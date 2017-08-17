Трамп в обиде на Китай: чем обернётся торговая война?

Дональд Трамп подписал меморандум, который предписывает торговому представителю США провести расследование о предполагаемых хищениях американской интеллектуальной собственности со стороны Китая. Китайцы, как считают в Вашингтоне, вынуждают работающие в КНР американские компании делиться информацией, иначе им просто не разрешают вести бизнес в Поднебесной. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.