядом с двигателем находились средства охлаждения, топливные баки и механическая трансмиссия. В основе последней лежала коробка передач типа Volvo K16 с пятью передачами переднего хода и одной заднего. Как и в базовом проекте, двигатель и трансмиссию не стали разносить по разным частям корпуса.Была сохранена уже проверенная на практике конструкция ходовой части, однако некоторые ее элементы пришлось усилить соответственно возможному росту боевой массы. На каждом борту помещалось по шесть опорных катков малого диаметра, сблокированных попарно. Тележки подвешивались на торсионах. Над опорными катками размещались две пары поддерживающих роликов. В передней части корпуса закреплялись направляющие колеса, в корме – ведущие.Еще во время проработки облика САУ fm/49 было установлено, что наиболее эффективным оружием для такой машины будет пушка калибром не менее 84 мм. Тем не менее, подобные системы на тот момент отсутствовали, а попытка использования 105-мм гаубицы завершилась неудачей. Как следствие, прототип 1949-50 годов и самоходка на его базе должны были нести менее мощное оружие – 75-мм танковую пушку.На лобовой амбразуре Infanterikanonvagn 72 предлагалось монтировать средства для установки пушки Strvkan m/41, ранее использовавшейся на некоторых серийных танках шведского производства. Это орудие имело ствол средней длины и было способно использовать боеприпасы различного назначения, благодаря чему могло применяться для огневой поддержки пехоты в различных ситуациях. Орудийная установка с ручными приводами позволяла наводить пушку в пределах горизонтального сектора шириной 10°. Углы возвышения менялись от -25° до +20°. Получению больших углов снижения способствовало отсутствие крыши боевого отделения, не мешавшей наклону установки и откату. Орудийная установка оснащалась подвижной маской на основе броневой полусферы и выступающего вперед кожуха противооткатных устройств.75-мм пушка Strvkan m/41 использовала унитарные выстрелы со снарядами различных типов. Перевозить их предлагалось в нескольких укладках боевого отделения. Несмотря на сравнительно малые размеры боеприпасов, в боекомплект входило всего 42 выстрела. Загрузка снаряда в камору орудия осуществлялась исключительно вручную и без использования каких-либо дополнительных механизмов.Штатное вспомогательное вооружение проектом не предусматривалось. Некоторые предыдущие САУ шведской разработки могли нести пулеметную турель, но в проекте Ikv 72 от такого оснащения отказались. Вероятно, защиту бронемашины от пехоты противника и иных подобных угроз предлагалось возложить на сопровождающих ее стрелков и танки.Экипаж боевой машины состоял из четырех человек. Все они могли попадать на свои места, пользуясь отсутствием крыши боевого отделения. Механик-водитель находился в передней части отделения, слева от пушки. Для наблюдения за дорогой он должен был использовать лючок в лобовом листе корпуса, расположенный чуть ниже верхнего среза листа. В боевой обстановке лючок прикрывался броневой крышкой со смотровым прибором. Справа от орудия размещался наводчик, на месте которого имелись приводы систем наведения и телескопический прицел. Командир и заряжающий располагались в кормовой части отсека.Ограничения по боевой массе, заданные техническими требованиями, привели к сохранению не слишком крупных габаритов. Длина САУ Infanterikanonvagn 72 по корпусу составляла 4,95 м, с учетом пушки – 5,79 м. Ширина машины достигала 2,23 м, высота – всего 1,67 м. Боевая масса, как и в случае с предыдущей Tankett fm/49, осталась на уровне 8 т. Удельная мощность машины превышала 18 л.с. на тонну, что позволяло получить хорошие показатели подвижности. Так, максимальная скорость могла достигать 55-57 км/ч. Запас хода – не менее 150-170 км. Машина могла преодолевать различные препятствия, как то траншеи, стенки и т.д. Водные преграды можно было пересекать только по бродам небольшой глубины.Разработка проекта будущей серийной САУ Ikv 72 продолжалась в течение нескольких месяцев и завершилась не позднее начала 1952 года. Вскоре после окончания проектирования компания «Ландсверк» приступила к постройке опытного образца. По некоторым данным, прототип новой самоходки строился с нуля и не являлся перестроенной опытной машиной fm/49. В 1952 году опытный образец перспективной самоходки вышел на испытаниях и показал все свои возможности.Проверки опытной САУ Ikv 72 подтвердили правильность принятых ранее решений. Переработка корпуса позволила получить приемлемый прирост уровня защиты без заметного роста боевой массы. Последний фактор в сочетании с более мощным двигателем привел к определенному повышению подвижности на шоссе и на пересеченной местности. 75-мм орудие обр. 1941 г. уже достаточно давно было отработано и эксплуатировалось армией в качестве основного вооружения танков. Благодаря этому проблемы с вооружением отсутствовали.Уже в 1952 году армия, ознакомившись с новым образцом бронетехники, приняла решение о его принятии на вооружение и запуске серийного производства. Соответствующий приказ появился в следующем 1953 году. Перспективная самоходная артиллерийская установка была принята на вооружение под официальным обозначением Infanterikanonvagn 72 или Ikv 72. Такое название явно указывало на предназначение новой бронетехники – непосредственную огневую поддержку пехоты на поле боя. Предполагалось, что во время боя самоходки Ikv 72 будут атаковать бронетехнику или укрепления противника, помогая пехоте в наступлении или обороне.