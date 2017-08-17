08:29 17 августа

С Байконура стартовал "Протон-М" с аппаратом военного назначения

Пресс-служба главного оборонного ведомства страны сообщает о том, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом военного назначения. Общее руководство пуском ракеты-носителя, как сообщается, осуществлялось командующим Космическими войсками – замглавкома ВКС генерал-полковником Александром Головко. Он прибыл на Байконур накануне.

Из материала управления информации и связи Минобороны России (цитата РИА Новости):
Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.


С Байконура стартовал "Протон-М" с аппаратом военного назначения



На сегодня же намечен выход космонавтов Сергея Рязанского и Фёдора Юрчихина в открытый космос с борта Международной космической станции. Космонавты осуществят установку научной аппаратуры, тесты на микробные загрязнения внешней поверхности модулей и запуск мини-спутников. В программе – тестирование нового скафандра «Орлан-МКС», оснащённого системой терморегулирования автоматического характера. По плану в открытом космосе наши космонавты проведут 6 часов.

Использованы фотографии: ©AP/FOTOLINK (East News)
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Комментарии 11

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  1. Logall Сегодня, 06:44
    Нужно запустить ''Дамоклов Меч'', пусть зависнет над Вашингтоном! Если брехать начнут– меч как...
    Logall
    1. maxim947 Сегодня, 07:30
      Пожелаем удачи и больше пусков. Один-два пуска в год это никуда не годится, еще недавно ежегодно по 8-10 пусков было. Илон Маск оказался не таким уж звездоболом... Хотя без хорошей поддержки правительства там не обошлось, но факт на лицо.
      maxim947
      1. voyaka uh Сегодня, 08:09
        Маска не субсидируют ни НАСА, ни правительство. Только частные инвесторы.
        Тем не менее, он захватил 60% рынка коммерческих запусков
        (включая пуски и подписанные контракты),
        потеснив и Россию, и Францию, и американских конкурентов Боинг-Локхид.
        Пример, как надо работать.
        voyaka uh
  2. krops777 Сегодня, 06:53
    С Байконура стартовал "Протон-М" с аппаратом военного назначения


    Что то про Восточный давно вестей не было.
    krops777
    1. Hoc vince Сегодня, 07:03
      Да, только вчера (16.08.), Дмитрий Рогозин не исключил привлечения иностранных подрядчиков на "Восточный".
      Hoc vince
      1. Reptiloid Сегодня, 07:06
        Российская космонавтика всё равно совершенствуется!
        Reptiloid
        1. Hoc vince Сегодня, 07:07
          Никто не спорит.
          Hoc vince
      2. krops777 Сегодня, 07:37
        Да, только вчера (16.08.), Дмитрий Рогозин не исключил привлечения иностранных подрядчиков на "Восточный".


        Да имею ввиду когда у них пуски будут.
        krops777
        1. Hoc vince Сегодня, 07:39
          "График у нас имеется, исходим из того, что сроки сдвинуты не будут – 28 ноября и 22 декабря" Д. Рогозин
          Hoc vince
          1. krops777 Сегодня, 07:43
            "График у нас имеется, исходим из того, что сроки сдвинуты не будут – 28 ноября и 22 декабря" Д. Рогозин


            Спасибо за инфу а то я уж за переживал.
            krops777
  3. Старый26 Сегодня, 07:52
    Цитата: krops777
    Да, только вчера (16.08.), Дмитрий Рогозин не исключил привлечения иностранных подрядчиков на "Восточный".


    Да имею ввиду когда у них пуски будут.

    В конце года. Да и что с Восточного сейчас пускать. Все те же "Союзы"

    Цитата: maxim947
    Пожелаем удачи и больше пусков. Один-два пуска в год это никуда не годится, еще недавно ежегодно по 8-10 пусков было. Илон Маск оказался не таким уж звездоболом... Хотя без хорошей поддержки правительства там не обошлось, но факт на лицо.

    Да без разницы, с поддержкой или нет, но он выполняет обещанное. А сколько про него тут, на ВО не писали.
    А он в этом году планирует (и выполнит) количество пусков сравнимое с количеством пусков у России. И это не считая всей остальной линейки американских носителей
    Старый26
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