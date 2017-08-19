Бочка с мотором

Ровно 85 лет назад, 13 августа 1932 года, впервые поднялся в воздух гоночный самолет Грэнвил "Джи Би" R-1. Несмотря на забавный внешний вид, эта машинка оправдала свое назначение. Уже 3 сентября летчик Джеймс Дулиттл установил на ней мировой рекорд скорости для сухопутных самолетов, разогнавшись до 477 км/ч. Это было почти в полтора раза больше, чем у лучших тогдашних истребителей.Такого результата удалось достичь, несмотря на применение звездообразного мотора с большим "лбом", неубирающееся шасси и крыло с расчалками, создававшими дополнительное аэродинамическое сопротивление. Разработчики "Джи Би" - братья Грэнвил сделали ставку на максимальное уменьшение размеров машины, фактически представлявшей собой хорошо закапотированный мотор с крохотной кабинкой пилота и маленькими крылышками. Таким образом достигалось снижение сопротивления трения. Этому же способствовало тщательное выравнивание и полировка всех наружных поверхновтей. Кроме того, чем меньше конструкция, тем она легче при равной прочности.Самолет с предельно коротким фюзеляжем и высокой нагрузкой на крыло получился недостаточно устойчивым и довольно опасным. Оба построенных экземпляра - R-1 и R-2 - разбились в 1933 году, похоронив под обломками своих пилотов. Однако их концепция, несомненно, оказала влияние на других разработчиков скоростных машин, в том числе - на Николая Поликарпова, который, как раз, в 1933 году проектировал свой знаменитый истребитель И-16.Некоторые авторы даже писали, что И-16 был чуть ли не копией "Джи Би", приспособленной под военное применение. Разумеется, это не так, хотя, сходство прослеживается. Особенно оно заметно на ЦКБ-12 - первом прототипе "ишака", впервые взлетевшем 30 декабря 1933 года. Тот же максимально укороченный фюзеляж с маленькой закрытой кабиной и широким цилиндрическим капотом, обусловленным большим диаметром мотора (кстати, наверное, мало кто знает, что И-16 был самым коротким истребителем Второй мировой войны).Правда, Поликарпов снабдил машину значительно увеличенным, по сравнению с "Джи Би", крылом и оперением для обеспечения более-менее приемлемой для истребителя маневренности и устойчивости. Тем не менее, за счет короткого плеча выноса рулевых поверхностей И-16 получился излишне "вертлявым" и сложным в управлении, из-за чего произошло множество аварий. Летчики шутили (или не совсем шутили), что тот, кто освоил И-16, в дальнейшем сможет безбоязненно летать на чем угодно.В общем, нельзя сказать однозначно, было ли оправданным в боевой машине заимствование концепции гоночного "летающего бочонка". Думаю, споры на эту тему будут идти еще долго.Предшественник "Джи Би" R-1 - самолет "Джи Би" модель Z, построенный в 1929 году и достигший скорости 435 км/ч.R-1 в разрезе. Видно, что самолет имел смешанную конструкцию с деревянным крылом и оперением.Джеймс Дулиттл, установивший на "Джи Би" мировой рекорд скорости.Дулиттл вылезает из кабины "Джи Би" через откидную дверь в правом борту. В аварийной ситуации дверь сбрасывалась, но летчик Рассел Бордман, который разбился на этой машине, не успел воспользоваться парашютом.ЦКБ-12 и американский истребитель Р-45, сделанный на базе "Джи Би". Впрочем, нижний рисунок является всего лишь фантазией художника, так как военных модификаций "Джи Би" никогда не существовало даже в проекте.