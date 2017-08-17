Ми-171А2 прошёл сертификацию
Московский вертолётный завод им.А.В.Миля получил от Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) переизданный сертификат типа вертолёта Ми-171А со включением в сертификат новой модели этого вертолёта Ми-171А2.
Сертификация вертолета Ми-171А2, как сообщает пресс-служба Росавиации, проводилась в рамках заявки на одобрение главного изменения типовой конструкции Ми-171А, ранее поданной МВЗ им М.Л. Миля. Всего Росавиацией были сертифицированы 16 главных изменений типовой конструкции вертолета.
Далее перечисляются изменения, прошедшие сертификационную процедуру:
увеличение взлетной массы до 13 тонн по категории А;
замена состава экипажа (КВС, второй пилот и бортмеханик) на двухчленный (КВС и второй пилот);
изменение конструкции фюзеляжа, стабилизатора и килевой балки;
замена двигателей на модель ВК-2500ПС-03 и вспомогательной силовой установки на модель SAFIR 5K/G MI;
замена металлических лопастей несущего винта на лопасти из полимерных композиционных материалов;
замена 3-х лопастного рулевого винта на Х-образный рулевой винт;
установка на вертолет современного комплекса бортового оборудования КБО-17;
установка энергопоглощающих кресел и др.
Работы проводились восемью сертификационными центрами при координации Роскосмоса и Авиационного регистра РФ. Стендовые дополнительные испытания проведены по 21-й программе, наземно-лётные – по 41-й программе, - сообщает пресс-служба ведомства.
Ми-171А2 –многоцелевой вертолет среднего класса, в котором сочетают опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 и современные технические решения.
Сертификация вертолета Ми-171А2, как сообщает пресс-служба Росавиации, проводилась в рамках заявки на одобрение главного изменения типовой конструкции Ми-171А, ранее поданной МВЗ им М.Л. Миля. Всего Росавиацией были сертифицированы 16 главных изменений типовой конструкции вертолета.
Далее перечисляются изменения, прошедшие сертификационную процедуру:
увеличение взлетной массы до 13 тонн по категории А;
замена состава экипажа (КВС, второй пилот и бортмеханик) на двухчленный (КВС и второй пилот);
изменение конструкции фюзеляжа, стабилизатора и килевой балки;
замена двигателей на модель ВК-2500ПС-03 и вспомогательной силовой установки на модель SAFIR 5K/G MI;
замена металлических лопастей несущего винта на лопасти из полимерных композиционных материалов;
замена 3-х лопастного рулевого винта на Х-образный рулевой винт;
установка на вертолет современного комплекса бортового оборудования КБО-17;
установка энергопоглощающих кресел и др.
Работы проводились восемью сертификационными центрами при координации Роскосмоса и Авиационного регистра РФ. Стендовые дополнительные испытания проведены по 21-й программе, наземно-лётные – по 41-й программе, - сообщает пресс-служба ведомства.
Ми-171А2 –многоцелевой вертолет среднего класса, в котором сочетают опыт эксплуатации вертолетов типа Ми-8/17 и современные технические решения.
Использованы фотографии: www.favt.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти