16:19 17 августа

Замена доллара рублем - это возможно?

Российский учёный-экономист, доктор экономических наук Валентин Катасонов о перспективах отказа от доллара в пользу рубля.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. Сергей Медведев Сегодня, 14:59
    Давно пора избавляться от зелёной бумаги. Одна из мер - отменить НДС на оборот драгоценных металлов. Вырастут сразу и банковские металлические счета и запасы золота под матрацами.
    Сергей Медведев
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