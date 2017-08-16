19:48 16 августа

Приговор: 17 лет за участие в убийстве полицейского и терроризм

Из Дагестана поступают сообщения о том, что республиканский суд вынес обвинительный приговор в отношении члена банд-группы, участвовавшего в 2016 году в убийстве лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова. Информационное агентство ТАСС приводит заявление представителя Следственного комитета по республике Дагестан Расула Темирбекова:
Сегодня был вынесен приговор в отношении Азиза Джамалутдинова. Он признан виновным по семи статьям УК РФ.


Среди прочего Джамалутдинова обвинялся по ст.205.3 Уголовного кодекса РФ - «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

В ходе судебного процесса было доказано, что Джамалутдинов сколотил банду в 2015 году в районе дагестанского города Избербаш.


Несмотря на резонансные преступления, совершённые боевиком, приговор суда вряд ли можно назвать суровым. Джамалутдинов был признан виновным и получил срок в 17 лет лишения свободы. Причиной того, что суд не назначил Джамалутдинову высшую меру наказания (которая в соответствии с мораторием заменяется на пожизненный срок), названо заключение Джамалутдиновым сотрудничества со следствием и признание им своей вины в полном объёме.

Приговор: 17 лет за участие в убийстве полицейского и терроризм


Сообщается, что близкие Героя России Магомеда Нурбагандова назвали приговор суда излишне мягким.

Использованы фотографии: Rabotaem-brat.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 28

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  1. Кецалькоатль Сегодня, 18:20
    интересно, отсидит весь срок под крылом своих "черных братьев по вере" или прирежут свои же в камере?
    Кецалькоатль
    1. Зяблицев Сегодня, 18:37
      Конечно не очень гуманно, по меркам XXI века, но думаю, что в воспитательных целях, самое оно - отрезанную голову этого гнуса, провезти по всем аулам Дагестана, дабы не повадно было...По школам, детским садам, яслям....
      Зяблицев
      1. Олаф Уксимае Сегодня, 19:29
        Террористам , насильникам и убийцам детей только повешение ,скидка террористам оказавшим огромное содействие и пользу следствию , расстрел ( пожизненное).
        Олаф Уксимае
    2. 79807420129 Сегодня, 18:43
      Сообщается, что близкие Героя России Магомеда Нурбагандова назвали приговор суда излишне мягким.

      Вообще то,у кавказцев есть обычай кровной мести,так что не факт что:
      Цитата: Кецалькоатль
      отсидит весь срок под крылом своих "черных братьев по вере

      hi
      79807420129
      1. Джедай Сегодня, 19:20
        И поделом, как я думаю! Что не дал суд - родственники добавят. am
        Джедай
      2. DMB_95 Сегодня, 19:37
        Продолжительность жизни этого зверька зависит от того , где и с кем он будет срок отбывать .. Хотя есть разные варианты .
        DMB_95
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:20
    Родственникам бы лучше отдали ..Хотя там кровную месть не отменяли, думаю долго не проживет! Пусть горит в аду черт
    ОТДЕЛ
    1. himRa Сегодня, 18:27
      Цитата: ОТДЕЛ
      Родственникам бы лучше отдали ..Хотя там кровную месть не отменяли, думаю долго не проживет! Пусть горит в аду черт

      сидеть он будет где нить на юге норильского промрайона .... wink сам долго не протянет
      himRa
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:47
        Цитата: himRa
        Цитата: ОТДЕЛ
        Родственникам бы лучше отдали ..Хотя там кровную месть не отменяли, думаю долго не проживет! Пусть горит в аду черт

        сидеть он будет где нить на юге норильского промрайона .... wink сам долго не протянет

        Да замочат его сразу после суда...Там еще много сопровождающих было.
        Работайте братья ! Тут думаю все понятно нам всем послание.. soldier
        ОТДЕЛ
  3. Добрый зусул Сегодня, 18:20
    Этим сук.... надо на зону общую.....вкусят всей прелести русского член..
    Я думаю что они так и кончат.....
    Живи Магомед.....если есть там жизнь!
    Добрый зусул
  4. Владимирец Сегодня, 18:21
    Блин, Брат в земле, а этот посидит и выйдет? Причем не по пьяни, а вполне убежденным? Ну-ну, засекайте, через 17 лет опять ловить.
    Владимирец
    1. Govorun Сегодня, 18:47
      А ты думаешь так это легонько отсидится и выйдет довольный такой? Ему создадут все условия,что бы он сам жить не хотел,а потом кинут ему в камеру шнурок с намеком и кто о нем вспомнит.....не думайте,что вы один такой умный а все остальные дурни....Куда он попадет жить ему не дадут.
      Govorun
      1. Владимирец Сегодня, 18:56
        Цитата: Govorun
        Ему создадут все условия,что бы он сам жить не хотел,а потом кинут ему в камеру шнурок с намеком и кто о нем вспомнит

