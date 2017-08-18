Кто дал северным корейцам двигатели для ракет? Версии: от «Южмаша» до Кремля
От американцев, которые знают всё, стало известно: двигатели на баллистических ракетах в КНДР очень похожи на те, что делают на предприятии «Южмаш» (Украина). Этим-то и объясняется резвый скачок страны чучхе в «развитии технологий». Однако на «Южмаше» с американской гипотезой не согласились, назвав её далёкой от реальности. Выступил также и. о. главы украинского Государственного космического агентства Юрий Радченко, который сказал, что двигатели Пхеньяну могла поставить Москва.
В мировой политике снова мелькнул «русский след». В поставке КНДР двигателей для баллистических ракет виноваты русские, потому как у них у самих почти такой же тоталитарный режим, как в государстве чучхе. Это дали понять в Киеве. А на добропорядочных украинцев провокационно настроенные американцы бочку катят зря.
Разберём всё по порядку.
Первоисточником информации об украинско-северокорейском братстве в деле оснащения ракет двигателями стал рупор свободной прессы — газета «Нью-Йорк Таймс». В руках Кремля она вроде бы пока не находится, хотя после грядущего сокращения программ Госдепа по поддержанию либеральной прессы соответствующие гипотезы, несомненно, появятся.
Уильям Брауд и Дэвид Сэнджер в своей статье рассказали мировой общественности нечто из ряда вон выходящее. Будто бы стремящаяся к либеральной демократии Украина помогает совсем не либеральному режиму Ким Чен Ына, находящемуся в политической конфронтации с США.
Вот вам сенсация: фотография, опубликованная государственным информационным агентством Северной Кореи в июле 2017 г., показала испытание «Hwasong-14». Ракета, как считается, способна достичь материковой части Соединённых Штатов. По мнению экспертов, успех Северной Кореи в создании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, похоже, и вправду может долететь до Соединённых Штатов, стал возможен благодаря «приобретению на чёрном рынке» мощных двигателей. Вероятно, эти двигатели выпущены украинским заводом, ранее имевшим «исторические связи» с российской ракетной программой. Расследование Майкла Эллемана (Michael Elleman), похоже, объясняет загадку, каким образом Северная Корея преуспела после стольких сбоев в запусках ракет.
После многих неудач в пусках КНДР изменила проекты и поставщиков. Это произошло за последние два года. В этом уверен специалист по ракетным вопросам из Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) Майкл Эллеман.
Аналитики, изучившие фотографии, на которых вождь северян Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели, пришли к выводу: двигатели сходны с конструкциями, которые когда-то приводили в действие ракеты Советского Союза! Двигатели те были настолько мощными, что одна межконтинентальная ракета могла нести до 10 термоядерных боеголовок.
Такого рода двигатели выпускались лишь на нескольких советских объектах. Следователи от правительства США и эксперты сосредоточились на ракетном заводе в г. Днепре (Украина). Во время холодной войны завод в этом городе производил «наиболее смертоносные ракеты» в советском арсенале, включая гигантскую SS-18. Завод оставался одним из основных производителей ракет для России даже после обретения Украиной независимости.
Когда «пророссийский президент» Янукович сбежал с Украины (2014 год), для государственного предприятия «Южмаш» настали тяжкие времена. Завод простаивал, росли горы неоплаченных счетов, персонал имел «низкий моральный дух». Эксперты считают, что всё это в совокупности и привело к чёрной сделке с КНДР.
«Вероятно, эти двигатели были поставлены с Украины, возможно, незаконным способом, — заявил мистер Эллеман в интервью корреспондентам. — «Большой вопрос в том, сколько у них есть [двигателей], и помогают ли им теперь украинцы. Я очень этим обеспокоен».
Также он напомнил, что следствие ООН в своё время пришло к выводу: Северная Корея шесть лет тому назад пыталась похитить ракетные секреты у украинского оборонного комплекса. Двоих северокорейцев даже поймали. В докладе следователей ООН говорится, что информация, которую те пытались украсть, относится к разряду передовых «ракетных систем, жидкостных двигателей, систем космических аппаратов и ракетных топливных систем». Теперь эксперты полагают, что в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян сделал вторую попытку заполучить искомое.
