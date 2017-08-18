А судьи кто?.. Об иракско-британской инициативе трибунала для ИГИЛ

Преступления, совершённые террористической организацией ДАЕШ (ИГИЛ*) против гражданского населения, разрушения инфраструктуры, мест археологических раскопок в Ираке, преступления против человечества, - всё это делает важным обозначение представителей террористических банд ДАЕШ (*) в качестве ответственных перед иракским законодательством. Надеемся, что оценка преступлениям ДАЕШ (*) будет дана и на уровне международного права Советом безопасности ООН.

Иракское правительство, которое со времён «демократизации» и казни Саддама Хуссейна, чиха не делает без оповещения США, фактически даёт понять, что Запад решил довести до конца «победоносную кампанию» против ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ). И не просто решил довести до конца, но и с максимальной выгодой для себя использовать факт «разгрома» так называемого «Исламского государства» (*), лидеры которого, так уж, случилось, за несколько месяцев до провозглашения ИГИЛ (*) вышли целыми и невредимыми из спецтюрем ЦРУ в том же Ираке.Накануне министр иностранных дел Ирака Ибрагим Аль-Джафари направил на имя генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша письмо, предлагающее фактически создать суд, который занялся бы рассмотрением дела о совершении военных преступлений и преступления против человечества террористами ИГИЛ (*). Примечательно, что над проектом соответствующей резолюции по созданию антиигиловского трибунала работают члены правительства не только Ирака, но и Британии. Британские чиновники обращаются в ООН с «предложением» по созданию международного суда через иракских коллег.Напомним, что ранее запрос в штаб-квартиру Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке отправлялся иракскими адвокатами, которых поддержал премьер-министр страны Хайдер аль-Абади. Адвокаты заявили, что они готовы предоставить доказательства совершения игиловцами преступлений против человечества.Из письма главы МИД Ирака:При этом отмечается, что возможное формирование состава будущего трибунала по ИГИЛ (*) будет осуществляться на первоначальном этапе в закрытом режиме «с целью безопасности», так как операция по полном уничтожению ИГИЛ пока не завершена.Итак, можно констатировать, что отмашка дана. При этом есть мнение, что отнюдь не отдельно взятому иракскому адвокату такая идея пришла в голову, а если и пришла, то вряд ли инициатива озвучивалась без первоначального согласования с западными партнёрами Багдада. Совместная деятельность с Британией – тому подтверждение.В чём особенность предложения иракских властей по созданию суда над ИГИЛ (*) при учёте того, что в целом инициатива более чем актуальна? А особенность состоит в том, что и самому правительству Ирака, и конгломерату его западных партнёров (если не сказать – кураторов) международный суд сегодня нужен как глоток чистой воды. На фоне всего того, что происходит на Ближнем Востоке и в мире в целом, ИГИЛ (*), который и создавался изначально в качестве будущей сакральной жертвы не без помощи западных спецслужб (вспомнить «невероятное» спасение аль-Багдади из американских застенков), получит статус поверженной силы зла. Это добавит легитимности иракскому правительству и, возможно, позволит отсрочить референдум по вопросу независимости Иракского Курдистана.А уж какой разгул для средств массовой информации того же Запада: нескончаемая череда репортажей из зала суда, в который (зал) могут быть доставлены несколько недобритых козлов отпущения, предварительно объявленных взятыми живыми полевыми командирами ИГИЛ (*).Откуда весь этот скепсис? Неужели суд над ИГИЛ не нужен? Да нужен, безусловно. Но только нельзя осуждать и одновременно спонсировать – чисто по-человечески. Нельзя с помощью взятого в заложники Ирака и миллионов его граждан пытаться смердящее отбелить и заставить благоухать. Речь вот о чём.Есть один исторический нюанс, на который нельзя не обратить внимание. В то время, когда вовсю шли судебные заседания трибунала в Нюрнберге, нацистские преступники спокойно обустраивались для ПМЖ в тех же Соединённых Штатах Америки, объявивших себя победителями во Второй мировой войне. Другими словами, одной рукой судили, другой рукой поглаживали по головке, как потрёпанный элемент борьбы за экономическое господство и конкуренцию на Европейском континенте.Сколько нацистских преступников укрывалось в Америке, сколько их держало средства в американских банках – безо всяких санкций и судебных преследований? О них знали, знают, но это никак не помешало гитлеровским офицерам и генералам дожить до глубоких седин на виллах в Алабаме и Калифорнии. США, Канада, отдельные страны Южной Америки приютили всех, кто искал такого приюта – вплоть до надзирателей лагерей смерти, виновных в гибели тысяч русских, евреев, поляков, цыган, украинцев, белорусов, французов, чехов, представителей других национальностей.И вот сегодня, используя иракское правительство, исключительные снова пытаются сделать из реально возможного суда над террористами шоу. Нюрнберг 2.0 или Нюрнберг для ИГИЛ (*) будет аналогичен с западных позиций тому, чем с тех же позиций оказался Нюрнберг для нацистских преступников. Миру со всеми его современными медийными и техническими возможностями суждено будет узнать, как «светлые эльфы» из США разгромили международный терроризм. О том факте, что мозговым центром международного терроризма является структура, из спецтюрьмы которой в своё время вышел назвавшийся Абу-Бакром аль-Багдади, конечно же, промолчат, ибо это не стыкуется с образом «победителя вселенского террора».Всё это ещё и укладывается в концепцию Трампа – того самого, который «сделает Америку вновь великой». Что для этого нужно? Теперь – совсем немного. Генсек ООН, конечно же, рассмотрит иракско-британское письмо и изобразит положительную резолюцию. А в это время американские вертолёты к северу от Ракки продолжают операцию по эвакуации тех, кого в своё время перебрасывали в Сирию, чтобы и там тоже выросло ИГИЛ (*). С Асадом справиться пока не получилось, зато «победа» над теми, кого сами и вскормили... пахнет призом им.Станиславского «Верю» от всего прогрессивного и доверчивого мира.Вот уж поистине будет шоу, если создатели ИГИЛ (*) будут судить пешек из ИГИЛ (*) под видом побеждённого воплощения всемирного злодейства...