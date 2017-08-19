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Над схваткой держав и монархий
Ситуация в Йемене развивается, приобретая для инициировавшей войну в этой стране Саудовской Аравии хронический характер. Причем наряду с эпидемией холеры, жертвами которой стали тысячи жителей Йемена, Эр-Рияд столкнулся с военной угрозой на границе и во внутренних провинциях – вследствие ракетных обстрелов.
Разногласия между КСА и ОАЭ между тем нарастают, отношения с Египтом остаются прохладными, а с Катаром – заморожены. Оман, Кувейт и Пакистан не поддерживают усилия КСА по борьбе с Ираном и опирающимися на него хоуситами. КСА может рассчитывать только на Бахрейн, правящий дом которого полностью зависит от Эр-Рияда, а ССАГПЗ трещит по швам. Рассмотрим ситуацию в Йемене, опираясь на материалы П. П.Рябова, подготовленные для ИБВ.
Приветы из Пхеньяна
22 июля хоуситы объявили о поражении ракетой нефтеперерабатывающего завода в Янбу, расположенном примерно в 900 километрах от йеменской границы на побережье Красного моря. КСА настаивает, что причиной крупного пожара там стало короткое замыкание и возгорание на трансформаторе, но американские эксперты не торопятся признавать эту версию. Хотя им невыгодны спекуляции на эту тему, ведь основным подрядчиком по строительству и отладке системы ПРО «Пэтриот» были США. Эта система уже многократно давала сбои, что становилось причиной конфликтов и штрафных санкций со стороны Эр-Рияда. Сейчас на кону многомиллиардные оружейные контракты КСА с США и в Эр-Рияде между правящими кланами идет борьба за право взять сферу под контроль. Реанимируется стратегическое партнерство против Ирана. Любые утечки о неэффективности американских систем вооружений невыгодны ни Саудовской Аравии, ни США.
При этом если хоуситам удалось поразить цель в глубине саудовской территории на таком расстоянии, это означает: они в состоянии достать ракетами Эр-Рияд, Медину и Мекку. Эксперты утверждают, что ранее хоуситы не обладали арсеналом, способным работать на таких дистанциях. У них были лишь модификации советских «Скад», «Луна» и «Точка-У», закупленные во времена правления бывшего президента Йемена А. А. Салеха и использовавшиеся в боях против сил аравийской коалиции в Йемене и ближайшем саудовском приграничье. Поражение завода в Янбу стало возможным с появлением у хоуситов новых северокорейских ракет «Хвасон-6». Предыдущие модификации имели предельный радиус поражения 500 километров. Как предполагают американцы, речь может идти об иранских копиях северокорейской ракеты («Борхан-2Н»). Есть основания полагать, что рассуждения американских экспертов представляют собой утечку из ЦРУ США, чьи аналитики не в состоянии убедить администрацию Д. Трампа отнестись к такого рода сигналам с надлежащим вниманием и озвучивают тему через «прикормленных» частных специалистов. Те убеждены, что хоуситы не только имеют в арсенале такие ракеты, но и организовали на территории Йемена заводы по их производству. Речь скорее идет об «отверточной сборке» – как о модернизации в йеменских условиях поставленных при Салехе ракет «Хвасонг», так и о сборке новых их типов. Применение ракет «Борхан-2Н» совпало по времени с информацией о прибытии в Йемен морем из Африки крупных партий северокорейского оружия, включая системы ПЗРК. С помощью одного из таких комплексов пару месяцев назад под Саной был сбит вертолет саудовских ВВС с командованием спецназа.
Американцы склоняются к тому, что иранцы в Йемене собирают и испытывают новую ракету, составленную из двух видов «Скадов». Слабая «взрывная» начинка связана с тем, что во главу угла ставится достижение максимальной дальности пуска. США уверены, что в Йемене хоуситам и их союзникам помогают северокорейские специалисты, которые при этом решают собственные задачи по ракетной программе. Недаром северокорейские военные обхаживали в последнее время Уганду и Южный Судан. Хотя угандийский президент Й. Мусевени клянется, что под американским давлением порвал связи с КНДР в области ВТС, ряд экспертов указывают на то, что северокорейцы просто перебазировались в Южный Судан под крыло находящихся там угандийских военных.