Подробный анализ мистера Эллемана является публичным подтверждением того, что чиновники из разведок США говорили в частном порядке раньше. Новые ракеты Ким Чен Ына основаны на очень сложной технологии. Северокорейцы попросту не смогли бы совершить такого быстрого скачка в развитии технологий. По-видимому, они впервые запустили новый двигатель в сентябре 2016 г. И это означало, что потребовалось всего 10 месяцев, чтобы перейти от базового этапа к запуску МБР!
В прошлом месяце, напоминает издание, завод «Южмаш» отвергнул информацию о том, что заводский комплекс якобы борется за выживание, а посему запродал свои технологии за рубеж, в частности, в Китай. На веб-сайте предприятия говорится, что компания этого не делает и не будет делать: не станет участвовать в «передаче потенциально опасных технологий за пределы Украины». Американские следователи, однако, в это отрицание не верят. Правда, отмечают, что явных доказательств обратного у них тоже нет, поскольку правительство Порошенко, недавно посетившего Белый дом, «ничего не знает» о том, что происходит «внутри комплекса».
Поэтому попадание в КНДР российских двигателей, известных как RD-250, всё ещё остается загадкой. Эллеман не исключает возможности того, что крупное российское ракетное предприятие «Энергомаш», имеющее прочные связи с украинским комплексом, тоже сыграло роль в передаче технологии двигателей RD-250 Северной Корее. Он сказал, что остаток двигателей RD-250 может храниться и на российских складах.
Сам факт того, что мощные двигатели попали в Северную Корею, несмотря на санкции Организации Объединённых Наций, свидетельствует «о широком пробеле в разведывательных данных», отмечают журналисты.
«Вестник учёных-ядерщиков» подтверждает тезисы Эллемана. На днях издание представило подробный анализ нового двигателя северокорейских ракет. Учёные сделали вывод: двигатель создан на основе RD-250. Находка, по мнению экспертов, «поднимает новые, возможно, зловещие вопросы». По их мнению, такого рода открытия предполагают как новые угрозы со стороны Северной Кореи, так и опасность распространения в мире ракетных вооружений: ведь украинский завод в финансовом отношении слаб до сих пор. Да, он делает троллейбусы и тракторы, но ракетные заказчики позволили бы ему «вернуть часть былой славы».
На самом «Южмаше» заявления американских экспертов, приведённые в публикации «Нью-Йорк Таймс», опровергают.
«Факты, изложенные в публикации, не соответствуют действительности. В частности, «Южмаш» не только не является основным производителем ракет для России, но и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели», — цитирует заявление «Южмаша» сайт «Обозреватель».
Также на предприятии сообщили, что гипотезы эксперта о возможной «ракетной» связи Украины с Северной Кореей не имеют отношения к реальности, а «Южмаш» не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам: «Южмаш» никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости «Южмашем» не выпускались и не выпускаются». Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт, уточнили на предприятии, уходит в Италию. Он предназначен для работы в условиях открытого космоса и непригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения.
Статью в «The New York Times» на заводе назвали провокационной, основанной на некомпетентном мнении.
О провокационном материале в американской газете заявил и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Он перевёл стрелки на русских: «Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений».
По словам г-на Турчинова, Украина считает правящий режим КНДР «тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны». «Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой всё больше становится похожим на северокорейский», — добавил секретарь. И ещё разок «припечатал» Кремль:
Глас Турчинова подхватил исполняющий обязанности главы украинского Государственного космического агентства (Госкосмоса) Юрий Радченко. На состоявшейся пресс-конференции он заявил, что Москва могла поставить Пхеньяну и ракеты, и двигатели, и компоненты топлива. И всё ради дружбы!
«Учитывая дружеские отношения с Кореей, у России могли быть все основания для поставки туда ракет, двигателей, компонентов топлива», — цитирует Радченко УНИАН.
Также он напомнил, что Украина до 2001 года производила ракетные двигатели, упомянутые в публикации американской газеты, однако все они в составе готовых ракет «Циклон 2» и «Циклон 3» были поставлены в Россию и сейчас там хранятся.
