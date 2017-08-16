Испытание кассетной авиабомбы CBU-105 с самонаводящимися боеприпасами

CBU-105 - кассетная бомба, оснащаемая зарядами класса Sensor Fuzed Weapon (SFW). Каждая CBU-97 содержит 10 суббоеприпасов BLU-108/B, имеющих инфракрасную головку самонаведения и предназначенных для поражения бронетехники в слабозащищенную крышу. Боеприпас после раскрытия кассеты опускается вниз на парашюте, ведя поиск цели. После ее обнаружения запускается ракетный ускоритель и происходит уничтожение танка или автомобиля прямым попаданием.