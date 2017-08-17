Цезарь Куников: звезда и смерть легендарного командира. Часть 2. Тамань
Во второй половине июля 1942 года положение наших войск на юге резко ухудшилось. Враг ломился на Кавказ. 24 июля пал Ростов-на-Дону. А 29 июля гитлеровцам удалось форсировать реку Кагальник в районе Новобатайска, что южнее Ростова.
На тот момент 13-й дивизион сторожевых катеров Цезаря Куникова, базировавшийся в Азове, оказался почти в полном окружении с суши. Наконец, поступил приказ отходить морем к Ейску. Гладко было на бумаге. 13-й дивизион располагал тогда 2-мя сейнерами «Орёл» и «Стрела», а также 13-ю катерами. При этом необходимо было не только спасти матчасть и личный состав дивизиона из полного окружения, но и вывезти товарищей по оружию из партизанского отряда «Отважный-1». Разместить всех бойцов дивизиона и партизан на катерах и сейнерах оказалось невозможным. Было принято решение поместить часть личного состава на рыбацкие лодки, которые и возьмут на буксир.
Словно опасностей для кильватерной колонны, не избалованной средствами ПВО (и это ещё мягко сказано), было мало, так с утра 2-го августа на просторах Азовского моря разрезвился крепкий западный ветер, волны поднимались до 2,5 метра. Выходить в такую погоду катерам и сейнерам на грани перегруза, да ещё с вёсельными лодками на буксировочном тросе не просто опасно, катастрофично опасно. Дивизион оказался в трагическом положении. Остаться, значит, затопить дивизион и принять последний бой, выйти в море – не только подвергнуться риску погибнуть под волнами, но и, учитывая маневренность такой колонны, попасть под крылья люфтваффе, а, быть может, угодить под артобстрел с берега, если враг уже завершил окружение дивизиона. Ведь отойти далеко от берега не было никакой возможности.
Куников принимает решение выйти в море в 19:00 и рискнуть прорваться в Ейск, выслав два дозорных катера вперёд. В назначенный срок кильватерная колонна вышла в Таганрогский залив, более крепкие сейнеры держались несколько мористее.
Берег у Азовского моря у Порт-Катона
Пройдя около 25 морских миль по Азову, в районе Порт-Катона уже глубокой ночью дивизион Куникова заметил подаваемые с берега световые сигналы и оружейные выстрелы. Посланный на разведку катер выяснил, что сигналы подавали оставшиеся в живых краснофлотцы из состава береговой батареи №661. Бойцы батареи, израсходовав все снаряды, получили приказ подорвать батарею и отойти к Ейску. Первый приказ был выполнен, а отойти они уже не могли – противник перерезал пути отхода. По разным данным выживших краснофлотцев было от 30 до 58 человек. К тому же разнятся данные по дате эвакуации. В одних источниках указывают 1 августа (соответственно, и дивизион Куникова должен был выйти раньше), в других 2-ое.
Однако, сути это не меняет. «Куниковцы» в полной темноте, при не самых благоприятных погодных условиях, с незнакомого им обрывистого берега сняли несколько десятков человек. Для того чтобы разместить вновь прибывших, Куников приказал оставить на борту только боеспособное вооружение и амуницию, всё лишнее – за борт. И без того тихоходную колонну 13-го дивизиона стало захлёстывать волной, моряки отчаянно вычерпывали воду любыми пригодными средствами, включая каски.
До Ейска оставалось менее 5 морских миль, и словно бед было мало, как куниковскую колонну встретили самолёты люфтваффе. Но и в этот раз 13-й дивизион показал удивительную живучесть. Несколько раз «пикировщики» Ju-87 заходили на колонну катеров, но единственной поражённой целью оказался катер, который от близких разрывов потерял управление и был выброшен на камни. Экипаж удалось спасти.
К этому времени Ейск уже был фронтовым городом. И вскоре 13-й дивизион вновь должен был стать надеждой на эвакуацию для оставшегося ейского гарнизона и раненых. Теперь курс был взят на Темрюк с заходом в Приморско-Ахтарск. Фронт стремительно откатывался на Кавказ, нацисты грезили нефтью.
В Темрюке на базе 13-го дивизиона из личных составов кораблей Темрюкской базы, вышедших из строя, был сформирован Азовский отдельный батальон морской пехоты. Командиром был назначен Цезарь Куников, комиссаром – Василий Петрович Никитин, начштаба – Вениамин Сергеевич Богословский. Батальон вооружался снятыми с кораблей пушками и пулемётами, но при мастеровитости Куникова это только открывало дорогу его смекалке.
