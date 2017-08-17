Замена доллара рублем - это возможно? Сегодня, 14:30 Российский учёный-экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов о перспективах отказа от доллара в пользу рубля. 2 Путин отстранён от экономики Механизм ограбления России Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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