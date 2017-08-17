12:39 17 августа

Участников "АТО" на Украине бьют за Донбасс

На востоке Украины участились случаи нападения на так называемых «ветеранов АТО». Кроме того, промайданная пресса Украины негодует по поводу участившившихся случаев оскорбительного поведения жителей востока страны в отношении вернувшихся из зоны «АТО» украинских силовиков.

Так, в городе Кривой Рогм местные жители избили Сергея Миткаленко, который участвовал в карательной операции на территории Донецкого и Луганского регионов. Миткаленко входил в личный состав 43-го батальона ВСУ. На улице Кривого Рога к Миткаленко подошли несколько человек и уточнили, действительно ли он участвовал в операции на Донбассе. Среди мужчин был один человек, которого Миткаленко узнал как одного из донецких переселенцев. Когда Миткаленко подтвердил, что он участник «АТО», его принялись избивать под возгласы «За Донбасс!»

На украинском телевидении напавших на Миткаленко окрестили «тремя пьяными нелюдями», а самого Миткаленко «патриотом Украины».
Видимо, сегодня на Украине под патриотами понимают исключительно тех, кто может себе позволить убивать своих же соотечественников.




Информационный портал «Обозреватель» сообщает, что жители Мариуполя оскорбляют военнослужащих, которые прибывают в регион из западных регионов Украины. Так, в ходе досмотра граждан на пункте пропуска в районе Мариуполя военнослужащими спецбата «Ивано-Франковск», местные жители призвали «спецбатовцев» убираться к себе в город и проверять документы и содержимое сумок у своих земляков. Мариупольцев вывели из автобуса и повалили лицом на землю, объявив, чтобы те разговаривали с военными на украинском языке.

Это к слову о том, что на Украине главенствуют права человека, а также о росте напряжённости в украинском обществе.

Использованы фотографии: YouTube
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. Чёрный Сегодня, 10:59
    Вспомнилось из классики....Остап Сулейманович, Паниковского бьют! -И шо, давно бьют? wassat.....надеюсь , скоро этих негодяев будут ещё и судить
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 11:03
      Это ещё только цветочки , все ещё впереди.
      cniza
      1. ShKAS_mashingun Сегодня, 11:12
        Цитата: cniza
        Это ещё только цветочки , все ещё впереди.

        года два назад тоже так говорили, только ягодок пока не видно..
        ShKAS_mashingun
        1. Лопатов Сегодня, 11:21
          Если судить по оптимистичному украинскому агитпропу- не видно. Реальность несколько хуже...
          Лопатов
        2. Ныробский Сегодня, 12:01
          Цитата: ShKAS_mashingun
          Цитата: cniza
          Это ещё только цветочки , все ещё впереди.

          года два назад тоже так говорили, только ягодок пока не видно..

          Два года назад их (атошников) ещё не били, а собирали для них деньги и прочую мат.помощь. Но ничего не стоит на месте и "любовь" народная к захисникам растёт во всех городах и весях. Бьют - значит любят. Пусть радуется, что не залюбили до смерти.
          Ныробский
      2. Partyzan Сегодня, 11:19
        Это ещё только цветочки , все ещё впереди.
        неужто у майданутых мозги появились? - что то верится с трудом recourse
        Partyzan
        1. cniza Сегодня, 11:31
          Приветствую ! hi , у майданутых их нет по определению , а вот у нормальных терпение заканчивается.
          cniza
          1. Partyzan Сегодня, 11:34
            Привет Виктор hi , только вот долго оно что-то заканчивается
            Partyzan
            1. cniza Сегодня, 11:41
              Лучше позже чем никогда.
              cniza
              1. Partyzan Сегодня, 11:48
                Но бывает что уже и некуда
                Partyzan
                1. cniza Сегодня, 11:54
                  Согласен , или не от кого...
                  cniza
                  1. jjj Сегодня, 12:02
                    Начинаются действия предшествующие освобождению занятых бандеровцами территорий
                    jjj
      3. pvv113 Сегодня, 11:32
        Всякому терпению приходит конец
        pvv113
        1. cniza Сегодня, 11:33
          Правда долго они терпели , да и поломали их сильно.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 11:37
            Сейчас начнут все припоминать
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 11:42
              Ответка будет с довеском.
              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 11:44
                Могут даже то припомнить, чего вообще не было. wink
                pvv113
                1. cniza Сегодня, 11:55
                  Это завсегда , на будущее... lol
                  cniza
                  1. pvv113 Сегодня, 12:13
                    Это точно, профилактика - великое дело! laughing
                    pvv113
                    1. cniza Сегодня, 12:15
                      Но почему то забытая в последнее время , нехорошо. lol
                      cniza
                      1. pvv113 Сегодня, 12:17
                        Даже врачи говорят, что болезнь легче предупредить, чем лечить
                        pvv113
        2. cniza Сегодня, 12:20
          Цитата: pvv113
          Даже врачи говорят, что болезнь легче предупредить, чем лечить


