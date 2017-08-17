08:28 17 августа

Комедия и трагедия Украины

Комедия и трагедия Украины


Иногда меня упрекают: дескать, почему об Украине – один негатив? Почему «все плохо»? Хотя этот вопрос стоит задать тем, кто пришел к власти в Киеве в результате государственного переворота. А не тем, кто пытается, как может, давать хоть какой-то ответ на тотальную антироссийскую вакханалию, которая зачастую смахивает на театр абсурда.

На самом деле, очень хочется писать об Украине в положительном ключе. Греет сердце любой повод для этого. Например, «Бессмертный полк» в Киеве и других городах Украины, когда люди вышли на улицы с портретами истинных Героев вопреки страху перед неонацистами. Или тот факт, что к Дому Профсоюзов в Одессе второго числа каждого месяца приходят люди с цветами, несмотря на угрозы нацистских группировок.


К сожалению, таких поводов не так уж и много. Чаще всего происходит другое. Либо дешевая комедия, либо – настоящая трагедия. Так вот и существует постмайданная Украина – на грани смеха и слез.

Вот давеча министр социальной политики Андрей Рева намекнул, будто бы украинцы... зажрались. Поставили перед ним в эфире телеканала «112» вопрос о том, что у немцев на питание уходит 14%, а у украинцев – половина дохода. Он и нашел причину: дескать, у украинцев и у немцев разная культура питания: «Немцы едят немного по-другому... Цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии… Они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому тратят меньше по сравнению с нашими людьми». Конечно, министр не озаботился сравнением уровня зарплат, зато сделал ценное признание: хоть что-то стало, как в Европе. А именно – цены на продукты. Как выяснилось, самого Реву проблема не касается – его-то доходам вполне может позавидовать какой-нибудь немец: только за июль он получил свыше ста тысяч гривен.

Допустим, чиновники не только Украины представляют собой отдельную касту, страшно далекую от народа. И российские, бывают, ляпнут нечто из ряда вон выходящее – типа того, сколько рядовая семья может ежемесячно откладывать на квартиру. Но чтобы вот так заглядывать в рот обнищавшим гражданам и попрекать куском хлеба – это надо быть министром социальной политики в майданном правительстве!

Перейдем теперь от хлеба и сала насущных – к зрелищам. Ибо украинцев пытаются лишить и их. В последнее время участились случаи внесения на сайт «Миротворец» популярных артистов. Чуть ли не каждый день кто-то оказывается в черном списке.

Недавно на этот преступный сайт были внесены данные Олега Газманова (надо отдать ему должное – у былого поборника либеральных идей на данном этапе нашлось мужество, чтобы выступить для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик). В те же списки попали рэпер Баста, Гарик Сукачев, Сергей Галанин и даже многолетний ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович. Они совершили «страшные преступления»: «незаконное пересечение границы», «незаконная концертная деятельность», а также – о, это «самое жуткое злодейство»: «Отрицание российской агрессии»! (А всего-то – съездили в Крым). И только что поступила новость о последнем пополнении сайта «Миротворец»: группа «Корни».

Конечно, попадание на данный сайт не для всех одинаково опасно. Если для тех, кто живет на территории Украины, это может грозить серьезнейшими неприятностями и даже смертью, то для российских артистов последствия несколько иные. В этом случае возможен запрет на въезд, а если все-таки удастся прорваться через российско-украинскую границу, то концерт может быть отменен или же сорван радикальными хулиганствующими молодчиками, которые берут на себя право решать за других, что им смотреть, кого слушать и «чем дышать». Почти по Газманову, если вспомнить его песню про «свежий ветер» (оказавшийся, правда, на поверку мусорным ветром).