В том же 1953 году появился заказ на серийное производство новой бронетехники. В соответствии с подписанным контрактом, компания Landsverk AB в течение нескольких ближайших лет должна была построить и передать армии 36 самоходок. Первая партия из 10 машин была передана до конца 1953 года. Уже в следующем году были построены еще 26 бронемашин, и заказ был полностью выполнен. Сухопутные войска получили требуемое количество новой техники.Технику передали шести стрелковым бригадам сухопутных войск. В составе каждой такой бригады имелось по шесть штурмовых артиллерийских взводов, которым предназначалось по шесть новых САУ. Получение самоходной техники позволило шести бригадам отказаться от использования буксируемых орудий нескольких типов.По-видимому, уже на стадии принятия на вооружение стало понятно, что в существующем виде САУ Infanterikanonvagn 72 является компромиссным решением. В связи с рядом характерных особенностей такая бронемашина не могла сохранять достаточный боевой потенциал в течение длительного времени. Основные претензии подобного характера были связаны с недостаточно мощным вооружением. 75-мм танковая пушка производилась и эксплуатировалась уже более десяти лет, и за это время успела морально устареть.Устаревшая пушка уже не могла эффективно бороться с современными танками, хотя и сохраняла возможности эффективной атаки бронетехники других классов. Могущество имеющегося осколочно-фугасного снаряда теперь считали недостаточным. Таким образом, с появлением новых зарубежных образцов военной техники новейшая шведская самоходка устаревала все больше и больше. В обозримом будущем она должна была полностью растерять свой боевой потенциал и потребовать замены.Уже в 1954-55 годах шведское командование озаботилось проблемой дальнейшего развития самоходной артиллерии. Заказчик вновь вспомнил об идеях, имевших место при старте разработки машин Tankett fm/49 и Ikv 72. На ранних стадиях этих проектов рассматривалась возможность оснащения гусеничной бронемашины 105-мм пушкой-гаубицей. Использование такого орудия позволяло получить заметный прирост характеристик при борьбе с пехотой или укреплениями, а при помощи специальных боеприпасов можно было получить возможность уничтожения существующих и перспективных танков.В 1955 году на полигон вышла модернизированная версия САУ Infanterikanonvagn 72 с более мощным орудием калибра 105 мм. Эта машина успешно справилась с испытаниями и была рекомендована к принятию на вооружение. При этом было решено отказаться от строительства значительного числа подобных машин с нуля. Новую технику предлагалось получить путем перестройки наличных Ikv 72, уже не отвечающих всем требованиям времени. После модернизации и оснащения 105-мм орудием серийные самоходки получили новое обозначение Ikv 102.Именно в такой конфигурации 36 «пехотных артиллерийских машин» продолжили службу в частях шведской армии. Позже на основе САУ Infanterikanonvagn 102 был разработан новый проект модернизации, подразумевавший замену некоторых имеющихся комплектующих. Такие машины были приняты на вооружение под обозначением Ikv 103. Часть их была перестроена из имеющихся Ikv 102, ранее собранных по проекту Infanterikanonvagn 72, тогда как прочие изготавливались с нуля.САУ Ikv 72 и Ikv 102, как и многие другие боевые бронированные машины шведской постройки, никогда не использовались в реальных вооруженных конфликтах. За время службы в войсках они неоднократно участвовали в различных маневрах, но так и не попали на поля сражений. Таким образом, остается только гадать, как эти самоходки могли бы показать себя во время столкновения с настоящим противником.Эксплуатация Ikv 72, перестроенных по новым проектам, равно как и других машин семейства, изначально оснащавшихся 105-мм орудиями, продолжалась до самого начала восьмидесятых годов. К этому времени на вооружение была принята более совершенная САУ поддержки пехоты Ikv 91, имевшая значительные преимущества перед существующей техникой. Более не нужные машины Infanterikanonvagn 72/102/103 можно было списать. Значительная часть этой техники еще не успела выработать свой ресурс, и потому ее предложили использовать в новых проектах. На основе шасси самоходок вскоре было построено некоторое количество противотанковых ракетных комплексов Pansarvärnsrobotbandvagn 551 и зенитных ракетных систем Luftvärnsrobotbandvagn 701.Самоходная артиллерийская установка Infanterikanonvagn 72 была создана на основе наработок по предыдущим проектам и поначалу устраивала заказчика. Тем не менее, неоднозначный выбор оружия привел к быстрому устареванию машины, и новейшая техника достаточно скоро потребовала замены. Более совершенные образцы самоходной артиллерии были созданы путем дальнейшего развития имеющейся конструкции. Таким образом, САУ Ikv 72 стала родоначальником целого семейства техники и оказала большое влияние на дальнейшее развитие шведской самоходной артиллерии. В то же время, несмотря на подобные результаты, служба такой самоходки продолжалась всего несколько лет – гораздо меньше, чем в случае с более поздней техникой на ее базе.