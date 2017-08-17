На водном полигоне 20-й армии
Буквально на прошлой неделе в СМИ прошла информация о том, что 20-я армия ЗВО получила в свое распоряжение новый полигон с участком реки, на котором теперь возможно отрабатывать навыки по преодолению водной преграды. И буквально через неделю мы получили приглашение посмотреть, как все происходит.
Вот так мы оказались на первом практическом занятии одного из подразделений 20-й армии. То, что это именно занятие, а не показное выступление, знающие увидят на кадрах видеосъемки. От себя же скажу, что были и огрехи, и нервяки, но все прошло благополучно и без происшествий.
С чего начинается любая тренировка? Правильно, с построения и постановки задачи.
С механиками-водителями был отдельный разговор, как в импровизированном классе, так и на макете.
Остальные разошлись согласно команде "по местам!" и занялись подготовкой.
Первыми на водной поверхности оказались не экипажи БМП, а спасательные расчеты. С водолазами.
Вдобавок к двум лодкам с водолазами на реке постоянно дежурил катер.
А на берегу, в местах выхода техники из воды, находились тягачи с расчетами, готовые подать тросы на машину, с которой что-то произошло и вытащить ее на сушу.
Медицинская команда тоже присутствовала, но в том, что она откровенно скучала в полном бездействии, были только плюсы.
Начмед даже одолжил грузовик ненадолго, но об этом чуть ниже.
Эти парням пришлось побегать больше всех. Не все местные жители, а особенно приезжие любители порыбачить, в курсе того, что здесь теперь полигон. Пришлось несколько раз их отгонять.
Занятия именно в этот день были несколько осложнены тем, что на плотине выше по течению открыли шлюзы и скорость воды сильно возросла. Что весьма осложнило жизнь экипажам. Машины сразу после входа в воду начинало разворачивать в противоположную сторону.
Надо отметить, что задачей было не просто пересечь реку и выйти на другой берег. Все несколько сложнее. Надо было войти в воду, пересечь два створа, двигаясь против течения и только потом выйти на берег. В целом, примерно полкилометра реки выливались для некоторых в целое путешествие.
В середине дня приехал командующий 20-й армией генерал-майор Перязев. Посмотрел на действия экипажей, потом собрал тех, кто уже отплавал свое и тех, кому это еще предстояло.
Сперва было краткое наставление, потом беседа перешла в более мягкое русло. Командарм продемонстрировал и знание техники, и умение общаться с личным составом. Так, чтобы без дрожи в ногах у подчиненных. Я подслушал немного, пока там болтался.
"Кто на "тройке" сейчас шел? Вот ты чего запнулся на середине? Правильно, вода зашла. Ты и растерялся, вот на отмель и вынесло. А ты не бойся, машина сразу не утонет. Я проверял. И тут не глубоко, знаете? Знаете. Спокойно переключился и спокойно выскочил".
На что еще обратил внимание, так это на то, что когда генерал приехал, никакой паники не поднялось. "Шухера" не было, темп работы остался прежним. Что свидетельствует о нескольких вещах, и все из разряда приятных.
Командный пункт и один из участков подготовки.
А под конец нас еще угостили зрелищем погрузки-разгрузки транспортера ПТ-12 и его тоже окунули.
Начмед одолжил свою санитарную машину, ее погрузили и транспортер начал рассекать водную гладь.
[/center]
В целом увиденное порадовало. Во-первых, такой полигон армии весьма и весьма необходим. Именно с непредсказуемой по силе течения речкой. Рек у нас в стране много, и уметь их преодолевать — весьма нужное дело. Учитывая, что этот полигон фактически примыкает к полигону, где мотострелки и танкисты тренируются в езде и стрельбе, то вариант "все в одном" весьма полезен.
Хорошо, когда есть кого готовить, на чем и где.
Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти