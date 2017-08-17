12:39 17 августа

Советник Трампа: США ведут экономическую войну с Китаем

Главный стратегический советник президента США Стивен Бэннон заявил об экономической войне между США и Китаем, передает РИА Новости.



Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они,
сказал советник в интервью American Prospect.


Если мы продолжим проигрывать, то через пять или десять лет достигнем той точки, когда уже никогда не сможем восстановиться,
отметил Бэннон.

Он допустил, что власти Китая могут добиться соглашения, которое приведет к замораживанию ядерной программы Пхеньяна, а Вашингтон в таком случае уберет свои войска с Корейского полуострова. Однако, по мнению политика, подобное возможно «только в отдаленной перспективе».

Бэннон также подчеркнул, что у корейской проблемы нет военного решения.

До тех пора, пока кто-то не предложит решение, которое покажет мне, что 10 миллионов человек в Сеуле не погибнут в течение 30 минут от применения (Пхеньяном) обычных видов вооружений – я вообще не знаю, о чем тут можно говорить. Забудьте об этом, военного решения тут нет,
заявил он.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен использовать статью 301 Торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров. Данная мера может привести к повышению тарифов на импорт.

Использованы фотографии: DPA/EAST NEWS
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Комментарии 17

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  1. новичок Сегодня, 10:54
    экономическая война с Китаем? да ну! это как, через попугивание С.Кореи? “мы гегемоны“.
    новичок
    1. cniza Сегодня, 10:56
      Он сказал и сам испугался сказанного. lol
      cniza
      1. новичок Сегодня, 11:02
        они видать сидят на “озверине“, которым делятся с бармалеями.
        новичок
        1. cniza Сегодня, 11:06
          "Агрономами" они у бармалеев работают по совместительству.
          cniza
          1. новичок Сегодня, 11:11
            причём работают хреново. много тырят, видать. даже талибам надоело, рисуют обратный билет янкам.
            новичок
            1. cniza Сегодня, 11:28
              Талибы были всегда против наркоты , при них её было на порядки меньше.
              cniza
              1. новичок Сегодня, 11:34
                да, именно поэтому янки боятся талибов.
                новичок
                1. cniza Сегодня, 11:37
                  США сами бы рады смотаться оттуда , да не знают как лицо сохранить.
                  cniza
                  1. новичок Сегодня, 11:41
                    не уверен, но по моему лицо спасать им поздно, впору и про задницу подумать. конечно есть вариант, если по доброте нашей православной, опять не поможем янкам сохранить лицо.
                    новичок
                    1. cniza Сегодня, 11:43
                      Как всегда поможем и найдем им выход , я в этом не сомневаюсь...
                      cniza
                      1. новичок Сегодня, 11:47
                        да, тоже склоняюсь к этому выводу. видимо будет торг по этому поводу, лишь бы не продешевить.
                        новичок
    2. cniza Сегодня, 11:49
      Цитата: новичок
      да, тоже склоняюсь к этому выводу. видимо будет торг по этому поводу, лишь бы не продешевить.


      Не умеем мы торговаться , у нас душа простора требует.
      cniza
      1. новичок Сегодня, 11:52
        ну хотя бы и просторами, если нам удастся наладить хотя бы нормальные отношения с талибанским Афганистаном, то уже плюс.
        новичок
        1. cniza Сегодня, 11:56
          Запрещён он у нас , хотя...
          cniza
  2. Адольф Виссарионович Сегодня, 11:08
    РФ должна любой ценой помочь Китаю в этой войне! А потом Китай поможет РФ.
    Адольф Виссарионович
  3. anjey Сегодня, 11:41
    сша давно ведут экономическую войну против всего мира,только победить им не суждено...
    anjey
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:20
    Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет.

    Что-то много он отмерил Сша как единой стране. Смелые ребята, даже с Китаем экономически "воюют". А мы понаблюдаем со стороны, как это любит делать Китай.
    rotmistr60
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