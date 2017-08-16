22:10 16 августа

Филигранная точность попадания американского ОТРК ATACMS

ATACMS — оперативно-тактический ракетный комплекс США производства Lockheed Martin с баллистической ракетой. Баллистическая ракета имеет дальность поражения до 270 км.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. svp67 Сегодня, 19:56
    Интересные и главное очень наглядные испытания и показ возможностей данного ракетного комплекса, интересно было бы посмотреть точно такие ж наших "Точек" и "Искандеров"
    svp67
    1. CheechMarino Сегодня, 21:48
      Испытания. Искандер М.
      https://youtu.be/2hWpZl6T2PM
      CheechMarino
  2. Шашка Сегодня, 20:23
    Кто-нибудь подскажите, мне не показалось? Там на выходе из бункера вроде живой человек стоял.
    Шашка
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 20:33
      Я тоже обратил внимание. Значит не показалось вам...
      Вождь краснокожих
      1. XXXIII Сегодня, 20:58
        он даже вроде начал двигаться после взрыва what
        XXXIII
    2. Вадим237 Сегодня, 21:36
      Живого человека там не было, просто манекен, а рядом с ним машина, для проверки воздействия ударных волн.
      Вадим237
  3. Вождь краснокожих Сегодня, 20:33
    Согласен. Вызывает зависть. Об практических ударах "точек" на ВО была статья. В украине. Но там непонятно - по чем стреляли, попали или нет.
    Вождь краснокожих
  4. freejack Сегодня, 20:43
    -Круговое вероятное отклонение: 10—30 м (в зависимости от применяемой системы наведения); 5-7 м ("Искандер-М" с использованием ракеты с корреляционной ГСН)

    Вот и не показывают, чтоб не позориться... sad
    http://wartools.ru/rvsn/operativno-takticheskiy-r
    aketnyy-kompleks-iskander
    freejack
    1. CheechMarino Сегодня, 21:46
      Просто показали самое удачное пападание. Официально MGM-140 ATACMS Accuracy - Tens of meters, depending on model
      CheechMarino
  5. Self Сегодня, 22:01
    Можете меня попинать, но как по мне больше похоже на рекламно-постановочное видео надерганное с разных источников. На склоне с мишенью, не та же самая растительность ( да похоже, но не та), когда показывается взрыв. И сама ракета как будто просто с крана упала на покрашенную картонку. Учитывая скорость , массу, землицы выкинуть должно было явно поболее, а ее выкинуло, как будто скинули метров с 10-15. Но опять же, ни на чем не настаиваю, просто ИМХО.
    Self
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