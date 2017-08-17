Советник Трампа: США ведут экономическую войну с Китаем

Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они,

Если мы продолжим проигрывать, то через пять или десять лет достигнем той точки, когда уже никогда не сможем восстановиться,

До тех пора, пока кто-то не предложит решение, которое покажет мне, что 10 миллионов человек в Сеуле не погибнут в течение 30 минут от применения (Пхеньяном) обычных видов вооружений – я вообще не знаю, о чем тут можно говорить. Забудьте об этом, военного решения тут нет,