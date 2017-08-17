«Немыслимая» операция Черчилля опять мыслится

В 1945 году, сразу после взятия Берлина Советской Армией, английский премьер-главнокомандующий У. Черчилль замыслил против своего союзника по антигитлеровской коалиции России-СССР операцию «Немыслимое», подготовка к которой началась, но потом была прекращена. Вместо горячей войны хватило здравого смысла ограничиться холодной войной.«Немыслимая» операция Черчилля предполагала бросить в бой против своего советского союзника все западные войска в Европе, которые были под рукой, а также, в качестве авангарда, остатки гитлеровских войск. Чтобы продолжить войну против России-СССР объединёнными силами всего Запада, после устранения европейского раскольника Гитлера. Сегодня эта операция опять мыслится Западом, а роль гитлеровского авангарда выполняют бандеровский. История делает как бы круг, опять заходит на ХХ век, не буквально, конечно, но тренды совпадают!Вместо «демократически» явившегося Германского рейха в Европе как бы «демократически» появляется в 2014 году Украинский рейх, демократически-штурмовым евромайданным способом, при помощи западных повивальных бабок во главе с экс-зам. госсекретаря США Викторией Нуланд. Украинский рейх не скрывает своё родство с гитлеровским через Бандеру и Шухевича, лидеров УПА-УНСО, «Азовы» и «Свободы», Турчиновых, Парубиев и Аваковых, но это не смущает западных гуманистов, как и Гитлер не смущал своими людоедскими заявлениями о России и славянах премьера Англии Чемберлена и президента Франции Даладье. Для науськивания на Россию им опять годится любой сукин сын.Польша скатывается к политике своего любимого и сегодня диктатора Пилсудского, опять вознамерилась играть роль великой державы, на равных с Россией и Германией. Провоцирует Россию историческими обвинениями, а Германии предъявляет требование репараций, благоприобретённых у Германии земель Польше уже не достаточно. Задирает и Брюссель! Причём, провоцируя своих соседей, Польша опять делает ставку на помощь заморской державы, в ХХ веке — на Англию, а сегодня на ещё более далёкую Америку. Возможная помощь опять удалённая, при этом Варшава ставит себя между двух близких огней, как и в ХХ веке.Германия, несмотря на атлантическое партнёрство, «демократические» ценности и санкции, хочет торговать с Россией, потому что выгодно. И грозит Америке выйти из-под контроля, если санкции будут серьёзно задевать её торговлю с Россией. Заметим, что советская промышленность, ставшая фундаментом победы над Гитлером, была также создана с помощью поставок оборудования из Германии…Англия внезапным (или запланированным?) Брекситом, откололась от континентальной Европы, и спешит спрятаться под юбку Америке, совсем как в прошлом веке. С другой стороны, берёт на себя почётную роль непотопляемого американского авианосца у берегов Европы.Стратегия Америки в XXI веке также не изменилась, кстати, она родилась из её победоносных войн с индейцами: стравить между собой племена, и пусть они убивают друг друга как можно дольше. 24 июня 1941 года в NYT сенатор Гарри Трумэн сказал следующее: "Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и пусть они убивают как можно больше". Поэтому Антигитлеровская коалиция была создана Западом только в начале 1942 года, когда он был уверен в поражении СССР, а Второй фронт открыт только в 1944 году, перед окончанием разгрома Гитлера!В 2014-15 году американские генералы в Европе вещали: «американские ракеты и украинские штыки» разобьют Россию. То есть американцы с ракетами где-то сзади, а в первом эшелоне — туземный авангард со штыками. Однако, Берлин и Париж выступили против этого американского плана Маккейна-Бжезинского, испугавшись «большой войны в Европе», по словам экс-президента Олланда, и пошли на сепаратный Минский мир с Россией. На котором мир до сих пор и держится.Неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах в Америке в 2016 году в некоторой степени разрядила грозовую атмосферу в Европе, за одно это ему можно сказать спасибо. Напрашивается аналогия Трампа с президентом Рузвельтом, который также выступал за нормализацию отношений с Россией. Однако, на смену Рузвельту пришёл Трумэн с ядерной бомбой и холодной войной, а Трампа может сменить вице-президент Пенс, кажется, полный аналог Трумэна. Снесут Трампа этой осенью, с помощью спецпрокурора Роберта Мюллера, или нет? — этот вопрос может иметь большое историческое значение.За прошедшие три года начал разлагаться бандеровский режим на Украине. Дело не только в разрушающейся, без кооперации с Россией, украинской экономике: нацистскому режиму, чтобы существовать, нужно закрываться от всего мира, в первую очередь информационно. От России он закрылся, Вконтакте отключил, но для мира-то открыт, хотя бы через Фейсбук. Украинскому рейху нужно закрываться и от Европы, то есть Бандере придётся становиться на антиевропейские позиции, что и предсказывают ряд экспертов, включая Дмитрия Фирташа.В Вашингтоне видят, что его Украинский рейх проваливается, и готовят ему на замену, похоже, Польский: поощряют планы Варшавы создать Великую Польшу от «моря до моря», то есть с видами на Украину вплоть до Одессы. Одновременные антироссийские и антиукраинские выпады Варшавы говорят, что поляки готовятся серьёзно вмешаться в украинские дела, что невозможно без разрешения из Вашингтона. Трамп в Варшаве говорит об особом месте Польши в Европе, то есть об особых видах Вашингтона на Польшу.Что это значит? Варшава списала бандеровский Киев, с разрешения США, и готовится к «немыслимой» конфронтации с Россией, причём на Украине! В этом свете, усиление Россией своей западной группировки, в том числе в Белоруссии, направлено, скорее, для купирования польской угрозы, а совсем не для похода на Киев.Развитие ситуации в Европе, как и в прошлом веке, зависит от Германии. Пока Германия находится в атлантической узде, но выказывает всё большее недовольство. Демонстративно поддержала предложение Китая и России по «двойной заморозке» в Корее. Если Польша заместит Украину на антироссийском фронте, став передовым его отрядом, то, по логике НАТО, Германия и вся Европа должны прийти ей на помощь в случае обострения конфронтации с Россией.Но… Европа в лице канцлера Меркель и экс-президента Олланда кинула американцев на Украине, пойдя на Минские соглашения с Россией, не кинет ли она и Польшу, пусть и члена НАТО? Германии конфронтация с Россией не выгодна, тем более что она сама рискует стать пушечным мясом, ей лучше разделить Польшу с Россией, и вернуть свои утраченные восточные земли. Что касается договорных обязательств, не стоит забывать, что европейцы, как и американцы, соблюдают договора, пока им это выгодно.