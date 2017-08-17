12:39 17 августа

Теракт на КПП Рафах

Издание The Jerusalem Post сообщает о том, что совершён террористический акт на контрольно-пропускном пункте Рафах. Рафах – это КПП в Египте, расположенный на границе с Сектором Газа. Издание ссылается на представителя Палестинской автономии и на сотрудников египетской пограничной охраны.



Сообщается, что подозрения у пограничников вызвали двое неизвестных. При попытке досмотра один из них привёл в действие взрывное устройство. В результате взрыва погиб сам смертник, тяжёлое ранение получил его спутник. О погибших среди египетских стражей правопорядка не сообщается. Известно, что трое сотрудников пограничной охраны были ранены. Все они доставлены в местный госпиталь «Абу Юсуф ан-Надждар».


Спустя некоторое время медики сообщили, что один из раненых скончался.

В сообщении СМИ названо имя террориста-смертника. Им оказался 28-летний Нидаль Джума аль-Джафари. Издание сообщает, что он входил в группировку «Бригады Изз Аддина аль-Касама». Это военизированное крыло ХАМАС, которое признано террористической организацией в ряде стран мира, включая Израиль, США и ЕС.

Напомним, что в минувший понедельник египетские власти приняли решение открыть границу с Сектором Газа для палестинских паломников, отправляющихся на хадж в Мекку.

Использованы фотографии: http://www.orientbethlehem.net
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Комментарии 23

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  1. капрал Сегодня, 09:21
    египетские власти приняли решение открыть границу с Сектором Газа для палестинских паломников

    Граница с такими соседями должна быть на замке.
    капрал
    1. Арон Заави Сегодня, 09:29
      Цитата: капрал
      египетские власти приняли решение открыть границу с Сектором Газа для палестинских паломников

      Граница с такими соседями должна быть на замке.

      Кстати это в плане коментария о блокаде Газы со стороны Израиля. Ладно мы плохие и держим границу на замке, но братский,арабский народ Египта мог бы открыть арабам Газы свои объятия.
      Арон Заави
      1. НасРать Сегодня, 09:31
        Цитата: Арон Заави
        ...., но братский,арабский народ Египта...


        А чем еврей отличается от араба? те же братья wassat
        НасРать
        1. Арон Заави Сегодня, 09:35
          Цитата: НасРать
          Цитата: Арон Заави
          ...., но братский,арабский народ Египта...


          А чем еврей отличается от араба? те же братья wassat

          Ага. Типа этого.
          Арон Заави
          1. cniza Сегодня, 10:32
            По крови да , а так нет. lol
            cniza
            1. Владимир16 Сегодня, 10:40
              Цитата: cniza
              По крови да , а так нет.

              А так, это как? Боюсь предположить....
              Владимир16
              1. cniza Сегодня, 10:41
                Все проще - вера разная...
                cniza
                1. Владимир16 Сегодня, 10:42
                  Ну и славно!!!
                  Главное, что бы не курили.
                  Владимир16
      2. капрал Сегодня, 09:49
        Цитата: Арон Заави
        но братский,арабский народ Египта мог бы открыть арабам Газы свои объятия.

        Кажется египтяне так же любят палесов, как мы майдаунов. Братские народы...ага. wink
        капрал
  2. bouncyhunter Сегодня, 09:38
    Напомним, что в минувший понедельник египетские власти приняли решение открыть границу с Сектором Газа для палестинских паломников, отправляющихся на хадж в Мекку.

    А не может ли этот теракт быть провокацией на открытие границы ? what
    bouncyhunter
    1. pvv113 Сегодня, 09:53
      Тоже неплохая версия
      pvv113
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:56
        Причём не единственная : от бармалеев чего угодно можно ждать и поди пойми каков план .
        bouncyhunter
        1. pvv113 Сегодня, 10:08
          Может еще кто-то вести свою игру,чтобы свалить на бармалеев
          pvv113
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:16
            И такой вариант вполне возможен .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:33
              Приветствую ! hi , провокации никогда нельзя исключать , уж больно много желающих.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:57
                Привет , друже ! hi Желающих там хоть отбавляй , но главного мы все знаем . wink
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:00
                  Главное всегда быть готовыми.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
                    Вот это точно .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 11:07
                      А нам по другому нельзя - сожрут.
                      cniza
  3. Монархист Сегодня, 09:54
    Уважаемые камрады :капрал и Арон(в детстве у нас был старик Арон,а я не принимал: почему искажают имя?)" Замок на границе" палка о двух концах: полностью закрыть границу в условиях Хаджа- залесть на бочку пороха и зажечь фитиль ....,а полностью открыть границу будет почти тоже"удовольствие"
    Монархист
    1. капрал Сегодня, 10:26
      Цитата: Монархист
      Замок на границе" палка о двух концах: полностью закрыть границу в условиях Хаджа- залесть на бочку пороха и зажечь фитиль ....,а полностью открыть границу будет почти тоже"удовольствие"

      В таком случае тут либо надо выбирать худшее из зол, либо вырабатывать сложные меры по парированию возможных угроз в случае компромисного решения.
      капрал
  4. А. Привалов Сегодня, 10:31
    В сообщении СМИ названо имя террориста-смертника. Им оказался 28-летний Нидаль Джума аль-Джафари. Издание сообщает, что он входил в группировку «Бригады Изз Аддина аль-Касама». Это военизированное крыло ХАМАС, которое признано террористической организацией в ряде стран мира, включая Израиль, США и ЕС.


    Я не знаю, кто размещает тут такие сообщения, но Нидаль Джума аль-Джафари, конечно же гад и террорист входивший в группировку «Бригады Изз Аддина аль-Касама»-- военизированное крыло ХАМАС, которое признано террористической организацией в ряде стран мира, включая Израиль, США и ЕС, но разрешённая в РФ. ( Надеюсь, что он попал прямиком в ад.)
    Однако, ради справедливости, обязан заметить, что он не "террорист-смертник", а жертва этого теракта, что явственно следует из первоисточника -- The Jerusalem Post: http://qoo.by/2sLA
    Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт на пограничном переходе.
    А. Привалов
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:59
      Хоть один человек попытался объяснить положение вещей! hi Спасибо!
      Изгоняющий либероидов
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