Иранцы и северокорейцы ставят на нынешнем этапе задачу не отработки боеголовки, а повышения радиуса действий. США косвенно признали, что система ПРО «Пэтриот» перехватывает не все ракеты, запущенные хоуситами. Программы отработки и наладки в боевых условиях оружия, направленные на преодоление американских средств ПРО, развернутые иранцами в Йемене, касаются не только баллистических, но и противокорабельных ракет. Это было продемонстрировано во время атак в 2016–2017 годах на американские, саудовские и эмиратские военные корабли. Причем тут явно присутствуют интересы китайцев, которые поставляют ракеты данного класса в Иран.
Хади, уходи
27 июля силы аравийской коалиции взяли в Йемене под контроль укрепленный военный лагерь Хусейн Бен Валид в провинции Таиз. Так эта новость звучит в интерпретации ОАЭ. Саудовские представители коалиции о произошедшем молчат. В реальности силы, которые дислоцировались в этом лагере, ушли из него без боя. Это почти дивизия – 12 тысяч бойцов, большая часть из которых принадлежала к бывшей Республиканской гвардии, воюющей на стороне экс-президента страны Салеха. Самым правдоподобным кажется, что основная часть хоуситов и «республиканцев» рассредоточились по окрестным поселениям и частично скрылись в Таизе, а остальные отошли к Сане. Эксперты отмечают, что перед их уходом лояльные ОАЭ племенные ополчения получили значительное количество вооружения и боеприпасов, хотя до реальных боестолкновений не дошло.
Другое важное событие, которое не получило широкой огласки, – решение о смене главнокомандующего силами коалиции на севере Йемена. Им являлся сводный брат Салеха и его главный конкурент в процедуре престолонаследия Али Мохсен аль-Ахмар. Вся «йеменская революция», в результате которой был свергнут бывший президент, стала итогом внутреннего конфликта в клане Салехов. Экс-президент видел преемником сына Ахмеда, а руководство племенной группы Хашед в лице братьев Ахмаров – Али Мохсена. Саудовцы долго игнорировали клан Ахмаров из-за их контактов с Катаром, но после серии неудач на фронтах были вынуждены вновь обратиться к ним за помощью: только те могли поднять племенное ополчение Хашед и решить проблему взятия Саны. Силам аравийской коалиции самостоятельно с этой задачей не справиться. Так на пост вице-президента в правительстве А. М. Хади с подачи Эр-Рияда два года назад был назначен Али Мохсен аль-Ахмар.
Однако ставка не сработала: племенное ополчение, получая оружие и финансирование, проявляло пассивность и от участия в реальных боях уклонялось. Сам Али Мохсен совместно с сыном Хади Насером организовал программу по контрабанде в Африку покупаемого на саудовские деньги оружия и боеприпасов. Принадлежность Ахмаров к йеменскому филиалу «Братьев-мусульман» беспокоит ОАЭ. В итоге они спровоцировали образование на подконтрольном им юге Йемена анклава, что заботит Саудовскую Аравию. Кризис во взаимоотношениях между Эр-Риядом и Абу-Даби во многом породил активную фазу конфликта между «четверкой» и Катаром: КСА надо было найти нового общего врага в виду конфликта с ОАЭ для выпуска пара.
Вместе с Али Мохсеном от руководства военными операциями отстранены шесть его заместителей. Их сменили лица из племенных групп Амрана, которые связаны с южнойеменскими кланами и губернатором Саны от правительства Хади шейхом Абделькауи Ахмедом Абад Шарифом. Они должны начать окружать Сану. Возможно, именно этим вызвана срочная передислокация сил хоуситов и их союзников из Таиза в район Саны. Косвенным признаком начала подвижек под Саной может быть эвакуация 31 июля из столицы Йемена граждан РФ самолетом, который ранее прибыл с грузом гуманитарной помощи. Вывезено большинство сотрудников российских частных военных компаний, которые прибыли в Йемен по приглашению правительства хоуситов. До предела сокращен дипломатический состав посольства РФ в Сане. Посол с основной группой сотрудников давно находится в Эр-Рияде.