«По оперативной информации, Россия на сегодня располагает ракетами «Циклон 2» и «Циклон 3» в количестве от 7 до 20 ракет. Двигатели есть, документация есть. Они могут поставлять эти двигатели как готовые изделия кому угодно, это не исключено», — заявил далее и. о. По его мнению, эти ракеты Россией использоваться уже не будут.
Что до самой публикации в «Нью-Йорк Таймс», то чиновник счёл ей инспирированной русскими провокацией: «Высокая степень вероятности того, что выступление в прессе может быть инспирировано нашими «друзьями» из России, потому что они заинтересованы в том, чтобы понизить рейтинг нашей страны в тех проектах, в которых мы участвуем».
А вот и вишенка на торте. С гендиректором «Южмаша» Сергеем Войтом, как сообщают «Вести», побеседовали знаменитые пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, то бишь Вован и Лексус. Последний ловко прикинулся Турчиновым, и директор поведал ему неизвестные доселе подробности о работе конструкторского бюро «Южное» (КБЮ).
Войт сказал, что не имеет понятия, как двигатели могли попасть в КНДР и предположил, что во всём виновата Россия: ведь разработчики документации — там.
Затем он вспомнил о КБЮ как о «слабом звене».
В заключение добавим, что многочисленные опровержения, поступившие от официальных лиц Украины, не вполне убедили Вашингтон в чистоте украинских помыслов.
Если информация о поставках двигателей режиму Ким Чен Ына подтвердится, США сочтут это серьёзным вопросом, заявили в Госдепартаменте.
«Мы в курсе этих сообщений, — цитирует руководительницу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт телеканал «НТВ». — Это тот вопрос, который мы воспримем очень серьёзно, если данные подтвердятся. Знаю, что в прошлом Украина предотвращала поставки чувствительных веществ тем государствам, действиями которых мы обеспокоены. У нас хорошие и крепкие связи с Украиной. У Украины хороший послужной список в деле нераспространения».
Как видим, возможность восстановить пошатнувшуюся репутацию у Киева имеется. В деле поставки «чувствительных веществ» нужно переводить стрелки на русских. Вариант прокатит, потому как у американских следователей и разведчиков, как всегда, доказательств нет.
В мировой политике снова мелькнул «русский след». В поставке КНДР двигателей для баллистических ракет виноваты русские, потому как у них у самих почти такой же тоталитарный режим, как в государстве чучхе. Это дали понять в Киеве. А на добропорядочных украинцев провокационно настроенные американцы бочку катят зря.
Разберём всё по порядку.
Первоисточником информации об украинско-северокорейском братстве в деле оснащения ракет двигателями стал рупор свободной прессы — газета «Нью-Йорк Таймс». В руках Кремля она вроде бы пока не находится, хотя после грядущего сокращения программ Госдепа по поддержанию либеральной прессы соответствующие гипотезы, несомненно, появятся.
Уильям Брауд и Дэвид Сэнджер в своей статье рассказали мировой общественности нечто из ряда вон выходящее. Будто бы стремящаяся к либеральной демократии Украина помогает совсем не либеральному режиму Ким Чен Ына, находящемуся в политической конфронтации с США.
Вот вам сенсация: фотография, опубликованная государственным информационным агентством Северной Кореи в июле 2017 г., показала испытание «Hwasong-14». Ракета, как считается, способна достичь материковой части Соединённых Штатов. По мнению экспертов, успех Северной Кореи в создании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, похоже, и вправду может долететь до Соединённых Штатов, стал возможен благодаря «приобретению на чёрном рынке» мощных двигателей. Вероятно, эти двигатели выпущены украинским заводом, ранее имевшим «исторические связи» с российской ракетной программой. Расследование Майкла Эллемана (Michael Elleman), похоже, объясняет загадку, каким образом Северная Корея преуспела после стольких сбоев в запусках ракет.
После многих неудач в пусках КНДР изменила проекты и поставщиков. Это произошло за последние два года. В этом уверен специалист по ракетным вопросам из Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies) Майкл Эллеман.
