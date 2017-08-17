Опрос. В каких странах Путину доверяют больше, чем Трампу, и наоборот
Исследовательский центр Pew провёл социологический мониторинг уровня доверия политикам. На этот раз опрос проводился среди граждан десятков стран на различных континентах на предмет их доверия/недоверия действующему президенту России. При этом представители исследовательского центра заявляют, что исследование показало «низкий уровень одобрения политики Владимира Путина».
Так, Владимиру Путину доверяют 79% опрошенных вьетнамцев, 54% - филиппинцев, 50% граждан Греции, 46% граждан Ливана, 34% венгров, 51% опрошенных в Танзании, в Тунисе – 32%, 33% - в ЮАР, 27% граждан Республики Корея. Примечательно, что в той же Греции президенту России доверяют существенно больше граждан, нежели собственным властям.
Наименьший уровень доверия Владимиру Путину в таких странах как Иордания – 2%, Польша – 4% и Испания – 8%.
Далее представлена сводная оценочная таблица по уровню доверия президентам России и США. Выясняется, что уровень доверия Владимиру Путину в большинстве стран, в которых проводился опрос выше, нежели уровень доверия Дональду Трампу. Наибольший разрыв в оценках в пользу Путина предпочтения продемонстрирован в Греции, Ливане, Вьетнаме и Германии. А наибольший разрыв в оценках в пользу Трампа – в Израиле, Польше и Нигерии. Единственной страной, в которой Трампу и Путина доверяют одинаковое число опрошенных – африканская Танзания.
Интересная деталь: в Индии Трампу доверяют больше, чем Путину – на 11% опрошенных граждан. При этом Индия - одна из самых "неопределившихся" стран - 58% воздержались от ответа.
Сводная таблица:
Так, Владимиру Путину доверяют 79% опрошенных вьетнамцев, 54% - филиппинцев, 50% граждан Греции, 46% граждан Ливана, 34% венгров, 51% опрошенных в Танзании, в Тунисе – 32%, 33% - в ЮАР, 27% граждан Республики Корея. Примечательно, что в той же Греции президенту России доверяют существенно больше граждан, нежели собственным властям.
Наименьший уровень доверия Владимиру Путину в таких странах как Иордания – 2%, Польша – 4% и Испания – 8%.
Далее представлена сводная оценочная таблица по уровню доверия президентам России и США. Выясняется, что уровень доверия Владимиру Путину в большинстве стран, в которых проводился опрос выше, нежели уровень доверия Дональду Трампу. Наибольший разрыв в оценках в пользу Путина предпочтения продемонстрирован в Греции, Ливане, Вьетнаме и Германии. А наибольший разрыв в оценках в пользу Трампа – в Израиле, Польше и Нигерии. Единственной страной, в которой Трампу и Путина доверяют одинаковое число опрошенных – африканская Танзания.
Интересная деталь: в Индии Трампу доверяют больше, чем Путину – на 11% опрошенных граждан. При этом Индия - одна из самых "неопределившихся" стран - 58% воздержались от ответа.
Сводная таблица:
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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