Все эти изменения – победа Абу-Даби в спорах с Эр-Риядом. Смена Али Мохсена аль-Ахмара была одним из главных условий ОАЭ их участия в аравийской коалиции. Теперь вопрос стоит о смене Хади во главе Йемена. Абу-Даби в последнее время оказывает давление на Эр-Рияд на предмет возобновления диалога с бывшим президентом Салехом. Его сын Ахмед давно живет в ОАЭ, где ведет консультации с эмиратовскими и саудовскими эмиссарами по инкорпорации клана Салех во власть в обмен на прекращение вооруженной борьбы. Последние по времени события в Таизе, а также появившиеся данные о том, что Салех готов оказать содействие силам коалиции в установлении контроля над морским портом Ходейда, свидетельствуют о том, что консультации проходят успешно.
Салех покупает власть
24 августа в столице Йемена Сане планируется широкомасштабное народное собрание и манифестация в честь основания партии Всеобщий народный конгресс (ВНК), бывшей правящей во времена президента Салеха и находящейся под его контролем. Митинг обещает стать самым многочисленным за все время существования ВНК. В нем предполагается участие представителей всех йеменских провинций, включая южные районы страны. После ухода с поста Салех пережил опалу со стороны недавних союзников, тяжелые увечья в итоге покушения, обструкцию со стороны США и Европы, но выжил, установил партнерские отношения с хоуситами, с которыми в бытность президентом воевал девять раз, совместно с ними занял половину страны и взял Аден, успешно противостоит аравийской коалиции и имеет все шансы вернуться во власть на самом высоком уровне.
Что до митинга, массовый наплыв населения ожидается в силу рекордного для Йемена бюджета мероприятия, который Салех выделил из личных средств – более четырех миллиардов йеменских риалов или четыре миллиона долларов. Для Йемена, где люди едут воевать в горячие точки за 200 долларов в месяц, сумма огромная. Бюджет выделяется для платы приехавшим, организации для них питания и раздачи легкого наркотика ката. Суть йеменской политической культуры в том, что там на такие митинги и демонстрации люди собираются только за деньги. Так же было и во время «йеменской революции», когда митингующие шли на «стояние протеста» против Салеха за катарские пожертвования.
Эр-Рияд на протяжении десятилетий платил денежное содержание племенным шейхам на севере и на юге, но стоило ему сократить программу дотаций, Доха перехватила инициативу и сделала одного из главных партнеров КСА в Йемене, племена Хашед, своими союзниками. В Йемене лояльность надо постоянно стимулировать финансовыми подношениями – либо с вами будут дружить против кого-то, используя в качестве противовеса. Как сейчас хоуситы и сторонники Салеха делают, противопоставляя Эр-Рияд (и отчасти Вашингтон) в Йемене дружбе с Москвой.
Салех, безусловно, является сейчас фигурой первого порядка по влиянии на ситуацию в Йемене с помощью денег, потому что сумел вовремя продать недвижимость в США и вывести свои авуары из банков ОАЭ при покровительстве их властей. Эти активы растут за счет контрабанды спиртного, оружия и мигрантов из Африки и обратно. Каналы были налажены Салехом во времена президентства и работают до сих пор. Недавно африканское направление поставок иранского оружия хоуситам активно заработало из-за ограничения возможностей оманского транзита. Главную роль тут играют наработанные контакты Салеха среди исламистов из «Аш-Шабаб» и пиратов, которые он оживил по просьбе Тегерана и своих йеменских союзников через контакты в сомалийской колонии Йемена. Эти операции создали устойчивые финансовые резервы не только для «Аш-Шабаб», но и для Салеха.
Созыв самого многочисленного в истории митинга демонстрирует всем заинтересованным сторонам, что единственной силой, которая может навести порядок в стране, является экс-президент. Основные адресаты – КСА и ОАЭ, которые попали в Йемене в тупик. Как результат Абу-Даби организовал консультации в ОАЭ лиц из близкого окружения Салеха с доверенным советником саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана А. Асири на предмет достижения компромисса по вопросу возвращения экс-президента во власть в обмен на разрыв альянса с проиранскими хоуситами.
