08:28 17 августа

Россия наращивает объёмы переработки нефти

Организация JODI («Совместная инициатива по нефтяной статистике») публикует данные по нефтедобыче по итогам июня. Статистика говорит о том, что Россия в очередной раз вышла на лидирующие позиции по добыче нефти в мире, опередив Саудовскую Аравию. Если в Саудовской Аравии по итогам июня добывалось по 10,07 млн баррелей «чёрного золота» в сутки, то в России – 10,323 млн.

Это притом, что саудовский рост добычи по сравнению с маем в процентном соотношении опередил рост российский. Так, в Саудовской Аравии в июне добыли почти на 2% больше, нежели в мае. А в России – только на 0,47%.

Нужно отметить, что Саудовская Аравия на данный момент по-прежнему занимает лидирующие позиции по объёмам экспорта нефти.
Ежесуточные объёмы экспорта из этой страны составляют 6,9 млн баррелей. Показатели России – 5,4 млн баррелей в сутки.


Отмечается о существенном увеличении объёмов переработки нефти на российских НПЗ. В сравнении с маем в июне объёмы переработки «чёрного золота» выросли почти на 8%.

Россия наращивает объёмы переработки нефти


Эксперты склонны считать, что это не разовое явление, и что Россия старается увеличивать производство и экспорт продуктов именно переработки нефти, имеющих существенную добавленную стоимость и позволяющих (на уровне производства) открывать новые высокотехнологичные рабочие места.

Использованы фотографии: ©LFI/Photoshot/REPORTER (East News)
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Комментарии 5

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  1. dik-nsk Сегодня, 08:18
    Россия старается увеличивать производство и экспорт продуктов именно переработки нефти
    давно пора, еще бы о качестве подумали, а то заливаемое в бак отдаленно напоминает бензин, одни присадки
    dik-nsk
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:19
    Статистика говорит о том, что Россия в очередной раз вышла на лидирующие позиции по добыче нефти в мире, опередив Саудовскую Аравию.


    Что будем делать когда при таких темпах добычи нефти истощатся ее запасы...
    такое ощущение что прям гордятся этим достижением в КРЕМЛЕ.
    Тот же ЛЕХА
    1. voyaka uh Сегодня, 08:25
      Тогда начнут развиваться технологии.
      voyaka uh
  3. Александр 3 Сегодня, 08:26
    Что то при всех этих передовых показателях по продаже народного достояния цены на бензин для народа не падают.
    Александр 3
  4. Logall Сегодня, 08:27
    [quote]Россия в очередной раз вышла на лидирующие позиции по добыче нефти в мире[quote][/quote]
    Logall
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