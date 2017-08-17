08:28 17 августа

СМИ: Под ударом самолётов коалиции США в Ракке погибли 17 женщин и детей

Сирийское информационное агентство SANA сообщает о том, что самолёты американской коалиции в очередной раз «промахнулись». На этот раз ВВС коалиции нанесли удар по городу Ракка, жертвами которого стали не террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ), а мирные жители. В сводке говорится о том, что жертвами бомбардировки с воздуха стали по меньшей мере 17 женщин и детей. Более 50 человек получили ранения.

В общей сложности, только на текущей неделе от ударов ВВС США и коалиционных сил в районе Ракки погибли более 40 гражданских лиц. При этом нанесён непоправимый урон объектам инфраструктуры, включая системы жизнеобеспечения.

СМИ: Под ударом самолётов коалиции США в Ракке погибли 17 женщин и детей



И где же те западные телеканалы, которые выходили с ежедневными сводками об «убийствах женщин и детей российскими авиабомбами в Алеппо»? Где репортажи CNN о гибнущих под американскими ударами мирных жителях Ракки? Ах, да... Логика этих СМИ такова, что если речь идёт об американском авиаударе, то всех погибших нужно автоматически причислять к террористам. А если речь идёт об авиаударе ВКС РФ, то все погибшие на земле тут же объявляются мирными жителями, даже если за секунду до этого из миномётов обстреливали жилые кварталы.

До сих пор не приведены точные данные о числе погибших гражданских лиц при штурме Мосула, хотя тот же ТК CNN ежедневно производил подсчёты погибших мирных граждан в упомянутом Алеппо.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. P1956P1956 Сегодня, 07:55
    Что бы не было войны ,нужно воспользоваться внутренней напряженностью противостояния двух политических партий в США и спровоцировать гражданскую войну.С ними нужно разговаривать на их же языке.Почему в США не может быть майдан ? Что они святые что ли?
    P1956P1956
    1. Володин Сегодня, 08:00
      Цитата: P1956P1956
      Почему в США не может быть майдан ?

      На Ваш вопрос ранее ответил американский журналист Тим Керби: "В США не может быть революции, так как там нет американского посольства".)) В каждой шутке..., как говорится.
      Володин
  2. Flinky Сегодня, 08:01
    Бабы с бабами воюют... Чего от них ждать?
    Flinky
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:06
      Чего от них ждать?


      Новых авиаударов...

      ясно что бомбежки продолжатся ....а сотня другая мирняка разнесенная на куски ...как сказал один почитатель США ...лес рубят щепки летят.
      Тот же ЛЕХА
  3. МВГ Сегодня, 08:04
    "...ВВС коалиции нанесли удар по городу Ракка, жертвами которого стали не террористы ИГИЛ (*запрещено в РФ), а мирные жители." - гнут свою линию: террористов спасай, остальных мочи как придется
    МВГ
  4. Гюйс Сегодня, 08:21
    До сих пор не приведены точные данные о числе погибших гражданских лиц при штурме Мосула, хотя тот же ТК CNN ежедневно производил подсчёты погибших мирных граждан в упомянутом Алеппо.

    А как вы хотели? Наоборот? США гнут свою линию, а мы всё удивляемся, ну почему же так?
    Гюйс
  5. voyaka uh Сегодня, 08:22
    Как продвигаются дела у курдов и американцев в Ракке
    видно на карте.
    Медленно. У курдов - небольшой опыт взятия городов. И они
    не ограничены во времени - не особо торопятся. Ракка полностью окружена.
    voyaka uh
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