Красивая линия Москвы
Западные эксперты полагают, что Москва хочет стать игроком, способным повлиять на исход конфликта в Йемене, используя опыт, полученный в Ливии и Сирии. Свидетельством является то, что 13 июля Абд Раббо Мансур Хади назначил посла Йемена в Москве Салема аль-Вахиши – впервые после падения режима бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха в 2011 году. Предыдущая кандидатура посла была заблокирована Москвой в силу ориентированности того на саудовское видение йеменской ситуации. На протяжении ряда лет в йеменском посольстве в РФ присутствовали представители хоуситов. В итоге на их стороне, по данным саудовской разведки, в Сане и ее окрестностях действуют десятки сотрудников российских частных военных компаний.
Через посольство Йемена Москва поддерживает прямой канал связи с хоуситами. Его эффективность можно оценить по «чудесному побегу» Хади из Саны три года назад, когда хоуситы взяли столицу под контроль. Без участия российской дипломатии этого не могло бы случиться. Назначение нового посла в редакции Эр-Рияда и Хади такую практику максимально бы осложнило. Отсюда отказ Москвы принимать предлагавшуюся кандидатуру. Переговоры о компромиссе шли более года. С. аль-Вахиши считается фигурой, находящейся в орбите влияния бывшего президента страны Салеха. По некоторым данным, это назначение было неофициально согласовано с ним.
Российские дипломаты, отвечающие за йеменское направление, ориентируются на Салеха, их отношения с экс-президентом и членами его клана доверительные и рабочие. Они убеждены, что будущее Йемена без участия в политической жизни клана Салеха невозможно, как и без хоуситов, чье присутствие в политической жизни страны по значимости сравнимо с влиянием экс-президента и его окружения. Ставка на альянс между Салехом и хоуситами для сохранения влияния на йеменском направлении – стратегия России. Все остальные силы полагаются неспособными обеспечить стабильность. Надо учитывать и то, что за хоуситами стоят иранцы, а это существенно с учетом отношений Москвы и Тегерана.
Западные источники утверждают, что изменение дипломатического подхода России к ситуации в Йемене направлено на обеспечение условий для обсуждения строительства там российской военно-морской базы. На самом деле вопрос о создании базы в Йемене не стоит на повестке дня. На бывшей базе СССР на Сокотре находятся ОАЭ, которые планируют организовать там курорт. У России было много возможностей организовать базу в регионе. Это и предложения президента Судана О. аль-Башира, и желание руководства Сомалиленда отдать Москве бывшую советскую базу в Бербере. Эти варианты не рассматривались российским руководством в силу сложности геополитической ситуации, финансовых издержек, юридических рисков и отсутствия военной необходимости. Положение дел в Йемене тем более не располагает к реализации таких планов.
Геополитическое влияние Москвы надо рассматривать с точки зрения точек его приложения, которые будут оказывать влияние на ситуацию во всем регионе. Пока это только Сирия. На все остальные точки Россия в состоянии влиять опосредованно и через позиции Ирана. Это дает преимущество Кремлю: пока Штаты участвуют во всех локальных конфликтах, пытаясь реализовать тупиковые варианты их решения, Москва остается над схваткой, предоставляя инициативу США и дезавуируя их политику за их же собственный счет, без приложения к этому больших сил и средств. Что с учетом текущей тупиковой ситуации в вопросе американских санкций против России логично и оправданно в долгосрочной перспективе.
Что до КСА, ясно – ни на какие соглашения с Россией по йеменскому конфликту саудовцы не пойдут. Эр-Рияд опирается в Йемене на свои силы при поддержке США. Для КСА основная задача – сохранение единства аравийской коалиции с таким расчетом, чтобы в результате компромисса с ОАЭ достичь учета своих интересов: нивелировать влияние хоуситов и обеспечить преемственность со стороны нового руководства Йемена в вопросе окончательной передачи КСА спорных территорий. Для Москвы же основным в Йемене является сохранение патовой ситуации для Эр-Рияда по выходу из конфликта. Это отвлекает силы и средства КСА от более важного для Москвы сирийского направления и от российских мусульманских регионов. И пока что эта стратегия более чем успешна.
