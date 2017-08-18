«Новый украинский вертолет» окажется переделкой советского

Крупнейшее промышленное предприятие Украины – «Мотор Сич» – выступило с сенсационным заявлением. Якобы на заводе создан собственный вертолет, и вскоре начнется его серийное производство. Неужели случилось чудо и украинская промышленность с нуля смогла создать высокотехнологичный продукт, который производят лишь несколько стран в мире?Крупнейший производитель авиационных двигателей – украинский «Мотор Сич» – неожиданно заявил, что уже в 2018 году собирается начать выпуск собственных гражданских вертолетов «Надежда».Сейчас этот вертолет проходит сертификацию», – заявил президент и генконструктор предприятия Вячеслав Богуслаев.По его словам, вертолет можно адаптировать для использования Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, пограничниками или иными спецслужбами, а также для нужд санитарной авиации.Больше никаких подробностей об этом вертолете не известно. Более того, это первое упоминание о вертолете под названием «Надежда». Тогда как, если верить главе «Мотор Сич», машина уже проходит сертификационные испытания, а это значит, что вертолет должен быть уже не только на бумаге, но и в готовом виде. Но никаких изображений новой машины или сообщений о ее первом полете или хотя бы выкатке никогда не публиковалось.В 2011 году «Мотор Сич» начал проект модернизации одного из самых заслуженных в мировой истории вертолетов – Ми-2 под названием Ми-2МСБ. В 2013 году был показан его прототип, который отличался более мощным двигателем: вместо традиционных силовых установок ГТД-350 на украинский вертолет установили современные, более мощные турбовальные газотурбинные двигатели АИ-450М собственного производства. Дальность полета составляла 550 км, и вертолет был рассчитан на 9 пассажиров. В 2014 году два таких вертолета были переданы ВСУ. Однако теперь «Мотор Сич» заявил о создании собственного, а не модернизированного, вертолета, а это большая разница.«Мотор Сич» имеет признанные компетенции в производстве вертолетных двигателей, однако создать собственный вертолет с нуля за пару лет – это из области фантастики. Даже если компания нашла деньги для такого прорыва, то вот заполучить компетенции по выпуску лопастей, рулевого винта и редукторов – это дорогого стоит. Это самые больные места при создании вертолета (если исключить двигатели). Хотя в 2014 году «Мотор Сич» начал программу усовершенствования редукторов двигателей для вертолетов Ми-2 и Ми-8, закупив новые материалы и оборудование в США. Однако об итогах этой программы спустя три года так ничего и не известно. Все предыдущие попытки «Мотор Сич» создать собственный вертолет проваливались.Поэтому сенсационное заявление Богуслаева выглядит, мягко говоря, поспешным. «Вдруг ни с того ни с сего взяли и создали собственный вертолет? Вертолеты создаются годами. На Украине вообще нет школы вертолетостроения. Если в советское время Антонова отправили из Новосибирска в Киев, чтобы у Украины появилась своя самолетостроительная промышленность, то вертолеты Украина вообще никогда не строила.– считает руководитель Авиа.ру Роман Гусаров.Можно предположить, что это такой пиар-ход Богуслаева, чтобы поднять стоимость акций компании, которые в последнее время падают из-за обвинений Генпрокуратуры Украины в хищениях госсредств компанией. «Но вряд ли их акционеры такие тупые, чтобы «купиться» на такой дешевый пиар», – исключает Гусаров.Если все же это не совсем беспочвенные заявления, то вряд ли речь идет о создании украинской компанией действительно собственного вертолета с нуля. Скорее всего, за основу взят старый иностранный вертолет, который уже давно никем не используется. Гусаров считает, что речь может идти о все том же Ми-2, на который «Мотор Сич» поставил новый двигатель.«Вертолет старый, снят с производства, авторские права на него уже давно обнулились за давностью лет. Поэтому они могут его заново сертифицировать как новое изделие с новым двигателем и новыми приборами. И где-то, видимо, хотят его производить, возможно, в Польше», – рассуждает собеседник. В 1965 году именно в Польше было развернуто серийное производство вертолетов Ми-2. Поляки будут только рады загрузить свое предприятие. В прошлом году поляки как раз предлагали создать польско-украинский вертолет.Редукторы для двигателей могут использовать иностранного производства – польские или американские.Все запчасти производили американцы, а нам оставалось только собрать машину. «Мотор Сич», думаю, хочет использовать ту же схему», – говорит Роман Гусаров.Вот только создавать завод с нуля на территории Украины вряд ли будут. «Смысла создавать производство вертолетов с нуля и без опыта на Украине нет. Это же огромные инвестиции: надо будет построить завод с нуля, закупить станки, научить рабочих и т.д. Это невозможно», – считает Гусаров.«Если это ремоторизированный Ми-2, технологии производства которого давно отработаны, то инвестиций больших не потребуется. Это как производство Жигулей – оно копеечное. Ми-2 уже давно вернул свои капитальные вложения, которые были осуществлены в 60-е годы – на разработку вертолета, организацию производства, технологического процесса. Поэтому себестоимость его производства будет очень низкая в Польше», – говорит Роман Гусаров.Остается лишь вопрос – будет ли востребован такой вертолет? Международную сертификацию он вряд ли получит, поэтому такой продукт рассчитан исключительно на нужды самой Украины, о чем говорит и глава «Мотор Сич».В теории собственный недорогой вертолет для украинских МЧС, МВД, погранслужбы, сельского хозяйства, конечно, нужен. Западные вертолеты Киеву явно не по карману, а российские покупать нельзя по политическим причинам. В конце концов, могут сделать из него даже ударный военный вертолет для минобороны, говорит Гусаров.– говорит он.Другой вопрос – а будет ли госзаказ на эти вертолеты? Ведь основным заказчиком могут выступить лишь госструктуры, однако есть ли в бюджете Украины деньги на это? Крайне сомнительно.Впрочем, даже если этот проект так и не будет реализован или не найдет заказчика, то завод «Мотор Сич» все равно может продолжить свое существование. Конечно, без России благосостояние завода сильно пошатнулось. Российский рынок составлял более половины портфеля заказов компании. Запорожскими моторами оснащались, в частности, Ан-140, Ан-148, Ан-158, Ан-124 («Руслан»), Ан-26, Бе-200, Як-130 и L-15.«Завод может еще долго существовать благодаря тому, что его двигатели эксплуатируются тысячами вертолетов по всему миру. Их надо ремонтировать или менять на новые. Поэтому на ремонте и техобслуживании завод может жить еще довольно долго. Но капитализация предприятия, несомненно, будет падать, потому что нет новых вертолетов, рынок будет для них постепенно сужаться», – говорит Гусаров.