12:39 17 августа

Ассанж: РФ не имеет отношения к взлому серверов Демпартии США

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе встречи с конгрессменом от Республиканской партии США Даной Рорабахером заявил, что Москва не имеет отношения к взлому баз данных Демпартии во время избирательной компании 2016 года, передает РИА Новости сообщение газеты Hill.



Во время нашей трехчасовой встречи мы обсудили широкий спектр вопросов, включая передачу WikiLeaks электронных писем Демократической партии в ходе президентских выборов в прошлом году. Джулиан настойчиво заявлял, что русские были непричастны к взлому или раскрытию этих писем,
сказал Рорабахер.


Он заявил, что намерен передать более детальную информацию о встрече Дональду Трампу.

Джулиан также дал понять, что он открыт для дальнейшего диалога относительно конкретной информации о ситуации с электронными письмами Демократической партии, которая в настоящий момент неизвестна общественности,
добавил конгрессмен.

Встреча Ассанжа с Рорабахером, который является членом комиссии конгресса США по иностранным делам, проходила в стенах посольства Эквадора в Лондоне, где Ассанж вынужденно пребывает уже более 5-ти лет, получив убежище у эквадорских властей в 2012 году.

Использованы фотографии: Polaris/EAST NEWS
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Комментарии 18

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  1. Александр 3 Сегодня, 08:34
    А что все так внимательно слушают высказывания Ассанжа?Особенно в Америке.
    Александр 3
    1. Маз Сегодня, 08:45
      Кто бы сомневался, шо непричастна
      Маз
      1. Самаритянин Сегодня, 08:53
        Цитата: Маз
        Кто бы сомневался, шо непричастна

        А вот сейчас обидненько было...
        Самаритянин
    2. Logall Сегодня, 08:58
      Цитата: Александр 3
      А что все так внимательно слушают высказывания Ассанжа?Особенно в Америке.

      Как раз там его и слушают. Поэтому и дело завели. Его ресурс пользуется огромной популярностью, в США.
      Logall
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:06
        Вот только для политиканов , вовлечённых в междоусобную войну в США слова Ассанжа окажутся "гласом вопиющего в пустыне" . Сказали - Россия виновата , значит - виновата .
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 09:15
          Цитата: bouncyhunter
          Сказали - Россия виновата , значит - виновата

          Привет, Паша! Они не привыкли менять свое мнение, у "джентльменов" это не принято
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:21
            Привет , Володя ! hi Им до джентльменов как медному тазику до ржавчины . yes
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 09:22
              Я же в кавычки взял wink
              pvv113
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:30
                А я просто уточнил для некоторых радетелей за США . yes
                bouncyhunter
                1. pvv113 Сегодня, 09:37
                  Таким радетелям нечего на ВО вообще появляться
                  pvv113
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:39
                    Угу , только что-то их число растёт ...
                    bouncyhunter
  2. ShKAS_mashingun Сегодня, 08:37
    Москва не имеет отношения к взлому баз данных Демпартии
    мы так долго и упорно оправдываемся перед США, так старательно подбираем предложения, оброненные более или менее известными людьми, сказанные в оправдание Москвы, что поневоле закрадываются сомнения об отсутствии нашего вмешательства...
    ShKAS_mashingun
  3. Langf Сегодня, 08:52
    Паскудам главное не война - главное маневры. Уж больно вдохновенно и с пенкой орётся, уж больно элегантно по паперти конгресса башкой бъётся.
    Langf
  4. pvv113 Сегодня, 09:13
    Джулиан настойчиво заявлял, что русские были непричастны к взлому или раскрытию этих писем

    Такая настойчивость ничего, кроме роста подозрения, вызвать не может hi
    pvv113
  5. Bert Сегодня, 09:15
    Цитата: Langf
    Паскудам главное не война - главное маневры. Уж больно вдохновенно и с пенкой орётся, уж больно элегантно по паперти конгресса башкой бъётся.

    Да уж верно. Всю прошлую осень ликовали по поводу Трампушки. Брызги шампуня. Наконец проводили урода Обаму. А Трампушка оказался не приведи господи. Надо было его тогда топить. А сейчас в объятиях конгресса с ним уж не справиться обложили волки. ы противные.
    Правда прежде давно нам было как то без разницы все эти Труманы Рейганы и прочь ихний.... Шли спокойно своим путем мимо всех их кризисов с полной уверенностью в завтрашнем дне. Пока не пришел их засланец и сладкие речи про самоопределение наций не запел. Ну вислоухие подхватили. Теперь вокруг одни друзья.
    Bert
  6. Антон Болдаков Сегодня, 09:22
    Да не послушают его. США уже на принцип пошли - "виноваты русские и всё тут!". Не станут же американцы позорится перед всем миром и кричать :"Россия не виновата, это наши спецслужбы всю эту клевету по приказу Конгресса раздули"... Здесь уже вопрос престижа - или США перед всем миром признаёт свои ошибки и извиняется за клевету в адрес России или США продолжит валить всё на нас...
    Думаю любой поймёт что они выберут.
    Антон Болдаков
    1. Paranoid50 Сегодня, 09:29
      Цитата: Антон Болдаков
      или США перед всем миром признаёт свои ошибки и извиняется за клевету в адрес России
      belay belay belay Силился вспомнить,когда такое бывало... не смог, ибо глухо.
      Цитата: Антон Болдаков
      или США продолжит валить всё на нас...

      Вот это - знакомое,родное.. Это - всегда пожалуйста. laughing
      Paranoid50
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:14
    Даже если будет доказана на официальном уровне непричастность России это ничего не изменит. Эта деза уже сыграла свою главную роль.
    rotmistr60
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