Автор: Евгений Сатановский
Первоисточник: http://vpk-news.ru/articles/38386
Разногласия между КСА и ОАЭ между тем нарастают, отношения с Египтом остаются прохладными, а с Катаром – заморожены. Оман, Кувейт и Пакистан не поддерживают усилия КСА по борьбе с Ираном и опирающимися на него хоуситами. КСА может рассчитывать только на Бахрейн, правящий дом которого полностью зависит от Эр-Рияда, а ССАГПЗ трещит по швам. Рассмотрим ситуацию в Йемене, опираясь на материалы П. П.Рябова, подготовленные для ИБВ.
Приветы из Пхеньяна
22 июля хоуситы объявили о поражении ракетой нефтеперерабатывающего завода в Янбу, расположенном примерно в 900 километрах от йеменской границы на побережье Красного моря. КСА настаивает, что причиной крупного пожара там стало короткое замыкание и возгорание на трансформаторе, но американские эксперты не торопятся признавать эту версию. Хотя им невыгодны спекуляции на эту тему, ведь основным подрядчиком по строительству и отладке системы ПРО «Пэтриот» были США. Эта система уже многократно давала сбои, что становилось причиной конфликтов и штрафных санкций со стороны Эр-Рияда. Сейчас на кону многомиллиардные оружейные контракты КСА с США и в Эр-Рияде между правящими кланами идет борьба за право взять сферу под контроль. Реанимируется стратегическое партнерство против Ирана. Любые утечки о неэффективности американских систем вооружений невыгодны ни Саудовской Аравии, ни США.
При этом если хоуситам удалось поразить цель в глубине саудовской территории на таком расстоянии, это означает: они в состоянии достать ракетами Эр-Рияд, Медину и Мекку. Эксперты утверждают, что ранее хоуситы не обладали арсеналом, способным работать на таких дистанциях. У них были лишь модификации советских «Скад», «Луна» и «Точка-У», закупленные во времена правления бывшего президента Йемена А. А. Салеха и использовавшиеся в боях против сил аравийской коалиции в Йемене и ближайшем саудовском приграничье. Поражение завода в Янбу стало возможным с появлением у хоуситов новых северокорейских ракет «Хвасон-6». Предыдущие модификации имели предельный радиус поражения 500 километров. Как предполагают американцы, речь может идти об иранских копиях северокорейской ракеты («Борхан-2Н»). Есть основания полагать, что рассуждения американских экспертов представляют собой утечку из ЦРУ США, чьи аналитики не в состоянии убедить администрацию Д. Трампа отнестись к такого рода сигналам с надлежащим вниманием и озвучивают тему через «прикормленных» частных специалистов. Те убеждены, что хоуситы не только имеют в арсенале такие ракеты, но и организовали на территории Йемена заводы по их производству. Речь скорее идет об «отверточной сборке» – как о модернизации в йеменских условиях поставленных при Салехе ракет «Хвасонг», так и о сборке новых их типов. Применение ракет «Борхан-2Н» совпало по времени с информацией о прибытии в Йемен морем из Африки крупных партий северокорейского оружия, включая системы ПЗРК. С помощью одного из таких комплексов пару месяцев назад под Саной был сбит вертолет саудовских ВВС с командованием спецназа.
Американцы склоняются к тому, что иранцы в Йемене собирают и испытывают новую ракету, составленную из двух видов «Скадов». Слабая «взрывная» начинка связана с тем, что во главу угла ставится достижение максимальной дальности пуска. США уверены, что в Йемене хоуситам и их союзникам помогают северокорейские специалисты, которые при этом решают собственные задачи по ракетной программе. Недаром северокорейские военные обхаживали в последнее время Уганду и Южный Судан. Хотя угандийский президент Й. Мусевени клянется, что под американским давлением порвал связи с КНДР в области ВТС, ряд экспертов указывают на то, что северокорейцы просто перебазировались в Южный Судан под крыло находящихся там угандийских военных.