Аналитики, изучившие фотографии, на которых вождь северян Ким Чен Ын осматривает новые ракетные двигатели, пришли к выводу: двигатели сходны с конструкциями, которые когда-то приводили в действие ракеты Советского Союза! Двигатели те были настолько мощными, что одна межконтинентальная ракета могла нести до 10 термоядерных боеголовок.
Такого рода двигатели выпускались лишь на нескольких советских объектах. Следователи от правительства США и эксперты сосредоточились на ракетном заводе в г. Днепре (Украина). Во время холодной войны завод в этом городе производил «наиболее смертоносные ракеты» в советском арсенале, включая гигантскую SS-18. Завод оставался одним из основных производителей ракет для России даже после обретения Украиной независимости.
Когда «пророссийский президент» Янукович сбежал с Украины (2014 год), для государственного предприятия «Южмаш» настали тяжкие времена. Завод простаивал, росли горы неоплаченных счетов, персонал имел «низкий моральный дух». Эксперты считают, что всё это в совокупности и привело к чёрной сделке с КНДР.
«Вероятно, эти двигатели были поставлены с Украины, возможно, незаконным способом, — заявил мистер Эллеман в интервью корреспондентам. — «Большой вопрос в том, сколько у них есть [двигателей], и помогают ли им теперь украинцы. Я очень этим обеспокоен».
Также он напомнил, что следствие ООН в своё время пришло к выводу: Северная Корея шесть лет тому назад пыталась похитить ракетные секреты у украинского оборонного комплекса. Двоих северокорейцев даже поймали. В докладе следователей ООН говорится, что информация, которую те пытались украсть, относится к разряду передовых «ракетных систем, жидкостных двигателей, систем космических аппаратов и ракетных топливных систем». Теперь эксперты полагают, что в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян сделал вторую попытку заполучить искомое.
Подробный анализ мистера Эллемана является публичным подтверждением того, что чиновники из разведок США говорили в частном порядке раньше. Новые ракеты Ким Чен Ына основаны на очень сложной технологии. Северокорейцы попросту не смогли бы совершить такого быстрого скачка в развитии технологий. По-видимому, они впервые запустили новый двигатель в сентябре 2016 г. И это означало, что потребовалось всего 10 месяцев, чтобы перейти от базового этапа к запуску МБР!
В прошлом месяце, напоминает издание, завод «Южмаш» отвергнул информацию о том, что заводский комплекс якобы борется за выживание, а посему запродал свои технологии за рубеж, в частности, в Китай. На веб-сайте предприятия говорится, что компания этого не делает и не будет делать: не станет участвовать в «передаче потенциально опасных технологий за пределы Украины». Американские следователи, однако, в это отрицание не верят. Правда, отмечают, что явных доказательств обратного у них тоже нет, поскольку правительство Порошенко, недавно посетившего Белый дом, «ничего не знает» о том, что происходит «внутри комплекса».
Поэтому попадание в КНДР российских двигателей, известных как RD-250, всё ещё остается загадкой. Эллеман не исключает возможности того, что крупное российское ракетное предприятие «Энергомаш», имеющее прочные связи с украинским комплексом, тоже сыграло роль в передаче технологии двигателей RD-250 Северной Корее. Он сказал, что остаток двигателей RD-250 может храниться и на российских складах.
Сам факт того, что мощные двигатели попали в Северную Корею, несмотря на санкции Организации Объединённых Наций, свидетельствует «о широком пробеле в разведывательных данных», отмечают журналисты.
«Вестник учёных-ядерщиков» подтверждает тезисы Эллемана. На днях издание представило подробный анализ нового двигателя северокорейских ракет. Учёные сделали вывод: двигатель создан на основе RD-250. Находка, по мнению экспертов, «поднимает новые, возможно, зловещие вопросы». По их мнению, такого рода открытия предполагают как новые угрозы со стороны Северной Кореи, так и опасность распространения в мире ракетных вооружений: ведь украинский завод в финансовом отношении слаб до сих пор. Да, он делает троллейбусы и тракторы, но ракетные заказчики позволили бы ему «вернуть часть былой славы».
На самом «Южмаше» заявления американских экспертов, приведённые в публикации «Нью-Йорк Таймс», опровергают.