          А если серьёзно то большая клоака у нас под боком разрастается и начинает уже досаждать.
          cniza
          1. pvv113 Сегодня, 12:23
            Я иногда задаю себе вопрос - сколько же пройдет времени, чтобы все вернулось в нормальное русло, чтобы Россия и Украина опять были братскими странами?
            pvv113
            1. cniza Сегодня, 12:25
              Такое было уже не раз , начиная с времен Мазепы , скоро все опять устаканется...
              cniza
              1. pvv113 Сегодня, 12:28
                Хотелось бы
                pvv113
                1. cniza Сегодня, 12:31
                  Все в ожидании , ну а местным надо суетится иначе ..., тогда и мы придем на помощь.
                  cniza
                  1. pvv113 Сегодня, 12:33
                    Как говорится - инициатива должна идти от них
                    pvv113
                    1. cniza Сегодня, 12:35
                      Ну да , если сами не захотят никто помогать не будет.
                      cniza
                      1. pvv113 Сегодня, 12:36
                        А зачем тогда напрягаться?
                        pvv113
      4. Лелёк Сегодня, 12:27
        Цитата: cniza
        Это ещё только цветочки , все ещё впереди.


        Привет, Виктор.
        Угадали. Вот и в Мариуполе похоже закипает:
        Лелёк
        1. cniza Сегодня, 12:30
          Доброго времени Лев! hi , тут не трудно догадаться , лишь бы людей не поломали.
          cniza
    2. Тульский пряник Сегодня, 11:04
      Оттуда же- Шура, скоро ваши рыжие кудри примелькаются и вас начнут бить.
      Вот уже и бьют,этих "шуриков" .
      Суд обязательно должен быть, особенно для всех этих добровольцев, которые ехали в Донбасс убивать и грабить.
      Тульский пряник
  2. Копчёный Сегодня, 11:01
    Ну этим переселенцам с Донбасса и раньше доставалось, думаю сейчас ещё больше за них свидомые возьмутся.
    Копчёный
  3. Сергей-svs Сегодня, 11:01
    На украинском телевидении напавших на Миткаленко окрестили «тремя пьяными нелюдями»....

    На телевидении, как обычно всё перепутали, это так называемые "патриоты участвующие в АТО" и есть "пьяные нелюди", за что и отгребают периодически! lol
    Сергей-svs
  4. ShKAS_mashingun Сегодня, 11:04
    Участников бьют.... в статье описан один случай (и то по пьяни) а про Мариуполь, там вообще трэш. Остановили трёх бухих пацанов, один из них за рулём. Начали права качать и получили. Караул!!! Их что медалями наградить надо было? В Донбассе вон за ленточку жовто-блакитную несовершеннолетнего убили (убийцу, кстати, отпустили наши правоохранители, несмотря на запрос с Украины). Так что они ещё легко отделались. К чему эта статья? Скомпроментировать ДНР?
    ShKAS_mashingun
    1. Лопатов Сегодня, 11:20
      Цитата: ShKAS_mashingun
      К чему эта статья? Скомпроментировать ДНР?

      Нет. Берите выше, лично Путина...

      Цитата: ShKAS_mashingun
      В Донбассе вон за ленточку жовто-блакитную несовершеннолетнего убили

      Ну, это непорядок однозначно. Убивать и сжигать живьём можно только за георгиевские. За символ мировой Демократии "жовто-блакитную" наказывать ну никак нельзя...
      Лопатов
      1. ShKAS_mashingun Сегодня, 11:34
        Цитата: Лопатов
        За символ мировой Демократии "жовто-блакитную" наказывать ну никак нельзя...

