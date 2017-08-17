12:39 17 августа

На Тайване представляют БТР Cloud Leopard II

Как сообщает блог bmpd, на 17 августа в Тайбэе на Тайване на площадке оборонно-промышленной выставки Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition (TADTE-2017) запланирована демонстрация военно-промышленным центром Ordinance Readiness Development Centre (ORDC) прототипа нового бронетранспортера Cloud Leopard II (Yunpao II) с колесной формулой 8х8.



Данный БТР позиционируется в качестве дальнейшего развития разработанного ORDC бронетранспортера СМ-32 Cloud Leopard (Yunpao) с колесной формулой 8х8, серийное производство которого на Тайване ведется с 2016 года. Фактическим разработчиком СМ-32 является ирландская инжиниринговая компания Timoney Technology. По всей видимости, она же создала и Cloud Leopard II.


На Тайване представляют БТР Cloud Leopard II


В отличие от СМ-32, новый Cloud Leopard II имеет серьезно переработанный по конструкции бронекорпус с элементами навесной дополнительной защиты по бортам. Новая техника напоминает сингапурский БТР Terrex, также разработанный Timoney Technology.

Включенный в экспозицию TADTE-2017 прототип Cloud Leopard II получил обозначение М1. Он вооружен расположенным в десантном отделении 120-мм минометом, оснащенным откатными механизмами. Указывается, что машина может иметь различное вооружение, в частности боевые модули и башни, включая уже испытанную на СМ-32 башню со 105-мм пушкой.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2789944.html
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Комментарии 3

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  1. uav80 Сегодня, 09:42
    Cloud Leopard

    Кот Леопольд... laughing
    uav80
  2. Yauzbek Сегодня, 10:37
    Они начали создаваться все такие высокие,огромные и сарайные. И браня у них картонная.
    Yauzbek
  3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:40
    Серьезны БТР... Но опять же считаю что БТР должен иметь защиту от кумулятивных боеприпасов... Думаю что-то вроде решетки и блоков ДЗ одновременно, это позволит решетки частично разрушать кумулятивный боеприпас даже тандемный, а ДЗ будет работать в случае если решетка не сработает... В идеале конечно нужен КАЗ, но это естественно дороже...
    Ratmir_Ryazan
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