Тактическое учение с десантно-штурмовым полком Псковского соединения ВДВ Сегодня, 09:56 Во время контрольной проверки псковские десантники отработали ведение боевых действий в передовом отряде группировки войск быстрого реагирования. 1 Воздушно-десантные войска России Перспективы перевооружения и реформирования ВДВ Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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