Иранцы и северокорейцы ставят на нынешнем этапе задачу не отработки боеголовки, а повышения радиуса действий. США косвенно признали, что система ПРО «Пэтриот» перехватывает не все ракеты, запущенные хоуситами. Программы отработки и наладки в боевых условиях оружия, направленные на преодоление американских средств ПРО, развернутые иранцами в Йемене, касаются не только баллистических, но и противокорабельных ракет. Это было продемонстрировано во время атак в 2016–2017 годах на американские, саудовские и эмиратские военные корабли. Причем тут явно присутствуют интересы китайцев, которые поставляют ракеты данного класса в Иран.
Хади, уходи
27 июля силы аравийской коалиции взяли в Йемене под контроль укрепленный военный лагерь Хусейн Бен Валид в провинции Таиз. Так эта новость звучит в интерпретации ОАЭ. Саудовские представители коалиции о произошедшем молчат. В реальности силы, которые дислоцировались в этом лагере, ушли из него без боя. Это почти дивизия – 12 тысяч бойцов, большая часть из которых принадлежала к бывшей Республиканской гвардии, воюющей на стороне экс-президента страны Салеха. Самым правдоподобным кажется, что основная часть хоуситов и «республиканцев» рассредоточились по окрестным поселениям и частично скрылись в Таизе, а остальные отошли к Сане. Эксперты отмечают, что перед их уходом лояльные ОАЭ племенные ополчения получили значительное количество вооружения и боеприпасов, хотя до реальных боестолкновений не дошло.
Другое важное событие, которое не получило широкой огласки, – решение о смене главнокомандующего силами коалиции на севере Йемена. Им являлся сводный брат Салеха и его главный конкурент в процедуре престолонаследия Али Мохсен аль-Ахмар. Вся «йеменская революция», в результате которой был свергнут бывший президент, стала итогом внутреннего конфликта в клане Салехов. Экс-президент видел преемником сына Ахмеда, а руководство племенной группы Хашед в лице братьев Ахмаров – Али Мохсена. Саудовцы долго игнорировали клан Ахмаров из-за их контактов с Катаром, но после серии неудач на фронтах были вынуждены вновь обратиться к ним за помощью: только те могли поднять племенное ополчение Хашед и решить проблему взятия Саны. Силам аравийской коалиции самостоятельно с этой задачей не справиться. Так на пост вице-президента в правительстве А. М. Хади с подачи Эр-Рияда два года назад был назначен Али Мохсен аль-Ахмар.
Однако ставка не сработала: племенное ополчение, получая оружие и финансирование, проявляло пассивность и от участия в реальных боях уклонялось. Сам Али Мохсен совместно с сыном Хади Насером организовал программу по контрабанде в Африку покупаемого на саудовские деньги оружия и боеприпасов. Принадлежность Ахмаров к йеменскому филиалу «Братьев-мусульман» беспокоит ОАЭ. В итоге они спровоцировали образование на подконтрольном им юге Йемена анклава, что заботит Саудовскую Аравию. Кризис во взаимоотношениях между Эр-Риядом и Абу-Даби во многом породил активную фазу конфликта между «четверкой» и Катаром: КСА надо было найти нового общего врага в виду конфликта с ОАЭ для выпуска пара.
Вместе с Али Мохсеном от руководства военными операциями отстранены шесть его заместителей. Их сменили лица из племенных групп Амрана, которые связаны с южнойеменскими кланами и губернатором Саны от правительства Хади шейхом Абделькауи Ахмедом Абад Шарифом. Они должны начать окружать Сану. Возможно, именно этим вызвана срочная передислокация сил хоуситов и их союзников из Таиза в район Саны. Косвенным признаком начала подвижек под Саной может быть эвакуация 31 июля из столицы Йемена граждан РФ самолетом, который ранее прибыл с грузом гуманитарной помощи. Вывезено большинство сотрудников российских частных военных компаний, которые прибыли в Йемен по приглашению правительства хоуситов. До предела сокращен дипломатический состав посольства РФ в Сане. Посол с основной группой сотрудников давно находится в Эр-Рияде.
