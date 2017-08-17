Цезарь Куников: звезда и смерть легендарного командира. Часть 2. Тамань

Во второй половине июля 1942 года положение наших войск на юге резко ухудшилось. Враг ломился на Кавказ. 24 июля пал Ростов-на-Дону. А 29 июля гитлеровцам удалось форсировать реку Кагальник в районе Новобатайска, что южнее Ростова.На тот момент 13-й дивизион сторожевых катеров Цезаря Куникова, базировавшийся в Азове, оказался почти в полном окружении с суши. Наконец, поступил приказ отходить морем к Ейску. Гладко было на бумаге. 13-й дивизион располагал тогда 2-мя сейнерами «Орёл» и «Стрела», а также 13-ю катерами. При этом необходимо было не только спасти матчасть и личный состав дивизиона из полного окружения, но и вывезти товарищей по оружию из партизанского отряда «Отважный-1». Разместить всех бойцов дивизиона и партизан на катерах и сейнерах оказалось невозможным. Было принято решение поместить часть личного состава на рыбацкие лодки, которые и возьмут на буксир.Словно опасностей для кильватерной колонны, не избалованной средствами ПВО (и это ещё мягко сказано), было мало, так с утра 2-го августа на просторах Азовского моря разрезвился крепкий западный ветер, волны поднимались до 2,5 метра. Выходить в такую погоду катерам и сейнерам на грани перегруза, да ещё с вёсельными лодками на буксировочном тросе не просто опасно, катастрофично опасно. Дивизион оказался в трагическом положении. Остаться, значит, затопить дивизион и принять последний бой, выйти в море – не только подвергнуться риску погибнуть под волнами, но и, учитывая маневренность такой колонны, попасть под крылья люфтваффе, а, быть может, угодить под артобстрел с берега, если враг уже завершил окружение дивизиона. Ведь отойти далеко от берега не было никакой возможности.Куников принимает решение выйти в море в 19:00 и рискнуть прорваться в Ейск, выслав два дозорных катера вперёд. В назначенный срок кильватерная колонна вышла в Таганрогский залив, более крепкие сейнеры держались несколько мористее.Пройдя около 25 морских миль по Азову, в районе Порт-Катона уже глубокой ночью дивизион Куникова заметил подаваемые с берега световые сигналы и оружейные выстрелы. Посланный на разведку катер выяснил, что сигналы подавали оставшиеся в живых краснофлотцы из состава береговой батареи №661. Бойцы батареи, израсходовав все снаряды, получили приказ подорвать батарею и отойти к Ейску. Первый приказ был выполнен, а отойти они уже не могли – противник перерезал пути отхода. По разным данным выживших краснофлотцев было от 30 до 58 человек. К тому же разнятся данные по дате эвакуации. В одних источниках указывают 1 августа (соответственно, и дивизион Куникова должен был выйти раньше), в других 2-ое.Однако, сути это не меняет. «Куниковцы» в полной темноте, при не самых благоприятных погодных условиях, с незнакомого им обрывистого берега сняли несколько десятков человек. Для того чтобы разместить вновь прибывших, Куников приказал оставить на борту только боеспособное вооружение и амуницию, всё лишнее – за борт. И без того тихоходную колонну 13-го дивизиона стало захлёстывать волной, моряки отчаянно вычерпывали воду любыми пригодными средствами, включая каски.До Ейска оставалось менее 5 морских миль, и словно бед было мало, как куниковскую колонну встретили самолёты люфтваффе. Но и в этот раз 13-й дивизион показал удивительную живучесть. Несколько раз «пикировщики» Ju-87 заходили на колонну катеров, но единственной поражённой целью оказался катер, который от близких разрывов потерял управление и был выброшен на камни. Экипаж удалось спасти.К этому времени Ейск уже был фронтовым городом. И вскоре 13-й дивизион вновь должен был стать надеждой на эвакуацию для оставшегося ейского гарнизона и раненых. Теперь курс был взят на Темрюк с заходом в Приморско-Ахтарск. Фронт стремительно откатывался на Кавказ, нацисты грезили нефтью.