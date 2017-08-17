В КНР представлен бронеавтомобиль VP22
Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», китайская корпорация Norinco впервые представила бронеавтомобиль VP22 с усиленной противоминной защитой.
Данная техника имеет сходство с отечественной бронемашиной "Тайфун-К", которая на текущий момент уже принята на вооружение российской армии и успешно используется в Сирии.
Китайская машина имеет колесную формулу 6х6. Её компоновка напоминает "Тайфун-К". При этом лобовая часть кабины российского изделия, как полагают военные эксперты, отличается лучшей защитой. Возможно, что ходовая часть "Тайфун-К" является более мощной.
Более детально сравнить машины не представляется возможным, так как технические характеристики китайского автомобиля не озвучены.
Данная техника имеет сходство с отечественной бронемашиной "Тайфун-К", которая на текущий момент уже принята на вооружение российской армии и успешно используется в Сирии.
Китайская машина имеет колесную формулу 6х6. Её компоновка напоминает "Тайфун-К". При этом лобовая часть кабины российского изделия, как полагают военные эксперты, отличается лучшей защитой. Возможно, что ходовая часть "Тайфун-К" является более мощной.
Более детально сравнить машины не представляется возможным, так как технические характеристики китайского автомобиля не озвучены.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-21000.htm
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