Все эти изменения – победа Абу-Даби в спорах с Эр-Риядом. Смена Али Мохсена аль-Ахмара была одним из главных условий ОАЭ их участия в аравийской коалиции. Теперь вопрос стоит о смене Хади во главе Йемена. Абу-Даби в последнее время оказывает давление на Эр-Рияд на предмет возобновления диалога с бывшим президентом Салехом. Его сын Ахмед давно живет в ОАЭ, где ведет консультации с эмиратовскими и саудовскими эмиссарами по инкорпорации клана Салех во власть в обмен на прекращение вооруженной борьбы. Последние по времени события в Таизе, а также появившиеся данные о том, что Салех готов оказать содействие силам коалиции в установлении контроля над морским портом Ходейда, свидетельствуют о том, что консультации проходят успешно.
Салех покупает власть
24 августа в столице Йемена Сане планируется широкомасштабное народное собрание и манифестация в честь основания партии Всеобщий народный конгресс (ВНК), бывшей правящей во времена президента Салеха и находящейся под его контролем. Митинг обещает стать самым многочисленным за все время существования ВНК. В нем предполагается участие представителей всех йеменских провинций, включая южные районы страны. После ухода с поста Салех пережил опалу со стороны недавних союзников, тяжелые увечья в итоге покушения, обструкцию со стороны США и Европы, но выжил, установил партнерские отношения с хоуситами, с которыми в бытность президентом воевал девять раз, совместно с ними занял половину страны и взял Аден, успешно противостоит аравийской коалиции и имеет все шансы вернуться во власть на самом высоком уровне.
Что до митинга, массовый наплыв населения ожидается в силу рекордного для Йемена бюджета мероприятия, который Салех выделил из личных средств – более четырех миллиардов йеменских риалов или четыре миллиона долларов. Для Йемена, где люди едут воевать в горячие точки за 200 долларов в месяц, сумма огромная. Бюджет выделяется для платы приехавшим, организации для них питания и раздачи легкого наркотика ката. Суть йеменской политической культуры в том, что там на такие митинги и демонстрации люди собираются только за деньги. Так же было и во время «йеменской революции», когда митингующие шли на «стояние протеста» против Салеха за катарские пожертвования.
Эр-Рияд на протяжении десятилетий платил денежное содержание племенным шейхам на севере и на юге, но стоило ему сократить программу дотаций, Доха перехватила инициативу и сделала одного из главных партнеров КСА в Йемене, племена Хашед, своими союзниками. В Йемене лояльность надо постоянно стимулировать финансовыми подношениями – либо с вами будут дружить против кого-то, используя в качестве противовеса. Как сейчас хоуситы и сторонники Салеха делают, противопоставляя Эр-Рияд (и отчасти Вашингтон) в Йемене дружбе с Москвой.
Салех, безусловно, является сейчас фигурой первого порядка по влиянии на ситуацию в Йемене с помощью денег, потому что сумел вовремя продать недвижимость в США и вывести свои авуары из банков ОАЭ при покровительстве их властей. Эти активы растут за счет контрабанды спиртного, оружия и мигрантов из Африки и обратно. Каналы были налажены Салехом во времена президентства и работают до сих пор. Недавно африканское направление поставок иранского оружия хоуситам активно заработало из-за ограничения возможностей оманского транзита. Главную роль тут играют наработанные контакты Салеха среди исламистов из «Аш-Шабаб» и пиратов, которые он оживил по просьбе Тегерана и своих йеменских союзников через контакты в сомалийской колонии Йемена. Эти операции создали устойчивые финансовые резервы не только для «Аш-Шабаб», но и для Салеха.
Созыв самого многочисленного в истории митинга демонстрирует всем заинтересованным сторонам, что единственной силой, которая может навести порядок в стране, является экс-президент. Основные адресаты – КСА и ОАЭ, которые попали в Йемене в тупик. Как результат Абу-Даби организовал консультации в ОАЭ лиц из близкого окружения Салеха с доверенным советником саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана А. Асири на предмет достижения компромисса по вопросу возвращения экс-президента во власть в обмен на разрыв альянса с проиранскими хоуситами.
