10:22 19 августа

Правда оказалась не нужной



14 августа 1931 года летчик-испытатель Михаил Громов впервые поднял в воздух пятимоторный пассажирский авиалайнер АНТ-14 "Правда" - крупнейший из построенных к тому моменту в России и один из крупнейших в мире самолетов. Он имел размах крыла более 40 метров, длину фюзеляжа - 26,5 метров и взлетную массу - 17,5 тонн. В салоне АНТ-14 могли свободно разместиться 36 пассажиров (впоследствии количество пассажирских мест увеличили до 40), а в транспортном варианте самолет поднимал 4,5 тонны полезной нагрузки.

Испытания показали, что самолет получился удачным - вполне устойчивым и легким в управлении. Его максимальная скорость составляла 236 км/ч, крейсерская - 195 км/ч, потолок - 4220 м, а максимальная дальность полета - 1400 км. Кстати, на всех популярных интернет-ресурсах, включая Википедию и авиационную энциклопедию Airwar.ru, последняя цифра дана с опечаткой - 400 км. Забавно, что никого из авторов этих сайтов, тупо копировавших данные друг у друга, не смутила столь абсурдно малая величина применительно к дальнемагистральному пасажирскому самолету.


АНТ-14 предназначался для самой протяженной авиамагистрали Советского Союза Москва - Владивосток. Потребность в этих машинах Главное управление гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ) определило в 60 экземпляров, которые намечалось построить в 1932-35 годах. В ходе строительства импортные моторы Гном-Рон "Юпитер", стоявшие на первом экземпляре машины, планировалось заменить на более мощные отечественные М-34, что позволяло отказаться от носового двигателя, превратив, таким образом, самолет из пятимоторного в четырехмоторный.

Рассматривалось и военное применение машины, которая, благодаря солидной полезной нагрузке и объемному фюзеляжу, хорошо подходила на роль транспортно-десантного самолета, либо - вспомогательного ночного бомбардировщика.

Однако все эти планы остались на бумаге. Большевистское руководство решило, что Советскому Союзу нужны не пассажирские лайнеры, а огромный флот тяжелых бомбардировщиков ТБ-3, которых в 1930-е годы было построено более 800 штук. Ради этого на программе АНТ-14 поставили крест. В 1934 году руководство ГВФ повторно обратилось в Главное Управление Авиационной Промышленности (ГУАП) с просбой построить хотя бы 15 экземпляров авиалайнера. Но Управление, полностью загруженное военными заказами, проигнорировало эту просьбу.

В результате АНТ-14 так и остался в единственном экземпляре, который не использовался для коммерческих авиаперевозок, а был включен в состав агитэскадрильи "Максим Горький" и совершал агитационно-пропагандистские полеты, демонстрируя мощь советского авиастроения.

В этом качестве он летал на различные торжественные мероприятия, совершал зарубежные турне, участвовал в воздушных парадах и катал экскурсантов над Москвой. Прослужив 10 лет, самолет был списан по износу в 1941 году и установлен в парке культуры и отдыха имени Горького. Там его фюзеляж некоторое время использовали в качестве кинотеатра, а потом - отправили в переплавку.



Деревянная модель АНТ-14 для продувки в аэродинамической трубе.



Слева: наземный персонал Харьковского аэродрома на фоне АНТ-14 во время визита авиалайнера в этот город. Обратите внимание на откидные трапы для обслуживания двигателя. Навернуться с такого трапа было, наверное, не очень приятно. Справа: интерьер пасажирского салона.



Советский агитационный плакат, на котором АНТ-14 использован в качестве главного арт-объекта.



Страница из пропагандистской брошюры, изданной в середине 1930-х годов.



Окраска АНТ-14 во время его службы в агитэскадрилье имени Горького.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/656497.html


7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. амурец Сегодня, 09:23
    Однако все эти планы остались на бумаге. Большевистское руководство решило, что Советскому Союзу нужны не пассажирские лайнеры, а огромный флот тяжелых бомбардировщиков ТБ-3

    "Журнал Авиация и космонавтика 1997г № 11-12:Однако в серию АНТ-14 передавать не стали: объемы пассажирских перевозок в стране к моменту появления самолета были относительно небольшие и вполне удовлетворялись пассажирскими машинами меньших размеров и меньшей пассажи-ровместимости (аналогичная картина наблюдалась и в Европе - близкий по пассажировместимости германский Юнкере G-38 нашел лишь ограниченное применение и был построен всего лишь в двух экземплярах)." М.Б. Саукке в своей энциклопедии "Самолёты АНТ" пишет что на линии Москва- Владивосток самолёты АНТ-14 будут нерентабельны из-за малого объёма перевозок. На много рентабельнее использовать самолёты АНТ-9 и К-5.
    амурец
    1. ShKAS_mashingun Сегодня, 09:57
      Цитата: амурец
      (аналогичная картина наблюдалась и в Европе - близкий по пассажировместимости германский Юнкере G-38 нашел лишь ограниченное применение и был построен всего лишь в двух экземплярах)

      я думаю, не стоит сравнивать масштабы Европы с СССР, тем более, тогда шло интенсивное осваивание Дальнего востока и крайнего севера
      ShKAS_mashingun
  2. andrewkor Сегодня, 09:42
    Один из любимых мной самолётов СССР довоенной поры.Он опередил своё время ,как и послевоенный поршневой Ил-18. Первый полёт совершил 14 августа 1931 г.,по крылу был унифицирован с Тб-3,что позволяло упростить сорийное производство. Он был бы востребован как военно-транспортный для зарождающихся советских ВДВ,но военные ,на то время,ещё не представляли ,я думаю,всех перспектив массового применения воздушных десантов.В результате через 10 лет при наличии 4хвоздушнодесантных корпусов(!) РККА не располагала сколько нибудь соответствующими средствами их доставки к местам высадки.Нельзя же в серьез принимать во внимание Тб-3 ,Р-5 и даже небольшое количество вполне современных Ли-2. А массовый ,модернизированный по двигателям( М-34 ФРН) АНТ-14бис,поднимающий 5 тонн грузов пришелся бы как нельзя кстати.Вот сюжет для Альтернативной Истории!
    andrewkor
    1. avt Сегодня, 10:14
      Цитата: andrewkor
      .Он опередил своё время ,как и послевоенный поршневой Ил-18.

      wassat ЧЕМ ??? bully Да они ОБА были самолётами СВОЕГО времени , причём 4-х моторный поршневой Ил-18 тоже. Поскольку не смотря на цифирь в нумерации,,,Москва" была уже качественно новым аэропланом .
      avt
  3. Сан Саныч Сегодня, 10:17
    Самолет, опередивший свое время. Вообще надо заметить в то время в СССР чрезмерно увлеклись гигантоманией в области самолетостроения.
    Сан Саныч
Картина дня