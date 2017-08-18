Кто дал северным корейцам двигатели для ракет? Версии: от «Южмаша» до Кремля

«Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах».

«Слабое звено, конечно, КБЮ, у нас некого подозревать. А они ездят [за границу], у них контакты. Надо с ними поработать, чтобы они меньше трындели».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru