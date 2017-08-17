СМИ: Под ударом самолётов коалиции США в Ракке погибли 17 женщин и детей
Сирийское информационное агентство SANA сообщает о том, что самолёты американской коалиции в очередной раз «промахнулись». На этот раз ВВС коалиции нанесли удар по городу Ракка, жертвами которого стали не террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ), а мирные жители. В сводке говорится о том, что жертвами бомбардировки с воздуха стали по меньшей мере 17 женщин и детей. Более 50 человек получили ранения.
В общей сложности, только на текущей неделе от ударов ВВС США и коалиционных сил в районе Ракки погибли более 40 гражданских лиц. При этом нанесён непоправимый урон объектам инфраструктуры, включая системы жизнеобеспечения.
И где же те западные телеканалы, которые выходили с ежедневными сводками об «убийствах женщин и детей российскими авиабомбами в Алеппо»? Где репортажи CNN о гибнущих под американскими ударами мирных жителях Ракки? Ах, да... Логика этих СМИ такова, что если речь идёт об американском авиаударе, то всех погибших нужно автоматически причислять к террористам. А если речь идёт об авиаударе ВКС РФ, то все погибшие на земле тут же объявляются мирными жителями, даже если за секунду до этого из миномётов обстреливали жилые кварталы.
До сих пор не приведены точные данные о числе погибших гражданских лиц при штурме Мосула, хотя тот же ТК CNN ежедневно производил подсчёты погибших мирных граждан в упомянутом Алеппо.
В общей сложности, только на текущей неделе от ударов ВВС США и коалиционных сил в районе Ракки погибли более 40 гражданских лиц. При этом нанесён непоправимый урон объектам инфраструктуры, включая системы жизнеобеспечения.
И где же те западные телеканалы, которые выходили с ежедневными сводками об «убийствах женщин и детей российскими авиабомбами в Алеппо»? Где репортажи CNN о гибнущих под американскими ударами мирных жителях Ракки? Ах, да... Логика этих СМИ такова, что если речь идёт об американском авиаударе, то всех погибших нужно автоматически причислять к террористам. А если речь идёт об авиаударе ВКС РФ, то все погибшие на земле тут же объявляются мирными жителями, даже если за секунду до этого из миномётов обстреливали жилые кварталы.
До сих пор не приведены точные данные о числе погибших гражданских лиц при штурме Мосула, хотя тот же ТК CNN ежедневно производил подсчёты погибших мирных граждан в упомянутом Алеппо.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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