        Ну, если Вы за это отвечаете, то я спокоен. yes
        Цитата: Govorun
        не думайте,что вы один такой умный а все остальные дурни

        Я? Это Вы умный, а я, так, прогуляться вышел. wink
        Владимирец
      2. инженерный Сегодня, 19:21
        Ему создадут все условия,что бы он сам жить не хотел,а потом кинут ему в камеру шнурок с намеком
        Никто не будет ему создавать никаких условий, срок отбывать будет на общих основаниях,
        Куда он попадет жить ему не дадут.
        Уверяю Вас будет жить как все осужденные, еще и жалобы будет писать, если его что то не будет устраивать.
        инженерный
  5. Капитан Пушкин Сегодня, 18:22
    17 лет - для данного случая совершенно не адекватное наказание. Мы что, надеемся на исправление этого выродка? Нет? Ну так у нас пока не отменена смертная казнь. Есть пока мораторий на её применение, но не на приговор суда. Приговорить следовало - пусть ждет у думает, отменят мораторий или нет.
    Капитан Пушкин
    1. Комментарий был удален.
    2. Krabik Сегодня, 18:43
      В статье написали за сотрудничество со следствием.

      Если он помог поймать других бандитов, то вполне оправдано смягчение приговора.
      Krabik
  6. ВЕРЕСК Сегодня, 18:23
    17 лет.Чёр-те что.За примерное поведение-амнистия?Пожизненное в Чёрном Лебеде.Чёрт.Лояльно судьи относятся к убийцам.
    ВЕРЕСК
  7. Gamer Сегодня, 18:26
    а неудавшейся шахидке которая пришла с повинннй в околоток 10 лет дали. Умом российский суд не понять
    Gamer
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:33
    НЕТ!Всем нужно было давать пожизненное! am
    Изгоняющий либероидов
  9. senima56 Сегодня, 18:36
    Доколе у нас будет "мараторий на смертную казнь"? Ввели его чтобы Европе угодить, а Европе до одного места! Россию они всегда воспринимали как цель! Поэтому нечего угождать всяким Европам и Америкам- жить надо своим умом и сердцем. Убийцы и насильники должны получать заслуженное наказание!
    senima56
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:59
      Увы.Мораторий не отменят.Хотя мы за это.Политика,забодай их комар.
      ВЕРЕСК
      1. Карен Сегодня, 19:07
        Надеюсь, его родственникам устроят ад на земле... чтоб другим неповадно было. Надо отвечать за своих подонков.
        Карен
  10. pvv113 Сегодня, 19:06
    суд не назначил Джамалутдинову высшую меру наказания

    Мне кажется, что недоработки суда исправят на зоне hi
    pvv113
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:19
      недоработки суда исправят на зоне Не исправят.Забудте "ЗОНУ" 50-х.Сейчас зэки живут лучше чем мы.Убийства на зоне-уже практически нет.С ними как с детьми обращаются.Обеспечены всем.Хочешь-работай.Не хочешь-не работай.На счёт-перечисляют.Жратва-4 раза.Баня,столовая,библиотека.По нашим законам-даже убийца сможет получить не только снижение срока,но и перевод со "строгача" на "общаг".А далее-амнистию.Самый гуманный закон в мире!Охренеть.
      ВЕРЕСК
      1. инженерный Сегодня, 19:28
        Поддерживаю Ваш комментарий, Вы единственный прокомментировали правдиво и без эмоций, как оно есть на самом деле. hi Да и баня сейчас для них обязательна 2 раза в неделю, по новому положению...
        инженерный
  11. Ураган70 Сегодня, 19:14
    Цитата: himRa
    Цитата: ОТДЕЛ
    Родственникам бы лучше отдали ..Хотя там кровную месть не отменяли, думаю долго не проживет! Пусть горит в аду черт

    сидеть он будет где нить на юге норильского промрайона .... wink сам долго не протянет

    Не нужен он нам в Норильске, забирайте себе... У нас и так грязно...
    Ураган70
  12. irazum Сегодня, 19:29
    Цитата: Кецалькоатль
    интересно, отсидит весь срок под крылом своих "черных братьев по вере" или прирежут свои же в камере?

    "Самый гуманный суд в мире!". Да конечно всё будет как с Радуевым. Удавят по тихому и всех делов, годика через два, когда подзабудется слегка...
    irazum
  13. Плюшка Сегодня, 19:39
    Чего вы чушь пишете: т.е., если полицейский убил обычного гражданина, то это можно свалить на обычного гражданина, если же обычный гражданин убил полицейского, то сразу без публикации приговора и освещения всех обстоятельств дела перед широким кругом общественности, сразу вышку. В конце концов, имеются и смягчающие обстоятельства, даже в убийствах.
    Плюшка
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