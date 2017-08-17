12:40 17 августа

Тактическое учение с десантно-штурмовым полком Псковского соединения ВДВ

Во время контрольной проверки псковские десантники отработали ведение боевых действий в передовом отряде группировки войск быстрого реагирования.




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Комментарии 1

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  1. svp67 Сегодня, 10:20
    Съемки - good good good
    Наши ребята - мОлодцы и красавцы. Слава ВДВ.

    Я теперь точно знаю, почему из Украины так запахом "навоза" потянуло...
    svp67
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