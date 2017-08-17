08:28 17 августа

Ми-171А2 прошёл сертификацию

Московский вертолётный завод им.А.В.Миля получил от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) переизданный сертификат типа вертолёта Ми-171А со включением в сертификат новой модели этого вертолёта Ми-171А2.

Сертификация вертолета Ми-171А2, как сообщает пресс-служба Росавиации, проводилась в рамках заявки на одобрение главного изменения типовой конструкции Ми-171А, ранее поданной МВЗ им М.Л. Миля. Всего Росавиацией были сертифицированы 16 главных изменений типовой конструкции вертолета.

Далее перечисляются изменения, прошедшие сертификационную процедуру:


увеличение взлетной массы до 13 тонн по категории А;
замена состава экипажа (КВС, второй пилот и бортмеханик) на двухчленный (КВС и второй пилот);
изменение конструкции фюзеляжа, стабилизатора и килевой балки;
замена двигателей на модель ВК-2500ПС-03 и вспомогательной силовой установки на модель SAFIR 5K/G MI;
замена металлических лопастей несущего винта на лопасти из полимерных композиционных материалов;
замена 3-х лопастного рулевого винта на Х-образный рулевой винт;
установка на вертолет современного комплекса бортового оборудования КБО-17;
установка энергопоглощающих кресел и др.

Работы проводились восемью сертификационными центрами при координации Роскосмоса и Авиационного регистра РФ. Стендовые дополнительные испытания проведены по 21-й программе, наземно-лётные – по 41-й программе, - сообщает пресс-служба ведомства.

Ми-171А2 прошёл сертификацию


Ми-171А2 –многоцелевой вертолет среднего класса, в котором сочетают опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 и современные технические решения.

Использованы фотографии: www.favt.ru
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Комментарии 7

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  1. krops777 Сегодня, 07:31
    Ми-171А2 прошёл сертификацию


    Дороже будет определенно, многие бедные страны могут не потянуть, если только оставят в производстве старый МИ-8.
    krops777
    1. Владимир16 Сегодня, 07:38
      Цитата: krops777
      если только оставят в производстве старый МИ-8.

      Непременно оставят. И рядом с ним, в соседнем цеху конвейер ВАЗ 2101. Специально для Вас, и для бедных стран.
      Владимир16
      1. krops777 Сегодня, 07:40
        И рядом с ним, в соседнем цеху конвеер ВАЗ2101. Специально для Вас.


        Ну кабы порядок цен маленько другой вы не находите? а так чем плох ВАЗ2101 по цене 100тыс руб многие бы купили. wink
        krops777
        1. Владимир16 Сегодня, 07:44
          Безопасность Вас хоть как-то интересует?
          Нужно производить не товары для бедных, а продукцию безопасную и современную, отвечающую всем современным запросам.

          ВАЗ 2101 хорош как памятник прошлому, но ездить на нем плохо.
          Нужны не хреновые авто за маленькие деньги, а создавать условия жизни в России позволяющие покупать хорошие автомобили.
          Владимир16
          1. krops777 Сегодня, 07:51
            Нужны не хреновые авто за маленькие деньги, а создавать условия жизни в России позволяющие покупать хорошие автомобили.


            Давайте в президенты, я за вас проголосую. good
            krops777
    2. Тралл Сегодня, 07:42
      После падения курса российского рубля экспортная привлекательность продукции из России значительно возросла из-за снижения себестоимости российских комплектующих, сырья, энергоресурсов и рабочей силы(в валютном исчислении). При грамотной маркетинговой политике Ми-171А2 будут разлетаться по миру, как горячие пирожки. Так что, не переживайте, "определенно". smile
      Тралл
      1. krops777 Сегодня, 07:49
        При грамотной маркетинговой политике Ми-171А2 будут разлетаться по миру, как горячие пирожки. Так что, не переживайте, "определенно".


        Ну ладно убедили, поживем увидим а так цена нового МИ-8 от 18 до 22 млн. $. военного назначения.
        krops777
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