Украинские власти пытаются в этом абсурдном деле привлечь на свою сторону Европу. Иногда это удается: прогнули же под себя «Евровидение». Ранее недопуск российской участницы Юлии Самойловой был нарушением правил конкурса (на которое, впрочем, ради политической конъюнктуры закрыли глаза). Теперь же, согласно новым правилам, страны-участницы не должны выдвигать на конкурс тех, кому запрещен въезд в принимающее государство. Правило это введено специально ради Украины, а точнее – ради ее властных лиц, чье поведение сложно расценить иначе, чем дешевую комедию.

При том, что дух «Евровидения» предполагает запрет на какие-либо политические демарши, - теперь любую неугодную страну можно не допустить на конкурс. Предлог можно найти любой. Ведь, как мы помним, вся «вина» Юлии Самойловой состояла в том, что она побывала в Крыму. (Видимо, путем борьбы с этой хрупкой девушкой майданные власти пытались вернуть себе полуостров!)

Таким образом, вопрос, который не должен касаться политики – кто будет петь на «Евровидении» - превращается в острейший политический: чей Крым?

Можно сказать и то, что все эти артисты, вся эта попса, все это «Евровидение» не имеют отношения к искусству. Зато можно полюбоваться новым образчиком украинского высокого искусства. В Киеве изваяли памятник «хероям АТО» - античные скульпторы, что называется, отдыхают.

По замыслу авторов «шедевра», большой меч насквозь пронзает карту России. Однако ассоциации в связи с агрессивной скульптурой рождаются самые разные. Наиболее приличная: это похоже на могильную плиту АТОшников, в которую вбили осиновый кол. Это было бы правильно: упыри и есть упыри. Ибо странные заявления министров, свистопляска вокруг неугодных артистов – лишь дешевая комедия. А вот то, что продолжается преступная «АТО» - это уже самая настоящая трагедия…
Автор: Елена Громова


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Комментарии 20

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  1. Ken71 Сегодня, 06:42
    Статья вообще о чём ?
    Ken71
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:50
      Статья вообще о чём ?


      smile Статья о контрастах в стране под названием УКРАИНА...
      где черное называют белым и наооборот.
      Елена переживает за будущее украинцев...
      хотя я думаю пущай варятся в собственном соку.
      Тот же ЛЕХА
      1. Ken71 Сегодня, 07:24
        Статья помещенная в раздел Аналитика должна содержать хоть какой то анализ.
        Ken71
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:27
          Статья помещенная в раздел Аналитика должна содержать хоть какой то анализ.

          Ну ЕЛЕНА же не в разведке работает и надежными статистическими данными о состоянии дел по УКРАИНЕ не обладает...поэтому будем снисходительны к ней зная как она пишет все свои статьи. smile
          Тот же ЛЕХА
          1. Ken71 Сегодня, 07:36
            Значит нужен раздел агитация и пропаганда.
            Ken71
        2. Reptiloid Сегодня, 08:07
          Цитата: Ken71
          Статья помещенная в раздел Аналитика должна содержать хоть какой то анализ.

