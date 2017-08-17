Ассанж: РФ не имеет отношения к взлому серверов Демпартии США
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе встречи с конгрессменом от Республиканской партии США Даной Рорабахером заявил, что Москва не имеет отношения к взлому баз данных Демпартии во время избирательной компании 2016 года, передает РИА Новости сообщение газеты Hill.
Он заявил, что намерен передать более детальную информацию о встрече Дональду Трампу.
Встреча Ассанжа с Рорабахером, который является членом комиссии конгресса США по иностранным делам, проходила в стенах посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж вынужденно пребывает уже более 5-ти лет, получив убежище у эквадорских властей в 2012 году.
Во время нашей трехчасовой встречи мы обсудили широкий спектр вопросов, включая передачу WikiLeaks электронных писем Демократической партии в ходе президентских выборов в прошлом году. Джулиан настойчиво заявлял, что русские были непричастны к взлому или раскрытию этих писем,сказал Рорабахер.
Он заявил, что намерен передать более детальную информацию о встрече Дональду Трампу.
Джулиан также дал понять, что он открыт для дальнейшего диалога относительно конкретной информации о ситуации с электронными письмами Демократической партии, которая в настоящий момент неизвестна общественности,добавил конгрессмен.
Встреча Ассанжа с Рорабахером, который является членом комиссии конгресса США по иностранным делам, проходила в стенах посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж вынужденно пребывает уже более 5-ти лет, получив убежище у эквадорских властей в 2012 году.
Использованы фотографии: Polaris/EAST NEWS
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