Цезарь Куников (справа) и Василий Никитин
21 августа вновь созданный Азовский батальон принял один из первых крупных боёв. После артиллерийской подготовки позиции батальона были атакованы румынской кавалерией. Но при поддержке канлодок в порту Темрюка с корректировкой артпоста в батальоне и дружному пулемётно-оружейному огню, атаку отбили, как первую, так и вторую, не понеся значительных потерь. Однако тяжёлая обстановка сложилась на флангах и, чтобы избежать окружения, «куниковцы» отошли к востоку города.
23 августа уже новые позиции подверглись методичному артиллерийскому обстрелу. И снова последовала атака румынской кавалерии. Однако, теперь командование противника бравых румынских конников, уже не раз драпавших с поля, усилили группой танков. И тут следует вспомнить ту самую мастеровитость и смекалку Цезаря. Он, как вспоминали сослуживцы, вообще любил и ценил мастеровых людей. Поэтому сколь бы скоро война не сгоняла его с очередного места, он старался применить свои недюжинные силы во благо Родине (и плевать, как пафосно это звучит, если это правда). Так в кустарных условиях во фронтовом Темрюке Куников настоял на создании «эрзац-танков».
Поднятая со дна корабельная 45-ка
На автоплатформы (грузовики ЗИС) из-под прожекторных установок устанавливали 45-миллиметровые корабельные пушки. Настил этих «платформ» был крыт стальными листами, так как привычный деревянный настил разлетелся бы от отдачи при стрельбе с кузова. По команде моряки-артиллеристы быстро и скрытно выдвигались к переднему краю обороны батальона, вели огонь прямой наводкой и, поддержав оборону огнём, также быстро покидали позицию. Сколь бы неказисто не выглядели данные «творения», они не слабо помогли в обороне города. Так, во время атаки позиций Азовского батальона 23 августа противник потерял более 300 кавалеристов и 4 танка, а за весь день счёт потерь врага достиг 1500 человек.
Тяжёлые бои настолько обескровили румынскую кавалерийскую дивизию, что её пришлось снять с фронта и отправить на переформирование, заменив свежими силами. А вот защитников Темрюка заменить было просто некем. Враг уже подходил к Новороссийску. 24 августа морская пехота Азовского отдельного батальона, 144-го и 305-го батальонов оставили Темрюк. Последние два батальона были объединены в 144-й отдельный батальон, а Азовский получил наименование 305-й.
Именно под этим новым «именем» батальон будет прикрывать отход советских войск с Тамани. Вплоть до 29-го августа батальон Куникова держался в обороне, отбивая атаки противника, поддерживаемые авиацией и бронетехникой. Оборона растянулась на протяжении от станицы Варениковская до посёлка Пересыпь на берегу Темрюкского залива. В тылу оставался только личный состав Керченской ВМБ, который всеми имеющимися силами противодействовал попыткам высадки вражеского десанта.
Непосредственно батальон Куникова при этом оборонял фронт длиной в 17 километров. Здесь нельзя не отметить отменную реакцию Цезаря на изменение обстановки. Он чувствовал линию обороны, как собственные нервные окончания, и малейший раздражитель отзывался резким противодействием. Ведь только так можно было сдерживать врага такими силами вплоть до первых чисел сентября. Но это преследовало лишь одну важную цель – дать время эвакуировать оставшихся защитников Тамани и раненых. Вражеские части уже захватили Анапу и взяли Тамань в кольцо.
Устав от строптивых морпехов и результативной работы, несмотря на численность, нашей артиллерии, гитлеровцы начали переброску на Тамань свежей 46-й немецкой и 3-й румынской дивизий.
В ночь на 5 сентября, наконец, все бойцы Таманского полуострова были эвакуированы, в том числе состав Керченской ВМБ, то, что от неё осталось. Однако, 305-й остался в прикрытии. После выполнения поставленной задачи батальон отошёл на тонкую косу, поросшую камышом, между Чёрным морем и Кизилташским лиманом. То ли нацисты не заметили опытных для такой местности «куниковцев», то ли не желали ввязываться в бой со знакомыми им морпехами и снаряды пожалели, но, заблокировав косу с обеих сторон, не предприняли никаких попыток ликвидировать батальон.
Коса у Кизилташского лимана
Днём ранее по личному приказу заместителя командующего Новороссийского оборонительного района Сергея Горшкова специально для немедленной доставки в штаб НОРа майора Куникова был выслан торпедный катер. Куникову было поручено немедленно ознакомиться с положением в НОР, а также сформировать пополнение для 305-го, который в свою очередь был снят с берега уже ранним утром 6 сентября.
