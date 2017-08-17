08:28 17 августа

Опрос. В каких странах Путину доверяют больше, чем Трампу, и наоборот

Исследовательский центр Pew провёл социологический мониторинг уровня доверия политикам. На этот раз опрос проводился среди граждан десятков стран на различных континентах на предмет их доверия/недоверия действующему президенту России. При этом представители исследовательского центра заявляют, что исследование показало «низкий уровень одобрения политики Владимира Путина».

Так, Владимиру Путину доверяют 79% опрошенных вьетнамцев, 54% - филиппинцев, 50% граждан Греции, 46% граждан Ливана, 34% венгров, 51% опрошенных в Танзании, в Тунисе – 32%, 33% - в ЮАР, 27% граждан Республики Корея. Примечательно, что в той же Греции президенту России доверяют существенно больше граждан, нежели собственным властям.

Наименьший уровень доверия Владимиру Путину в таких странах как Иордания – 2%, Польша – 4% и Испания – 8%.


Далее представлена сводная оценочная таблица по уровню доверия президентам России и США. Выясняется, что уровень доверия Владимиру Путину в большинстве стран, в которых проводился опрос выше, нежели уровень доверия Дональду Трампу. Наибольший разрыв в оценках в пользу Путина предпочтения продемонстрирован в Греции, Ливане, Вьетнаме и Германии. А наибольший разрыв в оценках в пользу Трампа – в Израиле, Польше и Нигерии. Единственной страной, в которой Трампу и Путина доверяют одинаковое число опрошенных – африканская Танзания.

Опрос. В каких странах Путину доверяют больше, чем Трампу, и наоборот


Интересная деталь: в Индии Трампу доверяют больше, чем Путину – на 11% опрошенных граждан. При этом Индия - одна из самых "неопределившихся" стран - 58% воздержались от ответа.

Сводная таблица:


Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 20

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  1. Logall Сегодня, 06:59
    Странный опрос. Ну доверяют, и? Пусть голосуют, что бы он правил повсеместно!
    Загнобим Америку feel
    Logall
    1. Тралл Сегодня, 07:31
      А теперь смотрим на последнее место в табличке и понимаем, какое государство вмешалось в выборы Трампа smile
      Тралл
      1. dik-nsk Сегодня, 07:58
        Единственной страной, в которой Трампу и Путина доверяют одинаковое число опрошенных – африканская Танзания
        я так понимаю они вообще не в теме кто эти люди laughing
        dik-nsk
      2. pvv113 Сегодня, 08:24
        Ваша наблюдательность достойна высокой оценки good
        pvv113
  2. сибиралт Сегодня, 06:59
    Хорошо, что в Танзании и Тунисе Путина любят. laughing
    А вообще-то статистика явно липовая. Поляки сами говорят, что их народ, в основном, Путина уважает.
    сибиралт
    1. Logall Сегодня, 07:02
      А они в Польше по барам нац.Патриотов опрашивали. Только там можно было, дабы ''Сэма'' не разочаровть...
      Logall
      1. Dmitriy69 Сегодня, 07:21
        Небыли вы в Польше. В подавляющем большенстве поляки враждебны России и всему русскому, этакий комплекс обиженного гнома. А уважительно отозваться о Путине могут только чтобы ущипнуть воспалённое самолюбие своих политиканов.
        Dmitriy69
        1. dik-nsk Сегодня, 07:59
          все верно, уважать - не значит доверять, может и уважают за силу, но боятся и не доверяют
          dik-nsk
  3. Громобой Сегодня, 07:01
    При этом Индия - одна из самых "неопределившихся" стран - 58% воздержались от ответа.
    Индия такая сказочная страна в нирвану погружённая,может эти 58% и не знают о существовании Путина и Трампа..? bully
    Громобой
  4. olhon Сегодня, 07:01
    UK и Канада удивили... Никому не верят)))
    olhon
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    Польша – 4% и Испания – 8%.

    С Польшей понятно, а у Испании какие претензии к нашему президенту? С другой стороны все эти опросы делаются по заказу и с определенными целями. А чего они не опросили ИГИЛ и наших "борцов с режимом"?
    rotmistr60
    1. Orionvit Сегодня, 08:18
      Эти "опросы" делаются на "коленке". Живые респонденты, для нынешних организаций типа "исследовательский центр Pew" , уже не требуются.
      Orionvit
  6. Esoteric Сегодня, 07:24
    Интересны в этом ключе данные по Китаю... belay
    Что касается Индии, - надо почаще ездить в Индию, а не во Францию. И с Израилем тоже нормальное определение, выяснили, откуда "кто есть who"...
    Esoteric
  7. Altona Сегодня, 07:30
    Без симпатий Китая опрос просто похож на магазинный чек. Ни о чем короче. request
    Altona
  8. Altona Сегодня, 07:32
    Цитата: Dmitriy69
    Небыли вы в Польше. В подавляющем большенстве поляки враждебны России и всему русскому

    --------------------------------------
    Приятного им аппетита.Пусть яблочек побольше кушают, кишечник прочищают. А мы как-нибудь своими яблочками обойдемся. Хорошо хоть в этом году у нас в саду их нет, отдыхают яблоньки. laughing
    Altona
  9. Monster_Fat Сегодня, 07:35
    "Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
    И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь"...... это насчет "неопределившейся" Индии. wink
    Monster_Fat
  10. irazum Сегодня, 07:37
    Статистика ни о чём и для чего нужна-непонятно.
    irazum
  11. Гюйс Сегодня, 07:38
    Исследовательский центр Pew провёл социологический мониторинг уровня доверия политикам.

    Прощупывают обстановку. "Ребята" планомерно двигаются к намеченному.
    Гюйс
  12. P1956P1956 Сегодня, 07:58
    Что бы не было войны ,нужно воспользоваться внутренней напряженностью противостояния двух политических партий в США и спровоцировать гражданскую войну.С ними нужно разговаривать на их же языке.Почему в США не может быть майдан ? Что они святые что ли?
    P1956P1956
  13. сталевар Сегодня, 08:24
    Интересно, когда "вещи" называешь своими именами тебе выносят предупреждение. Хорошо ,попробуем по другому.
    Путин недавно подписал закон, где оплата ЖКХ должна производиться по обще домовому счётчику. Вопрос, а индивидуальные в квартирах тогда для чего? В Китай эл.энергию продаём по 1руб20коп, а своим 3руб. и выше. Минимальная зарплата 7500руб, а прожиточный минимум 9300руб. Это как ? Продолжать? Легко быть добрым за чужой счёт. А слабо своему народу гуманитарку раздавать и газ бесплатно когда люди замерзают.
    сталевар
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