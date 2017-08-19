Правда оказалась не нужной

14 августа 1931 года летчик-испытатель Михаил Громов впервые поднял в воздух пятимоторный пассажирский авиалайнер АНТ-14 "Правда" - крупнейший из построенных к тому моменту в России и один из крупнейших в мире самолетов. Он имел размах крыла более 40 метров, длину фюзеляжа - 26,5 метров и взлетную массу - 17,5 тонн. В салоне АНТ-14 могли свободно разместиться 36 пассажиров (впоследствии количество пассажирских мест увеличили до 40), а в транспортном варианте самолет поднимал 4,5 тонны полезной нагрузки.Испытания показали, что самолет получился удачным - вполне устойчивым и легким в управлении. Его максимальная скорость составляла 236 км/ч, крейсерская - 195 км/ч, потолок - 4220 м, а максимальная дальность полета - 1400 км. Кстати, на всех популярных интернет-ресурсах, включая Википедию и авиационную энциклопедию Airwar.ru, последняя цифра дана с опечаткой - 400 км. Забавно, что никого из авторов этих сайтов, тупо копировавших данные друг у друга, не смутила столь абсурдно малая величина применительно к дальнемагистральному пасажирскому самолету.АНТ-14 предназначался для самой протяженной авиамагистрали Советского Союза Москва - Владивосток. Потребность в этих машинах Главное управление гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ) определило в 60 экземпляров, которые намечалось построить в 1932-35 годах. В ходе строительства импортные моторы Гном-Рон "Юпитер", стоявшие на первом экземпляре машины, планировалось заменить на более мощные отечественные М-34, что позволяло отказаться от носового двигателя, превратив, таким образом, самолет из пятимоторного в четырехмоторный.Рассматривалось и военное применение машины, которая, благодаря солидной полезной нагрузке и объемному фюзеляжу, хорошо подходила на роль транспортно-десантного самолета, либо - вспомогательного ночного бомбардировщика.Однако все эти планы остались на бумаге. Большевистское руководство решило, что Советскому Союзу нужны не пассажирские лайнеры, а огромный флот тяжелых бомбардировщиков ТБ-3, которых в 1930-е годы было построено более 800 штук. Ради этого на программе АНТ-14 поставили крест. В 1934 году руководство ГВФ повторно обратилось в Главное Управление Авиационной Промышленности (ГУАП) с просбой построить хотя бы 15 экземпляров авиалайнера. Но Управление, полностью загруженное военными заказами, проигнорировало эту просьбу.В результате АНТ-14 так и остался в единственном экземпляре, который не использовался для коммерческих авиаперевозок, а был включен в состав агитэскадрильи "Максим Горький" и совершал агитационно-пропагандистские полеты, демонстрируя мощь советского авиастроения.В этом качестве он летал на различные торжественные мероприятия, совершал зарубежные турне, участвовал в воздушных парадах и катал экскурсантов над Москвой. Прослужив 10 лет, самолет был списан по износу в 1941 году и установлен в парке культуры и отдыха имени Горького. Там его фюзеляж некоторое время использовали в качестве кинотеатра, а потом - отправили в переплавку.Деревянная модель АНТ-14 для продувки в аэродинамической трубе.Слева: наземный персонал Харьковского аэродрома на фоне АНТ-14 во время визита авиалайнера в этот город. Обратите внимание на откидные трапы для обслуживания двигателя. Навернуться с такого трапа было, наверное, не очень приятно. Справа: интерьер пасажирского салона.Советский агитационный плакат, на котором АНТ-14 использован в качестве главного арт-объекта.Страница из пропагандистской брошюры, изданной в середине 1930-х годов.Окраска АНТ-14 во время его службы в агитэскадрилье имени Горького.