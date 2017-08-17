12:39 17 августа

Шведский эксперт: ВС РФ готовы к войне на два фронта

Шведское агентство оборонных исследований (при минобороны Швеции) распространило доклад о состоянии Вооруженных сил РФ, в котором отмечаются их возросшие возможности, сообщают Известия.



Автор доклада, начальник департамента исследования российских вооруженных сил Юхан Норберг в интервью газете рассказал о факторах, которые могут способствовать дальнейшему росту российской военной мощи.


Как вы оцениваете военные возможности современной России?

«В ходе наших исследований мы пришли к выводу, что с 2016 года ВС РФ имеют возможность провести по меньшей мере одну крупномасштабную межвидовую операцию с участием 100–150 тыс. военнослужащих. Это примерно соответствует проводимым с 2014 года ежегодным стратегическим учениям – "Восток", "Центр" и "Кавказ".

Учитывая колоссальную площадь территории России, принципиально важна возможность оперативно перебрасывать силы туда, где они необходимы. В межвидовых операциях, о которых мы говорим, могут быть задействованы силы из разных частей страны.

Кроме того, ВС РФ располагают необходимой организационной структурой, чтобы одновременно провести еще одну наступательную межвидовую операцию. Однако она, скорее всего, будет меньшей по масштабам. В отдельные годы ежегодные стратегические учения сопровождаются параллельными менее масштабными учениями, в которых задействуются преимущественно наземные силы, что позволяет отработать проведение общевойсковой операции, иногда с привлечением ВВС и ВМФ.

Более того, помимо проведения одной-двух межвидовых операций, ВС РФ сохранят достаточно сил, чтобы провести небольшие межвидовые оборонительные операции в каждом из военных округов. Таким образом, мы полагаем, что ни одна часть России не останется полностью без защиты».

Каковы перспективы ВС РФ в краткосрочном и среднесрочном периоде? Есть ли у них слабые места?

«Это будет зависеть от ряда взаимосвязанных факторов, таких как размер оборонного бюджета, способности привлечь в ряды вооруженных сил (и удержать) квалифицированных специалистов, от способности российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) оперативно произвести продукцию, необходимую военным, от хода создания мобилизационной системы и т. п. Все эти факторы могут стать источниками как силы, так и слабости».

Какие системы вооружения, имеющиеся сейчас в распоряжении ВС РФ, вы считаете наиболее заслуживающими внимания?

«О способности ВС РФ проводить операции не стоит судить по отдельным видам вооружения. Операции – это воплощение военной мощи в целом. Надо также принимать во внимание качество подготовки личного состава. Есть, кажется, даже русская поговорка: "Железо само не воюет".

В своем докладе мы отмечаем, что с 2013 года существенно выросло количество систем, предназначенных для поражения противника на больших расстояниях (свыше 300 км) как обычными, так и ядерными боеприпасами. Тем не менее, оперативное применение высокоточных вооружений большого радиуса действия сильно зависит от возможностей их наведения. На наш взгляд, в настоящее время у РФ мало систем, которые бы позволяли обнаруживать цели на большом расстоянии и оценивать результаты ударов».

Какие выводы о современном состоянии ВС РФ позволяет сделать операция в Сирии?

«Она показала, что российские вооруженные силы способны провести операцию за пределами российской территории без снижения общей обороноспособности страны. Впрочем, по сравнению с ежегодными стратегическими учениями ВС РФ, операция в Сирии маленькая как по своим масштабам, так и по количеству задействованных сил. При проведении большинства операций главным вызовом является логистика, от которой зависит способность войск вести боевые действия. В Сирии противник российских военных не в состоянии негативно воздействовать на снабжение группировки по морю и по воздуху. Так что эта операция дает мало информации о способности ВС РФ противостоять равноценному противнику».

С какими вызовами сейчас сталкивается РФ в области военного строительства?

«Основных вызовов два. В первую очередь, это набор личного состава для новых частей и подразделений, для создаваемых в сухопутных войсках новых армий и дивизий. Это требует либо увеличения численности вооруженных сил свыше имеющегося миллиона (при том что численность призывников все еще составляет около 300 тыс.), либо создания полноценной мобилизационной системы. Она сейчас создается, но процесс далек от завершения.

Другой серьезный вызов – сможет ли ОПК наладить серийный выпуск нового поколения военной техники, танков "Армата", истребителей Т-50 и стратегических бомбардировщиков ПАК ДА, а также надводных кораблей крупнее фрегата».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. КОТ БАЮН Сегодня, 10:31
    Не могу сказать точно к чему мы готовы, но звездюлей они все равно получат. На одном фыронте или на втором.. ну, если очень попросят, то и на двух сразу...
    КОТ БАЮН
    1. cniza Сегодня, 10:39
      Пусть теперь гадают. laughing
      cniza
      1. stalkerwalker Сегодня, 10:44
        Одно можно отметить - шведский эксперт оценивал военную составляющую без всяких панических пророчеств типа "Русские уже в Стокгольме".
        stalkerwalker
        1. cniza Сегодня, 10:48
          Согласен , он из окна прыгать не собирается и рассуждает основываясь на открытой информации.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:52
            Теперь вот какой вопрос возник : как скоро этого шведа западная пропаганда окрестит "агентом Путина" ? wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:53
              Подозреваю что уже , но пока публично не огласили. lol
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:03
                Жаль , спалился . А мог бы пользу приносить ... feel
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 11:04
                  Он уже неплохо поработал , может ещё чего успеет.
                  cniza
            2. новичок Сегодня, 10:58
              Паша, не подсказывай западным примитивам сми. этому человеку ещё жить , авось и пригодится. приветствую тебя!
              новичок
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:01
                Привет , Гарик ! hi Так я же ничего и не подсказал . У них этот приём давно отработан . lol
                bouncyhunter
                1. новичок Сегодня, 11:06
                  Паша, да я пошутил. но этот чел по сравнению с остальными “аналитиками и экспертами“ серъёзно подкован.
                  новичок
  2. Владимир16 Сегодня, 10:34
    Другой серьезный вызов – сможет ли ОПК наладить серийный выпуск....

