Россия наращивает объёмы переработки нефти

Организация JODI («Совместная инициатива по нефтяной статистике») публикует данные по нефтедобыче по итогам июня. Статистика говорит о том, что Россия в очередной раз вышла на лидирующие позиции по добыче нефти в мире, опередив Саудовскую Аравию. Если в Саудовской Аравии по итогам июня добывалось по 10,07 млн баррелей «чёрного золота» в сутки, то в России – 10,323 млн.Это притом, что саудовский рост добычи по сравнению с маем в процентном соотношении опередил рост российский. Так, в Саудовской Аравии в июне добыли почти на 2% больше, нежели в мае. А в России – только на 0,47%.Нужно отметить, что Саудовская Аравия на данный момент по-прежнему занимает лидирующие позиции по объёмам экспорта нефти.Ежесуточные объёмы экспорта из этой страны составляют 6,9 млн баррелей. Показатели России – 5,4 млн баррелей в сутки.Отмечается о существенном увеличении объёмов переработки нефти на российских НПЗ. В сравнении с маем в июне объёмы переработки «чёрного золота» выросли почти на 8%.Эксперты склонны считать, что это не разовое явление, и что Россия старается увеличивать производство и экспорт продуктов именно переработки нефти, имеющих существенную добавленную стоимость и позволяющих (на уровне производства) открывать новые высокотехнологичные рабочие места.