Теракт на КПП Рафах
Издание The Jerusalem Post сообщает о том, что совершён террористический акт на контрольно-пропускном пункте Рафах. Рафах – это КПП в Египте, расположенный на границе с Сектором Газа. Издание ссылается на представителя Палестинской автономии и на сотрудников египетской пограничной охраны.
Сообщается, что подозрения у пограничников вызвали двое неизвестных. При попытке досмотра один из них привёл в действие взрывное устройство. В результате взрыва погиб сам смертник, тяжёлое ранение получил его спутник. О погибших среди египетских стражей правопорядка не сообщается. Известно, что трое сотрудников пограничной охраны были ранены. Все они доставлены в местный госпиталь «Абу Юсуф ан-Надждар».
Спустя некоторое время медики сообщили, что один из раненых скончался.
В сообщении СМИ названо имя террориста-смертника. Им оказался 28-летний Нидаль Джума аль-Джафари. Издание сообщает, что он входил в группировку «Бригады Изз Аддина аль-Касама». Это военизированное крыло ХАМАС, которое признано террористической организацией в ряде стран мира, включая Израиль, США и ЕС.
Напомним, что в минувший понедельник египетские власти приняли решение открыть границу с Сектором Газа для палестинских паломников, отправляющихся на хадж в Мекку.
Сообщается, что подозрения у пограничников вызвали двое неизвестных. При попытке досмотра один из них привёл в действие взрывное устройство. В результате взрыва погиб сам смертник, тяжёлое ранение получил его спутник. О погибших среди египетских стражей правопорядка не сообщается. Известно, что трое сотрудников пограничной охраны были ранены. Все они доставлены в местный госпиталь «Абу Юсуф ан-Надждар».
Спустя некоторое время медики сообщили, что один из раненых скончался.
В сообщении СМИ названо имя террориста-смертника. Им оказался 28-летний Нидаль Джума аль-Джафари. Издание сообщает, что он входил в группировку «Бригады Изз Аддина аль-Касама». Это военизированное крыло ХАМАС, которое признано террористической организацией в ряде стран мира, включая Израиль, США и ЕС.
Напомним, что в минувший понедельник египетские власти приняли решение открыть границу с Сектором Газа для палестинских паломников, отправляющихся на хадж в Мекку.
Использованы фотографии: http://www.orientbethlehem.net
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