        то есть, вы призываете уподобиться отмороженным нацистам, против которых призывают бороться? Второй вопрос, а что флаг Украины признан запрещённым символом?
        ShKAS_mashingun
        1. Лопатов Сегодня, 12:13
          Цитата: ShKAS_mashingun
          то есть, вы призываете уподобиться отмороженным нацистам, против которых призывают бороться?

          Всё проще. Я прекрасно знаю, до чего может довести гражданское противостояние. Пожил на Кавказе...
          И при этом мне известно, кто его организовал и кто стремиться поддерживать "градус" этого противостояния. Зачастую наплевав на те принципы, которые декларировали во время государственного переворота. Всегда выбирая из нескольких вариантов действий максимально кровавый. При полном попустительстве тех, кто указывал Януковичу на неприемлемость силовых вариантов.
          Лопатов
    2. Dym71 Сегодня, 12:36
      Цитата: ShKAS_mashingun
      В Донбассе вон за ленточку жовто-блакитную несовершеннолетнего убили (убийцу, кстати, отпустили наши правоохранители, несмотря на запрос с Украины).

      Откуда такая уверенность? Прочитали в УкроСМИ? Я вот такое у них читал
      - https://www.62.ua/news/1118871 - это гнусная ложь.
      Чем Вы руководствуетесь, вынося свой приговор, информацией с территории лжи?
      Dym71
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 11:13
    "Это к слову о том, что на Украине главенствуют права человека, а также о росте напряжённости в украинском обществе."
    Это что, очепятка?
    Чёрный Полковник
  6. Димка75 Сегодня, 11:20
    В статье упоминается 1 фамилия. Это статистика? А на ее основании сформирована некая тенденция?
    Димка75
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:32
      Это статистика? Или тенденция?

      А вы у себя на родине спросите. Статистику делают агентства данного профиля и СМИ, а тенденцию создают поступки людей. Ну перестают нравиться людям "херои" АТО. И это хорошо.
      rotmistr60
      1. ShKAS_mashingun Сегодня, 11:45
        Цитата: rotmistr60
        тенденцию создают поступки людей. Ну перестают нравиться людям "херои" АТО

        тенденцию создаёт пропаганда. В начале 97-го при выводе 205-й бригады из Грозного в Будённовск в первую неделю были сразу же избиты, в том числе и со смертельным исходом несколько контрасов и офицер. Получили они за борзость и неумение себя вести в обществе, также присутствовал и криминал, но если взглянуть на это дело под другим углом зрения, то тоже можно было написать
        Цитата: rotmistr60
        перестают нравиться людям "херои" КТО
        ShKAS_mashingun
        1. rotmistr60 Сегодня, 11:49
          Судя по вашим комментариям под российским флагом появился очередной проповедник "украинской правды".
          rotmistr60
          1. ShKAS_mashingun Сегодня, 11:50
            Цитата: rotmistr60
            очередной проповедник "украинской правды".

            правда она одна, не бывает украинской или русской, а вот пропаганда бывает.
            ShKAS_mashingun
            1. rotmistr60 Сегодня, 11:52
              Чувствуется российская "либеральная" школа.
              rotmistr60
              1. ShKAS_mashingun Сегодня, 11:55
                Цитата: rotmistr60
                российская "либеральная" школа

                нет, меня в советской школе учили правду говорить, какой бы она горькой не была. Вот вы термин "либеральная" для плюсиков написали?
                ShKAS_mashingun
                1. rotmistr60 Сегодня, 11:58
                  для плюсиков написали?

                  Пишу не для плюсиков, а выражаю свою точку зрения, кстати как и вы.
                  rotmistr60
                  1. ShKAS_mashingun Сегодня, 11:59
                    Цитата: rotmistr60
                    выражаю свою точку зрения, кстати как и вы.