Красивая линия Москвы
Западные эксперты полагают, что Москва хочет стать игроком, способным повлиять на исход конфликта в Йемене, используя опыт, полученный в Ливии и Сирии. Свидетельством является то, что 13 июля Абд Раббо Мансур Хади назначил посла Йемена в Москве Салема аль-Вахиши – впервые после падения режима бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха в 2011 году. Предыдущая кандидатура посла была заблокирована Москвой в силу ориентированности того на саудовское видение йеменской ситуации. На протяжении ряда лет в йеменском посольстве в РФ присутствовали представители хоуситов. В итоге на их стороне, по данным саудовской разведки, в Сане и ее окрестностях действуют десятки сотрудников российских частных военных компаний.
Через посольство Йемена Москва поддерживает прямой канал связи с хоуситами. Его эффективность можно оценить по «чудесному побегу» Хади из Саны три года назад, когда хоуситы взяли столицу под контроль. Без участия российской дипломатии этого не могло бы случиться. Назначение нового посла в редакции Эр-Рияда и Хади такую практику максимально бы осложнило. Отсюда отказ Москвы принимать предлагавшуюся кандидатуру. Переговоры о компромиссе шли более года. С. аль-Вахиши считается фигурой, находящейся в орбите влияния бывшего президента страны Салеха. По некоторым данным, это назначение было неофициально согласовано с ним.
Российские дипломаты, отвечающие за йеменское направление, ориентируются на Салеха, их отношения с экс-президентом и членами его клана доверительные и рабочие. Они убеждены, что будущее Йемена без участия в политической жизни клана Салеха невозможно, как и без хоуситов, чье присутствие в политической жизни страны по значимости сравнимо с влиянием экс-президента и его окружения. Ставка на альянс между Салехом и хоуситами для сохранения влияния на йеменском направлении – стратегия России. Все остальные силы полагаются неспособными обеспечить стабильность. Надо учитывать и то, что за хоуситами стоят иранцы, а это существенно с учетом отношений Москвы и Тегерана.
Западные источники утверждают, что изменение дипломатического подхода России к ситуации в Йемене направлено на обеспечение условий для обсуждения строительства там российской военно-морской базы. На самом деле вопрос о создании базы в Йемене не стоит на повестке дня. На бывшей базе СССР на Сокотре находятся ОАЭ, которые планируют организовать там курорт. У России было много возможностей организовать базу в регионе. Это и предложения президента Судана О. аль-Башира, и желание руководства Сомалиленда отдать Москве бывшую советскую базу в Бербере. Эти варианты не рассматривались российским руководством в силу сложности геополитической ситуации, финансовых издержек, юридических рисков и отсутствия военной необходимости. Положение дел в Йемене тем более не располагает к реализации таких планов.
Геополитическое влияние Москвы надо рассматривать с точки зрения точек его приложения, которые будут оказывать влияние на ситуацию во всем регионе. Пока это только Сирия. На все остальные точки Россия в состоянии влиять опосредованно и через позиции Ирана. Это дает преимущество Кремлю: пока Штаты участвуют во всех локальных конфликтах, пытаясь реализовать тупиковые варианты их решения, Москва остается над схваткой, предоставляя инициативу США и дезавуируя их политику за их же собственный счет, без приложения к этому больших сил и средств. Что с учетом текущей тупиковой ситуации в вопросе американских санкций против России логично и оправданно в долгосрочной перспективе.
Что до КСА, ясно – ни на какие соглашения с Россией по йеменскому конфликту саудовцы не пойдут. Эр-Рияд опирается в Йемене на свои силы при поддержке США. Для КСА основная задача – сохранение единства аравийской коалиции с таким расчетом, чтобы в результате компромисса с ОАЭ достичь учета своих интересов: нивелировать влияние хоуситов и обеспечить преемственность со стороны нового руководства Йемена в вопросе окончательной передачи КСА спорных территорий. Для Москвы же основным в Йемене является сохранение патовой ситуации для Эр-Рияда по выходу из конфликта. Это отвлекает силы и средства КСА от более важного для Москвы сирийского направления и от российских мусульманских регионов. И пока что эта стратегия более чем успешна.
Автор: Евгений СатановскийПервоисточник: http://vpk-news.ru/articles/38386
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