12:39 17 августа

Трамп в обиде на Китай: чем обернётся торговая война?

Дональд Трамп подписал меморандум, который предписывает торговому представителю США провести расследование о предполагаемых хищениях американской интеллектуальной собственности со стороны Китая. Китайцы, как считают в Вашингтоне, вынуждают работающие в КНР американские компании делиться информацией, иначе им просто не разрешают вести бизнес в Поднебесной. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Bob 57 Сегодня, 10:29
    Вот чем обернется !
    Bob 57
Картина дня