На тот момент 13-й дивизион сторожевых катеров Цезаря Куникова, базировавшийся в Азове, оказался почти в полном окружении с суши. Наконец, поступил приказ отходить морем к Ейску. Гладко было на бумаге. 13-й дивизион располагал тогда 2-мя сейнерами «Орёл» и «Стрела», а также 13-ю катерами. При этом необходимо было не только спасти матчасть и личный состав дивизиона из полного окружения, но и вывезти товарищей по оружию из партизанского отряда «Отважный-1». Разместить всех бойцов дивизиона и партизан на катерах и сейнерах оказалось невозможным. Было принято решение поместить часть личного состава на рыбацкие лодки, которые и возьмут на буксир.
Словно опасностей для кильватерной колонны, не избалованной средствами ПВО (и это ещё мягко сказано), было мало, так с утра 2-го августа на просторах Азовского моря разрезвился крепкий западный ветер, волны поднимались до 2,5 метра. Выходить в такую погоду катерам и сейнерам на грани перегруза, да ещё с вёсельными лодками на буксировочном тросе не просто опасно, катастрофично опасно. Дивизион оказался в трагическом положении. Остаться, значит, затопить дивизион и принять последний бой, выйти в море – не только подвергнуться риску погибнуть под волнами, но и, учитывая маневренность такой колонны, попасть под крылья люфтваффе, а, быть может, угодить под артобстрел с берега, если враг уже завершил окружение дивизиона. Ведь отойти далеко от берега не было никакой возможности.
Куников принимает решение выйти в море в 19:00 и рискнуть прорваться в Ейск, выслав два дозорных катера вперёд. В назначенный срок кильватерная колонна вышла в Таганрогский залив, более крепкие сейнеры держались несколько мористее.
Берег у Азовского моря у Порт-Катона
Пройдя около 25 морских миль по Азову, в районе Порт-Катона уже глубокой ночью дивизион Куникова заметил подаваемые с берега световые сигналы и оружейные выстрелы. Посланный на разведку катер выяснил, что сигналы подавали оставшиеся в живых краснофлотцы из состава береговой батареи №661. Бойцы батареи, израсходовав все снаряды, получили приказ подорвать батарею и отойти к Ейску. Первый приказ был выполнен, а отойти они уже не могли – противник перерезал пути отхода. По разным данным выживших краснофлотцев было от 30 до 58 человек. К тому же разнятся данные по дате эвакуации. В одних источниках указывают 1 августа (соответственно, и дивизион Куникова должен был выйти раньше), в других 2-ое.
Однако, сути это не меняет. «Куниковцы» в полной темноте, при не самых благоприятных погодных условиях, с незнакомого им обрывистого берега сняли несколько десятков человек. Для того чтобы разместить вновь прибывших, Куников приказал оставить на борту только боеспособное вооружение и амуницию, всё лишнее – за борт. И без того тихоходную колонну 13-го дивизиона стало захлёстывать волной, моряки отчаянно вычерпывали воду любыми пригодными средствами, включая каски.
До Ейска оставалось менее 5 морских миль, и словно бед было мало, как куниковскую колонну встретили самолёты люфтваффе. Но и в этот раз 13-й дивизион показал удивительную живучесть. Несколько раз «пикировщики» Ju-87 заходили на колонну катеров, но единственной поражённой целью оказался катер, который от близких разрывов потерял управление и был выброшен на камни. Экипаж удалось спасти.
К этому времени Ейск уже был фронтовым городом. И вскоре 13-й дивизион вновь должен был стать надеждой на эвакуацию для оставшегося ейского гарнизона и раненых. Теперь курс был взят на Темрюк с заходом в Приморско-Ахтарск. Фронт стремительно откатывался на Кавказ, нацисты грезили нефтью.
В Темрюке на базе 13-го дивизиона из личных составов кораблей Темрюкской базы, вышедших из строя, был сформирован Азовский отдельный батальон морской пехоты. Командиром был назначен Цезарь Куников, комиссаром – Василий Петрович Никитин, начштаба – Вениамин Сергеевич Богословский. Батальон вооружался снятыми с кораблей пушками и пулемётами, но при мастеровитости Куникова это только открывало дорогу его смекалке.
