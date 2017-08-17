Ассанж: РФ не имеет отношения к взлому серверов Демпартии США

Во время нашей трехчасовой встречи мы обсудили широкий спектр вопросов, включая передачу WikiLeaks электронных писем Демократической партии в ходе президентских выборов в прошлом году. Джулиан настойчиво заявлял, что русские были непричастны к взлому или раскрытию этих писем,

Джулиан также дал понять, что он открыт для дальнейшего диалога относительно конкретной информации о ситуации с электронными письмами Демократической партии, которая в настоящий момент неизвестна общественности,