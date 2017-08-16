Филигранная точность попадания американского ОТРК ATACMS Сегодня, 19:49 ATACMS — оперативно-тактический ракетный комплекс США производства Lockheed Martin с баллистической ракетой. Баллистическая ракета имеет дальность поражения до 270 км. 4 Межконтинентальный ракетный комплекс «Тополь-М» ОТРК "Искандер" (SS-26) Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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