          А что анализировать сейчас? Дурдом , он и есть дурдом. Симптомы отмечать. А когда их становится больше, тогда и статьи уже подробней.
          Ведь уже давно было написано, что без продолжения войны-----поросёнку никак.Без внимания гейропы и штатов---никак.Всё что делается----для этого.
          Reptiloid
          1. Ken71 Сегодня, 08:14
            Вот. У вас пусть примитивный но анализ. Кстати а ВВП щеневмерлой растет куда быстрее чем у нас. И гривна к рублю выросла где то на четверть и банковская система довольно стабильна. И кстати правых помаленьку прижимают.
            Ken71
            1. Горный стрелок Сегодня, 08:28
              Гривна к рублю как была в районе 0.43, так и болтается. И ВВП у них растёт - очень быстро. От "0" легко расти. Пусть с 13-м годом сравнивают. У меня масса знакомых вна. Есть и майданутые. Но даже они ничего оптимистического не видят...
              Горный стрелок
    2. сибиралт Сегодня, 07:08
      Украина все больше и больше погружается в виртуальное пространство. А это уже клиника.
      сибиралт
      1. Ken71 Сегодня, 07:25
        И скоро она развалится. Будете ванговать ?
        Ken71
    3. Вождь краснокожих Сегодня, 08:14
      Елена Громова в своем репертуаре. Читая ее статьи я иногда задумываюсь - как она будет жить, когда дела на украине затихнут? Ведь у нее такая узкая специализация... Впрочем, думаю, переквалифицируется - выдергивать факты можно о чем угодно.
      Вот артистов наших пожалела. Мол в "черный список" их занесли. В мире очень много непонятных и неприятных для нас законов. И если хочешь находится в какой ни будь стране, то их нужно соблюдать. В некоторых американских штатах нельзя стрелять в верблюда из окна дома или производить ядерный взрыв в черте города, в Северной Корее нельзя снимать со стен плакаты с портретом вождя, в России не рекомендуется читать Гамлета в центре Москвы. А что бы без будущих последствий приехать в Крым, нужно прилететь в украину и пересечь кордон через Чонгар. И всего то! Впрочем, тогда Громова останется без работы.
      Вождь краснокожих
  2. Лганхи Сегодня, 06:47
    Естественно что все новости об Украине сплошь негативные. А что хорошего там происходит, а? Во власти одни воры, убийцы и нацисты. Их, кстати, сами украинцы и выбрали, отдав свои 55% голосов за Порошенко.
    Как выяснилось, самого Реву проблема не касается – его-то доходам вполне может позавидовать какой-нибудь немец: только за июль он получил свыше ста тысяч гривен.

    Это какие-то жалкие 200 тысяч, меньше трех тысяч евро. У среднего немца зарплата гораздо выше трех тысяч евро.
    Лганхи
    1. сибиралт Сегодня, 07:14
      55% от чего? belay А что если в голосовании не принимали участия республика Крым и две области? По факту бюллетеней оказалось значительно больше, чем проголосовавших. Так что, эти 55% нарисованы изберкомом и к действительности мало имеют отношения.
      сибиралт
      1. Лганхи Сегодня, 07:27
        С каких пор Крым и Донбасс стали Украиной?
        Лганхи
  3. inkass_98 Сегодня, 07:17
    Комедия и в том, что свидомые даже украсть уже не могут, чтобы не попасться, разучились, штоле: рисунок на мемориале хероям украден с заставки игры Diablo III, за что их уже обсмеяли все, кому не лень. Фантазии ноль, зато понтов масса.
    inkass_98
    1. Ken71 Сегодня, 07:34
      Это клиника. Сову с мечем они тоже спионерили. Какая страна такие и памятники.
      Ken71
    2. Reptiloid Сегодня, 08:15
      Цитата: inkass_98
      Комедия и в том, что свидомые даже украсть уже не могут, чтобы не попасться, разучились, штоле: рисунок на мемориале хероям украден с заставки игры Diablo III, за что их уже обсмеяли все, кому не лень. Фантазии ноль, зато понтов масса.

      Удивляет такая непосредственность, или тупость? И впечатление, что все не просыхают вааааппще, типа с бодуна голову поднял, пальцем ткнул----вот так! Подчиненные исполнили. Или что посерьёзней употребляют? Причём фсе!
      Reptiloid
  4. ИмПерц Сегодня, 07:26
    Жестоко конечно, но может заробитчан впускать с обязательным пением гимна России на видео, а выпускать через Крым?
    Почему бы не расширить базу сайта "Миротворец"?
    ИмПерц
    1. Ken71 Сегодня, 07:38
      Это у вас творческое развитие грузинских идей о лояльности.
      Ken71
  5. Сержант71 Сегодня, 07:43
    Очередной "шедевр" из серии "шо там у хохлов". Как же задрали этой темой с написанием одного и того же по 40 раз.... "Военное обозрение"? Может пора уже переименовать ресурс в "Антимайдан"? Надоели с этим бредом уже.
    Сержант71
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