    В конце вопроса - точка. Толи шведы тупые, как следствие не поставили знак вопроса...
    Толи им ясно, что сможем.
    Владимир16
  3. Чёрный Полковник Сегодня, 10:37
    Враг (потенциальный) не дремлет. Изучает потихоньку и внаглую. Регулярное проведение широкомасштабных проверок готовности войск, переброска большого количества техники и личного состава на большие расстояния оттачивает мастерство проведения выполнения задания, выявляет слабые места. В то же время даёт понять потенциальным друзьям, что шапками нас не закидать.
    Чёрный Полковник
  4. Bob 57 Сегодня, 10:38
    Попробуйте сунтесь враги России !
    Bob 57
  5. новичок Сегодня, 10:38
    со второй половиной ответов шведа можно согласиться, касательно мобилизационных мер и работы впк. моё внимание привлекло выражение, что Россия не останется без защиты во всех своих частях. так понимаю , хотят разыграть гамбит, с целью отвлечь силы и ударить по освободившемуся месту? как это по гейропски, как это примитивно.
    новичок
    1. Чёрный Полковник Сегодня, 11:17
      новичок
      ...с целью отвлечь силы и ударить по освободившемуся месту? как это по гейропски, как это примитивно.
      Ну почему же? Один из тактических военных приёмов. Выдать вспомогательный удар за основной, чтобы на основном ослабить силы противника.
      Чёрный Полковник
      1. новичок Сегодня, 11:37
        но мы ж на этом “собаку съели“, если можно так выразиться.
        новичок
  6. Neputin Сегодня, 10:43
    Довольно объективный анализ возможностей наших вооруженных сил и ОПК, в отличие от большинства "шапкозакидательных" комментариев.
    Neputin
  7. Tusv Сегодня, 10:43
    Вы фсеврете. Мы не готовы воевать, но можем, но не хочется.
    Tusv
  8. Aleksandr21 Сегодня, 10:57
    "При проведении большинства операций главным вызовом является логистика, от которой зависит способность войск вести боевые действия. В Сирии противник российских военных не в состоянии негативно воздействовать на снабжение группировки по морю и по воздуху"

    Касательно снабжения по воздуху, думаю тут особо проблем не возникнет. ВТА справляется со своими задачами, а вот снабжение по морю, тут ситуация хуже. И есть над чем работать, не дело когда МО закупает старенькие сухогрузы у Турции для сирийского экспресса. Может быть имеет смысл, построить сухогрузы под заказ МО, специально для таких операций, но тут конечно должны думать специалисты.
    Aleksandr21
  9. ram_design Сегодня, 11:04
    Самый главный враг - внутри нас самих.
    У нас нет национальной идеи, нет сплоченности, нет патриотизма - как бы это слово не набило оскомину.
    Полное моральное разложение и бездуховность. Начиная с деревни, заканчивая властью.
    У всех только одна поскудническая мысль - своровать, урвать, нажиться.
    Удивляет только, откуда столько верующих. Или веры не знают своей, а крестятся для виду.
    Человек человеку враг, вот так и живем. С такими мордами и ходим, ощетинившиеся и озлобленные.
    Что должно произойти? Чтобы стали другими? Жили по другому. Природу свою любили.
    ram_design
  10. Александр Абдрахманов Сегодня, 11:28
    Шведы по себе все мерят , а не по нашему . У них чтобы на войну приготовится , надо макияж навести чтобы Русскому понравился , туалетную бумагу и памперсы не забыть взять . Они думают Русские их ласкать будут , только не бить . Они наверно женский полк сначала на нас кинут , чтобы живым щитом прикрыть . Пускай развлекаются , они устанут , потом мы их бить будим . Они без наркотиков только день продержатся , ломка начнется они про войну забудут .
    Александр Абдрахманов
  11. zivXP Сегодня, 11:32
    А на три фронта почему не подсчитали?
    zivXP
  12. Александр Абдрахманов Сегодня, 11:44
    Пускай в Сирию съезде ют и узнают у ИГЛ , как там Русские воюют . Они скажут у нас военный опыт и то не помогает , как танком в землю загоняют . Эти туристы думают в России будут отдыхать . Начнут по лесу бегать , всех наших зайцев подавят .
    Александр Абдрахманов
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