В Темрюке на базе 13-го дивизиона из личных составов кораблей Темрюкской базы, вышедших из строя, был сформирован Азовский отдельный батальон морской пехоты. Командиром был назначен Цезарь Куников, комиссаром – Василий Петрович Никитин, начштаба – Вениамин Сергеевич Богословский. Батальон вооружался снятыми с кораблей пушками и пулемётами, но при мастеровитости Куникова это только открывало дорогу его смекалке.21 августа вновь созданный Азовский батальон принял один из первых крупных боёв. После артиллерийской подготовки позиции батальона были атакованы румынской кавалерией. Но при поддержке канлодок в порту Темрюка с корректировкой артпоста в батальоне и дружному пулемётно-оружейному огню, атаку отбили, как первую, так и вторую, не понеся значительных потерь. Однако тяжёлая обстановка сложилась на флангах и, чтобы избежать окружения, «куниковцы» отошли к востоку города.23 августа уже новые позиции подверглись методичному артиллерийскому обстрелу. И снова последовала атака румынской кавалерии. Однако, теперь командование противника бравых румынских конников, уже не раз драпавших с поля, усилили группой танков. И тут следует вспомнить ту самую мастеровитость и смекалку Цезаря. Он, как вспоминали сослуживцы, вообще любил и ценил мастеровых людей. Поэтому сколь бы скоро война не сгоняла его с очередного места, он старался применить свои недюжинные силы во благо Родине (и плевать, как пафосно это звучит, если это правда). Так в кустарных условиях во фронтовом Темрюке Куников настоял на создании «эрзац-танков».На автоплатформы (грузовики ЗИС) из-под прожекторных установок устанавливали 45-миллиметровые корабельные пушки. Настил этих «платформ» был крыт стальными листами, так как привычный деревянный настил разлетелся бы от отдачи при стрельбе с кузова. По команде моряки-артиллеристы быстро и скрытно выдвигались к переднему краю обороны батальона, вели огонь прямой наводкой и, поддержав оборону огнём, также быстро покидали позицию. Сколь бы неказисто не выглядели данные «творения», они не слабо помогли в обороне города. Так, во время атаки позиций Азовского батальона 23 августа противник потерял более 300 кавалеристов и 4 танка, а за весь день счёт потерь врага достиг 1500 человек.Тяжёлые бои настолько обескровили румынскую кавалерийскую дивизию, что её пришлось снять с фронта и отправить на переформирование, заменив свежими силами. А вот защитников Темрюка заменить было просто некем. Враг уже подходил к Новороссийску. 24 августа морская пехота Азовского отдельного батальона, 144-го и 305-го батальонов оставили Темрюк. Последние два батальона были объединены в 144-й отдельный батальон, а Азовский получил наименование 305-й.Именно под этим новым «именем» батальон будет прикрывать отход советских войск с Тамани. Вплоть до 29-го августа батальон Куникова держался в обороне, отбивая атаки противника, поддерживаемые авиацией и бронетехникой. Оборона растянулась на протяжении от станицы Варениковская до посёлка Пересыпь на берегу Темрюкского залива. В тылу оставался только личный состав Керченской ВМБ, который всеми имеющимися силами противодействовал попыткам высадки вражеского десанта.Непосредственно батальон Куникова при этом оборонял фронт длиной в 17 километров. Здесь нельзя не отметить отменную реакцию Цезаря на изменение обстановки. Он чувствовал линию обороны, как собственные нервные окончания, и малейший раздражитель отзывался резким противодействием. Ведь только так можно было сдерживать врага такими силами вплоть до первых чисел сентября. Но это преследовало лишь одну важную цель – дать время эвакуировать оставшихся защитников Тамани и раненых. Вражеские части уже захватили Анапу и взяли Тамань в кольцо.Устав от строптивых морпехов и результативной работы, несмотря на численность, нашей артиллерии, гитлеровцы начали переброску на Тамань свежей 46-й немецкой и 3-й румынской дивизий.В ночь на 5 сентября, наконец, все бойцы Таманского полуострова были эвакуированы, в том числе состав Керченской ВМБ, то, что от неё осталось. Однако, 305-й остался в прикрытии. После выполнения поставленной задачи батальон отошёл на тонкую косу, поросшую камышом, между Чёрным морем и Кизилташским лиманом. То ли нацисты не заметили опытных для такой местности «куниковцев», то ли не желали ввязываться в бой со знакомыми им морпехами и снаряды пожалели, но, заблокировав косу с обеих сторон, не предприняли никаких попыток ликвидировать батальон.Днём ранее по личному приказу заместителя командующего Новороссийского оборонительного района Сергея Горшкова специально для немедленной доставки в штаб НОРа майора Куникова был выслан торпедный катер. Куникову было поручено немедленно ознакомиться с положением в НОР, а также сформировать пополнение для 305-го, который в свою очередь был снят с берега уже ранним утром 6 сентября.