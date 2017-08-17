Комедия и трагедия Украины
Иногда меня упрекают: дескать, почему об Украине – один негатив? Почему «все плохо»? Хотя этот вопрос стоит задать тем, кто пришел к власти в Киеве в результате государственного переворота. А не тем, кто пытается, как может, давать хоть какой-то ответ на тотальную антироссийскую вакханалию, которая зачастую смахивает на театр абсурда.
На самом деле, очень хочется писать об Украине в положительном ключе. Греет сердце любой повод для этого. Например, «Бессмертный полк» в Киеве и других городах Украины, когда люди вышли на улицы с портретами истинных Героев вопреки страху перед неонацистами. Или тот факт, что к Дому Профсоюзов в Одессе второго числа каждого месяца приходят люди с цветами, несмотря на угрозы нацистских группировок.
К сожалению, таких поводов не так уж и много. Чаще всего происходит другое. Либо дешевая комедия, либо – настоящая трагедия. Так вот и существует постмайданная Украина – на грани смеха и слез.
Вот давеча министр социальной политики Андрей Рева намекнул, будто бы украинцы... зажрались. Поставили перед ним в эфире телеканала «112» вопрос о том, что у немцев на питание уходит 14%, а у украинцев – половина дохода. Он и нашел причину: дескать, у украинцев и у немцев разная культура питания: «Немцы едят немного по-другому... Цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии… Они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому тратят меньше по сравнению с нашими людьми». Конечно, министр не озаботился сравнением уровня зарплат, зато сделал ценное признание: хоть что-то стало, как в Европе. А именно – цены на продукты. Как выяснилось, самого Реву проблема не касается – его-то доходам вполне может позавидовать какой-нибудь немец: только за июль он получил свыше ста тысяч гривен.
Допустим, чиновники не только Украины представляют собой отдельную касту, страшно далекую от народа. И российские, бывают, ляпнут нечто из ряда вон выходящее – типа того, сколько рядовая семья может ежемесячно откладывать на квартиру. Но чтобы вот так заглядывать в рот обнищавшим гражданам и попрекать куском хлеба – это надо быть министром социальной политики в майданном правительстве!
Перейдем теперь от хлеба и сала насущных – к зрелищам. Ибо украинцев пытаются лишить и их. В последнее время участились случаи внесения на сайт «Миротворец» популярных артистов. Чуть ли не каждый день кто-то оказывается в черном списке.
Недавно на этот преступный сайт были внесены данные Олега Газманова (надо отдать ему должное – у былого поборника либеральных идей на данном этапе нашлось мужество, чтобы выступить для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик). В те же списки попали рэпер Баста, Гарик Сукачев, Сергей Галанин и даже многолетний ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович. Они совершили «страшные преступления»: «незаконное пересечение границы», «незаконная концертная деятельность», а также – о, это «самое жуткое злодейство»: «Отрицание российской агрессии»! (А всего-то – съездили в Крым). И только что поступила новость о последнем пополнении сайта «Миротворец»: группа «Корни».
Конечно, попадание на данный сайт не для всех одинаково опасно. Если для тех, кто живет на территории Украины, это может грозить серьезнейшими неприятностями и даже смертью, то для российских артистов последствия несколько иные. В этом случае возможен запрет на въезд, а если все-таки удастся прорваться через российско-украинскую границу, то концерт может быть отменен или же сорван радикальными хулиганствующими молодчиками, которые берут на себя право решать за других, что им смотреть, кого слушать и «чем дышать». Почти по Газманову, если вспомнить его песню про «свежий ветер» (оказавшийся, правда, на поверку мусорным ветром).
Украинские власти пытаются в этом абсурдном деле привлечь на свою сторону Европу. Иногда это удается: прогнули же под себя «Евровидение». Ранее недопуск российской участницы Юлии Самойловой был нарушением правил конкурса (на которое, впрочем, ради политической конъюнктуры закрыли глаза). Теперь же, согласно новым правилам, страны-участницы не должны выдвигать на конкурс тех, кому запрещен въезд в принимающее государство. Правило это введено специально ради Украины, а точнее – ради ее властных лиц, чье поведение сложно расценить иначе, чем дешевую комедию.
При том, что дух «Евровидения» предполагает запрет на какие-либо политические демарши, - теперь любую неугодную страну можно не допустить на конкурс. Предлог можно найти любой. Ведь, как мы помним, вся «вина» Юлии Самойловой состояла в том, что она побывала в Крыму. (Видимо, путем борьбы с этой хрупкой девушкой майданные власти пытались вернуть себе полуостров!)
Таким образом, вопрос, который не должен касаться политики – кто будет петь на «Евровидении» - превращается в острейший политический: чей Крым?
Можно сказать и то, что все эти артисты, вся эта попса, все это «Евровидение» не имеют отношения к искусству. Зато можно полюбоваться новым образчиком украинского высокого искусства. В Киеве изваяли памятник «хероям АТО» - античные скульпторы, что называется, отдыхают.
По замыслу авторов «шедевра», большой меч насквозь пронзает карту России. Однако ассоциации в связи с агрессивной скульптурой рождаются самые разные. Наиболее приличная: это похоже на могильную плиту АТОшников, в которую вбили осиновый кол. Это было бы правильно: упыри и есть упыри. Ибо странные заявления министров, свистопляска вокруг неугодных артистов – лишь дешевая комедия. А вот то, что продолжается преступная «АТО» - это уже самая настоящая трагедия…
Автор: Елена Громова
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