08:28 17 августа

В КНР представлен бронеавтомобиль VP22

Как сообщает новостной портал «Вестник Мордовии», китайская корпорация Norinco впервые представила бронеавтомобиль VP22 с усиленной противоминной защитой.

В КНР представлен бронеавтомобиль VP22


Данная техника имеет сходство с отечественной бронемашиной "Тайфун-К", которая на текущий момент уже принята на вооружение российской армии и успешно используется в Сирии.




Китайская машина имеет колесную формулу 6х6. Её компоновка напоминает "Тайфун-К". При этом лобовая часть кабины российского изделия, как полагают военные эксперты, отличается лучшей защитой. Возможно, что ходовая часть "Тайфун-К" является более мощной.
Более детально сравнить машины не представляется возможным, так как технические характеристики китайского автомобиля не озвучены.


Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-21000.htm
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Комментарии 3

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 08:22
    Модная тенденция однако...
    Вождь краснокожих
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 08:23
    Просто решили по фотографиям воспроизвести. Хотя не думаю что наши продали китайцам Тайфун.
    ШВЕДский_стол
    1. alekc75 Сегодня, 08:28
      не дай бог продавать им!!!
      alekc75
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