На Тайване представляют БТР Cloud Leopard II
Как сообщает блог bmpd, на 17 августа в Тайбэе на Тайване на площадке оборонно-промышленной выставки Taipei Aerospace & Defense Technology Exhibition (TADTE-2017) запланирована демонстрация военно-промышленным центром Ordinance Readiness Development Centre (ORDC) прототипа нового бронетранспортера Cloud Leopard II (Yunpao II) с колесной формулой 8х8.
Данный БТР позиционируется в качестве дальнейшего развития разработанного ORDC бронетранспортера СМ-32 Cloud Leopard (Yunpao) с колесной формулой 8х8, серийное производство которого на Тайване ведется с 2016 года. Фактическим разработчиком СМ-32 является ирландская инжиниринговая компания Timoney Technology. По всей видимости, она же создала и Cloud Leopard II.
В отличие от СМ-32, новый Cloud Leopard II имеет серьезно переработанный по конструкции бронекорпус с элементами навесной дополнительной защиты по бортам. Новая техника напоминает сингапурский БТР Terrex, также разработанный Timoney Technology.
Включенный в экспозицию TADTE-2017 прототип Cloud Leopard II получил обозначение М1. Он вооружен расположенным в десантном отделении 120-мм минометом, оснащенным откатными механизмами. Указывается, что машина может иметь различное вооружение, в частности боевые модули и башни, включая уже испытанную на СМ-32 башню со 105-мм пушкой.
Данный БТР позиционируется в качестве дальнейшего развития разработанного ORDC бронетранспортера СМ-32 Cloud Leopard (Yunpao) с колесной формулой 8х8, серийное производство которого на Тайване ведется с 2016 года. Фактическим разработчиком СМ-32 является ирландская инжиниринговая компания Timoney Technology. По всей видимости, она же создала и Cloud Leopard II.
В отличие от СМ-32, новый Cloud Leopard II имеет серьезно переработанный по конструкции бронекорпус с элементами навесной дополнительной защиты по бортам. Новая техника напоминает сингапурский БТР Terrex, также разработанный Timoney Technology.
Включенный в экспозицию TADTE-2017 прототип Cloud Leopard II получил обозначение М1. Он вооружен расположенным в десантном отделении 120-мм минометом, оснащенным откатными механизмами. Указывается, что машина может иметь различное вооружение, в частности боевые модули и башни, включая уже испытанную на СМ-32 башню со 105-мм пушкой.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2789944.html
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