Цезарь Куников (справа) и Василий Никитин
21 августа вновь созданный Азовский батальон принял один из первых крупных боёв. После артиллерийской подготовки позиции батальона были атакованы румынской кавалерией. Но при поддержке канлодок в порту Темрюка с корректировкой артпоста в батальоне и дружному пулемётно-оружейному огню, атаку отбили, как первую, так и вторую, не понеся значительных потерь. Однако тяжёлая обстановка сложилась на флангах и, чтобы избежать окружения, «куниковцы» отошли к востоку города.
23 августа уже новые позиции подверглись методичному артиллерийскому обстрелу. И снова последовала атака румынской кавалерии. Однако, теперь командование противника бравых румынских конников, уже не раз драпавших с поля, усилили группой танков. И тут следует вспомнить ту самую мастеровитость и смекалку Цезаря. Он, как вспоминали сослуживцы, вообще любил и ценил мастеровых людей. Поэтому сколь бы скоро война не сгоняла его с очередного места, он старался применить свои недюжинные силы во благо Родине (и плевать, как пафосно это звучит, если это правда). Так в кустарных условиях во фронтовом Темрюке Куников настоял на создании «эрзац-танков».
Поднятая со дна корабельная 45-ка
На автоплатформы (грузовики ЗИС) из-под прожекторных установок устанавливали 45-миллиметровые корабельные пушки. Настил этих «платформ» был крыт стальными листами, так как привычный деревянный настил разлетелся бы от отдачи при стрельбе с кузова. По команде моряки-артиллеристы быстро и скрытно выдвигались к переднему краю обороны батальона, вели огонь прямой наводкой и, поддержав оборону огнём, также быстро покидали позицию. Сколь бы неказисто не выглядели данные «творения», они не слабо помогли в обороне города. Так, во время атаки позиций Азовского батальона 23 августа противник потерял более 300 кавалеристов и 4 танка, а за весь день счёт потерь врага достиг 1500 человек.
Тяжёлые бои настолько обескровили румынскую кавалерийскую дивизию, что её пришлось снять с фронта и отправить на переформирование, заменив свежими силами. А вот защитников Темрюка заменить было просто некем. Враг уже подходил к Новороссийску. 24 августа морская пехота Азовского отдельного батальона, 144-го и 305-го батальонов оставили Темрюк. Последние два батальона были объединены в 144-й отдельный батальон, а Азовский получил наименование 305-й.
Именно под этим новым «именем» батальон будет прикрывать отход советских войск с Тамани. Вплоть до 29-го августа батальон Куникова держался в обороне, отбивая атаки противника, поддерживаемые авиацией и бронетехникой. Оборона растянулась на протяжении от станицы Варениковская до посёлка Пересыпь на берегу Темрюкского залива. В тылу оставался только личный состав Керченской ВМБ, который всеми имеющимися силами противодействовал попыткам высадки вражеского десанта.
Непосредственно батальон Куникова при этом оборонял фронт длиной в 17 километров. Здесь нельзя не отметить отменную реакцию Цезаря на изменение обстановки. Он чувствовал линию обороны, как собственные нервные окончания, и малейший раздражитель отзывался резким противодействием. Ведь только так можно было сдерживать врага такими силами вплоть до первых чисел сентября. Но это преследовало лишь одну важную цель – дать время эвакуировать оставшихся защитников Тамани и раненых. Вражеские части уже захватили Анапу и взяли Тамань в кольцо.
Устав от строптивых морпехов и результативной работы, несмотря на численность, нашей артиллерии, гитлеровцы начали переброску на Тамань свежей 46-й немецкой и 3-й румынской дивизий.
В ночь на 5 сентября, наконец, все бойцы Таманского полуострова были эвакуированы, в том числе состав Керченской ВМБ, то, что от неё осталось. Однако, 305-й остался в прикрытии. После выполнения поставленной задачи батальон отошёл на тонкую косу, поросшую камышом, между Чёрным морем и Кизилташским лиманом. То ли нацисты не заметили опытных для такой местности «куниковцев», то ли не желали ввязываться в бой со знакомыми им морпехами и снаряды пожалели, но, заблокировав косу с обеих сторон, не предприняли никаких попыток ликвидировать батальон.
Коса у Кизилташского лимана
Днём ранее по личному приказу заместителя командующего Новороссийского оборонительного района Сергея Горшкова специально для немедленной доставки в штаб НОРа майора Куникова был выслан торпедный катер. Куникову было поручено немедленно ознакомиться с положением в НОР, а также сформировать пополнение для 305-го, который в свою очередь был снят с берега уже ранним утром 6 сентября.
Автор: Восточный ветер
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