                    а вы аргументировать её можете, хотя бы, в чём не согласны с моей точкой зрения?
                    ShKAS_mashingun
                    1. rotmistr60 Сегодня, 12:04
                      Ваша "точка зрения" попахивает антироссийской пропагандой, поэтому лично мне не нравится.
                      rotmistr60
                      1. ShKAS_mashingun Сегодня, 12:09
                        Цитата: rotmistr60
                        Ваша "точка зрения" попахивает антироссийской пропагандой

                        то есть у вас нет ничего конкретного, кроме
                        Цитата: rotmistr60
                        попахивает антироссийской пропагандой

                        может у вас обонятельные рецепторы нарушены? ))) Я ведь против России ничего не сказал, просто мне обидны эти провалы в пропаганде, типа "распятого мальчика" из-за которых нас потом мордой по столу возит всякое дepьмo.
                        ShKAS_mashingun
                    2. igorserg Сегодня, 12:20
                      Грозный - это кавказ... там своя пропаганда, у нас и минталитет то разный. Про Афган тоже рассказывали, как нас по началу с цветами встречали, а потом как американцы напели, что русские пришли веру искоренять, так вмиг отношение местных к нам испортилось. Что еще в сирии по окончании войны будет... Украина другое. восточная Украина все-таки та-же Россия, практически с теми-же укладом и минталитетом. Все что сейчас происходит на Украине ничем не отличается от гражданской войны в России.
                      igorserg
                      1. ShKAS_mashingun Сегодня, 12:28
                        Цитата: igorserg
                        восточная Украина все-таки та-же Россия, практически с теми-же укладом и минталитетом.

                        Вы о чём говорите, в самой России менталитет меняется с запада на восток и с юга на север. А то что Донбасс похож на юг России и то не на весь, согласен.
                        ShKAS_mashingun
                      2. ShKAS_mashingun Сегодня, 12:31
                        Цитата: igorserg
                        а потом как американцы напели, что русские пришли веру искоренять

                        Вот пропаганда в действии. Это не американцы напели, а местные коммунисты стали вековой уклад рушить, а наши были вынуждены им в этом помогать, за что потом огребали от населения по полной и пришлось в конце войны целыми кишлаками народ сносить.
                        ShKAS_mashingun
                2. Лопатов Сегодня, 12:17
                  Цитата: ShKAS_mashingun
                  нет, меня в советской школе учили правду говорить

                  Ну так говорите. Почему Вы предпочитаете полуправду, более на ложь похожую?
                  Лопатов
                  1. ShKAS_mashingun Сегодня, 12:25
                    Цитата: Лопатов
                    Почему Вы предпочитаете полуправду,

                    а в чём полуправда? Или в чём ложь?
                    ShKAS_mashingun
        2. Лопатов Сегодня, 12:16
          Цитата: ShKAS_mashingun
          В начале 97-го при выводе 205-й бригады из Грозного в Будённовск в первую неделю были сразу же избиты

          Лично я столкнулся с этим в 1998 году в Северной Осетии. С, мягко говоря, неоднозначным отношением местных жителей к военным. Но всё поменялось в 1999. С началом второй чеченской.
          Лопатов
      2. Димка75 Сегодня, 12:18
        Ага, мне советуете "поезжайте в Киев и спросите". Дельный совет мне даёте :-) А сами делаете выводы из "статьи" ради заголовка.
        Кстати, Кривой Рог это не "Восток Украины". Это я так, про информативность и достоверность. :-)
        Димка75
  7. Alexandr2637 Сегодня, 11:26
    На востоке Украины участились случаи нападения на так называемых «ветеранов АТО».

    Их не бить - их УБИВАТЬ нужно!
    Alexandr2637
    1. нахтигалзиф Сегодня, 12:09
      Цитата: Alexandr2637
      На востоке Украины участились случаи нападения на так называемых «ветеранов АТО».

      Их не бить - их УБИВАТЬ нужно!

      Уважаемая администрация,сей комментарий,на мой взгляд,подпадает под ст.33 УК РФ,но правила сайта не нарушают. Неуж-то уподобляемся многажды хаеному тут "миротворцу"?
      нахтигалзиф
  8. anjey Сегодня, 11:35
    Так, в городе Кривой Рогм местные жители избили Сергея Миткаленко, который участвовал в карательной операции на территории Донецкого и Луганского регионов
    а що нельзя то -демократия же,с толлерантностью немного хромает,хотя какая к черту толлерантность когда убивают гражданских и детей на Донбассе...
    anjey
  9. Paranoid50 Сегодня, 11:41
    Участников "АТО" на Украине бьют за Донбасс
    Вот теперь всё логично-симметрично. Ибо,тем временем, участников Украины на Донбассе бьют за АТО. yes
    Paranoid50
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 12:35
    Дикое поле.. что еще сказать об этой стране? Государством эту территорию уже не назовешь, так как главные признаки государства там практически отсутствуют.
    КОТ БАЮН
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