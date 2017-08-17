Переворот 2014 года в Киеве готовился не только на Украине. Операцию долго и тщательно разрабатывали специалисты из Лэнгли - штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США. Варианты развития событий, как оторвать Украину от России, продумывали разные. Это и работа "агентов влияния" - верхушки украинской власти, это и экономические рычаги. Но самый эффективный и беспроигрышный вариант раскола страны - это разрыв духовных скреп, веками связывающих русских и украинцев. Это православная вера. Вот на что был ориентирован главный удар.Осуществлению этого плана в какой-то степени помогла сама история Украины. А именно - история Мазепы. Был такой гетман в эпоху становления украинского национального самосознания. Сначала он был сподвижником и последователем идей российского императора Петра Первого. Но во время шведского нашествия Мазепа предал своего государя и в поисках новых покровителей переметнулся на сторону врага.Мазепа - классический образчик предательства государственных, национальных, духовных и личных интересов. О чем хорошо знают и западные политологи. История предательства Мазепы и сегодняшняя история церковного раскола на Украине безусловно связаны. В фильме "Украина. Операция "Мазепа" мы покажем человека в современной истории Украины, чья жизнь, дела и помыслы повторяют бесславный путь гетмана Мазепы.