Участников "АТО" на Украине бьют за Донбасс

На востоке Украины участились случаи нападения на так называемых «ветеранов АТО». Кроме того, промайданная пресса Украины негодует по поводу участившившихся случаев оскорбительного поведения жителей востока страны в отношении вернувшихся из зоны «АТО» украинских силовиков.Так, в городе Кривой Рогм местные жители избили Сергея Миткаленко, который участвовал в карательной операции на территории Донецкого и Луганского регионов. Миткаленко входил в личный состав 43-го батальона ВСУ. На улице Кривого Рога к Миткаленко подошли несколько человек и уточнили, действительно ли он участвовал в операции на Донбассе. Среди мужчин был один человек, которого Миткаленко узнал как одного из донецких переселенцев. Когда Миткаленко подтвердил, что он участник «АТО», его принялись избивать под возгласы «За Донбасс!»На украинском телевидении напавших на Миткаленко окрестили «тремя пьяными нелюдями», а самого Миткаленко «патриотом Украины».Видимо, сегодня на Украине под патриотами понимают исключительно тех, кто может себе позволить убивать своих же соотечественников.Информационный портал «Обозреватель» сообщает, что жители Мариуполя оскорбляют военнослужащих, которые прибывают в регион из западных регионов Украины. Так, в ходе досмотра граждан на пункте пропуска в районе Мариуполя военнослужащими спецбата «Ивано-Франковск», местные жители призвали «спецбатовцев» убираться к себе в город и проверять документы и содержимое сумок у своих земляков. Мариупольцев вывели из автобуса и повалили лицом на землю, объявив, чтобы те разговаривали с военными на украинском языке.Это к слову о том, что на Украине главенствуют права человека, а также о росте напряжённости в украинском обществе.