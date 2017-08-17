Советник Трампа: США ведут экономическую войну с Китаем
Главный стратегический советник президента США Стивен Бэннон заявил об экономической войне между США и Китаем, передает РИА Новости.
Он допустил, что власти Китая могут добиться соглашения, которое приведет к замораживанию ядерной программы Пхеньяна, а Вашингтон в таком случае уберет свои войска с Корейского полуострова. Однако, по мнению политика, подобное возможно «только в отдаленной перспективе».
Бэннон также подчеркнул, что у корейской проблемы нет военного решения.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен использовать статью 301 Торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров. Данная мера может привести к повышению тарифов на импорт.
Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они,сказал советник в интервью American Prospect.
Если мы продолжим проигрывать, то через пять или десять лет достигнем той точки, когда уже никогда не сможем восстановиться,отметил Бэннон.
Он допустил, что власти Китая могут добиться соглашения, которое приведет к замораживанию ядерной программы Пхеньяна, а Вашингтон в таком случае уберет свои войска с Корейского полуострова. Однако, по мнению политика, подобное возможно «только в отдаленной перспективе».
Бэннон также подчеркнул, что у корейской проблемы нет военного решения.
До тех пора, пока кто-то не предложит решение, которое покажет мне, что 10 миллионов человек в Сеуле не погибнут в течение 30 минут от применения (Пхеньяном) обычных видов вооружений – я вообще не знаю, о чем тут можно говорить. Забудьте об этом, военного решения тут нет,заявил он.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен использовать статью 301 Торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров. Данная мера может привести к повышению тарифов на импорт.
Использованы фотографии: DPA/EAST NEWS
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