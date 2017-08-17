С Байконура стартовал "Протон-М" с аппаратом военного назначения

Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

Пресс-служба главного оборонного ведомства страны сообщает о том, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом военного назначения. Общее руководство пуском ракеты-носителя, как сообщается, осуществлялось командующим Космическими войсками – замглавкома ВКС генерал-полковником Александром Головко. Он прибыл на Байконур накануне.Из материала управления информации и связи Минобороны России (цитата РИА Новости ):На сегодня же намечен выход космонавтов Сергея Рязанского и Фёдора Юрчихина в открытый космос с борта Международной космической станции. Космонавты осуществят установку научной аппаратуры, тесты на микробные загрязнения внешней поверхности модулей и запуск мини-спутников. В программе – тестирование нового скафандра «Орлан-МКС», оснащённого системой терморегулирования автоматического характера. По плану в открытом космосе наши космонавты проведут 6 часов.