«Факты, изложенные в публикации, не соответствуют действительности. В частности, «Южмаш» не только не является основным производителем ракет для России, но и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели», — цитирует заявление «Южмаша» сайт «Обозреватель».
Также на предприятии сообщили, что гипотезы эксперта о возможной «ракетной» связи Украины с Северной Кореей не имеют отношения к реальности, а «Южмаш» не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам: «Южмаш» никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения в годы независимости «Южмашем» не выпускались и не выпускаются». Единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт, уточнили на предприятии, уходит в Италию. Он предназначен для работы в условиях открытого космоса и непригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения.
Статью в «The New York Times» на заводе назвали провокационной, основанной на некомпетентном мнении.
О провокационном материале в американской газете заявил и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Он перевёл стрелки на русских: «Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений».
По словам г-на Турчинова, Украина считает правящий режим КНДР «тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны». «Так же, как и санкции против Российской Федерации, режим которой всё больше становится похожим на северокорейский», — добавил секретарь. И ещё разок «припечатал» Кремль:
«Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах».
Глас Турчинова подхватил исполняющий обязанности главы украинского Государственного космического агентства (Госкосмоса) Юрий Радченко. На состоявшейся пресс-конференции он заявил, что Москва могла поставить Пхеньяну и ракеты, и двигатели, и компоненты топлива. И всё ради дружбы!
«Учитывая дружеские отношения с Кореей, у России могли быть все основания для поставки туда ракет, двигателей, компонентов топлива», — цитирует Радченко УНИАН.
Также он напомнил, что Украина до 2001 года производила ракетные двигатели, упомянутые в публикации американской газеты, однако все они в составе готовых ракет «Циклон 2» и «Циклон 3» были поставлены в Россию и сейчас там хранятся.
«По оперативной информации, Россия на сегодня располагает ракетами «Циклон 2» и «Циклон 3» в количестве от 7 до 20 ракет. Двигатели есть, документация есть. Они могут поставлять эти двигатели как готовые изделия кому угодно, это не исключено», — заявил далее и. о. По его мнению, эти ракеты Россией использоваться уже не будут.
Что до самой публикации в «Нью-Йорк Таймс», то чиновник счёл ей инспирированной русскими провокацией: «Высокая степень вероятности того, что выступление в прессе может быть инспирировано нашими «друзьями» из России, потому что они заинтересованы в том, чтобы понизить рейтинг нашей страны в тех проектах, в которых мы участвуем».
А вот и вишенка на торте. С гендиректором «Южмаша» Сергеем Войтом, как сообщают «Вести», побеседовали знаменитые пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, то бишь Вован и Лексус. Последний ловко прикинулся Турчиновым, и директор поведал ему неизвестные доселе подробности о работе конструкторского бюро «Южное» (КБЮ).
Войт сказал, что не имеет понятия, как двигатели могли попасть в КНДР и предположил, что во всём виновата Россия: ведь разработчики документации — там.
Затем он вспомнил о КБЮ как о «слабом звене».
«Слабое звено, конечно, КБЮ, у нас некого подозревать. А они ездят [за границу], у них контакты. Надо с ними поработать, чтобы они меньше трындели».
В заключение добавим, что многочисленные опровержения, поступившие от официальных лиц Украины, не вполне убедили Вашингтон в чистоте украинских помыслов.
Если информация о поставках двигателей режиму Ким Чен Ына подтвердится, США сочтут это серьёзным вопросом, заявили в Госдепартаменте.
«Мы в курсе этих сообщений, — цитирует руководительницу пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт телеканал «НТВ». — Это тот вопрос, который мы воспримем очень серьёзно, если данные подтвердятся. Знаю, что в прошлом Украина предотвращала поставки чувствительных веществ тем государствам, действиями которых мы обеспокоены. У нас хорошие и крепкие связи с Украиной. У Украины хороший послужной список в деле нераспространения».
Как видим, возможность восстановить пошатнувшуюся репутацию у Киева имеется. В деле поставки «чувствительных веществ» нужно переводить стрелки на русских. Вариант прокатит, потому как у американских следователей и разведчиков, как всегда, доказательств нет.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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