10:22 19 августа

Бочка с мотором



Ровно 85 лет назад, 13 августа 1932 года, впервые поднялся в воздух гоночный самолет Грэнвил "Джи Би" R-1. Несмотря на забавный внешний вид, эта машинка оправдала свое назначение. Уже 3 сентября летчик Джеймс Дулиттл установил на ней мировой рекорд скорости для сухопутных самолетов, разогнавшись до 477 км/ч. Это было почти в полтора раза больше, чем у лучших тогдашних истребителей.

Такого результата удалось достичь, несмотря на применение звездообразного мотора с большим "лбом", неубирающееся шасси и крыло с расчалками, создававшими дополнительное аэродинамическое сопротивление. Разработчики "Джи Би" - братья Грэнвил сделали ставку на максимальное уменьшение размеров машины, фактически представлявшей собой хорошо закапотированный мотор с крохотной кабинкой пилота и маленькими крылышками. Таким образом достигалось снижение сопротивления трения. Этому же способствовало тщательное выравнивание и полировка всех наружных поверхновтей. Кроме того, чем меньше конструкция, тем она легче при равной прочности.


Самолет с предельно коротким фюзеляжем и высокой нагрузкой на крыло получился недостаточно устойчивым и довольно опасным. Оба построенных экземпляра - R-1 и R-2 - разбились в 1933 году, похоронив под обломками своих пилотов. Однако их концепция, несомненно, оказала влияние на других разработчиков скоростных машин, в том числе - на Николая Поликарпова, который, как раз, в 1933 году проектировал свой знаменитый истребитель И-16.

Некоторые авторы даже писали, что И-16 был чуть ли не копией "Джи Би", приспособленной под военное применение. Разумеется, это не так, хотя, сходство прослеживается. Особенно оно заметно на ЦКБ-12 - первом прототипе "ишака", впервые взлетевшем 30 декабря 1933 года. Тот же максимально укороченный фюзеляж с маленькой закрытой кабиной и широким цилиндрическим капотом, обусловленным большим диаметром мотора (кстати, наверное, мало кто знает, что И-16 был самым коротким истребителем Второй мировой войны).

Правда, Поликарпов снабдил машину значительно увеличенным, по сравнению с "Джи Би", крылом и оперением для обеспечения более-менее приемлемой для истребителя маневренности и устойчивости. Тем не менее, за счет короткого плеча выноса рулевых поверхностей И-16 получился излишне "вертлявым" и сложным в управлении, из-за чего произошло множество аварий. Летчики шутили (или не совсем шутили), что тот, кто освоил И-16, в дальнейшем сможет безбоязненно летать на чем угодно.

В общем, нельзя сказать однозначно, было ли оправданным в боевой машине заимствование концепции гоночного "летающего бочонка". Думаю, споры на эту тему будут идти еще долго.



Предшественник "Джи Би" R-1 - самолет "Джи Би" модель Z, построенный в 1929 году и достигший скорости 435 км/ч.



R-1 в разрезе. Видно, что самолет имел смешанную конструкцию с деревянным крылом и оперением.



Джеймс Дулиттл, установивший на "Джи Би" мировой рекорд скорости.



Дулиттл вылезает из кабины "Джи Би" через откидную дверь в правом борту. В аварийной ситуации дверь сбрасывалась, но летчик Рассел Бордман, который разбился на этой машине, не успел воспользоваться парашютом.



ЦКБ-12 и американский истребитель Р-45, сделанный на базе "Джи Би". Впрочем, нижний рисунок является всего лишь фантазией художника, так как военных модификаций "Джи Би" никогда не существовало даже в проекте.
Автор: Вячеслав Кондратьев
Первоисточник: http://vikond65.livejournal.com/655978.html


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Комментарии 4

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  1. andrewkor Сегодня, 08:39
    Так и у нашего И-16 го и американских Р-39,63 была такая концепция сверх маневренности и похожая конструкция.
    andrewkor
  2. тасха Сегодня, 09:40
    Статья интересная. На всякий случай напомню, что Джеймс Дулиттл - это тот самый который "Рейд Дулиттла". Вот такая жизнь у человека...
    тасха
  3. злой партизан Сегодня, 09:40
    Мне вот интересно: а на хрена там расчалки??Ведь в то время уже массово строились безрасчалочные монопланы. Флаттер, чтоли?
    злой партизан
  4. askold Сегодня, 09:50
    Немного о людях...
    До "летающего бочонка" мировой рекорд скорости принадлежал французскому самолёту SIMB "Фербоа", установлен в 1924 году французским пилотом лейтенантом Боннэ,-около 450 км/ч Этот рекорд не был побит целых долгих 8 лет. Боннэ сохранил титул рекордсмена до самой смерти, погиб в 1929 году, во время испытаний нового самолёта.
    Джеймс Дулиттл смог побить предыдущий рекорд только с четвёртой попытки, вернув Штатам пальму первенства. Через день Дулиттл на своём "бочонке", выигрывает и гонку на приз Томпсона установив рекорд трассы 406 км/ч, который не был побит до 1936 года. При этом пилоту пришлось тушить пожар, возникший под капотом двигателя при взлёте, бортовым огнетушителем. Самолёт не был повреждён, и повторно стартовав Дулиттл благополучно добрался до финиша. После этого Дулиттл становится национальным героем, правда от дальнейших полётов на "Джи-Би", отказался,-"Я ещё не слышал, чтобы кто-нибудь посвятивший себя этой работе, дожил до старости." Многие обвинили его в трусости, но это не про него. Ведь спустя несколько лет именно Дулиттл лично, за штурвалом, возглавит дерзкую боевую операцию, совершив первый налёт на Токио и ряд других японских городов, на сухопутном бомбардирощике В-25, стартовав с авианосца!
    Ну а пророческие слова Дулиттла, сбудутся через год, в 1933 году когда на "Джи Би"на взлёте погибнет пилот Рассел Бордмэн. Разбился и второй экземпляр самолёта. Братья Гринвиль собрали из двух самолётов один, но и этот "гибрид" потерпел аварию и не был допущен к гонкам. Далее машину выкупил Сесиль Аллен, который хотел участвовать в гонках. Но и он разбился на взлёте...
    askold
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