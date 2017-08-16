Приговор: 17 лет за участие в убийстве полицейского и терроризм

Сегодня был вынесен приговор в отношении Азиза Джамалутдинова. Он признан виновным по семи статьям УК РФ.

Из Дагестана поступают сообщения о том, что республиканский суд вынес обвинительный приговор в отношении члена банд-группы, участвовавшего в 2016 году в убийстве лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова. Информационное агентство ТАСС приводит заявление представителя Следственного комитета по республике Дагестан Расула Темирбекова:Среди прочего Джамалутдинова обвинялся по ст.205.3 Уголовного кодекса РФ - «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».В ходе судебного процесса было доказано, что Джамалутдинов сколотил банду в 2015 году в районе дагестанского города Избербаш.Несмотря на резонансные преступления, совершённые боевиком, приговор суда вряд ли можно назвать суровым. Джамалутдинов был признан виновным и получил срок в 17 лет лишения свободы. Причиной того, что суд не назначил Джамалутдинову высшую меру наказания (которая в соответствии с мораторием заменяется на пожизненный срок), названо заключение Джамалутдиновым сотрудничества со следствием и признание им своей вины в полном объёме.Сообщается, что близкие Героя России Магомеда Нурбагандова назвали приговор суда излишне мягким.